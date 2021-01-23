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Вор в законе по прозвищу "Зюзя" принудительно выдворен из Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу "Зюзя". По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений.

Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Оперативники установили его местонахождение. С целью недопущения распространения преступного влияния правоохранители провели мероприятия для задержания "вора в законе" и его доставки в Государственную миграционную службу Украины.

22 января 39-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

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Автор: 

вор в законе (314) Госпогранслужба (6425) криминалитет (602) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+26
...ждем того же действия в отношении другого зюзи
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23.01.2021 13:53
+20
Краще б іншого Зюзю вип*здили з країни - отого, який по Буковелях шастає...
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23.01.2021 13:55
+12
В Буковель .
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23.01.2021 14:01
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...ждем того же действия в отношении другого зюзи
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23.01.2021 13:53 Ответить
З мови зняли (див. комент нижче)
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23.01.2021 13:56 Ответить
Ахаха... Теж хотів написати)))
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23.01.2021 14:00 Ответить
канай отсюда ЗАКОННИК сраный!
Вор в законе по прозвищу "Зюзя" принудительно выдворен из Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2706
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23.01.2021 14:29 Ответить
Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово видворено з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7507
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23.01.2021 14:41 Ответить
В даному випадку використовується " з язика зняли" маючи на увазі орган тіла. Шкода Гугл перекладач цього не знає
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23.01.2021 14:02 Ответить
Ваш комент влучив у мету, немов стріла з цибулі або куля зі снайперського стовбура.
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23.01.2021 14:14 Ответить
Добре коли у людини є почуття гумору
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23.01.2021 14:17 Ответить
))) нещодавно навіть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 стаття на Вікіпедії з'явилася (хоча з недоліками, зокрема почалося це раніше, у 2014 або на початку 2015 - бачив тоді ще свіжий пост, який тут на скріншоті)
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23.01.2021 15:18 Ответить
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23.01.2021 14:38 Ответить
Підлога Макартні?
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23.01.2021 15:14 Ответить
В Буковель .
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23.01.2021 14:01 Ответить
Буковель - це Україна, тому не вгадав)
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23.01.2021 14:02 Ответить
Пояснюю один раз - зюзя в Буковелі на карантині .
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23.01.2021 17:13 Ответить
в Ростове места много)
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23.01.2021 14:01 Ответить
Нє, растонєрєзінавий .
А от якби у Воронєж - це було б цікаво.
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23.01.2021 14:25 Ответить
а Зеля когда?
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23.01.2021 13:54 Ответить
Краще б іншого Зюзю вип*здили з країни - отого, який по Буковелях шастає...
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23.01.2021 13:55 Ответить
Колего, не лінуйтеся - увімкніть фантазію.
Добре відомо, що наш Бубочка - людина-катаклізма: там шейх після його візиту приставився, там собор загорівся, тут землетрус трапився (на щастя, несильний)... Але це - дар Божий. Лише правильно його тре' застосувати. Наприклад, регулярно відправляти Бубочку до мацкви у відрядження. Не надовго - на тиждень, можна на 10 днів. Але щомісяця. Щоб подіяло з гарантією.
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23.01.2021 14:16 Ответить
Якщо тільки на мацкві ще не зрозуміли концепцію...

Дзвінок Зюзі від Мендель після того візиту в Оман: "Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
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23.01.2021 17:41 Ответить


От холєра! Судячи з того, що Бубочка там не був уже давно, лапті щось підозрюють. І вже давно.
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23.01.2021 18:00 Ответить
до речі, знайшов тут коротеньке оповіданнячко... Протагоніст - типовий такий, кондовий москаль. Стиль існування, внутрішній світ - 100% кацап. І що характерно (колишній слідчий у коментах підтвердив), таких персонажів у житті дохріна та більше...

ТРУП

Как-то оно само собой вышло. Вот уж действительно, не было забот, так купила бабка порося. Хотя дело совсем не в поросях, да и не бабка я. Нормальный, здоровый мужик. В меру, но всё таки пьющий. Вот с пьянки-то всё и началось.
Где я этого пассажира подцепил, уже и не вспомню. Наверное, в пивнухе на вокзале. Помню, там бухал. Наверное, достало без закуси нормальной пить, ну и потащил его к себе на хату. Посидеть, типа, нормально.
Живу я один, но в холодильнике всегда чё-нить вкусненькое стоит. Хозяйственный я. Заранее наготовлю, нажарю, наварю, а потом уже преспокойненько бухаю. В общем, выставил на стол всё, что имелось, и первую бутылочку мы с ним быстренько приговорили. Под нормальную закусь она как бабочка упорхнула, только её и видели. Но я ж хозяйственный, я три взял. Открыли вторую, пьём потихоньку, общаемся. И тут эта падла закуривает. А мы в зале-то сидели. Я ему и говорю:
- Уважаемый, у нас в залах не курят.
А он мне:
- Пошёл нах.
Как-то оно само собой вышло. В общем, воткнул я ему нож в горло по самую рукоятку. Всё в крови, падла как хряк хрипит и в конвульсиях дёргается, воздух руками хватает. Я отскочил, стою смотрю. А что ещё делать? Я ж не хирург, глотку ему зашивать. А факт, он и есть факт, ему нож по самую рукоятку не всадишь.
Когда болезный помер, я и бровью не повёл. А что тут такого? Я ж пьяный был вдрабодан, мне не просто море, мне море крови, блин, по колено было. Подошёл я к столу, стакан полный себе налил, хряпнул и спать завалился.
И снились мне бабочки, порхающие как бутылки, хирурги, шьющие костюм Юдашкину, ножи, дёргающиеся в конвульсиях. В общем, нормальный бред алкоголика. И так мне в этом бреду было сладко.
Но всё сладкое, оно всегда тает, как леденец во рту. Растаял и мой бред. Я открыл глаза и увидел труп.
Никогда в жизни я так не боялся. Затрясло меня, как жигули на русских колдобинах. Мысли сжались, не разожмёшь, так, что и думать нечем. А что думать-то? Кое-как разжал я мысли, зашевелились они, ползать по голове начали. Стал я логически размышлять. Я его не знаю, он меня тоже, а значит, общих знакомых у нас нет. А стало быть «кани мордачи» из органов на меня не выйдут. И это меня ой как успокоило.
Однако проблема оставалась. Через какое-то время он же начнёт разлагаться, а это запах. А оно мне надо? В общем, решение проблемы в голове мелькнуло.
А я ж хозяйственный. Ножовочку там по дереву, по металлу имею. Да и топорик есть, мало ли, порубить что-нибудь, и всё такое.
Голову быстро отпилил. Чтобы там не говорили, а отпилить голову - это не самое сложное в человеке. Сложнее это тело. И всё из-за чёртова позвоночника. Я когда по нему ножовкой елозить стал, такой скрежет поднялся, что у меня зубы свело. Да и испугался я, соседи что заподозрят. Пришлось топориком надрубливать, примерно через каждые четыре позвонка. Вспотел невозможно. Шесть раз на кухню курить выходил. У нас в залах не курят. Голову в пакет, и в холодильник. Всё остальное туда же. На маленькие кусочки разделал, и кое-как запихнул. Слава богу, холодильник у меня большой, просторный. До сих пор, блин, кредит за него не выплатил. Ох уж мне эти кредиты. Хуже, чем порося. Сутки маялся, пока с болезным закончил.
Ну и решил всё это потихоньку выносить, по вечерам. Куда-нибудь за город, на пустырь. В первый вечер пакет с головой взял, и на тебе, «кани мордачи» из органов останавливают. Документы спрашивают.
У меня всё, что могло упасть, упало. Даже пакет. Стою, как в тумане, вспоминаю прогноз погоды. Сколько там, в Магадане, ниже нуля было? А тут драка метрах в тридцати завязалась. «Кани мордачи» на шум ломанулись, а я пакет схватил, и домой на крыльях страха. За пять минут долетел. Дверь захлопнул, на пол сел, сижу, трясусь. Нет, думаю, вынести не получится. Поймают, в Магадан повезут. А я в Магадан не хочу. Мне юга ближе как-то. Задумался я. Что делать-то?
И тут решение проблемы в голове снова мелькнуло. Сперва конечно я поморщился, но морщись не морщись, а делать нечего. Да и Новый Год на носу.
В общем, котлет получилось, ешь, не хочу. Голова на холодец вся ушла. Не новый год, а прямо пир какой-то. Столько мясного я за всю свою жизнь не ел. Президент меня поздравляет, а я холодец наяриваю за обе щёки. И главное, затрат-то никаких. И кредит за холодильник можно побыстрее отдать, и опять-таки, улик не остаётся.
А тут на днях заглянул я в свой большой, просторный, смотрю, а мясо-то кончается. И вновь в голове мелькнуло. А что тут такого? Жизнь тяжёлая, кризисы всякие буйствуют, кредиты висят, как ярмо на шее. Вот только теперь в другую пивную идти надо. Ну, чтобы… ну, вы понимаете…
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23.01.2021 18:58 Ответить
Хм-м-м...
Тут навіть тяжко сказати, чого більше: чи огидного, чи смішного, чи жалюгідного. Одне можна сказати точно і однозначно: от такі вони - рускій мірЪ і його обітатєлі.
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23.01.2021 19:15 Ответить
https://youtu.be/STIYiiWXf7c Ось подібний персонаж із життя
(що характерно, в інтерв'ю прозвучало "какая разница" )
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23.01.2021 19:26 Ответить
До кінця не додивився.
Курку не заріжу, кролика не заб'ю. А от таке убив би і не скривився.
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23.01.2021 20:05 Ответить
Вор в законе по прозвищу "Зеля" принудительно выдворен из Украины
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23.01.2021 13:56 Ответить
ожидаемо зеля наложил большое вето на депорт зюзи
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23.01.2021 14:03 Ответить
На утро вето посинело и опухло... кстати, откуда там большое? Крышкой рояля отдавленное...
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23.01.2021 14:29 Ответить
вето наложил большое и зело вонючее
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23.01.2021 14:37 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме, я сказал
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23.01.2021 14:04 Ответить
ой не того зюзю выперли. )))))
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23.01.2021 14:05 Ответить
З якої країни прибув Зюзя , хто знає?
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23.01.2021 14:07 Ответить
кременьчукцкие они
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23.01.2021 14:17 Ответить
Кривий Ріг .
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23.01.2021 17:15 Ответить
и 100% дали билет в оба конца
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23.01.2021 14:07 Ответить
апельсин вонючий
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23.01.2021 14:12 Ответить
кто может задать прямой вопрос авакову, ермаку венедиктовой и тд? почему не как в грузии? почему нет например 10 лет за то что в законе? после законов саакашвили воры обходят грузию десятой дорогой, даже месные
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23.01.2021 14:14 Ответить
А посадити слабо? Ну щоб інші злодюги сюди не їздили?
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23.01.2021 14:25 Ответить
Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово виселено з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4821
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23.01.2021 14:30 Ответить
полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска, Источник: https://censor.net/ru/v3243617

проходной двор
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23.01.2021 14:43 Ответить
Отправили с посылкой почтальона зюзю сбу сопровождала чтобы довез до места попробуйте нелегально пересечь границу сразу посадят на пару лет а здесь все благородно и информацию в массы и повышение получат и не надо разбираться где перешел границу,кто пропустил все же свои
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23.01.2021 14:57 Ответить
.....гони рубль , РОДСТВЕННИК !!! напарник шепотом : два -два , ДВА РУБЛЯ !!! (из к\ф "Афоня" )
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23.01.2021 16:14 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!
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23.01.2021 16:27 Ответить
це за визначеннім Антона Геращенка -транснаціональне злочинне угрупування. Завжди хочеться спитати Антона-всезнайку-де "Транснціонали" беруть справжні паспорти громадянина України. Мігслужбою все ж таки керує МВС, чи не так.
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23.01.2021 16:59 Ответить
А на лицо "зюзя" - вылитый депутат от СН или диктор на 112 ньюсване. Интересно : кофием его поили ? И что за жестокость ? Запретили на 3 года!?? Так и квалификацию потерять можно.
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23.01.2021 17:12 Ответить
Не надо нам заезжих воров - своих весь кабмин и ОП. Только этим вместе олигархами разрешено стричь местных овец.
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23.01.2021 18:32 Ответить
а чому нирки не відбили????
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23.01.2021 18:56 Ответить
.

эх.... (((
поменять бы пару букв в кликухе и сделать то же самое.....
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24.01.2021 01:41 Ответить
 
 