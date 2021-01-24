Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован. ВИДЕО

В финском Лахти состоялась мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В ней российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после сбил его с ног после финиша.

Об этом сообщает sport24, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

В финишном створе финн Йони Мяки наехал на лыжу Александра Большунова, из-за чего россиянин сбился с хода. В ответ на это россиянин попытался ударить соперника палкой, но не попал.

В итоге Финляндия финишировала второй, а Россия - третьей. После финиша Большунов специально влетел в Мяки и сбил его с ног.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Команды Финляндии и России оспаривали второе место.

Как сообщает ТСН, пожче стало известно, что за такое поведение Большунов получил дисквалификацию. Кроме того, был аннулирован результат сборной России.