Протесты в России: В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину. ВИДЕО

В российском Санкт-Петербурге один из ведущих задержанного сотрудников ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину, которая пыталась выяснить причины задержания.

Видео инцидента опубликовала в telegram "Фонтанка", информирует Цензор.НЕТ.

На записи видно, как трое сотрудников ОМОНа ведут задержанного парня по улице, держа его за руки.

К ним направляется прохожая, которая спросила: "Зачем вы его схватили?".

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Ближний к ней силовик ударяет женщину ногой, от этого она падает на асфальт.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, пострадавшую увели в медпункт на Московском вокзале.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действуют грубо. По последним данным, задержано около двух тысяч человек.

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