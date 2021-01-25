Отключение свободных мест и дополнительные видеокамеры, - Разумков рассказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством. ВИДЕО

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет бороться с кнопкодавством. Он рассказал о нескольких механизмах борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава ВР сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Некоторые вещи мы сделали на уровне техническом. Все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. После того, как будет запущена новая система "Рада"... это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства", - заверил Разумков.

Кроме того, в сессионном зале установят видеокамеры.

"Параллельно с этим мы установим камеры в зале ВР... Это позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на те вещи, которые были в зале, кто проголосовал, с какого места", - сказал глава Рады.

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Разумков отметил, что обсуждаются изменения в регламент Верховной рады, которые позволили бы отстранять кнопкодавов от участия в заседаниях ВР.

"Параллельно с этим обсуждаются изменения в законодательство... по поводу дисциплинарного наказания нардепов. Не в пределах Уголовного кодекса, а в пределах возможностей, которые есть у Верховной рады", - добавил он.