"Своя война": Константин Фартушный и Андрей Неверов об обороне и боях в районе опорного пункта "Фасад". ВИДЕО

Константин Фартушный и Андрей Неверов во второй части рассказали о боях и устройстве обороны на опорном пункте "Фасад" в 2014 - 2015 годах (г. Счастье Луганской области), а также в связи с какими обстоятельствами они были вынуждены уйти из армии.

Сегодня Константин Фартушный и Андрей Неверов - герои нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

00:00 - Анонс. Вторая часть интервью с танкистами Андреем Неверовым и Константином Фартушным

02:30 - как Андрей Неверов брал на работу Константина Фартушного

07:05 - Фартушный о жизни вокруг заминированного моста

10:40 - Как держали оборону города Счастье - затишье перед боем

14:50 - Фронтовое видео: Андрей Неверов выезжает стрелять из танка

19:00 - "Управляемый воздушный подрыв" - как искали новые способы поражения врага

24:20 - Как обычная камера наружного наблюдения заменяла беспилотник

28:55 - Владимир (Тайфун) Киян - блестящий воин ВСУ. Светлая память

30:00 – Как происходила стрельба по радару и чем она выгодна

33:50 - Что применяли сепаратисты против ВСУ

39:00 - "Андриана наняла танк" - новая тактика боевых действий и видео тренировок

43:00 - "Хотел вызвать их на танковый бой " - Константин Фартушный о фронтовых буднях и боях

44:10 - "Мы старались сделать так, чтобы "Грады" стреляли по нам в танке"

45:45 – Почему боевики стреляли много, а в цель попадали редко

52:00 - "Проснулись, вышли в одних трусах, выкатили миномет, стреляем, Киян говорит, идите спать, попали"

54:10 - Фронтовое видео: "Ребята выстреливали по 200 мин за день, на одном дыхании"

58:15 - Фартушный: "В какой-то момент мы просто начали охотиться на сепаратистов"

01:02:00 - Константин Фартушный - о том, как его ранили

01:04:30 - "Больше всего переживал за штаны, которые пришлось порезать"

01:06:45 - Андрей Неверов - о самых сильных впечатлениях от войны

01:10:00 - "Новая метла по-новому метет" - Неверов о новом начальстве и как не удалось с ним сработаться

01:12: 00 - "Все вынуждало к тому, чтобы "сдвинулся", потому что есть второй человек" - Неверов об увольнении

01:14:10 - "Надо начинать с солдата" - Андрей Неверов о реформах в армии

01:17:30 - Константин Фартушный о том, как мотивировать солдат к службе

01:20:00 - Какое оружие сейчас нужно армии

01:27:10 - С чего стоило бы начать модернизацию техники - связь и системы управления огнем

01:29:10 - Про командование батальоном

01:31:10 - Видео с ОП "Калитка", ноябрь 2014 года.

Константин Фартушный - старший лейтенант Вооруженных сил Украины. Ушел добровольцем на фронт в апреле 2014 года. В качестве командира разведывательной роты 22-го батальона территориальной обороны "Харьков", принимал участие в освобождении Северодонецка и других населенных пунктов востока Украины. В августе 2014 года, в составе подразделения удерживал кольцо окружения вокруг Луганска. За личное мужество и героизм награжден орденом "За мужество" III степени.

Андрей Неверов - командир танкового батальона, 92 отдельной механизированной бригады. Майор Вооруженных сил Украины. До войны окончил Военный институт танковых войск НТУ"ХПИ". С сентября 2014 по 2017 выполнял задачи в зоне АТО - подразделение было распределено по фронту от Станицы Луганской до Трехизбенки. Позже защищал Украину в районе города Марьинка. В конце 2017 был вынужден уволиться из-за абсолютной бесперспективности и предвзятого отношения отдельных высших командиров.