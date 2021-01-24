Парень на митинге за Навального в РФ голыми руками дает отпор ОМОНу. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором парень на митинге в поддержку Алексея Навального голыми руками отражает атаку экипированных ОМОНовцев, применяющих дубинки.
Сюжет опубликовал блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.
На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.
По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро». Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
Вот только на русского он мало похож. Или дагестанец, или чеченец.
Ахах...
злобный,злопамятный и мстительный. к тому же гей-педофил, обколотый ботоксом... ужастЬ.
И, к сожалению, его теперь легко вычислят по мобиле и распознаванию лиц.
как https://censor.net/ru/user/52333 советует - обзор ограничить
шлем снимет - будут на равных
у народа больше силы
но только когда он это понимает
этим оно не надо
Американский политолог Фрэнсис Фукуяма https://censor.net/n253081