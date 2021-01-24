Водитель автобуса, который столкнулся с поездом на Львовщине, арестован, - полиция. ВИДЕО

Суд избрал меру пресечения 34-летнему водителю маршрутки, которая утром 23 января столкнулась с поездом на переезде.

Об этом сообщили Супільному в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Полянка, Пустомытовского района.

"На нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус №119 сообщением Полянка - Львов под управлением 34-летнего жителя Пустомытовского района и поезд №140 под управлением 36-летнего машиниста, жителя Львова, который двигался в направлении от Львова до Самбора", - сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины.

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Как выяснили корреспонденты, 36-летнюю женщину доставили в Пустомытовскую больницу. Как рассказала заместитель директора по лечебной работе Пустомытовской ЦРБ Адриана Шикула, это женщина, которая работает медсестрой. Она ехала на работу.

"У нее перелом нижней трети правого плеча. Такой довольно нехороший перелом", - добавила Адриана Шикула.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Львовщины Светланы Добровольской, 48-летний львовянин умер в больнице.

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По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 23 января около 9 утра произошло ДТП на железнодорожном переезде на Львовщине. Позже в Нацполиции Львовской области уточнили, что 1 из госпитализированных пассажиров умер.