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Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не пытался вмешаться в выборы в США, а принимал участие в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем, против которого США ввели санкции и назвали агентом РФ, лишь, чтобы создать в Раде временную следственную комиссию, которая, по словам Дубинского, должна была расследовала разворовывание государственных средств через так называемые облигации Януковича, варранты Яресько, а также $5.3 млрд международной финансовой помощи.

Об этом заявил нардеп СН Александр Дубинский, комментируя введение против него санкций США, передает Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, публикую документы, которые полностью разоблачают лживые утверждения о том, что я, якобы, вмешивался в какие-либо выборы, тем более в США.

Если вы посмотрите на хронологию, то поймёте, что стало первопричиной введения против меня персональных санкций, основанных на лживом доносе шабунинского ЦПК.

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Вот оригинал и перевод доноса ЦПК от 5 октября 2020, на основании которого и введены санкции 11 января этого года.

На пресс-конференции с Деркачем 20 ноября 2019 года (кстати, единственной совместной), о которой шабунята пишут в лживом доносе, я чётко говорил о том, зачем я в ней участвую (для создания ТСК в Раде).

Там же, в ответах на вопросы журналистов я чётко заявил о своей принципиальной позиции – невмешательство в американские выборы.

Вот соответствующий фрагмент:

А теперь по-порядку - о том, чем я занимался с первых дней прихода в парламент. И что так пугает соросят-пинчучат.

Сразу после принятия депутатской присяги и получения полномочий, я зарегистрировал в Раде постановление, которое было одобрено решением комитета, по созданию временной следственной комиссии. Эта комиссия должна была расследовать финансовые махинации Гонтаревой в НБУ и подельника Порошенко в Фонде гарантирования – Ворушилина.

Список депутатов, подписавших своё согласие на участие в этой ТСК о партии "Слуга народа": Скороход, Горобец, Дунда, Куницкий, Бужанский, Галушко, Фриз, и Корниенко. 

Этот законопроект в повестке дня сессии за 2 месяца так и не появился.

Спустя месяц депутат Деркач предложил мне создать совместную следственную комиссию с более широким спектром вопросов. Это комиссия, которая бы расследовала ещё и разворовывание государственных средств через так называемые облигации Януковича, варранты Яресько, а также $5.3 млрд международной финансовой помощи через так называемых грантоедов.

В эту комиссию должны были войти депутаты от партии "Слуга Народа" Струневич, Дубнов, Клочко, Марусяк, Поляков, Третьякова, Лерос, Забуранная. Состав комиссии утверждался письмом главы фракции – Арахамией.

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Вопрос о создании этой ТСК в повестку дня Рады тоже не попал.

После чего я и пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачем, целью которой, с моей стороны, было исключительно добиться создания этой ТСК.

Спустя ровно полгода после этой пресс-конференции (19 мая 2020 года!), Деркач по собственной инициативе, самостоятельно опубликовал плёнки Байдена-Порошенко, а в ВРУ было инициировано создание следственной комиссии именно по расследованию фактов, озвученных Деркачем.

Ещё раз повторяю, 19 мая 2020 года!

Про моё отношение к демонстируремым на этих пресс-конференциях таблицах, я многократно публично заявлял:

В списках членов комиссии, которая должна была заниматься расследованием плёнок Байдена-Порошенко, меня нет и не могло быть.

Убедитесь в этом сами.

Инициатор создания этой комиссии Сергей Демченко, другие участники от партии "Слуга Народа", которых лично делегировал глава фракции Арахамия – депутаты Фриз, Мовчан, Дырдин, Зуев, Кинзбурская, Богданец, Яременко, Чёрный.

Так в чем же причина доноса шабунинского ЦПК, который обманул чиновников США?

В требовании создать ТСК по расхищению $5.3 млрд. международной финансовой помощи, часть которой была "освоена" ЦПК.

Именно об этом и о том, как "осваивались" эти средства, и были письма в Сенат США, о которых воняют соросята-пинчучата.

Важно обратить внимание, что в этих письмах я спрашивал о том, куда и на что были потрачены $4,4млн., выделенные на реформу прокуратуры. Получателем этих денег, в том числе, были и аферисты из ЦПК.

И именно это внушает тот самый страх и необходимость писать ложные доносы шабунятами, пинчучатами и соросятами, которые боятся расследования своего воровства.

Ни о каком вмешательстве в выборы, как вы можете убедиться, ознакомившись со всеми документами, речь категорически не идёт.

Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами, чтобы не дать мне бороться с их антиукраинскими действиями", - заявил Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами 01
Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами 02
Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами 03
Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами 04
Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами 05

Автор: 

Деркач Андрей (135) санкции (11291) США (26652) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+81
Говоря языком оригинала: "Сделали тебя Дубинский в твой собачий рот"
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25.01.2021 11:20
+54
Закрутилась гнида, как вша на сковородке. А, как дышал, как вольяжно дышал тупым собачьим ртом. Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами - Цензор.НЕТ 4129
Толи ещё будет.
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25.01.2021 11:22
+42
ну так поедь в США,подай там на них в суд...или ты американской фемиде не доверяешь?
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25.01.2021 11:28
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Поздно, Саша, пить боржоми, когда почки отвалились)
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25.01.2021 13:36 Ответить
Теперь Дубинский будет долго доказывать дяде Сэму, не знает никакого Коломойского,
и что рот у него не собачий и не тупой.
Можно подумать, его наказали за то, что испохабил кубик-Мерседес ярко-зелёным зебильным цветом.
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25.01.2021 13:36 Ответить
зачем ты тут нам дерьмо в уши льешь? ехай в штаты и воняй там, тебя очень внимательно выслушают соответствующие службы. может даже у себя поселят, лет на 10-20...квартирка правда тебе скорее всего не понравится, но то уже вопрос десятый.
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25.01.2021 14:07 Ответить
Всегда было интересно ,кто такие соросята ,тупой собачий рот так и не объяснил 🤔🙄🤣🤣🤣🤣
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25.01.2021 14:09 Ответить
Вражда гебни и Сороса стара как мир. Гебня за тоталитарастию, Сорос против тоталитарастии, так как за демократию. Гебня работает преступными методами, а Сорос действует легальными методами. Гебня пытается скрывать информацию, а Сорос делает её доступной. Если вдруг случайно вы учились в постсовковой школе 90-х и вам попались несовковые компы (8086, 286, 386 и подобные), то знайте - вы увидели компьютер благодаря Соросу, а точнее его гуманитарной помощи совку. Жаль, многие такие классы по совковой инерции быстро разворовали
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11.02.2021 14:30 Ответить
ЗЕлёная падаль поставила под сомнение работу Минфина и Разведсообщества США! Эй, быдло! Вы за это голосовали? За ликвидацию Украины? Скоты. Это ваше клеймо на всю оставшуюся вашу гнилую жизнь. Предательство не имеет срока давности.
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25.01.2021 14:14 Ответить
Eutectic ,я Вам больше скажу ,Гройсман тоже является гражданином Израиля и шо ??? Это не помешало ему быть премьером 🙄🤔🤫
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25.01.2021 14:15 Ответить
ты... **** все равно сядешь... и тебя как шалаву продадут....
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25.01.2021 14:51 Ответить
сашкина хвалькуватість і довела його до цугундера. Приїхав руді, привіз сценарій, зусрічались на закритій дачі, сашко поширював селфі з руді. згодом в будапешті руді перевіряв конспект разом з Юрасем, вносив відповідні правки. І все було б селяві, але америкоси від рижого виявили фальсифікат, тепер деркач ліпить горбатого, що сам порошенко записував розмови. Але як вони попали в його руки-мовчить як партизан. спочатку вони теревенили, що плівки вони отримали від ФСБ. Так що буде другий акт марлізонського балета -санкції до особи, яка забрала плівки з спецфонду СНБО, бувший міністр фінансів, який ошився тоді в ОПУ, вчасно втік. буде цікаво, як перед великим жюрі в США руді буде поливати виконавців з України.
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25.01.2021 15:09 Ответить
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