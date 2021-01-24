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Парень на митинге за Навального в РФ голыми руками дает отпор ОМОНу. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором парень на митинге в поддержку Алексея Навального голыми руками отражает атаку экипированных ОМОНовцев, применяющих дубинки.

Сюжет опубликовал блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

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На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

митинг (2556) россия (95526) ОМОН (112) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+92
І той виявився дагестанцем . .
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24.01.2021 11:22
+66
Как это нет? Второе название рашки-снежный Габон.
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24.01.2021 11:19
+59
он не русский, по этому и дает отпор
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24.01.2021 11:25
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Красень
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24.01.2021 14:15 Ответить
хм...явно не из мокшан,явно
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24.01.2021 14:24 Ответить
Московия за 20 лет царствования «обнулёныша» превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, московские зеваки не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро». Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
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25.01.2021 09:18 Ответить
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25.01.2021 22:48 Ответить
его диды ветераны в 90 х годах русню резали на ура.
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24.01.2021 14:28 Ответить
С этими рабами все равно ничего не выгорит. А когда Майдан в Украине? Пора бы уже. Кремлевский блазень совсем оборзел.)
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24.01.2021 14:32 Ответить
Лютый чувак, надо признать.
Вот только на русского он мало похож. Или дагестанец, или чеченец.
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24.01.2021 14:54 Ответить
Це азербайджанець, вже вирахували ім'я і прізвище.
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24.01.2021 15:00 Ответить
Один cмелый на всю страну и тот не рузьге.
Ахах...
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24.01.2021 15:10 Ответить
Один,удар,вгоголень,второй,по,горлу.с,этим,справится,и,девочка,подросток.любого,быка,утопомает.
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24.01.2021 15:14 Ответить
Вся эта кацапская буря в стакане ни к чему в ближайшее время не приведёт,но явно демонстрирует ,что даже кацапню путинская банда за...бала
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24.01.2021 15:15 Ответить
Сразу видно шо с Кавказа перец, кацапня потомки быдла крепостного бухого и пушечного мяса совкового .
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24.01.2021 15:19 Ответить
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 569
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24.01.2021 15:37 Ответить
Ну и рожа у тебя Вован
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25.01.2021 01:01 Ответить
...цеглину просить
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25.01.2021 08:41 Ответить
Чудь )
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25.01.2021 01:12 Ответить
вепс-карлик.страшный на морду лица,упоротый,куча комплексов.
злобный,злопамятный и мстительный. к тому же гей-педофил, обколотый ботоксом... ужастЬ.
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25.01.2021 06:48 Ответить
***** звичайне
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25.01.2021 10:26 Ответить
хачи-москвичи потом отмажут земляка потому и резкий ?
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24.01.2021 15:41 Ответить
надобыть справедливым....В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ,,,,КАЦАПЫ БУДУТ ВСЕ С ВИНТАРЯМИ....ето не бялорусы питарасы......ЕСЛИ ЕТОТ КЛОУН ПУТИН НЕ ПОДЕЛИТСЯ С НАРОДОМ ДЕНЬГАМИ....я кацапов уважаю в этом плане...Вспомните октябрскую революцию....на нее пойдут вместо театра
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24.01.2021 16:18 Ответить
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24.01.2021 21:44 Ответить
В следующую субботу кацапы будут плотно на бутылках уже.
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24.01.2021 23:06 Ответить
интересно....КАК ИДИОТЫ БЯЛОРУСЫ????
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25.01.2021 04:53 Ответить
кацапы только так умеют
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 6933
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24.01.2021 15:53 Ответить
Кавказцы более адекватные люди, они все на спортике не бухают и наркоту не жрут.
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24.01.2021 16:46 Ответить
Ну, вот, а раньше считалось, что самый главный боец-дзюдоист выбранный навечно Путин. И, тут упала и покатилась корона. Ну, или черный пояс не сходится на талии. Черные лебеди на его голову слетаются стаей.
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24.01.2021 17:11 Ответить
Шо КАЧАПЧЕГИ, помог вам ваш беркут ? А как дышали, как дышали Терпилы вместе с белорусами
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24.01.2021 17:13 Ответить
НУ І? Білоруси після такого не виходять з вулиць!
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24.01.2021 17:41 Ответить
Берсерк. Правда, бить руками по шлемам и жилетам - без толку.
И, к сожалению, его теперь легко вычислят по мобиле и распознаванию лиц.
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24.01.2021 18:51 Ответить
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 2766
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24.01.2021 19:06 Ответить
Один чоловік на всю РФію знайшовся.
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24.01.2021 19:26 Ответить
это кавказец
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24.01.2021 20:25 Ответить
Фигня! Выпустят пар и в имперское стойло.
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24.01.2021 20:27 Ответить
Борцуха молоток.
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24.01.2021 20:34 Ответить
ПОРА КОНЧАТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ ГОЛЫМИ РУКАМИ !!! НЕОБХОДИМО ОМОН ОБЛИВАТЬ БЕНЗИНОМ И ПОДЖИГАТЬ ЕСЛИ НЕ СДАЮТСЯ !!! А ДОМА КОРРУПЦИОННЫХ ЧИНОВНИКОВ НАКАЧИВАТЬ ГАЗОМ И ВЗРЫВАТЬ !!!
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24.01.2021 22:02 Ответить
это не про касабов - они бздят!
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25.01.2021 00:24 Ответить
Якісь вони дурні ці россіяни- не захищають голову нічим.
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24.01.2021 22:37 Ответить
НЕ КАДЫРОВА РОДСТВЕННИК ТОЧНО !!! ТОТ ЗА ТЕЛАМИ ПРЯЧЕТСЯ !)
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25.01.2021 00:43 Ответить
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 3393
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24.01.2021 23:27 Ответить
Це не луганські.?
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24.01.2021 23:47 Ответить
шоломи держиморд фарбою та пiною, щоб вони нiчого не бачили!
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24.01.2021 23:28 Ответить
Вот все бы так действовали, как этот паренёк, тогда бы менты не так борзели бы.
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24.01.2021 23:58 Ответить
не так, а ловчее
как https://censor.net/ru/user/52333 советует - обзор ограничить
шлем снимет - будут на равных
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25.01.2021 00:13 Ответить
_Ещё не на равных: у пдрсов защитная экипировка и дубины. Сети рыбацкие ещё бы посоветовал... ну и ещё варьянты есть.
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25.01.2021 00:52 Ответить
варианты для свободных, не для рабов
у народа больше силы
но только когда он это понимает
этим оно не надо
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26.01.2021 13:51 Ответить
Давай к нам... Этим свинорусам не отдадим, такие нам нужны.
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25.01.2021 00:40 Ответить
Красава. Если б все такие били, путлера уже б не било.
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25.01.2021 06:05 Ответить
Его уже сами чеченцы ищут. Ему придется возвращаться в Чечню и извиняться по телевизору. Как я понял из обращения советника Кадырова. В Москву он уже не сможет вернуться.
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25.01.2021 06:56 Ответить
У меня вопрос - почему опрычники молотят дубинками народ как скот . а люди безоружные почему не берут хотябы на крайний случай деревянные палки для отражения ударов .
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25.01.2021 08:27 Ответить
так в Мацквє кругом кладуть бруківку Сабанянку. Теж можна використати.

Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 4807
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25.01.2021 08:50 Ответить
АНОМАЛІЯ серед вати.
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25.01.2021 08:43 Ответить
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 4158
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25.01.2021 08:43 Ответить
"Демократия не придет в страну, пока люди, которые стремятся к демократии, не будут организованы! А также, рост среднего класса и образованности ведет к падению авторитарных режимов, но не обязательно к демократии"https://censor.net/n253081

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма https://censor.net/n253081
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25.01.2021 08:56 Ответить
Як можна організуватись, якщо тролі з ботоферми мародера настирливо ділять українців на два ворогуючих табори "зебілів" і "мародерів"? Хоч насправді це зовсім не так і всім українцям треба одне і те саме - сильна, заможна і щаслива Україна.
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25.01.2021 09:21 Ответить
Петро снова рвется к власти и тут все средства хороши! Какая ему нахер Украина? Нам нужно, шо-то делать в стратегической плоскости. Нужен настоящий лидер нации, которого, к сожалению и удивлению, за 7 лет войны мы так и не увидели.
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25.01.2021 11:38 Ответить
Не знаю, як у Вас, а у мене ліде є - Юля. Вона зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті і не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, Янек це довів. І ще зробить.
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25.01.2021 12:24 Ответить
Согласен. Голосовал всегда за нее, потом - за Гриценко, так как Юля явно уже была не проходной. Ее боятся, как огня, наши ворюги всех мастей.
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25.01.2021 12:29 Ответить
Толя - типовий технічний кандидат. Його завдання - відтягнути пару відсотків у Юлі. І з'являється він рівненько під вибори, весь інший час його не чути. Толя навіть в Раду не хоче. За три дні до виборів роспустив штаби своєї Громадянської позиції. Люди, що йому повірили, були в шоці. А найбільше Толя себе проявив, коли в 2010му поставив рівняння між Янеком і Юлею, і його виборці голоснули противсіх. Потім Толя знову на діван і всі три роки Янека, поки Юля сиділа, він кривого слова в бік нього не сказав. Підходив на Майдан до нас і намовляв на Новий 2014й розійтись, але залишити пару наметів під Глобусом. Люди його не послали, але і не послухали. То хто такий Толя?
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25.01.2021 13:32 Ответить
Может ты и прав, спорить не буду.
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25.01.2021 13:35 Ответить
Русский тот что с зеленым рюкзаком убегает
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25.01.2021 10:29 Ответить
Не, ну чудак - красава! Троих мусоров оттеснил.
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25.01.2021 11:35 Ответить
Надо брать презики, туда зеленки и кидать по шлемам или рожам
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28.01.2021 10:51 Ответить
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