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У Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцинации, - вице-спикер Кондратюк. ВИДЕО
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк заявила, что парламенту следует уделить внимание вопросу вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"С мая месяца я задаю премьеру один и то же вопрос: что происходит с вакцинацией? Это персональная ответственность премьер-министра и всего правительства. Каждое ответственное государство в середине прошлого года начало заниматься формированием портфеля вакцин", - отметила она.
Кондратюк добавила, что у Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцин одновременно с другими странами Европы. Завтрашнее заседание должно начаться с заслушивания отчета правительства о тарифах и вакцинах.
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