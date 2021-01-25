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"Своя война": Константин Фартушный и Андрей Неверов об обороне и боях в районе опорного пункта "Фасад". ВИДЕО

Константин Фартушный и Андрей Неверов во второй части рассказали о боях и устройстве обороны на опорном пункте "Фасад" в 2014 - 2015 годах (г. Счастье Луганской области), а также в связи с какими обстоятельствами они были вынуждены уйти из армии.

Сегодня Константин Фартушный и Андрей Неверов - герои нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

00:00 - Анонс. Вторая часть интервью с танкистами Андреем Неверовым и Константином Фартушным
02:30 - как Андрей Неверов брал на работу Константина Фартушного
07:05 - Фартушный о жизни вокруг заминированного моста
10:40 - Как держали оборону города Счастье - затишье перед боем
14:50 - Фронтовое видео: Андрей Неверов выезжает стрелять из танка
19:00 - "Управляемый воздушный подрыв" - как искали новые способы поражения врага
24:20 - Как обычная камера наружного наблюдения заменяла беспилотник
28:55 - Владимир (Тайфун) Киян - блестящий воин ВСУ. Светлая память
30:00 – Как происходила стрельба по радару и чем она выгодна
33:50 - Что применяли сепаратисты против ВСУ
39:00 - "Андриана наняла танк" - новая тактика боевых действий и видео тренировок
43:00 - "Хотел вызвать их на танковый бой " - Константин Фартушный о фронтовых буднях и боях
44:10 - "Мы старались сделать так, чтобы "Грады" стреляли по нам в танке"
45:45 – Почему боевики стреляли много, а в цель попадали редко
52:00 - "Проснулись, вышли в одних трусах, выкатили миномет, стреляем, Киян говорит, идите спать, попали"
54:10 - Фронтовое видео: "Ребята выстреливали по 200 мин за день, на одном дыхании"
58:15 - Фартушный: "В какой-то момент мы просто начали охотиться на сепаратистов"
01:02:00 - Константин Фартушный - о том, как его ранили
01:04:30 - "Больше всего переживал за штаны, которые пришлось порезать"
01:06:45 - Андрей Неверов - о самых сильных впечатлениях от войны
01:10:00 - "Новая метла по-новому метет" - Неверов о новом начальстве и как не удалось с ним сработаться
01:12: 00 - "Все вынуждало к тому, чтобы "сдвинулся", потому что есть второй человек" - Неверов об увольнении
01:14:10 - "Надо начинать с солдата" - Андрей Неверов о реформах в армии
01:17:30 - Константин Фартушный о том, как мотивировать солдат к службе
01:20:00 - Какое оружие сейчас нужно армии
01:27:10 - С чего стоило бы начать модернизацию техники - связь и системы управления огнем
01:29:10 - Про командование батальоном
01:31:10 - Видео с ОП "Калитка", ноябрь 2014 года.

Константин Фартушный - старший лейтенант Вооруженных сил Украины. Ушел добровольцем на фронт в апреле 2014 года. В качестве командира разведывательной роты 22-го батальона территориальной обороны "Харьков", принимал участие в освобождении Северодонецка и других населенных пунктов востока Украины. В августе 2014 года, в составе подразделения удерживал кольцо окружения вокруг Луганска. За личное мужество и героизм награжден орденом "За мужество" III степени.

Андрей Неверов - командир танкового батальона, 92 отдельной механизированной бригады. Майор Вооруженных сил Украины. До войны окончил Военный институт танковых войск НТУ"ХПИ". С сентября 2014 по 2017 выполнял задачи в зоне АТО - подразделение было распределено по фронту от Станицы Луганской до Трехизбенки. Позже защищал Украину в районе города Марьинка. В конце 2017 был вынужден уволиться из-за абсолютной бесперспективности и предвзятого отношения отдельных высших командиров.

Автор: 

блокпост (274) Своя война (33) Луганская область (6496)


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Я ставлю немного своих "5 копеек" в вопрос, что нужно изменить в нашей армии... Напишу немного сумбурно, так как это достаточно сложная темя, которая никак не уместиться ни 10 строк, ни 100 ... - отменить уставы ( кроме караульной службы...) ... ПРОСТО БЕСПОЩАДНО _ ОТМЕНИТЬ,ЗАПРЕТИТЬ ИХ И НИКОГДА О НИХ НЕ ВСПОМИНАТЬ ...!

И вместо них на основе отношений воинских формирований ( в основном именно - добробатов ), наиболее качественно проявивших себя в боях ДО середины 15 ! (так как ПОСЛЕ середины 15 го - события на фронте по определенным причинам были вялотекущими и мало результативными). Так вот, взять вот эти отношения ( ко всему ) внутри этих подразделений (между военнослужащими, важности в внешнему виду, тактике и способе ведения боевых действий т.д) - НАПИСАТЬ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ уставы !!! Так как совдеповские их версии - ПРОСТО СМЕРТЕЛЬНО ВРЕДНЫ !!!!
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25.01.2021 15:37 Ответить
настоящие бойцы , таких-бы нам побольше
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25.01.2021 16:15 Ответить
До тих пір, поки будуть існувати "радянські" генерали та "вдосконалювати папірці" ніяких зрушень не буде, нажаль. Ця паперова армія вже задовбала. Поставте усі підпис, що ви ознайомлені з доведеною телеграмою і т.д. Цирк на дроті.
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25.01.2021 16:19 Ответить
Kruto !
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25.01.2021 17:13 Ответить
блин..какие Офицеры увольняются((((
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25.01.2021 20:33 Ответить
два брата-акробата!), Андрей, как с таким ростом Вы попали в танкисты??)))
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25.01.2021 20:45 Ответить
 
 