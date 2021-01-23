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Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции. ВИДЕО

Граждан РФ в преддверии акции в поддержку Алексея Навального подвергли информационной "санобработке".

Об этом пишет в фейсбуке российская журналистка Елена Рыковцева, передает Цензор.НЕТ.

"С ума сойти! Как с цепи сорвались! Это впервые такое, что рот у телека вдруг открылся досрочно и уже не закрывается. Тут только крошечный кусочек "санобработки", включая "разоблачение детей оппозиции", дальше куча всяких разгневанных родителей, омбудсменов, обвинений иностранных посольств! И это еще московская акция даже не начиналась", - отметила она.

Смотрите также: "Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает. ФОТОрепортаж

Акция "Свободу Навальному!" проходит сегодня по всей России, а в Москве намечена на 14:00.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

акция (2425) пропаганда (3675) россия (95515) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+6
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 5484

Где-то это я уже видел....
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 1845
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23.01.2021 13:36
+6
Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції - Цензор.НЕТ 6871
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23.01.2021 14:05
+2
Скотт надо поротть.
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23.01.2021 13:31
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Скотт надо поротть.
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23.01.2021 13:31 Ответить
так Спутник что не поможет ...ахахаха пусть венгры увидят этот видос
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23.01.2021 13:36 Ответить
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 5484

Где-то это я уже видел....
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 1845
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23.01.2021 13:36 Ответить
Нафига терпил пугать , постоят и сами разойдутся
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23.01.2021 13:37 Ответить
Роспотребнадзор тоже ходит в погонах? А строевым ходить они умеют, а честь отдают? А в трамваях в России тоже есть замполиты, как в КНДР?
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23.01.2021 13:37 Ответить
Хло, пользуясь властной демагогией и бесконтрольностью, вывернул и переместил в регистр гражданских достоинств нравственное убожество с презрением к букве и духу любого закона. Принципом "делай как я" он публично инициировал наведенный садизм, попадающий под действие УК РФ (ст. 64 и ст. 24), это и стало главной криминальной болезнью власти.
Россия это уже проходила 100 лет тому назад, когда большевистская революция в торжестве наведённого садизма пожирала своих детей. Теперь всему миру явлен пример криминальной безответственности. Путин https://ria.ru/20170613/1496353896.html вспоминает о распаде СССР как о "главной геополитической катастрофе XX века". Однако на самом-то деле сейчас мы пожинаем плоды более важной и ещё до конца не осознанной нравственно-управленческой катастрофы - после внедрения во власть антипода этически нормальных сограждан.
Не надо выискивать "правильные" болезни у https://www.svoboda.org/a/31053312.html робкого президента и ждать-гадать, когда они обнулят его физические способности, это всё пустое и опасное. Россия имеет право нормально жить и развиваться, но такое развитие невозможно в его присутствии, он, фигурально говоря, управляет ядерным арсеналом разрушительной силы. Не допустить того, чтобы такой человек нажал на "смертельную кнопку" - главная задача всех ответственных жителей России. - https://www.svoboda.org/a/31061055.html
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23.01.2021 13:38 Ответить
русне сказано чтобы сидели тихо ато вирус нападет.
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23.01.2021 13:43 Ответить
Еще раз для тех, кто в танке. Мессендежер "Телеграм" это проект ФСБ. Все ваши секретные чаты и анонимность - фикция. Лубянка знает, кто вы, что пишите и где находитесь.

Эксперт Майкл Тэлэн привел подробности со ссылкой на АНБ США

https://youtu.be/VVcYBpFR58Y
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23.01.2021 13:44 Ответить
кацапские "американские" эксперты
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23.01.2021 13:53 Ответить
Они враги свободного мира ?
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23.01.2021 13:55 Ответить
А ты чей будешь ? Не кацапский ?
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23.01.2021 13:56 Ответить
Он сейчас стесняться начнет😂
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23.01.2021 13:59 Ответить
рассеяне выходят на улицы и кричат "путин вор" .крики "путин вор" безусловно очень эффективны. ужэ вижу как ху...ло спряталось в бункере и дрожыт ат страха. предлагаю терпилоидам еще одну кричалку: "вовка - дурак, курит табак, спички варует, девак цылует"
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23.01.2021 13:47 Ответить
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 9378
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23.01.2021 13:52 Ответить
А как же спутнник ВЭ. Нипаятна....
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23.01.2021 13:53 Ответить
Дай Боже сили та натхнення руськім мусорам! Хай не втомлюються їх рученьки та ніженьки в праведній справі по роздачі ******** цапам. Хай не кінчаються автозаки, наручники та пляшки для сидіння.
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23.01.2021 13:54 Ответить
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23.01.2021 14:31 Ответить
В окупованому Криму бояться участі школярів у мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Через це керівництво шкіл та вчителі вимагають від батьків звіти про місце знаходження їхніх дітей кожні 2 години. Звітувати потрібно протягом 23 січня.
Про це повідомляє https://crimeahrg.org/ru/uchitelya-v-krymu-pytayutsya-kontrolirovat-dejstviya-shkolnikov-v-vyhodnoj-den/ Кримська правозахисна група.
"Класні керівники ряду сімферопольських шкіл вимагають від батьків у суботу, 23 січня, звітувати кожні дві години про те, що їхня дитина "під наглядом" дорослих", - йдеться в повідомленні.
Про контроль закликають і в батьківських чатах кримських шкіл.
"Також у батьківських чатах кримських шкіл активно поширюються заклики до батьків контролювати дітей і не допустити їхньої участі в мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який заплановано на 23 січня на 14-у годину", - йдеться в повідомленні.
Експерти правозахисної організації не виключають, що після мітингу окупаційна влада може притягнути до відповідальності батьків тих дітей, які прийдуть на акцію.
За даними правозахисників, до поширення закликів про необхідність "контролю дітей" підключилися місцеві проросійські журналісти і громадські активісти.
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23.01.2021 14:01 Ответить
Безобразие. Никакого социального дистанцирования. Ни на ком нет масок !
Всё это очень похоже на BLM. Там тоже никто не боялся вируса. И никто даже не чихнул !
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23.01.2021 14:02 Ответить
Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції - Цензор.НЕТ 6871
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23.01.2021 14:05 Ответить
там не только мокша, там и меря и залещане и коми и эрзя. в общем весь зверинец.
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23.01.2021 14:14 Ответить
"Вы что, хотите майданить, как На Украине?")). Але якщо серйозно, коди вже в Якутську в - 50 вийшли, то на росії й правда холодильник перемагає телевізор.
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23.01.2021 14:15 Ответить
Навальный такой же гондон как и путя, такая же шовинистическая и Ымпэрская сволочь!!!
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23.01.2021 14:25 Ответить
Судя по фотографиям, все люди без масок и никакого социального дистанцирования, в РФ нет ковида.
Вот что "Спутник" то боготворящий делает.
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23.01.2021 14:27 Ответить
На морозі від маски тільки шкода.
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23.01.2021 22:15 Ответить
Уже Юлю Навальную арестовали.
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23.01.2021 14:28 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
......
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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.https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg .
. !!!!!!!!!!!,
!!,
!
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23.01.2021 14:28 Ответить
А фамилия Навальный вообще смертоносней самого COVID 19
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23.01.2021 14:29 Ответить
А кругом горят факелы,
Это сбор всех погибших частей.
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Нас рожали под звуки маршей,
Нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе -
Мы уже возвратились домой.
(с)
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23.01.2021 14:35 Ответить
Вчергове переконуюсь,що кацапи -не люди. Це якесь біологічне сміття. Тьху,***...
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23.01.2021 14:39 Ответить
 
 