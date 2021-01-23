Полиция задержала на митинге в РФ ребёнка - десятки взрослых кричат, но боятся его защитить. ВИДЕО

Полиция жестко задержала мальчика на Пушкинской площади в Москве, где скоро должен начаться митинг в поддержку Алексея Навального.

Видео опубликовал Telegram-канал "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

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Акция "Свободу Навальному!" в Москве намечена на 14:00. В фейсбуке на странице московского митинга 5,6 тысячи пользователей сообщили, что пойдут на акцию, еще более 10 тысяч сказали, что их "интересует" это событие.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.