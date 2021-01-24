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Медики в районе ООС провели учения по оказанию помощи и эвакуации раненых. ВИДЕО

В районе проведения ООС с медиками провели инструкторско-методическое занятие.

 В ходе обучения отрабатывали оказания медицинской помощи раненым и больным и порядок их эвакуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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Автор: 

ранение (3383) военные учения (3457) эвакуация (2072) операция Объединенных сил (6766)


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Правило №1. Головне щоб Бубочка не брав евакуацію пораненого під свій особистий конторль, бо тоді - стовідсотковий капець.
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24.01.2021 14:13 Ответить
Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених - Цензор.НЕТ 8198
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24.01.2021 15:59 Ответить
благослови Вас Господь наши Захiсники Украiни!
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24.01.2021 17:28 Ответить
 
 