"Есть положительная динамика", - в МИД рассказали о состоянии жестко избитого в Париже украинского подростка. ВИДЕО

Посольство Украины во Франции взаимодействует с французскими правоохранительными органами для проведения объективного расследования, поиска и привлечения к ответственности тех, кто напал на украинском подростка Юрия в столице Франции Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио "Свобода" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Консул находится на постоянной связи с родными украинца и медицинским учреждением. Состояние юноши остается тяжелым, но появилась положительная динамика. Врачи делают все возможное для его реабилитации", - сообщили в МИД.

Мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro, что ее сын после избиения находился в искусственной коме, а сейчас его медленно из нее выводят.

На избиение украинца отреагировал и президент Владимир Зеленский, заметив, что найти и наказать виновных - это "вопрос цивилизованности" и заслуживает на жесткую реакцию страны. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи начали выводить из комы украинского подростка, избитого с особой жестокостью в центре Парижа, - мать пострадавшего

Представители украинской общины во Франции писали, что инцидент произошел неподалеку от Эйфелевой башни.

Неизвестные с металлическими дубинками, битами и ножами напали на компанию студентов, не удалось сбежать только украинцу. Правоохранители прибыли на место преступления быстро, но злоумышленники уже разбежались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Избившие украинского подростка в Париже должны оказаться в тюрьме. Такое нападение заслуживает жесткой реакции

Сцена избиения, снятая камерой наблюдения, быстро распространилась по сети и вызвала значительный резонанс.

Местная община пристально следит за ходом расследования и реакциями французских властей.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому подростку.

"Крайне поражена невероятной агрессией в отношении юного Юрия. Виновных нужно найти и судить. Вся моя поддержка ему и его семье", - написала Идальго в Твиттере.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "актом чрезвычайной жестокости".

Известный французский актер Омар Си в твиттере также выразил Юрию поддержку.

21 января, по сообщениям в СМИ, парню исполнилось 15 лет.