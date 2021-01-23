Майор полиции РФ записал обращение в поддержку Навального - его уволили "за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел". ВИДЕО
Майора полиции из российского Курска Руслана Агибалова уволили из системы МВД после того, как он записал видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи", - заявил полицейский и, среди прочего, попросил не считать свое выступление призывом к участию в митинге.
По словам Руслана Агибалова, больше всего он опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание своего недовольства, по его словам, могут быть лишены свободы или жизни.
"Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране?" И мне нечего будет им ответить", - сказал он.
Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку "с пониманием".
Как заявили в МВД по Курской области России, Агибалов "уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел", пишут "Открытые медиа".
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.
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****** он не может видеть.не потому что дебил, а по сформированным понятиям.
Господи! Спаси Александров кубиков и майоров свинособацкойираши от пороха, который все это и замутил за бабки липецкой фабрики!
Не путать с лигой смеха!!!
братья наши меньшие и недоумкуватые
Хают Навального напрасно пытаясь сохранить кровавый режим Пуйла
Скільки на руках Навального крові невинних жертв? А скільки її на руках путінського режиму?
Тож якщо ти не в змозі зрозуміти суті цих запитань, або ж просто вирішив їх проігнорувати - нам немає про що далі спілкуватись
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8&fbclid=IwAR3zK_gSJYLxAL4-23ZjuRMuv_OUBcjm79vmFXTWsHz35vH5aeuc9Atvjh8
Може мені слід перекласти його для тебе на російську мову??
Пока шо ты крутишь хвостом.
- Скільки крові невинних жертв на руках Навального?
- А скільки її на руках путінського режиму?
Тож, якщо ти вкотре не даси на них обгрунтованої відповіді, я буду змушений послати тебе, троляку, в еротичну подоріж
Гаразд поясню: БУДЬ-ЯКА колотнеча на росії нам на користь. БУДЬ-ЯКА зміна влади призведе до послаблення кожного наступного можновладця. Послаблення царя неминуче призведе до необхідности чіплятися у справі підвищення своєї леґітимности за всі можливі зачіпки. Міжнародна підтримка, зняття санкцій тощо.
Це все можливо лише за умови відновлення договороздатности режиму.
"Крим не бутерброд" неминуче призведе до необхідности встановити статус-кво. Навіть за ідеї проведення повторного референдуму. Статус-кво може бути ЛИШЕ відновлення суверенітету. І відповідно референдуму, якщо вже так хочеться москаликам, за українськими законами: всеукраїнський, за участи всіх громадян України. Крапка.
Мені начхати на його погляди і його мотивацію, з якою він повертатиме награбоване і виплачуватиме компенсацію.
Головне, що він себе позицією як антипод Ху*ла. А отже не може висувати ті самі мотивації: в сівастопалє крєстілся владімірь і т.ін.
Чхати на погляди Навального. Головне - він не може йти шляхом Ху*ла і демонструвати свою недоговороздатність.
Но,честно говоря, посыл, который он дал в фильме, слабоват.
Я думаю что расияне и так знают что все воруют, сложно этим удивить.
Но не стоит обольщаться насчёт Навального, ведь его действия выглядят как конкурирующей фирмы с ******, просто хочет занять его место, ведь он не говорит про уничтоженных политических оппонентов, о войнах, которые ведёт Россия на постсоветском пространстве и в мире и прочем.
страшно подумати, хто ж такий Ху*ло....