Проект "Без цензуры": Коллаборантов надо наказывать. Как власть пытается защищать убийц из ОРДЛО. ВИДЕО

Желанная Россией амнистия преступников на Донбассе в законопроекте о коллаборационистах?! Как власти пытаются уберечь убийц от ответственности в проекте закона о коллаборационистах - тяжелая, но очень важная тема сегодня в фокусе "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

На днях почти незамеченным прошло важнейшее событие. Глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников представил очень важный документ - проект закона о переходном периоде после освобождения оккупированных территорий.

Среди прочего, Алексей Резников предложил нам отказаться от слова "коллаборационист" по отношению к коллаборационистам! Как так? Потому что это слово, мол, имеет негативную окраску. Хорошо, спрашиваем мы, а какую окраску имеет все то, что творили оккупанты и их пособники на Донбассе и в Крыму?

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К сожалению, история не имеет опыта мегалиберальних и мирных решений конфликтов, а подобные заявления идут в унисон со стремлением Владимира Зеленского найти и увидеть "мир в глазах" Путина.

Что же следует считать коллаборационизмом, то есть сотрудничеством с врагом? Что должно быть в соответстующем законе, несмотря на то, что аналогов войны на Донбассе в истории еще не было?

И почему такой нужный законопроект о коллаборационистах рискует стать ширмой, которая позволит владельцам лишней тысячи долларов "порешать" все вопросы?

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