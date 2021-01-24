Медики в районе ООС провели учения по оказанию помощи и эвакуации раненых. ВИДЕО
В районе проведения ООС с медиками провели инструкторско-методическое занятие.
В ходе обучения отрабатывали оказания медицинской помощи раненым и больным и порядок их эвакуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
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Антип61
показать весь комментарий24.01.2021 14:13 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий24.01.2021 15:59 Ответить Мне нравится 3
alex lagun
показать весь комментарий24.01.2021 17:28 Ответить Мне нравится 2
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