Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в день рождения Президента Украина Владимира Зеленского под зданием Офиса Президента в Киеве состоялась политическая акция-перформанс с поздравлением президенту.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 25 января, активисты принесли рояль к зданию Офиса Президента, чтобы провести акцию-перформанс по случаю дня рождения президента Владимира Зеленского. Они принесли к ОП рояль в честь знаменитого номера "Квартала 95" с участием Зеленского.

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"Пусть сыграет на бис", - рассказали участиники акции

"Сегодня день рождения у господина президента Зеленского. У нас есть для него подарок. Хотим ему пожелать: никогда не занимать чужое место и заниматься тем, к чему у тебя есть талант. Господин Зеленский, занимайтесь тем, что у вас выходит. С днем рождения", - пояснили свой перформанс организаторы перформанса.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95" в 2016 году принимал участие в номере, в ходе которого он без штанов играл на рояле.

Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.