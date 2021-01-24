"Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих. ВИДЕО
Российские омоновцы не смогли разогнать группу протестующих во время акции в поддержку Навального. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись неудачной попытки разогнать протестующих опубликована в сети. На кадрах видно, что полицейские некоторое время не решались начать разгон, а стояли группой выслушивая оскорбления протестующих. Через некоторое время по команде они начали избивать людей. Атака длилась несколько секунд, но участники акци протеста не разбежались, а остались на месте плотной группой. Омоновцы остановили атаку.
"Пожалуйста, уйдите в сторону", - обратился один из омоновцев к людям, но те не двинулись с места.
На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.
По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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А спроси любого из них и тебе скажут, что все кто кричал "Разом нас багато, нас не подолати" те есть хфошизды, нажравшиеся наколотых апельсинов.
Це називається «не змогли»???
Чи просто наказу не було, тому й не розганяли, а лише імітували???
Может быть я не прав.
Может быть ты права.
Но я видел своими глазами,
Как тянется к небу трава...
(с)
Мнения / Видео 24-янв, 22:379 849 0
"Запотело забрало" Пнувший женщину в живот ОМОНовец пришел к ней извиняться в больницу
Полицейский, ударивший в живот Маргариту Юдину, пришел к ней в больницу и извинениями и цветами. В свое оправдание силовик сообщил, что за пять минут до ситуации его якобы «залили газом» и у него запотело забрало.
"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит […] Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", - его слова приводит издание МБХ Медиа.
Пострадавшая ответила, что "все живы, ничего страшного" не произошло.
Пострадавшая Маргарита Юдина сказала, что она понимает, что огромную роль сыграл выброс адреналина, характерный для такой ситуации. Она попросила полицейского не переживать и поблагодарила его за хризантемы, которые он ей подарил.
Ранее за своего сотрудника извинился начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.
"Это не наши методы, мы проводим проверку, чтобы разобраться, выяснить причины и кто это был и принять жесткие адекватные меры. Не держите на нас зла", - заявил Музыка заявил.
Правда, как видно из обошедшего весь интернет видео - забрало на шлеме силовика было поднято.
Я бы вот, взял бы и отменил всякие локдауны, всё бы разрешил, даже то, что и до ковида было нельзя, вот только приезд скорых, госпитализацию и ИВЛизацию сделал бы только при 100% предоплате ...
Отсталая россия . . .
А так це все лукашенківський театр, танці на вулицях!
Але люди вчаться і колись навчаться як дубасить путінОїдів!