"Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих. ВИДЕО

Российские омоновцы не смогли разогнать группу протестующих во время акции в поддержку Навального. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись неудачной попытки разогнать протестующих опубликована в сети. На кадрах видно, что полицейские некоторое время не решались начать разгон, а стояли группой выслушивая оскорбления протестующих. Через некоторое время по команде они начали избивать людей. Атака длилась несколько секунд, но участники акци протеста не разбежались, а остались на месте плотной группой. Омоновцы остановили атаку.

"Пожалуйста, уйдите в сторону", - обратился один из омоновцев к людям, но те не двинулись с места.

На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.