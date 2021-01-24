Медики в районе ООС провели учения по оказанию помощи и эвакуации раненых. ВИДЕО

В районе проведения ООС с медиками провели инструкторско-методическое занятие.

В ходе обучения отрабатывали оказания медицинской помощи раненым и больным и порядок их эвакуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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