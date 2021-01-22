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Проект "Без цензуры": Как враги убивают память. Почему в Украине растут безродные тиктокеры? ВИДЕО

Как украинцам победить Мордор в финальной битве, чтобы враги с севера наконец отцепились раз и навсегда? Сегодня в оптимистично-стратегическом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Откуда у нас берутся безродные тиктокеры пошиба Таисии Малаван, она же @di.rubens? Почему молодое поколение с пеленок скучает по "настоящему" Советскому Союзу и выбирает Россию?

Если вы не в курсе, то в ролике блогера Романа Киевского юная @di.rubens выбирает Россию вместо Украины и других стран мира. После того, как это видео нашел и сделал Таисию Малаван знаменитой офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц", произошло несколько вещей. Сначала Тася Малаван/@di.rubens удалила видео и попыталась соврать. А потом пришлось вспоминать, что она-украинка и на самом деле сильно любит свою страну. Еще позже юное дарование вообще начало угрожать офицеру через обращение к Арсену Авакову!

А потом на арену выходит Андрей Портнов и хвастается тем, что суд будет пересматривать новые учебники по истории, где уже нет дифирамбов России, СССР и небылиц о "колыбели братских народов". Именно после обучения по таким учебникам и вырастают тиктокеры, курсанты и подростки, которые выбирают Россию и хотят в СССР, которого они никогда не видели, но там "настоящий пломбир" или еще нечто подобное. Все это-результаты кропотливой работы пророссийских сил и медиа-ресурсов в Украине.

Единственное, что нас может спасти от этого вала - это формирование украинской идентичности.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом.

Автор: 

молодежь (244) Портнов Андрей (638) социальные сети (643) воспитание (32) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+21
Для окупантів завжди були цінними...
Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 9559
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22.01.2021 15:49
+19
Есть куча отбитой ваты с украинскими фамилиями. Проблема не фамилии, а в отсутствии п***лей и потакательстве свнсбкам.
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22.01.2021 16:03
+16
Единственное, что нас может спасти от этого вала - это формирование украинской идентичности. Источник: https://censor.net/ru/v3243463

Это процесс долгий, страна не доживет, если он будет идти такими темпами.
Помните историю, про сепара из Мариуполя, которого суд никак посадить не мог, но "третья сила" воздала ему должное с помощью револьвера?
Вот, это самое то.
В белых перчатках конюшни не вычистишь.
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22.01.2021 15:50
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Правила форума Совет форумчан
...почему, почему... Потому что подросло поколение, не умеющее пользоваться средствами контрацепции
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22.01.2021 15:35 Ответить
Денег на презики нету, а писка чешется.
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22.01.2021 15:53 Ответить
піську мабуть їй кацапи чешуть та ще й грошей підсипають... от і шалава не витримала такого напору... попливла дівчина.... це гівно потрібно вигнати з України!
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22.01.2021 16:42 Ответить
почему?Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 8790Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 2168
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22.01.2021 15:38 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9/100000834337338?hc_ref=ARQ3kj9BftxKcZceJIVefhSyhL-qZm9EH2DgQpxBh2GAF6UBRq0Nicj3F5u8DeqLXVY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=CH-R Андрій Смолій https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9/100000834337338?hc_ref=ARQ3kj9BftxKcZceJIVefhSyhL-qZm9EH2DgQpxBh2GAF6UBRq0Nicj3F5u8DeqLXVY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=CH-R

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3696334497070992&set=a.728397013864770&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=H-R 3 ч.

https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=%2ANKH-R #SaveGeekJournal
Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.

Заблокований за те що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
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22.01.2021 16:07 Ответить
https://twitter.com/mademoiselle_87

https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya*** https://twitter.com/mademoiselle_87 @mademoiselle_87 https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1352608651878477825 2 ч

А Г+Г бачу справжня медіашльондра. Спочатку україномовний канал Т. Андерсона, тепер Стрілок https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197

Шож, особисто для мене це взагалі не несподіванка. І я навіть не про той трешак, яким вони забивають голови нашим співгромадянам. Тож, невеличкий тред.

Восени читала гнівний пост власниці українського авторського кулінарного сайту https://picantecooking.com/ua/https://www.facebook.com/Picantecooking/ Вікторії Попін. Можливо, декому з вас уже знайомий цей сайт.
Як виявилося, Г+Г вкрали рецепт у пані Вікторії та видали за свій в "Сніданку з 1+1.

Реакції вона чекає досі.

Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 694
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22.01.2021 18:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 2066
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22.01.2021 20:03 Ответить
У червні 2020 стало відомо, що частиною Ґ+Ґ володіє О. Марченко (читай мертвечук- путлєр) Скільки журналістів звільнилось, після оприлюднення цієї інформації?
Одна - Ю. Бориско. Інші гавкають за вказівкою вбивць українців.
Пам'ятайте це, натискаючи відповідну кнопку на пульті ТВ !!
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23.01.2021 11:07 Ответить
че ты кривляешься, дед? иди Антиколорадосу там покривляйся и вашей секте кривляк
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23.01.2021 21:24 Ответить
та она и не украинка скорее всего...малаван-это скорее молдавская фамилия.ее предки забыли родной язык,вот потомки и стали "иванами,родства не помнящими"
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22.01.2021 15:47 Ответить
Есть куча отбитой ваты с украинскими фамилиями. Проблема не фамилии, а в отсутствии п***лей и потакательстве свнсбкам.
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22.01.2021 16:03 Ответить
На самом деле это проблема не только в Украине, такой план у глобалистов, стереть национальную, расовую и половую принадлежность.
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22.01.2021 15:48 Ответить
Но они, порвав с предками и своей национальной идентификации, как эта блогерша, не становятся глобалистами, а жаждут стать "русскими" и орут о любви к России, зная впрочем о ней только из ТВ и таких же Фейсбучных друзей.
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22.01.2021 16:30 Ответить
Безродные тиктокеры - это шикарно! Почти космополиты.
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22.01.2021 15:49 Ответить
Для окупантів завжди були цінними...
Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 9559
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22.01.2021 15:49 Ответить
Что происходит со страной, у нас власть превратилась в половую тряпку Портнова.
Портнов сообщает, что выиграл суд у Минобразования о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.
"Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 годов", - написал он у себя в Телеграм.
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22.01.2021 15:50 Ответить
Единственное, что нас может спасти от этого вала - это формирование украинской идентичности. Источник: https://censor.net/ru/v3243463

Это процесс долгий, страна не доживет, если он будет идти такими темпами.
Помните историю, про сепара из Мариуполя, которого суд никак посадить не мог, но "третья сила" воздала ему должное с помощью револьвера?
Вот, это самое то.
В белых перчатках конюшни не вычистишь.
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22.01.2021 15:50 Ответить
Тут проблема в том, что никто из власти и не хочет чистить конюшни. Портнова кто привез? Кто дал Портнову возможность на всю судейскую систему? Может это Сорос сделал? Или Порошенко?
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22.01.2021 15:57 Ответить
Согласен, но сожалением замечу, что и предыдущая власть эту работу полностью завалила, считая, что это подождет.
Я бы Стеця подвесил за одно место...
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22.01.2021 16:24 Ответить
Предыдущая власть ,как и теперишняя активно с ними сотрудничает в обмен на их лояльность
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22.01.2021 22:17 Ответить
Потому что в Украине нет Украинского Государства. Есть страна, есть народ, но нет именно Украинского Государства. Это обломки СССР. Нет по большому счету системной Украинской Элиты. Есть временщики которые рассматривают Украину и украинский народ как временное образование которое нужно успеть грабить, так же смотрят и в Кремле на Украину.

Поэтому нет образовательной долговременной стратегии не только детей, но и населения в целом, как то принято в состоявшихся государствах.
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22.01.2021 16:09 Ответить
началось уже давно, повторилось в 18 году, потом при пропагандисте перевернули государственный флаг и поменяли букву в государственном гимне, цикл завершился...виват....
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22.01.2021 16:30 Ответить
хотел бы поправить пана - есть страна и _население_, а вот _народа_ нет.
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23.01.2021 08:46 Ответить
А где народ? А народ в поле, в польском.
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23.01.2021 09:10 Ответить
Ага, и часто остается уже жить, устав от выбрыков рабски покорного населения
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23.01.2021 21:27 Ответить
- Ведьму сжечь!
- Но она же красивая...
- Хорошо... но потом сжечь!
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22.01.2021 16:11 Ответить
Долларом бить надо.Пока нищими не станут.А на рот и мозг идиота замок не повесишь.Нужно у нормальных украинцев воспитывать брезгливость и отвращение к ватному мусору.Нас больше.По моему нет проблем превратить ватников в изгоев.Вот где надо гадить ,у дома её родителей,а не у дома Венедиктовой.
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22.01.2021 16:14 Ответить
интересно как ты представляешь превратить 30-40% населения в "изгоев". Даже у Пол Пота не очень вышло, хотя он очень старался.
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22.01.2021 16:29 Ответить
Дивимося на Латвію, де станом на 1990 рік було 29% русскаязичних і всіх їх зробили нєгражданамі - допоки не здадуть екзамени з латвійської мови та історії.
Нєгражданє мають більшу частину громадянських прав, але не можуть голосувати, обиратися, служити в армії, займати пости у владі... А так - спокійно собі живуть і навіть шенгеном користуються!
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24.01.2021 00:52 Ответить
P.S. В Україні за останнім переписом 67,2% українськомовних і 29,6% російськомовних... Це включно з Кримом і ОРДЛО, звичайно... Тобто без анексованих територій виходить десь 75 на 25% - непогано!
І далеко не всі російськомовні - вата, тому ні про яких 30-40% ізгоїв мова не йде!
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24.01.2021 00:55 Ответить
Венедиктова- та же ватница только при большой власти.И детей воспитывает малороссами, если не "русскими". Гадить у ее дома не надо - методы россиян, Тут нужно нечто более кардинальное.
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22.01.2021 16:49 Ответить
дегенератка, утилизировать.
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22.01.2021 16:18 Ответить
В ютюбі її гнєвноє разоблачєніє набрало 50000 переглядів, при тому що інша її гидота більше 10-15 тисяч не набирала. Навіть по заголовкам видно, що тупі відосики взагалі ні о чьом. А хтось же оте все дивиться... Я просто в шоці.
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22.01.2021 16:20 Ответить
саме те відео набрало 50тис, що його подивились патріотіи після посту офіцера ВСУ, після чого вибухнули гнівом. Як і я, бо завжди перевіряю інформацію,і сподіваюсь,білшисть теж.
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22.01.2021 16:41 Ответить
Як зробити так, щоб такі, як вона, не могли мати такого хайпу? Якщо, наприклад, викладати комусь такі "разоблачєнія" повністю, щоб люди і перевірити інформацюю могли і, одночасно, не продвигали таке гівно, як тасісія, своїми переглядами. Наприклад якість тимчасові канали, які після переглядів і страйків шаріїв ютюб то забанить, але без наслідків.
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22.01.2021 17:06 Ответить
Это такое поколение. Выросло за спинами своих родителей, которые им ноги на поворотах заносили. Повзрослев, деточки стали абсолютными и законченными гедонистами. Им неинтересно ничего, кроме развлечений. Они как мантру повторяют: "Я не интересуюсь политикой, ибо это грязное дело". Их мозги до предела за_раны русскоязычным видеоконтентом. Все их ужимки, мимика, словечки - точная копия парашенских влогеров. Они пассивные, инертные и легко манипулируемые. Они не любят напрягаться. Им хочется получить все сразу - много денег, квартиру, машину, поездки за границу. Это тупое и аморфное стадо, из которого выйдут отличные рабы. Мечта любого диктатора.
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22.01.2021 16:21 Ответить
Прохання. Дайте якусь інструкцію, як вичистити комп від ото таких тіктоків і таісій, щоб наші діти ту муйню не дивились. Може в гуглі якісь таємні фільтри є, бо стандартні, здається зовсім логічні "шукати сторінки такою мовою: українська" зовсім не працюють.
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22.01.2021 16:25 Ответить
Как бы вы настроили данный фильтр?
Сколько готовы платить за него по подписке?
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23.01.2021 10:56 Ответить
Скільки треба, стільки б і платив. Питання як. Не зрозуміло, чому і гуглі купа фільтрів, а їх якось обходять. Зрозуміло ж, якщо б на сайті на було української мови, то не повинно б було його видавати. А так, можливо, спеціально може де пробивають букву Ї, або що...
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24.01.2021 00:17 Ответить
Я имел ввиду ни «как» фильтровать, а «что»? Ну например у Вас есть расширение для браузера. В котором можно выбрать фильтр. Прямо взять и вписать, что бы вы хотели убрать, а что бы вы хотели оставить.
Например «Только на сайты на Украинском языке», «Все кроме русского», «Все кроме политики» и т.д. Что бы вы вписали?
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24.01.2021 15:09 Ответить
Для дітей, думаю, вистачило б «Все кроме русского» , "кроме 1+1"
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24.01.2021 23:42 Ответить
да потомучто шила в мешке не утаиш
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22.01.2021 16:53 Ответить
Потому что 75% людей просто дебилы.
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22.01.2021 16:55 Ответить
_Хочется верить - очень! - что нет. Иначе это настоящий, реальный кошмар. В конце коего - гибель человечества.
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22.01.2021 18:12 Ответить
это не то поколение, которому бабули и дедули рассказывали в децтве реальную историю своей жизни при сталинском совке, голодоморах и войне. а потом добавляли в конце рассказов "тіко ж ти поразіт малий дивись про це нікому не кажи, а то нас всіх в допру (сранку) посадють!". следующие за нами уже воспитывались по сказкам бабушки кпсс, программе "время" и всему, что шло за этим.
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22.01.2021 17:13 Ответить
дети поколения с промытым ТВ-пропагандой мозгом начинают входить во взрослую жизнь. там в левом полушарии великий эсэсэсэр, а в правом - вяликая наследница великого союза - паРаша.
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22.01.2021 17:28 Ответить
Старые калоши, сколько вам твердили что молодежь давно живет в русском мире. Никто не слушал. И это только цветочки. Эта Малаван еще ребенок патриотической, майданной и постмайданной Украины. Самый треш те кто будет за ними.
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22.01.2021 18:08 Ответить
це дитина її батьків.
породження російськомовного социуму.
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23.01.2021 11:41 Ответить
_Иезуиты (кажется) такое балакали: дайте нам ребёнка на воспитание до 6 (точно не помню) лет, и потом делайте с ним что хотите - он наш! Да... Так о чём я? Ага! Теперь понимаете зачем врагу так важно чтобы украинцы гутарили на руском? А потому, что тогда ваши дети - их!
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22.01.2021 18:18 Ответить
Причина засилья русофилами и манкуртами в большой основополагающей ошибке - в удалении графы национальность в паспорте. Нужно было не удалять эту графу, а вместе с украинским паспортом выдавать гражданам биографическую справку из архивов, кем были из деды-прадеды по национальности, на каком языке разговаривали, где родились, кем и когда были репрессированы или замучены голодом. Одновременно государство должно было исследовать и постоянно напоминать населению как проходил и продолжает проходить процесс русофикации и манкуртизации в динамике по историческим периодам царской России, УНР, СССР, Украины с четкими критериями, цифрами , статистикой. И постоянно разъяснять населению, что такой процесс - ни что иное как духовный геноцид этнических украинцев, и что государство не будет просто наблюдать за этим процессом, а ставит своей целью вернуть этническим украинцам идентичность их дедов-прадедов, будет создавать для этого благоприятную культурную и языковую среду окружения и будет поддерживать этот процесс до тех пор, пока все этнические украинцы не начнут создавать такую среду окружения для своих малолетних детей, внуков и еще не родившихся поколений с своих семьях, и процесс возрождения не станет самоустановившимся. Другие этнические группы в Украине пусть сами решают что им делать.
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22.01.2021 20:20 Ответить
Тю. Та у нас навіть преЗЕдент за паРашу. І все паРашинське йому дуже близьке - їхня мова, культура, і "скрєпи". Бригада, бдь...

Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? - Цензор.НЕТ 3656
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23.01.2021 08:00 Ответить
Чому молодь така: несвідома, непатріотична, неактивна? Пояснити просто. Відсутність патріотичності у батьків, у школі свідомих вчителів, у садочках розумних виховательок. Раніше батьки, діди розказували про свої подвиги, історичні факти, які вони знали. І інше. А зараз? Чого навчить батько з Польщі або підмосков'я? Або мати, якій ще самій треба ходити у школу? Якщо школа сьогодні не візьме цю справу у свої руки, то діти манкурти тільки збільшуватимуться. А від них покоління буде ще гірше.
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23.01.2021 09:15 Ответить
Даааааа, всі про все правильно юзають, але от тільки чомусь на руссском язике!
Прочтитає Пукін допоси і зрадіє, Україна моя, бо там де русскій язик, там русскій мір, там паРашна ментальність!
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23.01.2021 12:29 Ответить
Зарубить бы их всех...
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23.01.2021 17:59 Ответить
малоросы
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23.01.2021 18:42 Ответить
Нужно меньше брехать молодежи!
Когда то, что говорит им власть и учебники не стыкуется со здравым смыслом - молодежь получает короткое замыкание в мозгу.
Хотели получить небольшое такое замыкание, а мозги не поняли указ партии и правительства.
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23.01.2021 18:45 Ответить
Поки украінці не стануть обирати до влади украінців, доти буде ЖОПА..
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23.01.2021 21:44 Ответить
А ви примусьте дітей читати ще більше Шевченка і Франка. Думаєте буде краще? Мене от вернуло в школі від усього що там вчили. Може вчили якось не так, без любові, бо то ж були радянські вчителі, хоч і після розвали країни. Кажете пам'яті у нас немає? А у нас кожне покоління народжується в іншій країні! Звідки пам'ять? Про що ми маємо памятати? Що ми ми були частиної Австро-Уорської імперії? Чи, в якийсь час були частоною Золотої Орди?А що було до Київської Русі? Історія мовчить... Думаєте Украна протримається довго? Навіть якщо ми і вистоїмо у війні з Росією ми ввілємося в ЄС, ми все-одно втратимо ту ідентичність яку намагаються прививати діткам в школах.
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24.01.2021 00:15 Ответить
 
 