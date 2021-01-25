Отключение свободных мест и дополнительные видеокамеры, - Разумков рассказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством. ВИДЕО
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет бороться с кнопкодавством. Он рассказал о нескольких механизмах борьбы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава ВР сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.
"Некоторые вещи мы сделали на уровне техническом. Все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. После того, как будет запущена новая система "Рада"... это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства", - заверил Разумков.
Кроме того, в сессионном зале установят видеокамеры.
"Параллельно с этим мы установим камеры в зале ВР... Это позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на те вещи, которые были в зале, кто проголосовал, с какого места", - сказал глава Рады.
Разумков отметил, что обсуждаются изменения в регламент Верховной рады, которые позволили бы отстранять кнопкодавов от участия в заседаниях ВР.
"Параллельно с этим обсуждаются изменения в законодательство... по поводу дисциплинарного наказания нардепов. Не в пределах Уголовного кодекса, а в пределах возможностей, которые есть у Верховной рады", - добавил он.
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вот если бы в зале сидели (сидели на своих местах) и работали, а не разгуливали по залу и кулуарам - тогда б было видно, что пришли работать а не налаживать связи-контакты
а система при любой власти
остается неизменной!!
кнопки интегрировать делов
на 2 недели
а гундосят уже 30 лет..
Доречі, у Київраді за відбитком пальця голосують з 2015 р. А тут у зелених одні балачки
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Это всего лишь дополнительные расходы из бюджета, т.е. из нашего кармана.
А не проще бы принять закон о материальном наказании кнопкодавов на большую сумму (вычет из зарплаты) и лишения мандата оных после 2-х случаев кнопкодавства?
Проголосовал находясь не в зале ВР - лишать мандата и год тюрьмы!
Ну, увидите вы кнопеодава через дополнительную камеру, ну и что? Что вы ему сделаете?
"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради. Джерело: https://censor.net/ua/n3243821
Це тільки мені здається, що Разумков трохи плутається ?
Так сложно принять простой закон в котором за кнопкодавство - АВТОМАТИЧЕСКИ лишение депутатства и пожизненней запрет балотироваться? В чем трудность?