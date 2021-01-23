Протесты в России: В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину. ВИДЕО
В российском Санкт-Петербурге один из ведущих задержанного сотрудников ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину, которая пыталась выяснить причины задержания.
Видео инцидента опубликовала в telegram "Фонтанка", информирует Цензор.НЕТ.
На записи видно, как трое сотрудников ОМОНа ведут задержанного парня по улице, держа его за руки.
К ним направляется прохожая, которая спросила: "Зачем вы его схватили?".
Ближний к ней силовик ударяет женщину ногой, от этого она падает на асфальт.
Как сообщили "Фонтанке" читатели, пострадавшую увели в медпункт на Московском вокзале.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действуют грубо. По последним данным, задержано около двух тысяч человек.
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К ним направляется прохожая, которая спросила: "Зачем вы его схватили?". Источник: https://censor.net/ru/v3243641
Як що сурьозно - хай та Расія розвалиться нам українцям то що , головне щоб московити вивели свої війська з Криму та Донбасу. Московії яка прийшла з війною в Україну бажаю стократно того що вона зробила в Криму і на Донбасі
Они ненавидели "майданутых", за то что они "беркутят" обижали!
ДАЙТЕ им благодарностей, по полной!
Это - голодный бунт! Это - холодильник побеждает телевизор!
Если бы с наскока ***** разорвало Украину - Это были бы не протесты, а АКЦИИ ВОССТОРГА!