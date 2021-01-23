Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции. ВИДЕО

Граждан РФ в преддверии акции в поддержку Алексея Навального подвергли информационной "санобработке".

Об этом пишет в фейсбуке российская журналистка Елена Рыковцева, передает Цензор.НЕТ.

"С ума сойти! Как с цепи сорвались! Это впервые такое, что рот у телека вдруг открылся досрочно и уже не закрывается. Тут только крошечный кусочек "санобработки", включая "разоблачение детей оппозиции", дальше куча всяких разгневанных родителей, омбудсменов, обвинений иностранных посольств! И это еще московская акция даже не начиналась", - отметила она.

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Акция "Свободу Навальному!" проходит сегодня по всей России, а в Москве намечена на 14:00.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.