РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4344 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
3 839 12

У Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцинации, - вице-спикер Кондратюк. ВИДЕО

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк заявила, что парламенту следует уделить внимание вопросу вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"С мая месяца я задаю премьеру один и то же вопрос: что происходит с вакцинацией? Это персональная ответственность премьер-министра и всего правительства. Каждое ответственное государство в середине прошлого года начало заниматься формированием портфеля вакцин", - отметила она.

Кондратюк добавила, что у Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцин одновременно с другими странами Европы. Завтрашнее заседание должно начаться с заслушивания отчета правительства о тарифах и вакцинах.

Также читайте: В феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину помимо Pfizer и Sinovac, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Кондратюк Елена (82) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
"о тарифах и вакЦенах"...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:50
+3
Винні всі зє слуги, починаючи від глав сцикуна.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:50
+3
А зачем им ваши Китайские вакцины? Они уже вакцинировались Американской.Чем дольше не будет ,тем спокойнее зедебилу,все можно списывать на пандемию и ковид.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"о тарифах и вакЦенах"...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:50 Ответить
Винні всі зє слуги, починаючи від глав сцикуна.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:50 Ответить
Та нє! "Царьок харошій! Он нє крадьот! Такая Бубачька!" 😊
показать весь комментарий
25.01.2021 12:22 Ответить
А зачем им ваши Китайские вакцины? Они уже вакцинировались Американской.Чем дольше не будет ,тем спокойнее зедебилу,все можно списывать на пандемию и ковид.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:54 Ответить
А смысл? Все-равно скоро на пенсию к ахметовым. А там будет новый премьер и Рада, кстати, тоже. Так что, г-жа Кондратюк, имеет смысл узбагоиться и подумать о вечном...Точнее о жизни после Рады.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:54 Ответить
Винні?А винуваті тіхто ще і по сьогодняшній день намагається протягнути в країну кацапську ніким не признану вакцину.Адже вакцинованим кацапською вакциною буде закритий весь світ окрім кацапиї.А це свого роду інтеграція України в кацапію.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:58 Ответить
зеля!!!
показать весь комментарий
25.01.2021 12:00 Ответить
У Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцинации, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 6498
показать весь комментарий
25.01.2021 12:01 Ответить
"С мая месяца я задаю премьеру один и то же вопрос: что происходит с вакцинацией?" Леночка только замяла для ясности: А что же Шмыгаль тебе отвечает?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:12 Ответить
Він жестами. Услід. 😊
показать весь комментарий
25.01.2021 12:25 Ответить
...гої і панєсут атвєтствєность
показать весь комментарий
25.01.2021 12:32 Ответить
 
 