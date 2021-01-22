Венедиктова взяла у Злочевского взятку за закрытие дела против него, - агент НАБУ Шевченко. ВИДЕО

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла взятку за блокирование дела о взятке в $6 млн, фигурантом которого является экс-министр времен Януковича Николай Злочевский.

Об этом рассказал в интервью Янине Соколовой внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорю это прямым текстом, она (Венедиктова. - Ред.) взяла взятку у Злочевского, чтобы закрыть это дело", - говорит Шевченко.

Он добавляет, что документации этого факта нет, но все действия Венедиктовой указывают на то, что "она заинтересована и все делается по ее указке".

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.