Полиция задержала на митинге в РФ ребёнка - десятки взрослых кричат, но боятся его защитить. ВИДЕО
Полиция жестко задержала мальчика на Пушкинской площади в Москве, где скоро должен начаться митинг в поддержку Алексея Навального.
Видео опубликовал Telegram-канал "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.
Акция "Свободу Навальному!" в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их "интересует" это событие.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Правовед, специалист в области криминальной психологии Юрий Антонян всему этому https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologiya-sadizma дал подробное описание : "В обыденных своих проявлениях садизм создает лишь иллюзию всемогущества, но, когда садист захватывает высшую государственную власть, это уже не иллюзия, а зловещая (и преступная) реальность, при которой возможность творить зло поистине безгранична. Фромм несомненно прав в том, что все садисты - это духовные уроды. Такими были Калигула, Сталин и другие фигуры из бесконечного ряда садистских личностей, обладающих властью, такими же являются домашние и чиновные тираны, получающие наслаждение от унижений и преследования своих подчиненных". - https://www.svoboda.org/a/31061055.html
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
Россия сейчас напоминает змею с перебитым позвоночником. Она еще жива и извивается в конвульсиях от санкций, но нанести смертельный укус еще в состоянии.
Вооруженной охраны нет. Значит рабы на расее.
Vova вроде большой,чтоб писать,но маленький и глупый в традициях.
Учись,малыш! Может человеком станеш.
а должны принимать участие в неполитическом как бы взятии фанерного рейхстага.
- С каким ребёнком, я офицер!
"Тащить и непущать"!!!!!!!
"Тащить и непущать"!!!!!!!
- Как? Так на так?!!!
- Ка-то так.
Слабаки
По сценарію зверху і з підтримкою бояр - так
Япония! Ау! Есть шанс вернуть свои острова.
Финляндия!
Единственно слово приличное нашел...
Скільки дитині років - не пишуть.
Напевне, у москалів (як і в інших країнах) є відповідні акти та закони щодо охорони дитинства і дітей.
Де його батьки і чому дитина сама на масових зібраннях ?
Затримали, тепер батьки заплатять штраф.
І правильно зроблять.
вырастет - еще один Навальный будет..
( не умением - так числом )
Надо, чтобы менты от народа так бегали
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0dwtULcK2Uw