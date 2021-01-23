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"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге на акцию в поддержку Алексея Навального вышли студенты, которые скандировали фразу "Долой царя!"

Об этом сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Санкт-Петербурге, у Медного всадника, студенты скандируют "Долой царя!", а охранка готовится к задержаниям и арестам.

Более ста лет истории страны - псу под хвост..." - написал он.

Смотрите также: Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции. ВИДЕО

акция (2425) россия (95515) Санкт-Петербург (486) Навальный Алексей (855) Лукашевич Вадим (39)


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Топ комментарии
+56
Подсказка: В горящий автозак людей не сажают, а также рядом с ним можна согрется
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23.01.2021 14:29
+28
"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века - Цензор.НЕТ 5588
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23.01.2021 14:35
+23
Не было в истории не одной революции, которую бы выиграли кричалками.
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23.01.2021 14:37
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Подсказка: В горящий автозак людей не сажают, а также рядом с ним можна согрется
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23.01.2021 14:29 Ответить
"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века - Цензор.НЕТ 5588
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23.01.2021 14:35 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 2622
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23.01.2021 15:07 Ответить
Абсолютно верно
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23.01.2021 15:28 Ответить
Да нет,не будет у них так.Когда у нас Беркут избивал людей,вышедших на протесты-там не поддержали,там радовались и кричали-"Беркут герои"
Теперь по их спинам пройдеться это злорадство.
Бумеранг никто не отменял.
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23.01.2021 15:36 Ответить
Чим більше подібних протестів та протистоянь росіян з владою тим краще для України.
Вони максимально послаблюють та розхитують гебнявий правлячий режим Росії
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23.01.2021 17:41 Ответить
+
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23.01.2021 16:10 Ответить
Православные имперцы торжествуют, когда видят на экране своего «зомбоящика» железнодорожные составы с российскими танками на платформах, накрытые брезентом с условным кодом на борту платформы: «НЕ ГАБАРИТ», движущиеся на станцию Дебальцево.
«Мышебратья» ликуют, глядя на километровые автомобильные воинские колонны с «Градами» и РСЗО «Ураганами -1М» на автомагистралях Московии, направляющиеся в Украину бомбить города, аэропорты и Донецкую фильтровальную станцию, обстреливать «Градами» маршрутки, троллейбусы с пассажирами и рынок в Мариуполе, убивать русскоговорящих жителей молодых республик «ДНР» и «ЛНР», которые после Голодомора переселились семьями из Нечерноземья в опустевшие, но еще не остывшие украинские хаты.
Фотографии обгоревших человеческих трупов вызывают у россиян выброс в кровь эндорфина и адреналина, и приводит их состояние эйфории. Заветная мечта православных россиян: сбросить атомную бомбу на Киев, стереть с лица земли Польшу, разбомбить Германию и Францию, уничтожить Турцию, оккупировать Индию и присоединить к России Сирию, Ливию и Израиль. И об этом их политики говорят на российских ток-шоу открытым текстом. «Всего одну ядерную бомбочку на Киев» https://www.youtube.com/watch?v=kEGn5I9LwMA
Министр иностранных дел Залесья, мистер Лавров обещал Киеву: «Будєм жечь эту вашу окраину!»
Судя по высказыванию Владимира Жириновского: «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги тёплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодёжи, санатории, профилактории», - «Русский мир» не ограничится захватом украинского Крыма и Донбасса и вскоре направится в Индию.
Поэтому Президенту Республики Индия Его превосходительству господину Рам Натх Ковинду уже сейчас следует позаботиться о строительстве в Индии православного храма и об обеспечении российских солдат махровыми полотенцами для вытирания ног.
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23.01.2021 19:36 Ответить
"А Васька слушает,да ест." (с) Це я кацапського сцаря маю на увазі...
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23.01.2021 14:29 Ответить
Глупые! Забыли, во что этот лозунг 100 лет назад вылился. Лучше бы кричали конкретно "Долой Путина!"
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23.01.2021 14:30 Ответить
Не было в истории не одной революции, которую бы выиграли кричалками.
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23.01.2021 14:37 Ответить
100500
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23.01.2021 14:39 Ответить
Майдан очами беркутні, 19 лютого 2014 року:
https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
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23.01.2021 15:03 Ответить
А нам в расиси революция и не надо - бунты в столице и мятеж на окраинах , только развал рашки
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23.01.2021 15:09 Ответить
Никакого развала из-за таких "бунтов" не будет. Уже через пару дней от єтих "бунтов" не останеться и следа.
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23.01.2021 15:14 Ответить
Здесь вы правы , но и овощ не сразу в Ростов сбежал , сначала пару лет Яценюк и ко народ по улицам водил
Лиха беда начало
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23.01.2021 15:17 Ответить
Бред. Овощ сбежал не из-за хороводов Яценюка и "батькивщины" а из-за Революции на Майдане, которая началась из-за подавления властью овоща акций протестов, против разрыва договора о евроинтеграции, когда бекркут побил 84 человека протестующих из которых было 17 студентов - вот это избиение студентов и сняло пусковой крючок - без всяких "лидеров" типа Навального. Это украинцы, у нас козачий дух никуда не делся, мы другие, вот почему мы не адиннарот с терпилами-мышебратьями.
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23.01.2021 18:06 Ответить
Россия сейчас напоминает змею с перебитым позвоночником. Она еще жива и извивается в конвульсиях от санкций, но нанести смертельный укус еще в состоянии. Криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев. https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
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23.01.2021 20:38 Ответить
Приходя на неё исключительно по выходным, а неделю проводя в привычном стойле
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24.01.2021 22:29 Ответить
для кацапов, ввиду отсутствия сталина, путин и есть царь и бог !
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23.01.2021 14:43 Ответить
Может уже спетляешь? Счастливо.
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23.01.2021 14:36 Ответить
Смотрю,тебя уже засунули туда,где ты будешь глумиться.😆
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23.01.2021 14:45 Ответить
Словами, песнями, стояниями на коленях и танцами с бубнами сцаря плешивого не свергнешь...
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23.01.2021 14:31 Ответить
Точно.Кошки и шины,Парасюк вам в помощь.
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23.01.2021 14:36 Ответить
Он уже не царь. Идет срежиссированная КГБ бутафорская революция, в результате которой к радости народа к власти Прийдет Навальный и при всенародной поддержке будет продолжать то, что делал Путин, выполняя указания тех же олигархов и КГБ.
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23.01.2021 14:41 Ответить
Какое нахрен "кгб", когда есть живой сЦарь, который обладает полной властью. Никуда Навальный не "прийдет", а будет гнить где-то в Сибири. Ему могло бы посчастливиться только в одном случае, - выпустили бы исключительно в одном случае - из-за крутых санкций Запада.
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23.01.2021 14:59 Ответить
похоже россияне так и думают
но не признаются почему-то
втихую нового царя дожидаются
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23.01.2021 15:04 Ответить
Овощи борются с космонавтами снежками! Нация конченых рабов!
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23.01.2021 14:33 Ответить
"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века - Цензор.НЕТ 4046
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23.01.2021 14:36 Ответить
***** на всю планету
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23.01.2021 14:38 Ответить
просто скот
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23.01.2021 14:39 Ответить
лупите их побольше, иш ты майдан устроили, ахаха
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23.01.2021 14:34 Ответить
Вся власть совьетам!
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23.01.2021 14:34 Ответить
долой министров-капиталистов!
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23.01.2021 20:35 Ответить
"Все в автозаки делать селфи!"
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23.01.2021 14:34 Ответить
Дерево свободы поливают кровью. Перевелись уже в России бунтари.
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23.01.2021 14:35 Ответить
Добывайте из них электричество,эбонитовыми палочками,как завещал вяликий гнусавый жидоимпыратор-зЕмакака
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23.01.2021 14:37 Ответить
А як лапті кепкували з Майдану. Їм до нього як до Місяця рачки.
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23.01.2021 14:38 Ответить
А кругом горят факелы,
Это сбор всех погибших частей.
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Нас рожали под звуки маршей,
Нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе -
Мы уже возвратились домой.
(с)
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23.01.2021 14:38 Ответить
Ага. "х-йло заплакало и убежало"
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23.01.2021 14:38 Ответить
Я не могу внешне отличить оппозиционерку Соболь от Собчак.
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23.01.2021 14:40 Ответить
Кажуть Байден поставив своїм спецам задачу- підготувати доповідь по всій цій історії з навальним. Ніхто вміняємий не вірить у цю постановку. ***** лічно сказав - хотіли б отравити вусмерть, отравили б. Схоже це таки гра в імітацію. Якщо нова адміністрація почне всерйоз гнобити балалайню, гра перкйде в другу фазу-пріємнік
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23.01.2021 14:43 Ответить
"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века - Цензор.НЕТ 2573
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23.01.2021 14:45 Ответить
"Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века - Цензор.НЕТ 1433
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23.01.2021 14:47 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
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23.01.2021 14:45 Ответить
Это полное фиаско, несмотря на недельный разогрев по всем соцсетям в Москве на митинг собралось около 5-6 тыс. человек, для многомиллионного города это просто ниочем.
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23.01.2021 14:45 Ответить
да это сразу было понятно, что ничего не будет, иначе бы началось сразу после ареста навального
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23.01.2021 15:00 Ответить
Т е с начала такие как путин и лично он сам довели кацапов до голода ( хорошо известно как ***** в Питере при Собчака ресурсы на иностранное продовольствие менял , только вот ресурсы уходили из параши а продовольствие не приходило ),, а потом оказывается,что этот царь хороший - он исправился , всё о народе думает
Ты дебил что ли ?
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23.01.2021 15:33 Ответить
горит у совков тушите в1904-05 тоже было так студенты буянили
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23.01.2021 14:50 Ответить
Обнулённый засранец , конечно , вор первостатейный .
Но и тарифы в нашей стране из той же , воровской оперы . Мы живём ещё в худшей нищете , чем кацапы . Всякие Шмыргали и Дерьмаки воруют у нас .
Почему мы не выходим ???
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23.01.2021 14:51 Ответить
...заправляйся и вперед на позицию
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 5362
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23.01.2021 14:56 Ответить
пускай чем круче закручивают гайки тем быстрей срывает резьбу
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23.01.2021 14:58 Ответить
Потому что зелохи за это проголосовали
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23.01.2021 15:03 Ответить
а не ты ли выбрал эту ЗЕсрань...?
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23.01.2021 18:15 Ответить
такие же лохи как и на Беларуси)))
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23.01.2021 14:51 Ответить
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ...


.
...
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23.01.2021 14:51 Ответить
Nadojel putler i raske.70% detej provincijax u nix zyviot za certooj bednosti.Imejea gaz neft tak nazyvajemaja benzokolonka ziviot v nicite
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23.01.2021 14:53 Ответить
Средний возраст населения Литвы 42,7. Шо такое?
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23.01.2021 15:20 Ответить
русня забеги к цорице из кирюховичей горенцолерн багратиони под юбка
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23.01.2021 15:00 Ответить
Зато после как беркутня отгребла , а их царь аж в Ростове оказался 🙂
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23.01.2021 15:41 Ответить
бунт планети мавп "Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 4612
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23.01.2021 15:01 Ответить
робочий тягне кулемет - він зараз заспіва' - can't bye me love
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23.01.2021 17:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZRZ8i3Ej03s
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23.01.2021 15:01 Ответить
Пукин ворует , а быдло бьют .
Как это всё по-рюсськи !
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23.01.2021 15:03 Ответить
Вовку на царство!
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23.01.2021 15:05 Ответить
вата раздуплится только тогда, когда им в прямом смысле будет нечего жрать, а до тех пор будут терпеть. тут никакие расследования не помогут. даже если путин публично пристрелит навального все равно будут сидеть дома
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23.01.2021 15:11 Ответить
Когда у них жрать нечего будет они найдут "исконно русские земли с пожрать".
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23.01.2021 15:24 Ответить
Тогда Ленина тоже из Германии привезли как и Навального.
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23.01.2021 15:13 Ответить
" Долой ЭТОГО царя"-?
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23.01.2021 15:15 Ответить
Когда власть бьет их детей, они столетиями говорят: "значит заслужили". Такое глубочайшее принятие власти - "она же свыше нам дана" - результат мистического мышления. Наука, научное мировоззрение - Так это же- "продажная девка буржуазии".
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23.01.2021 15:15 Ответить
Улыбнуло. "Охранка" - очень актуально, все повторяется...
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23.01.2021 15:16 Ответить
"Путин - вор" и "Долой царя": на акциях за Россию без Путина определились с кричалкой.
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23.01.2021 15:26 Ответить
пропоную ще одну: "путин - дурак, курит табак, спички ворует, девок целует". ефективнiсть буде приблизно так ж
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23.01.2021 15:41 Ответить
Я думаю может лучше пусть останется хряк Путин при власти и пусть дальше нагибает кацапню.
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23.01.2021 15:55 Ответить
...в жопу или в рот?
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23.01.2021 15:44 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 2813
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23.01.2021 15:39 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 5895
- барин, выходи!
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23.01.2021 15:47 Ответить
Думаете нам царям легко, да нам за вредность молоко нужно давать.
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23.01.2021 16:07 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 533
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23.01.2021 16:59 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 863
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23.01.2021 17:00 Ответить
Долой Пуйла!
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23.01.2021 17:33 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 5524Пыня 1й Король ********
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23.01.2021 17:46 Ответить
"Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття - Цензор.НЕТ 2082
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23.01.2021 23:55 Ответить
 
 