Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован. ВИДЕО
В финском Лахти состоялась мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В ней российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после сбил его с ног после финиша.
Об этом сообщает sport24, передает Цензор.НЕТ.
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В финишном створе финн Йони Мяки наехал на лыжу Александра Большунова, из-за чего россиянин сбился с хода. В ответ на это россиянин попытался ударить соперника палкой, но не попал.
В итоге Финляндия финишировала второй, а Россия - третьей. После финиша Большунов специально влетел в Мяки и сбил его с ног.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Команды Финляндии и России оспаривали второе место.
Как сообщает ТСН, пожче стало известно, что за такое поведение Большунов получил дисквалификацию. Кроме того, был аннулирован результат сборной России.
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животным этого не понять.
"пожче стало известно"
Звісно, це друкарська помилка.
Gboard краще за T9.
Користуюсь й пропоную встановити.
когда спортсмену, который готовился годами просто делают подножку - это не спорт!
и финн, подрезавший кацапа - просто гавно.
И то что дисквалифицировали кацапа - говорит что вся гейРопа и все её ценности - п.здёжь.
то что кацапы допингуют - это из этой же оперы - но это второй вопрос.
борьба на финише. а со стороны большунова это неспортивное поведение, за это всегда наказание.
с такими понтами пусть в тайге с медведями катается