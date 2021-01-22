Проект "Без цензуры": Как враги убивают память. Почему в Украине растут безродные тиктокеры? ВИДЕО
Как украинцам победить Мордор в финальной битве, чтобы враги с севера наконец отцепились раз и навсегда? Сегодня в оптимистично-стратегическом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Откуда у нас берутся безродные тиктокеры пошиба Таисии Малаван, она же @di.rubens? Почему молодое поколение с пеленок скучает по "настоящему" Советскому Союзу и выбирает Россию?
Если вы не в курсе, то в ролике блогера Романа Киевского юная @di.rubens выбирает Россию вместо Украины и других стран мира. После того, как это видео нашел и сделал Таисию Малаван знаменитой офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц", произошло несколько вещей. Сначала Тася Малаван/@di.rubens удалила видео и попыталась соврать. А потом пришлось вспоминать, что она-украинка и на самом деле сильно любит свою страну. Еще позже юное дарование вообще начало угрожать офицеру через обращение к Арсену Авакову!
А потом на арену выходит Андрей Портнов и хвастается тем, что суд будет пересматривать новые учебники по истории, где уже нет дифирамбов России, СССР и небылиц о "колыбели братских народов". Именно после обучения по таким учебникам и вырастают тиктокеры, курсанты и подростки, которые выбирают Россию и хотят в СССР, которого они никогда не видели, но там "настоящий пломбир" или еще нечто подобное. Все это-результаты кропотливой работы пророссийских сил и медиа-ресурсов в Украине.
Единственное, что нас может спасти от этого вала - это формирование украинской идентичности.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, di.rubens прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а посел Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".
20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3696334497070992&set=a.728397013864770&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=H-R 3 ч.
https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=%2ANKH-R #SaveGeekJournal
Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya*** https://twitter.com/mademoiselle_87 @mademoiselle_87 https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1352608651878477825 2 ч
А Г+Г бачу справжня медіашльондра. Спочатку україномовний канал Т. Андерсона, тепер Стрілок https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197
Шож, особисто для мене це взагалі не несподіванка. І я навіть не про той трешак, яким вони забивають голови нашим співгромадянам. Тож, невеличкий тред.
Восени читала гнівний пост власниці українського авторського кулінарного сайту https://picantecooking.com/ua/https://www.facebook.com/Picantecooking/ Вікторії Попін. Можливо, декому з вас уже знайомий цей сайт.
Як виявилося, Г+Г вкрали рецепт у пані Вікторії та видали за свій в "Сніданку з 1+1.
Реакції вона чекає досі.
Одна - Ю. Бориско. Інші гавкають за вказівкою вбивць українців.
Пам'ятайте це, натискаючи відповідну кнопку на пульті ТВ !!
Портнов сообщает, что выиграл суд у Минобразования о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.
"Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 годов", - написал он у себя в Телеграм.
Это процесс долгий, страна не доживет, если он будет идти такими темпами.
Помните историю, про сепара из Мариуполя, которого суд никак посадить не мог, но "третья сила" воздала ему должное с помощью револьвера?
Вот, это самое то.
В белых перчатках конюшни не вычистишь.
Я бы Стеця подвесил за одно место...
Поэтому нет образовательной долговременной стратегии не только детей, но и населения в целом, как то принято в состоявшихся государствах.
- Но она же красивая...
- Хорошо... но потом сжечь!
Нєгражданє мають більшу частину громадянських прав, але не можуть голосувати, обиратися, служити в армії, займати пости у владі... А так - спокійно собі живуть і навіть шенгеном користуються!
І далеко не всі російськомовні - вата, тому ні про яких 30-40% ізгоїв мова не йде!
Сколько готовы платить за него по подписке?
Например «Только на сайты на Украинском языке», «Все кроме русского», «Все кроме политики» и т.д. Что бы вы вписали?
породження російськомовного социуму.
Прочтитає Пукін допоси і зрадіє, Україна моя, бо там де русскій язик, там русскій мір, там паРашна ментальність!
Когда то, что говорит им власть и учебники не стыкуется со здравым смыслом - молодежь получает короткое замыкание в мозгу.
Хотели получить небольшое такое замыкание, а мозги не поняли указ партии и правительства.