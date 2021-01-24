Парень на митинге за Навального в РФ голыми руками дает отпор ОМОНу. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором парень на митинге в поддержку Алексея Навального голыми руками отражает атаку экипированных ОМОНовцев, применяющих дубинки.

Сюжет опубликовал блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

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На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.