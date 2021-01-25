У Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцинации, - вице-спикер Кондратюк. ВИДЕО

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк заявила, что парламенту следует уделить внимание вопросу вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"С мая месяца я задаю премьеру один и то же вопрос: что происходит с вакцинацией? Это персональная ответственность премьер-министра и всего правительства. Каждое ответственное государство в середине прошлого года начало заниматься формированием портфеля вакцин", - отметила она.

Кондратюк добавила, что у Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцин одновременно с другими странами Европы. Завтрашнее заседание должно начаться с заслушивания отчета правительства о тарифах и вакцинах.

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