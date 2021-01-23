Майор полиции РФ записал обращение в поддержку Навального - его уволили "за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел". ВИДЕО

Майора полиции из российского Курска Руслана Агибалова уволили из системы МВД после того, как он записал видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи", - заявил полицейский и, среди прочего, попросил не считать свое выступление призывом к участию в митинге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба

По словам Руслана Агибалова, больше всего он опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание своего недовольства, по его словам, могут быть лишены свободы или жизни.

"Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране?" И мне нечего будет им ответить", - сказал он.

Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку "с пониманием".

Как заявили в МВД по Курской области России, Агибалов "уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел", пишут "Открытые медиа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в России: В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину. ВИДЕО

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.