Как украинцам победить Мордор в финальной битве, чтобы враги с севера наконец отцепились раз и навсегда? Сегодня в оптимистично-стратегическом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Откуда у нас берутся безродные тиктокеры пошиба Таисии Малаван, она же @di.rubens? Почему молодое поколение с пеленок скучает по "настоящему" Советскому Союзу и выбирает Россию?

Если вы не в курсе, то в ролике блогера Романа Киевского юная @di.rubens выбирает Россию вместо Украины и других стран мира. После того, как это видео нашел и сделал Таисию Малаван знаменитой офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц", произошло несколько вещей. Сначала Тася Малаван/@di.rubens удалила видео и попыталась соврать. А потом пришлось вспоминать, что она-украинка и на самом деле сильно любит свою страну. Еще позже юное дарование вообще начало угрожать офицеру через обращение к Арсену Авакову!

А потом на арену выходит Андрей Портнов и хвастается тем, что суд будет пересматривать новые учебники по истории, где уже нет дифирамбов России, СССР и небылиц о "колыбели братских народов". Именно после обучения по таким учебникам и вырастают тиктокеры, курсанты и подростки, которые выбирают Россию и хотят в СССР, которого они никогда не видели, но там "настоящий пломбир" или еще нечто подобное. Все это-результаты кропотливой работы пророссийских сил и медиа-ресурсов в Украине.



Единственное, что нас может спасти от этого вала - это формирование украинской идентичности.

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Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом.