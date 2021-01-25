Путин о дворце в Геленджике: "Ни мне, ни моим близким родственникам это не принадлежит". ВИДЕО (обновлено)

Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил в фильме "Дворец для Путина".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом Путин сказал во время общения со студентами, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

"Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда.

Второе, что хотел бы сказать вам и другим людям, которые сегодня здесь на встрече присутствуют. Вы все люди молодые. У кого-то, здесь уже есть студенты старших курсов, может быть, здесь аспиранты даже есть, у кого-то есть семьи, а у кого-то эти семьи только будут созданы, чего я вам от души желаю. И желаю вам детей побольше. Но вы знаете, что в современном мире - это с Запада к нам приходит, но тем не менее - есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то они, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее, жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется. Ну так вот. Даже люди, которые еще имущества-то не имеют хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. В современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды, ведь всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени - а эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет - так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы.

Ну так вот. На протяжении 10 лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде. Вместо всего этого что? Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй - я так корявенько, но иногда люблю так поплавать — в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - сказал он.

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Также Путин добавил, что среди людей, которые там упоминаются, есть такие, которых он вообще не знает: "Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще. Просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают. Да, кстати, эти люди - некоторые из них, которых я хорошо знаю, - давно занимаются бизнесом, еще до встречи со мной и знакомства со мной. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним — но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности. Виноделием. Вот очень хороший бизнес, благородный. Там один из моих знакомых хороших со своим партнером… Партнер из жизни ушел уже — его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Так вот, они занимаются небольшим предприятием".

"Кстати говоря, уже от темы отойду, у нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший. Может в сельхозвузах меня в этом смысле поддержат. Мы закон приняли очень хороший недавно по этому поводу. В этой связи — не как бизнесом, а как видом деятельности — я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, принадлежало вот это все. Он [Титов] у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, может, пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Вот сейчас мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать.

Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо. Наоборот, нет — это очень благородное занятие, особенно если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики. Это очень здорово и очень полезно, но это не мое совсем. Некоторые мои коллеги — ну, например, президент [США Дональд] Трамп. Он известный бизнесмен. Или бывший президент [Петр] Порошенко в Украине. Он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании, счета в офшорах. Хочу закончить ответ тем, с чего начал — я не занимался этим ни-ког-да. Мне кажется этого достаточно, можем вернуться к этой теме если это представляет интерес, но можем перейти и к следующему вопросу", - сказал Путин.

19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.