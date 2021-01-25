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Тайное голосование увеличит шансы на исключение Дубинского из фракции, - "слуга народа" Бардина. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Марина Бардина считает, что Дубинский должен покинуть фракцию хотя бы на время расследования.

Об этом она заявила 24 Каналу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Бардиной, хватит голосов во фракции для такого решения или нет неизвестно. Однако больше шансов может появиться, если голосование будет тайным, добавила она.

"Я думаю, что если голосование будет тайным - больше депутатов поддержат исключение из фракции", - сказала Бардина, добавив, что благодаря этому Служба безопасности Украины сможет провести надлежащее расследование.

"Мне кажется, господин Дубинский должен набраться смелости и самостоятельно принять это решение. Он мог бы сам предложить фракции свой выход из нее как минимум на время расследования", - подчеркнула нардеп.

Она объяснила, что не хочется, чтобы фракция вообще рассматривала этот вопрос, ведь правильное решение - очевидно.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Слуга народа (2630) Дубинский Александр (429) Бардина Марина (6)


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Топ комментарии
+16
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 6370
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25.01.2021 15:54
+11
В СН боятся Дубинского? Или в СН боятся Коломойского?
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25.01.2021 15:43
+9
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 9912
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25.01.2021 15:57
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Правила форума Совет форумчан
Тобто ті депутати які отримують щомісяця від Коломойського нелегальну зарплату від 5тис. доларів і більше соромляться відкрито проголосувати за те щоб вигнати бородату жінку Коломойського з фракції!
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25.01.2021 15:47 Ответить
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В УКРАИНЕ, КОТОРОЕ ЗАСЕДАЕТ УЖЕ 2 ГОДА.
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 5112
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25.01.2021 16:05 Ответить
кака бида говорящую жо пу каламойши могут исключить
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25.01.2021 15:42 Ответить
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 8
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25.01.2021 15:56 Ответить
Адин был слуга у народа.......
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25.01.2021 15:43 Ответить
В СН боятся Дубинского? Или в СН боятся Коломойского?
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25.01.2021 15:43 Ответить
Сегодня в СН боятся всех, но больше всего - дядю Джо
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25.01.2021 17:23 Ответить
Носяться з ним як з писаною торбою, свого роду символічний знак партії.
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25.01.2021 17:28 Ответить
Как буто кто то кого то боится ))))
Фотографы, тамада , и детские психологи временно исполняющие депутатские дела все равно проголосуют по команде
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25.01.2021 15:45 Ответить
крысы сцыкливые...тайное голосование по-приколу...
шо он вас там покусает что ли? или компроматики мает? )))))
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25.01.2021 15:45 Ответить
Чого він має виходити? Типа поганий слуга Дубінський вийде, а залишаться лише хороші слуги? Там всі один одного варті, хай лишається.
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25.01.2021 15:46 Ответить
Пол шага к понижению тарифов. Витренко утвердят, еще пол шага, а там и зиме конец.
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25.01.2021 15:46 Ответить
як ви можете виключити з фракції свого члена "партії", який ще й керує "обласною організацією"?
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25.01.2021 15:49 Ответить
А какая разница...!
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25.01.2021 17:20 Ответить
Тайное голосование увеличит шансы на исключение Дубинского из фракции, - "слуга народа" Бардина.

Или уменьшит.
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25.01.2021 15:49 Ответить
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 9912
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25.01.2021 15:57 Ответить
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 6370
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25.01.2021 15:54 Ответить
+
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25.01.2021 20:54 Ответить
Скоро окажется, что оптимально его просто тайно притопить где-нить в озере под Киевом...
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25.01.2021 15:56 Ответить
Американці вимагатимуть переконливих доказів ( наприклад - голову)
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25.01.2021 17:18 Ответить
В данном случае я про его хозяев - "нет человека - нет проблемы" (с).
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25.01.2021 17:21 Ответить
А де її взяти якщо кажуть, що це "говорящая жопа"?
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25.01.2021 17:31 Ответить
ооой, как все запущено! все у лапушек тайно, под одеялком. Как же вы отвечать за все, что уже натворили, собираетесь? Крысиные бега да и только
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25.01.2021 15:57 Ответить
Знаки Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 2879
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25.01.2021 15:59 Ответить
Похож ****!
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25.01.2021 16:50 Ответить
Погодите. А почему только из фракции?

Какого хрена Дубинский должен вобще оставаться депутатом?
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25.01.2021 16:00 Ответить
А какого хрена разрешать здесь писать тупым упорышам? Не задавался этим вопросом?)
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25.01.2021 16:24 Ответить
пора попоанити тобою, 73/43%-ний, свій кондуїт...
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25.01.2021 16:55 Ответить
Очевидно, шоумен сделал из СН проросийское, антиукраинское логово, и это значит, проукраинским силам надо, в обязательном порядке обединяться, и готовиться к вынрсу тела.
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25.01.2021 16:07 Ответить
Мартышка сороса, типа феминистка тупорылая.
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25.01.2021 16:10 Ответить
А нащо угорцю бідна Україна,що каже методичка, борцуни з Соросом?
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25.01.2021 16:33 Ответить
страшно попасть в тупой рот дубины. и бени. у того рот еще тупее.
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25.01.2021 16:17 Ответить
Соросятская подстилка что-то лепечет... Мерзко это всё наблюдать
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25.01.2021 16:22 Ответить
Так Сорос вже вигнав Дубінеску, треба було угорське громадянство робити, а не румунське.
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25.01.2021 16:39 Ответить
ЗЕбобики боятся гнева папы Бени.
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25.01.2021 16:31 Ответить
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 1320
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25.01.2021 16:34 Ответить
Смішно те, що Дубінський кілька років мав ГОшку і сидів на американських грантах USAID. Так-так, той самий, який розповідає про свою священну боротьбу проти "соросят". Не менш смішно чути взагалі сам термін "соросята"
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25.01.2021 16:45 Ответить
У этого черта мандат надо забрать, в целом, как и у его соплеменников
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25.01.2021 16:52 Ответить
Та що ви, зелень, по одному висмикуєте. ! Завтра виявиться що такими ж ворожими агентами для США є Бужанський, Арахамія, Корнієнко, Шевченко, Третякова,Тіщенко,Корявченко,Василевська, Стефанчук і т.д. і т.п.
Давайте вже всіх таємним голосуванням - нафіг з пляжа
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25.01.2021 17:12 Ответить
Ну і що з того що Дубінеску виключать з фракції ,він стане просто позафракційним і все .
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25.01.2021 17:12 Ответить
взгляд такой честный. интересно, если рядовым депутатам слуги урода платят в месяц от 5 до 15К$ то она получает по верхней или по нижней границе?

впрочем, посрать, нормальных людей в слуге урода нет - их исключают как Гео Лероса
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25.01.2021 23:02 Ответить
 
 