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Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в день рождения Президента Украина Владимира Зеленского под зданием Офиса Президента в Киеве состоялась политическая акция-перформанс с поздравлением президенту.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 25 января, активисты принесли рояль к зданию Офиса Президента, чтобы провести акцию-перформанс по случаю дня рождения президента Владимира Зеленского. Они принесли к ОП рояль в честь знаменитого номера "Квартала 95" с участием Зеленского.

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"Пусть сыграет на бис", - рассказали участиники акции

"Сегодня день рождения у господина президента Зеленского. У нас есть для него подарок. Хотим ему пожелать: никогда не занимать чужое место и заниматься тем, к чему у тебя есть талант. Господин Зеленский, занимайтесь тем, что у вас выходит. С днем рождения", - пояснили свой перформанс организаторы перформанса.

Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 01
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 02
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 03
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 04
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 05
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 06
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 07
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 08
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 09
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 10
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 11
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 12
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 13
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 14
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 15
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 16
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 17
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: Занимайтесь тем, что у вас выходит 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95" в 2016 году принимал участие в номере, в ходе которого он без штанов играл на рояле.

Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.

Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20362) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+62
А, так это Порох ему пианину передал? Точно, Игорек? Или как всегда, домыслы, эмоции... А давай по правде: писюнист он был так себе, а президент ваще говно... Согласись!
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25.01.2021 17:20
+53
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит" - Цензор.НЕТ 8238
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25.01.2021 17:21
+46
с одной клавишей надо было
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25.01.2021 17:16
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Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: "Займайтеся тим, що у вас виходить" - Цензор.НЕТ 4282
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25.01.2021 20:32 Ответить
для любителів)
youtube.com/watch?v=sfz13Ss-Fbg
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25.01.2021 22:05 Ответить
На видео, не рояль, а пианино.
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25.01.2021 20:40 Ответить
це дрiбницi, все рiвно гарний подарунок для пiсюнiста.
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25.01.2021 20:44 Ответить
...пропоную дещо із "забитого" піаніном, і таке, що у певному товаристві(порохоботському) викликає виділення піни з рота.) youtube.com/watch?v=tT1yJhCCSwM
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25.01.2021 21:42 Ответить
Молодці! А ще б ходулі і ЦИРК побудувати, пересувний, щоб МАЛОРОС МАЛОРОСЛИЙ із СЛУГАМИ, на всі чотирі сторони, а по дорозі хай вивчають "НЕДОРОСЛЬ" Фонвізіна!!!
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25.01.2021 20:43 Ответить
Шаурму ще б треба для натхнення.
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25.01.2021 20:48 Ответить
Прекрасна, оригінальна ідея!!! Може дійде?
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26.01.2021 00:41 Ответить
какая высокоинтеллектуальная идея, какао-боты просто прыгнули выше головы.
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26.01.2021 05:35 Ответить
А Медведчук у ничего не принесли. Это всё, что нужно знать о укр. активистах. Там, где могут дать в рожу, туда не ходят.
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26.01.2021 08:53 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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26.01.2021 14:19 Ответить
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:39 Ответить
Опа на, так оказывается президент и я оба Водолеи, правда мне 26 января ДР это прожито 27394 дня.
Так что разрешите поздравить Вас Владимир Александрович и пожелать здоровья и удачи на Вашем пути.
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26.01.2021 16:06 Ответить
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