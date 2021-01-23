Вор в законе по прозвищу "Зюзя" принудительно выдворен из Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Оперативники департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу "Зюзя". По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений.

Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Оперативники установили его местонахождение. С целью недопущения распространения преступного влияния правоохранители провели мероприятия для задержания "вора в законе" и его доставки в Государственную миграционную службу Украины.

22 января 39-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

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