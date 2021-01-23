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Майор полиции РФ записал обращение в поддержку Навального - его уволили "за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел". ВИДЕО

Майора полиции из российского Курска Руслана Агибалова уволили из системы МВД после того, как он записал видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи", - заявил полицейский и, среди прочего, попросил не считать свое выступление призывом к участию в митинге.

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По словам Руслана Агибалова, больше всего он опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание своего недовольства, по его словам, могут быть лишены свободы или жизни.

"Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране?" И мне нечего будет им ответить", - сказал он.

Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку "с пониманием".

Как заявили в МВД по Курской области России, Агибалов "уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел", пишут "Открытые медиа".

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Автор: 

МВД РФ (190) протест (5858) россия (95526) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+29
Один-единственный московитский мент...И тот не русский
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23.01.2021 23:40
+19
Молодец, пацан! Удивил.
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23.01.2021 23:45
+10
Опорочил кучу дерьма ложкой варенья.
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23.01.2021 23:48
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Комната с аргентиским коксом будет в следующей серии, тогда выйдет вся московия.
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23.01.2021 23:36 Ответить
Московия метнется искать ту комнату
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23.01.2021 23:37 Ответить
Вони звичні нюхати мухомор.
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23.01.2021 23:41 Ответить
яіцілоп
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23.01.2021 23:39 Ответить
Пацак звичайний.
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23.01.2021 23:40 Ответить
Как он поспел царя позорить?
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23.01.2021 23:39 Ответить
Ишь ты... ажно майор - и только сейчас система его выблевала.
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23.01.2021 23:39 Ответить
Один-единственный московитский мент...И тот не русский
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23.01.2021 23:40 Ответить
він мабуть вирішив, що за навальним ментам москальським ліпше буде
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24.01.2021 00:27 Ответить
Хто зна...обрусаченные "инородцы" - среди самых отмороженных рус.нацистов.
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24.01.2021 00:30 Ответить
Иже манкурты есть.
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24.01.2021 00:51 Ответить
из него такой майор как из Зе президент. Странно что не полковник
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23.01.2021 23:44 Ответить
Уволили будто протухший бутерброд в помойку выкинули.
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23.01.2021 23:45 Ответить
Молодец, пацан! Удивил.
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23.01.2021 23:45 Ответить
и чем?? удивил??тем что муйла 2 поддержал??
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23.01.2021 23:53 Ответить
Вообще-то он за закон.
****** он не может видеть.не потому что дебил, а по сформированным понятиям.

Господи! Спаси Александров кубиков и майоров свинособацкойираши от пороха, который все это и замутил за бабки липецкой фабрики!
Не путать с лигой смеха!!!
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24.01.2021 02:48 Ответить
Опорочил кучу дерьма ложкой варенья.
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23.01.2021 23:48 Ответить
пох на их возню. вот честно ,первый раз в жизни испытал удовлеворение когда мент с ноги пиз%анул бабку в живот т опившую за насрального
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23.01.2021 23:49 Ответить
какой то он изменникъ родены и скрытый анало овальнист.
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23.01.2021 23:51 Ответить
Лично я обосрал сдохший СССР 26 апреля 1986 года,когда крысы Мавзолейные пургу начали гнать про Чернобыль...Гниды рюсские...я вас ненавижу...
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23.01.2021 23:53 Ответить
"Гниды рюсские...я вас ненавижу..." - Ну, это нормально.
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23.01.2021 23:56 Ответить
лады, ясно что замалчивали, но, сколько было потрачено человеческих сил со всего Союза, ресурсов. А свою ненависть оставь, ненависть плохой советчик. Кто плохое помнит тот всегда злой. Общаться с людьми надо, разговор путь к надежде, не в интернете, разумеется
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24.01.2021 00:06 Ответить
Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ" - Цензор.НЕТ 3865
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23.01.2021 23:54 Ответить
Це означає що вони дивились фільм Навального де йоршик в палаці ***** майже золотий.
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24.01.2021 00:43 Ответить
Навіть не в палаці, а на винному заводі)
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24.01.2021 02:22 Ответить
Це лайно нас називало кастрюлєголовимі?
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24.01.2021 01:19 Ответить
и на России появились свои "кастрюли"
братья наши меньшие и недоумкуватые
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24.01.2021 07:48 Ответить
революція йоршиків
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24.01.2021 07:58 Ответить
Маячня
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24.01.2021 00:02 Ответить
В комментах одни ольгинцы и медведчукчи ))

Хают Навального напрасно пытаясь сохранить кровавый режим Пуйла
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24.01.2021 00:02 Ответить
Чем будущий фюрерок Леха Не Бутерброд лучше фюрерка *****?
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24.01.2021 00:05 Ответить
Ти бот, чи насправді такий тупий?
Скільки на руках Навального крові невинних жертв? А скільки її на руках путінського режиму?
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24.01.2021 00:13 Ответить
Лозунги на меня не действуют. Дай расклад, чем Леха Русский Марш лучше *****. Не для московитского стада, а ,скажем, для Украины и Кавказа.
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24.01.2021 00:25 Ответить
Я не спілкуюсь гаслами.
Тож якщо ти не в змозі зрозуміти суті цих запитань, або ж просто вирішив їх проігнорувати - нам немає про що далі спілкуватись
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24.01.2021 01:02 Ответить
Понял. Т.е., обосновать Вам нечем.
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24.01.2021 01:07 Ответить
Так чим же, по-твоєму, Пуйло настільки кращий? Може він вже став янголом в порівнянні з Навальним?
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24.01.2021 01:19 Ответить
На,відосік глянь афанасій,семь на восємьвосемьнасємь. Чим анальний краще ґіркіна? де ви такі йолопи беретесь?
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8&fbclid=IwAR3zK_gSJYLxAL4-23ZjuRMuv_OUBcjm79vmFXTWsHz35vH5aeuc9Atvjh8
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24.01.2021 01:25 Ответить
Ну і що? Навальний - ліберальний націоналіст. Краще, щоб був радикальний наці? Як пуйло?
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24.01.2021 07:59 Ответить
Я задал тебе вполне конкретный вопрос. Ты можешь просто дать ответ, без виляния задом?
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24.01.2021 01:28 Ответить
Я теж задав тобі проте запитання. Що тебе в ньому засмутило?
Може мені слід перекласти його для тебе на російську мову??
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24.01.2021 01:33 Ответить
* просте
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24.01.2021 01:34 Ответить
Наш диалог начался вот отсюда. Чем будущий фюрерок Леха Не Бутерброд лучше фюрерка *****?
Пока шо ты крутишь хвостом.
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24.01.2021 01:42 Ответить
Вдруге і востаннє чекаю відповіді на запитання:

- Скільки крові невинних жертв на руках Навального?
- А скільки її на руках путінського режиму?

Тож, якщо ти вкотре не даси на них обгрунтованої відповіді, я буду змушений послати тебе, троляку, в еротичну подоріж
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24.01.2021 02:13 Ответить
Тем, что он с очень большой долей вероятности работает совместно с одной из западных разведок. Тут я "рос.пропагандтв" согласен. Но не в плане, что он прям завербован Западом и явл-я амер.шпионом(как рос.пропаганда его выставляет), а в том, что они(Запад) ему, мол "поможем, чем сможем, но ты если придешь к власти должен быть паинькой и вести себя в рамках демократических правил". В противном случае, откуда у него дрон, который обошел путинские глушилки? И откуда столь детальные док-ва вины его отравителей? Сам то он объясняет конечно, но это так... для детей. Как то так. Кинет ли Навальный Запад, придя к власти? Может. Но вряд ли. Всё-таки они ему жизнь спасли. Да и Навальный не кгбшник какой-нибудь у которого вся жизнь состоит из сплошной лжи и обмана. Он хоть из реального мира.
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24.01.2021 02:01 Ответить
Ви віртуозно володієте засадами конспірології першої половини ХХ століття!
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24.01.2021 08:52 Ответить
Якщо людина тупорила, то йому треба обґрунтування, чим Леха "Рускій марш" краще. Якщо ж розумна, то sapienti sat.

Гаразд поясню: БУДЬ-ЯКА колотнеча на росії нам на користь. БУДЬ-ЯКА зміна влади призведе до послаблення кожного наступного можновладця. Послаблення царя неминуче призведе до необхідности чіплятися у справі підвищення своєї леґітимности за всі можливі зачіпки. Міжнародна підтримка, зняття санкцій тощо.
Це все можливо лише за умови відновлення договороздатности режиму.
"Крим не бутерброд" неминуче призведе до необхідности встановити статус-кво. Навіть за ідеї проведення повторного референдуму. Статус-кво може бути ЛИШЕ відновлення суверенітету. І відповідно референдуму, якщо вже так хочеться москаликам, за українськими законами: всеукраїнський, за участи всіх громадян України. Крапка.
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24.01.2021 08:28 Ответить
Забавно смотреть на то как грызутся украинцы споря какой москаль меньше вреда Украине принесёт. При чем хорошо так спорят, с пеной у рта!
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24.01.2021 08:35 Ответить
Все добре. Усі засоби боротьби на знищення московії норм. Усі без виключення.
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24.01.2021 10:10 Ответить
спроси у навального чей Крым ?.или ты кацап подосланый ?
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24.01.2021 10:43 Ответить
Коли країна льоши анального рвала Грузію, він обзивав грузинів "гризунами". Він жартував про білоруську мову, яку "придумали кавказцы с падонками". Він брав участь у "російських маршах" із відвертими зігаметами. Ну, а про "Крымнаш, Крым не бутерброд" ви в курсі?
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24.01.2021 01:01 Ответить
Ти помилився адресою, тролику
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24.01.2021 01:06 Ответить
Таке враження, що ти Навального обираєш президентом України.
Мені начхати на його погляди і його мотивацію, з якою він повертатиме награбоване і виплачуватиме компенсацію.
Головне, що він себе позицією як антипод Ху*ла. А отже не може висувати ті самі мотивації: в сівастопалє крєстілся владімірь і т.ін.
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24.01.2021 08:30 Ответить
Все, що ви написали - повна маячня..... Підживлюйте і далі свої ілюзії з приводу льоші аНального.
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24.01.2021 10:03 Ответить
Вороги України: ***** гебнявий, а Насральний ліберальний.
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24.01.2021 05:55 Ответить
В моцкве на страстном бульваре омон забросали бутылками (пока пустыми).
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24.01.2021 00:02 Ответить
снежками....
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24.01.2021 00:08 Ответить
Думаю, что это фейк от "Нехты". Но, полезный фейк. Чем быстрее полыхнет на расие, тем легче будет украинцам. Не вам, малоросы. Вам "какаяразница" и так весело жить, а именно украинцам.
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24.01.2021 00:06 Ответить
Теж Навального на президента України оцінюєш?
Чхати на погляди Навального. Головне - він не може йти шляхом Ху*ла і демонструвати свою недоговороздатність.
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24.01.2021 08:32 Ответить
Интересно что будут делать бараны кремля,есля я нападу на Литву Латвию и Эстонию...,кого защищать будете,меня бандеровца от рождения...или рюсскихъ баранов живущих в странах Балтии???
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24.01.2021 00:12 Ответить
Боже, врятуй Литву, Латвію і Эстонію від лапіщ ненависного Сенатора
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24.01.2021 01:26 Ответить
Вже купляти поп-корн на виставу "Розвал рашки" чи початок розвалу запланований як в перестройку - через кілька років? Принаймні тоді ще до початку розвалу впали всі берлінські стіни і з тюрем випустили всіх Чорноволів... Так що маємо надію на повернення Криму і даунбасу (бажано без населення).
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24.01.2021 00:33 Ответить
Прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов)))и ты плешивая КГБшная скатина навеки тоже прощавай)))
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24.01.2021 00:37 Ответить
беги чувак , беги .
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24.01.2021 01:12 Ответить
Анекдот. Чел служил режиму, менты в котором пытали и убивали людей годами. И теперь "прозрел", когда не понравилась перспектива Это как служить при нацизме и плакать что жизнь хуже чем в США
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24.01.2021 01:20 Ответить
Зачем здесь кацапские мусора? Он вроде фанат доренко и тесака
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24.01.2021 01:45 Ответить
молодец. орать в общем хоре легко "ганьба", а быть белой вороной и сказать тихо "нет" - отвага. уволили, предсказуемо.
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24.01.2021 02:14 Ответить
Респект честному менту
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24.01.2021 05:48 Ответить
ты уверен что он мент ?
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24.01.2021 10:44 Ответить
Нормально пацан будущее читает. Не зассал первый - пойдет на министра внутренних дел у "бутерброда".
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24.01.2021 06:51 Ответить
Пусть Навальный подрывает рашку изнутри. Попытка не пытка.
Но,честно говоря, посыл, который он дал в фильме, слабоват.
Я думаю что расияне и так знают что все воруют, сложно этим удивить.
Но не стоит обольщаться насчёт Навального, ведь его действия выглядят как конкурирующей фирмы с ******, просто хочет занять его место, ведь он не говорит про уничтоженных политических оппонентов, о войнах, которые ведёт Россия на постсоветском пространстве и в мире и прочем.
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24.01.2021 07:50 Ответить
Просит свое начальство понять и простить. Никогда не понимал таких клоунов. Если такой честный, просто перестань быть мусором, а не устраивай цирк перед камерой.
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24.01.2021 08:00 Ответить
На сьогодні для України Навальний краще, ніж пуйло. Як буде, коли він прийде до влади? Будемо реагувати відповідно. Не від українців залежить зміна російської влади. Можливо Навальний для України буде навіть гірше пуйла. Як Зеленський виявивсь гірше Порошенка. Але українська влада - справа не росіян, а українців. Тільки українці реагують на Зєлєне віроломство скигленням - тарифи, ФОПи, євробляхи... і жодних вимог відставки і дострокових. Тому соромно має бути не росіянам, а вам, панове.
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24.01.2021 08:09 Ответить
При нацисте Навальном начнется гражданская война, и конец рашки в нынешнем виде. Собственно то что и нужно и Украине. Говорите как есть, а не стройте из себя Штирлица Ваня.)
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24.01.2021 08:19 Ответить
Фіг його знає, що там почнеться. Я не модерую політику Раші. Як і Україна вцілому теж мало впливає на російську політику. Мне більше цікавить політика українська, на яку впливати я забов'язаний, бо інакше я буду бидлом, а не громадянином.
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24.01.2021 08:23 Ответить
"нацист Навальний" ггг
страшно подумати, хто ж такий Ху*ло....
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24.01.2021 08:34 Ответить
Недавно в интервью Навальный обещал сразу после прихода к власти провести всемоскальский "Русский марш". Он е*нутый.
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24.01.2021 10:28 Ответить
О, очнулся честный мусор! А когда ***** несколько раз типа выбирали, ты не видел что что не так было, что то что ты должен защищать нарушают?
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24.01.2021 08:37 Ответить
На миллион ментов, нашелся один порядочный, мелочь, а приятно.
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24.01.2021 11:59 Ответить
Вполне возможно что их 1000, просто остальные 999 уволились путем написания обычного бумажного рапорта.
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24.01.2021 15:39 Ответить
Все ж є люди в Росії з розумом і відчуттям дійсного патріотизму до своєї країни,яка при допомозі реально банди при владі завела усіх в глухий кут у спілкуванні світовою спільнотою,практично знищенням позитивного авторитету і рівня довіри до любого громадянина, розікрала і призвела до запустіння земель Росії всього за 25 років. Це просто Державний Найвищий Злочин. Приблизно теж зараз твориться і у нас,але у нас є хоча б заділи від епохи Порошенка по збереженню державності,а в Росії їх ужк майже не має.
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24.01.2021 19:37 Ответить
 
 