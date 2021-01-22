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Венедиктова взяла у Злочевского взятку за закрытие дела против него, - агент НАБУ Шевченко. ВИДЕО

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла взятку за блокирование дела о взятке в $6 млн, фигурантом которого является экс-министр времен Януковича Николай Злочевский.

Об этом рассказал в интервью Янине Соколовой внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорю это прямым текстом, она (Венедиктова. - Ред.) взяла взятку у Злочевского, чтобы закрыть это дело", - говорит Шевченко.

Он добавляет, что документации этого факта нет, но все действия Венедиктовой указывают на то, что "она заинтересована и все делается по ее указке".

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Злочевский Николай (148) коррупция (8560) Шевченко Евгений (143) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+13
оце круто, та ж **** не знає зафіксували чи не зафіксували. почне вищати що це фейк, а тут на, під ніс відеодокази, усьо, йди вішайся. срань зеленошмарката, в цей день, 7 років тому загинули перші хлопці а від цієї нікчемної влади ні слова про героїв країни.
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22.01.2021 15:37
+12
Прям какой-то трэш, день откровений.
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22.01.2021 14:50
+12
Венедиктова має йти з посади, в тюрму.
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22.01.2021 16:42
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Прям какой-то трэш, день откровений.
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22.01.2021 14:50 Ответить
Венедиктова має йти з посади, в тюрму.
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22.01.2021 16:42 Ответить
у зеленой твари еще не наступил конец бидности --- вот и берет в любом количестве . во всех позах и в любой валюте --- а вы говорите в тюрьму -- кто ж ее посадит
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23.01.2021 07:31 Ответить
Хотів прибарахліцца, ось і продавав.
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22.01.2021 14:52 Ответить
И что? Слаживается впечатление, что в нынешней власти уже нет кому расследовать и исполнять закон!
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22.01.2021 14:54 Ответить
а может и складывается...
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22.01.2021 16:48 Ответить
Улыбнуло: "Мы (т.е. НАБУ) все эти процессы видели". Прикольная работа у НАБУ - видеть.
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22.01.2021 14:55 Ответить
А что должно было делать НАБУ?
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22.01.2021 22:07 Ответить
Ну, например, фиксировать и документировать. И далее по закону - в суд. Не? Заказа не было?
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23.01.2021 07:37 Ответить
А зачем в суд? почему не сразу в тюрьму?
Ты или совсем не понимаешь как работают правоохранительные органы или придуриваешься.
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23.01.2021 11:05 Ответить
Извини, протупил. Ошибся. Не надо в суд и в тюрьму. Надо "видеть".
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23.01.2021 11:08 Ответить
Понятно, ты придуриваешься.
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23.01.2021 11:10 Ответить
Придуриваешься как раз ты. Ты прекрасно понял мой месседж. К чему эти ****** к последовательности процессуальных действий, я не понял.
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23.01.2021 11:18 Ответить
А я понял, что кто-то выдал заказ своим ботам - кричать что "в отсутствии борьбы с коррупцией виновато только НАБУ".
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23.01.2021 11:26 Ответить
... виновато только НАБУ ... - это твои слова, а не мои. Если ты так считаешь, то это тяжелый случай.
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23.01.2021 11:30 Ответить
Ну что ты заерзал как бубочка.
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23.01.2021 11:37 Ответить
- Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. (с)
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22.01.2021 14:56 Ответить
"Мы все эти процессы видели"_____________че ж знали и молчали? пошли бы к петру алексеевичу, доложили. уж он бы точно разобрался с коррупционерами)))))))))))))))))))))
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22.01.2021 15:00 Ответить
а чего не к бубочке?
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22.01.2021 22:08 Ответить
бо сцикун не в чем не бьічит
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23.01.2021 07:43 Ответить
треш : давати хабара, щоб закрили справу про дачу хабара на закриття справи..
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22.01.2021 15:32 Ответить
вона профнепридатна від слова труп.
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22.01.2021 15:36 Ответить
печально, конечно... что ни новый през - все круче и круче реХворматор
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22.01.2021 15:36 Ответить
оце круто, та ж **** не знає зафіксували чи не зафіксували. почне вищати що це фейк, а тут на, під ніс відеодокази, усьо, йди вішайся. срань зеленошмарката, в цей день, 7 років тому загинули перші хлопці а від цієї нікчемної влади ні слова про героїв країни.
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22.01.2021 15:37 Ответить
Интересно, подаст ли гром-баба на агента в суд за клевету?
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22.01.2021 15:43 Ответить
мени особысто слова зэлэнойи шмаркли в голобородькину сраку
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22.01.2021 15:49 Ответить
А що це за посада така- позаштатний агент НАБУ?
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22.01.2021 15:59 Ответить
что тебе не нравится?
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22.01.2021 22:09 Ответить
Я,власне,задав конкретне питання.І хочу почути конкретну відповідь. Уразумєл,рускагаварящій?
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22.01.2021 22:24 Ответить
Да ты тролль просто. "Конкретные вопросы" он задает. Тебя в гугле забанили?
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22.01.2021 22:45 Ответить
Ти просто дурень. А з дурнями мені спілкуватитсь абсолютно не цікаво.
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22.01.2021 22:56 Ответить
Отлично видна твоя сущность тролля. В новости о возможной взятке генрокурору ты пытаешься перевести стрелки на НАБУ.
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22.01.2021 22:59 Ответить
Тю блін, а навіщо вона туди йшла?
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22.01.2021 16:28 Ответить
Покликання.
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22.01.2021 22:11 Ответить
зелене непорозуміння покликало каломойша приказал
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23.01.2021 07:46 Ответить
Если это так, то как может взяточница быть генеральным прокурором? Или это нормально для президента Зеленского?
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22.01.2021 17:07 Ответить
Именно поэтому ее туда и посадили.
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22.01.2021 18:00 Ответить
Навпаки. Як може генеральний пркурор земразі не брати хабарі?
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22.01.2021 22:12 Ответить
У плісняви злочин за злочином. Нескінченний потік. Народ реагувати не встигає.
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22.01.2021 17:57 Ответить
зебилам нравится им поприколу
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23.01.2021 07:47 Ответить
Совершенно очевидно, что эта жертва неудачного аборта топит все дела по топ-коррупции не из альтруистических соображений.
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22.01.2021 17:59 Ответить
Она взяла взятку не только у Злочевского, а и у Ахметова за закрытие дела Роттердам плюс
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22.01.2021 18:05 Ответить
Мы им это позволяем своим бездействием, то есть мы такие же соучастники. Только она с деньгами а лохи как всегда в ущербе так было есть и будет то тех пор пока мы будем позволять это делать. Они сами никогда не остановятся, мало того дальше будет загон всех за хмары. ДУМАЙТЕ САМИ.
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22.01.2021 18:08 Ответить
Или получила отмашку от Ермака, ожидая, что и ей что-то перепадет)
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22.01.2021 18:19 Ответить
По этой мрази давно нары плачут!
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22.01.2021 20:49 Ответить
Да это фейл! Требовать взятку у Злочевского это всё равно что требовать её у Байдена. Только не спрашивайте почему. А теперь дело надо закрывать, бабло возвращать и стаду истории рассказывать про рафикнувиновэн.
А этот "агент" просто в любой жопе затычка, точнее воронка для слива. Он как Штирлиц из анекдота:
Во время секретного совещания в бункер Гитлера с шашкой наголо ворвался Штирлиц и закричал:
- Порублю, гады.
Гады скинулись по рублю. Штирлиц собрал деньги и ушел.
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22.01.2021 21:02 Ответить
Очень интересно, но нифига не... Короче гуляй, Вася.
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22.01.2021 22:14 Ответить
Хто і коли має все це припинити? "Верхи не хочуть,а низи не можуть..." Хто вчився в школі,нагадайте,це ознака чого?
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22.01.2021 21:17 Ответить
членин в вагине приедет?
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23.01.2021 07:49 Ответить
Молодець,сідай.П,ять!😊
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23.01.2021 22:05 Ответить
oooooooooooooooo, втім монобровій за щось брови на переніссі вищипувати треба ж)))))))
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22.01.2021 21:30 Ответить
Венедіктова взяла у Злочевського
Ось який мав бути заголовок. А так це лише коментар.
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23.01.2021 00:01 Ответить
а это кто вылез с бездоказательной туфтой?
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23.01.2021 00:20 Ответить
фанат венедиктовой
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23.01.2021 11:38 Ответить
ну а как же прокурорской курве поправить материальное положение, муженек уже сбрил бабла при увольнении=восстановлении, сучке отставать от своего у...бка никак нельзя.
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23.01.2021 01:31 Ответить
разве не таких сюжетов ожидали увидеть 73% Зе телепузиков, которые привели к власти в Украине сценаристов 95 квартала? Смотрите сериал, он длинный....
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23.01.2021 09:26 Ответить
а так красиво говорит
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08.06.2021 00:12 Ответить
Вот почему в бедной стране - самые богатые чиновники! Чиновникам Европы такое и не снилось!
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08.06.2021 00:16 Ответить
 
 