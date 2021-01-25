Тайное голосование увеличит шансы на исключение Дубинского из фракции, - "слуга народа" Бардина. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Марина Бардина считает, что Дубинский должен покинуть фракцию хотя бы на время расследования.

Об этом она заявила 24 Каналу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Бардиной, хватит голосов во фракции для такого решения или нет неизвестно. Однако больше шансов может появиться, если голосование будет тайным, добавила она.

"Я думаю, что если голосование будет тайным - больше депутатов поддержат исключение из фракции", - сказала Бардина, добавив, что благодаря этому Служба безопасности Украины сможет провести надлежащее расследование.

"Мне кажется, господин Дубинский должен набраться смелости и самостоятельно принять это решение. Он мог бы сам предложить фракции свой выход из нее как минимум на время расследования", - подчеркнула нардеп.

Она объяснила, что не хочется, чтобы фракция вообще рассматривала этот вопрос, ведь правильное решение - очевидно.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.