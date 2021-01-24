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Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован. ВИДЕО

В финском Лахти состоялась мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В ней российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после сбил его с ног после финиша.

Об этом сообщает sport24, передает Цензор.НЕТ.

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В финишном створе финн Йони Мяки наехал на лыжу Александра Большунова, из-за чего россиянин сбился с хода. В ответ на это россиянин попытался ударить соперника палкой, но не попал.

Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован 01

В итоге Финляндия финишировала второй, а Россия - третьей. После финиша Большунов специально влетел в Мяки и сбил его с ног.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Команды Финляндии и России оспаривали второе место.

Как сообщает ТСН, пожче стало известно, что за такое поведение Большунов получил дисквалификацию. Кроме того, был аннулирован результат сборной России. 

россия (95526) спорт (2429) Финляндия (962)


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Топ комментарии
+181
Рассейский скот всегда остается рассейским скотом...даже если он приехал в Финляндию...
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24.01.2021 16:03
+114
скрєпоносцю мельдонію більше не наливати!
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24.01.2021 16:03
+73
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев" - Михаил Булгаков
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24.01.2021 16:14
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Страница 3 из 3
КОЗЛОРОГИЙ не с той стороны обогнать фина хотел, вот и обиделся.
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24.01.2021 23:05 Ответить
Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано - Цензор.НЕТ 2868
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24.01.2021 23:26 Ответить
Да он же пянный!!!
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24.01.2021 23:49 Ответить
Я конечно не приверженец кацапов (это ласково говоря), но финн подло подрезал...
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25.01.2021 00:24 Ответить
Гітлєр подло подрєзал Сталіна, - напав першим. От же ж нігодяй! )))

Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано - Цензор.НЕТ 5321
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25.01.2021 01:26 Ответить
дурик, есть война без правил и в противовес этому ЛЮДИ пытаются создать цивилизацию где соблюдаются правила...
животным этого не понять.
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25.01.2021 07:39 Ответить
Фін йому лижню уступав притискаючись до огорожі. Вони ж з дзеркалами заднього виду неїздять...
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25.01.2021 10:58 Ответить
Вітаю, Шановна Громада! 💬👏
"пожче стало известно"
Звісно, це друкарська помилка.
Gboard краще за T9.
Користуюсь й пропоную встановити.
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25.01.2021 02:24 Ответить
Почему до сих пор руSSню пускают в приличные страны?
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25.01.2021 04:32 Ответить
Это спорт,азарт и иногда эмоции зашкаливают,ведь человек готовится к соревнованию годами и это тяжелейший труд,а те кто на форуме гундит, никогда не был, и не будет в шкуре спортсмена...
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25.01.2021 06:17 Ответить
та не скажи...
когда спортсмену, который готовился годами просто делают подножку - это не спорт!
и финн, подрезавший кацапа - просто гавно.
И то что дисквалифицировали кацапа - говорит что вся гейРопа и все её ценности - п.здёжь.

то что кацапы допингуют - это из этой же оперы - но это второй вопрос.
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25.01.2021 07:42 Ответить
Мокша - бояру сьогодні дають чи посмоктати за обсирання?
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25.01.2021 12:32 Ответить
Вафел, можешь пососать...
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25.01.2021 16:27 Ответить
Значить ти лизун-сосун! Мокши ще на пляшці посидіти *******..
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26.01.2021 13:42 Ответить
О опять вас со скрепой должны все на руках носить? А просто выиграть гонку и не ныть что кто то подрезал или кривизна земли не позволяет или ветер не стой стороны шо мешает?
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25.01.2021 14:48 Ответить
Наконец новости спорта. Только почему-то российского.
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25.01.2021 07:09 Ответить
В контексте твоей засрашки-это новости допинга.
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25.01.2021 07:45 Ответить
Фин мудак
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25.01.2021 09:44 Ответить
Челюсть москворылую захлопни
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25.01.2021 10:01 Ответить
Вообще-то фин был впереди, и на спине глаз у него нет.
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25.01.2021 10:08 Ответить
Так мудак, згоден. Невідсосав у росіянина. Треба ж було йому відсосати... От падло.
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25.01.2021 10:43 Ответить
Мокшанское быдло это генетическое наследие...
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25.01.2021 10:07 Ответить
Московити є московити, а євробюрократи є євробюрократи. От зовсім недавно відсторонили одну футбольну збірну від гри, адже спортсмени несли реальну загрозу швейцарському наріду. Турнірне становище тут зовсім нідочого.
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25.01.2021 10:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ykFOQFBW_BA&ab_channel=RandomChannel Нет, Молотов!
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25.01.2021 10:16 Ответить
ну че, у росиянина ход был лучше, фин перекрывал порыв соперника...
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25.01.2021 10:19 Ответить
Это низко и мерзко - въезжать СО СПИНЫ, когда соперник не ожидает. Нет оправдаий. Тем более, когда такой формат со стороны руководства сборной и федерации оправдывается и чуть ли не приветствуется. Такие должны быть изгоями всегда
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25.01.2021 10:29 Ответить
с какого перепугу финн должен был место на финише большунову уступить?
борьба на финише. а со стороны большунова это неспортивное поведение, за это всегда наказание.
с такими понтами пусть в тайге с медведями катается
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25.01.2021 10:31 Ответить
По правилам если его обгоняют он должен уступить лыжню.
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25.01.2021 11:56 Ответить
Дурень чи іксперд? При ковзановому ході -немає лижні! З лівої сторони простору було достатньо, а в дупі фіна немає відеокамери!
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25.01.2021 12:37 Ответить
Дикуни...
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25.01.2021 10:33 Ответить
нихера вы не поняли - фин мудак, и россиянин разозлился, идиоты!
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25.01.2021 10:34 Ответить
в чем он мудак? он был первым и ему в спину мудак вьехал и споткнулся, у фина на спине глаз нет
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25.01.2021 11:07 Ответить
россиянин хотел под забором спрутануть(на видео) . как это так, неспортивное поведение финна, зажавшего русиш-спортсмена в дупу..
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25.01.2021 11:14 Ответить
Оба хороши. Если честно - то нужно смотреть ракурса как на 41 секунде, тогда можна дать обьективную оценку. Мне показалось ,что финн подрезал, влез на чужую полосу - если так , то по ПДД он виновен, но у лыжников наверно другие правила
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25.01.2021 11:07 Ответить
Подивіться відео оновлене 59 сек. Там русачок позаду був і пробував сам обігнати. а фін йому не дав. Те що русачок дав себе зажати. то це його проблема.
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25.01.2021 13:07 Ответить
свинособаки, что от них еще ждать?
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25.01.2021 11:15 Ответить
Це вже не мельдоній, вони вже напевно новічок херачать...
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25.01.2021 11:28 Ответить
Лахта домой приехала))
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25.01.2021 11:29 Ответить
Ну вообще-то фин тоже мудак.
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25.01.2021 11:58 Ответить
Кто смотрел игры в замке Буайар, там украинцы сговаривались с россиянами о взаимной поддержке, что будут подыгрывать друг другу. В итоге украинцы подыгрывали россиянам, как было уговорено, а россияне потом украинцев подло подставляли, и в результате получали победу. Украинцы пребывали в шоке, не верили своим глазам, но выводов не делали. Просто так стояли с удивлёнными ипалами, и всё..
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25.01.2021 12:15 Ответить
Это продолжается уже не одну сотню лет.
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26.01.2021 17:08 Ответить
А що ви чекаєте від свинособак коли впускаєте їх в свою хату?!
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25.01.2021 12:25 Ответить
Якщо свинособаки одночасно повиздихають Світ стане чистішим.
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25.01.2021 12:28 Ответить
жаль що фіни не згадали сво\х дідів - І не забили ватнику лижу у скрєпну дупу.
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25.01.2021 15:38 Ответить
Зачем на лыжу наступил?Кто прав? Может и россиянин прав? Не ударил бы фина, получил бы второе место?
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25.01.2021 12:32 Ответить
Скорее всего претензию к финну удовлетворили бы. Но не смог сдержать эмоций, значит сам виноват. Может финн на это и рассчитывал.
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25.01.2021 12:47 Ответить
Зачем лыжу подсовывал?
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25.01.2021 14:50 Ответить
это бывает гонках... россиянин лучший... дсф. финну...
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25.01.2021 18:45 Ответить
Третье место после дисквалификации заняла вторая российская команда, которая была четвертой. Так что результат не изменился.
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25.01.2021 12:51 Ответить
вывод - россиянину второе место! финна диск. на 6 мес. или я не прав???
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25.01.2021 13:18 Ответить
финн ехал по крайней правой дорожке на финишной прямой где дорожки менять уже нельзя, но коцорылый не занял заранее соседнюю дорожку поэтому пытался обойти справа но не протиснулся. хитроопость вперемешку с отсутствием совести и наглостью
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25.01.2021 18:47 Ответить
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