Разработанная SpaceX ракета Falcon 9 вывела на орбиту рекордное количество спутников - 143. ВИДЕО

Компания SpaceX в рамках программы "Transporter-1" 24 января с помощью одной ракеты-носителя успешно запустила в космос 143 спутника. Это самое большое количество спутников, которые отправляли в космос на одной ракете-носителе.

Речь идет о нескольких десятках микроспутников и наноспутников, в том числе 10 аппаратах глобальной системы Starlink, предназначенных для обеспечения широкополосным доступом в Интернет в местах, где он является ненадежным, дорогим или полностью недоступным, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Кроме того, спутники семейства Starlink будут впервые выведены на полярную орбиту, перпендикулярную экватору Земли, сообщили в Twitter компании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маск запустил 26-ю за год многоразовую ракету и забрал большинство заказов "Роскосмоса". ВИДЕО

Для запуска с мыса Канаверал во Флориде использовалась ракета-носитель Falcon 9, разработанная SpaceX. Это была вторая попытка запуска. Первая была намечена на субботу, но старт отменили из-за погодных условий.

По данным hromadske, Falcon 9 успешно поднялась в воздух в 10:00 по местному времени, а ее первая ступень приземлилась спустя почти 8 минут после запуска.

"Transporter-1" - первая миссия SpaceX, которая предлагала райдшеринг, то есть возможность меньшим компаниям, которые не имеют собственных ракет-носителей, вывести свои аппараты на орбиту на ракете-носителе SpaceX и сэкономить средства.

В целом среди 143 спутников, запущенных 24 января, лишь 10 принадлежат SpaceX - это спутники проекта Starlink, цель которого - предоставить глобальный доступ к интернету. Остальные - спутники мелких коммерческих и правительственных компаний. Общая масса груза, который вывела на орбиту ракета Falcon 9, составляет около пяти тонн.

Также смотрите: SpaceX отправила на МКС обновленную версию корабля Dragon. ВИДЕО

Так, как отмечает Forbes, стоимость доставки одного килограмма коммерческого груза на миссии "Transporter-1" составляет 5 тысяч долларов. Поскольку вес всех коммерческих спутников на борту Falcon 9 составляет около 2700 килограммов, SpaceX заработала почти 14 миллионов долларов.

В то же время до запуска некоторые специалисты с предостережением относились к запуску миссии "Transporter-1", поскольку SpaceX не раскрывала подробностей того, какие именно спутники она будет выводить на орбиту. А если учесть, что некоторые из них достаточно малы, их будет трудно отследить с Земли, что поднимает проблему космического мусора.

Предыдущий рекорд по количеству космических аппаратов, отправленных в космос на одной ракете-носителе, принадлежит Индии. В феврале 2017 года она вывела на орбиту 104 спутника. А если учесть, что всего на земной орбите сейчас находятся где-то 3 тысячи рабочих спутников, то получается, что каждый двадцатый из них был отправлен 24 января 2020 года.

На сегодня в рамках Starlink вместе с миссией "Transporter-1" состоялись 18 запусков партий спутников. Всего на орбите их находится уже более тысячи. По замыслу, спутники должны обеспечить беспрепятственный доступ к интернету с любой точки земного шара.

Смотрите также: Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. ВИДЕО

Тестирование Starlink уже началось. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях. Впрочем, пока это удовольствие не из дешевых. В октябре 2020 года в Apple Play появилось приложение для пользования Starlink, где месячная подписка стоит 99 долларов, а годовая - 499 долларов.