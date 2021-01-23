"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге на акцию в поддержку Алексея Навального вышли студенты, которые скандировали фразу "Долой царя!"

Об этом сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Санкт-Петербурге, у Медного всадника, студенты скандируют "Долой царя!", а охранка готовится к задержаниям и арестам.

Более ста лет истории страны - псу под хвост..." - написал он.

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