Смертельное ДТП в Новомосковске, в результате которого погибла 2-летняя девочка. ВИДЕО камер наблюдения
В сети появилась видеозапись ДТП в Новомосковске Днепропетровской области, в результате которого смертельные травмы получила 2-летняя девочка.
Видео опубликовал в своем блоге на Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Автор пишет, что еще еще до окончания следственных действий некоторые СМИ дали однозначную картину случившегося - "что в нем виноват военный, находящийся за рулем одного из автомобилей".
"В ДТП есть два участника: 27-летний военный в темно-красном Daewoo Nexia и другой парень на Volkswagen Polo, авто которого непосредственно осуществило наезд на ребенка, после того, как столкнулось с машиной водителя Daewoo. После ДТП начали происходить какие-то неестественные метаморфозы: исчезло видео с ближайших камер наблюдения на магазинах, хотя до ДТП и после, камеры работали. Все активно набросились на военного, хотя на видео, которое удалось заполучить, видно, что обстоятельства складывались совсем по другому", - подчеркнул Ухман.
Он указал, что на видеозаписи зафиксировано, что Daewoo едет с левой стороны и начинает притормаживать перед перекрестком, перед авто притормозил микроавтобус, который ехал навстречу и тоже поворачивает налево, с другой стороны за автобусом "летит" Volkswagen, обгоняет автобус и въезжает в машину военного. Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило на обочину, где стояла маленькая девочка.
"На видео четко видно, что автомобиль "гражданского" просто таранит встречную машину. Если бы водитель Volkswagen ехал с допустимой скоростью, ДТП можно было бы избежать и, соответственно, его негативных последствий. В этой автокатастрофе фигурирует только украинский военный, хотя вина "гражданского" очевидна. Поэтому отвечать должны все и вешать ярлык на "военного", типа: "Они там все во время войны стали неадекватными" не нужно. По данным свидетелей и знакомых военного, полиция совершенно не принимает во внимание "гражданского" молодого человека, они даже не рассматривают его как виновника. То есть, кто-то пытается уже "порешать", чего в нашем случае допускать нельзя. Параллельно идет "негласная" травля военных. Кому это выгодно, особенно после заявлений некоторых экс-депутатов, что все украинские военные - "преступники", - отмечает автор.
Напомним, 12 января в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона сообщили, что около 10 утра водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево на регулируемом перекрестке в Новомосковске Днепропетровской области, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу, что повлекло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: был смертельно травмирован малолетний ребенок 2018 года рождения. Военнослужащего задержали.
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Советую "эксперду" обращать внимание на светофоры в любой ситуации, если не дорожите своей жизнью, то хотя бы уважайте чужую!
У меня автопилота нет, я обычно вижу своими глазами светофор и дорожную обстановку.
ще раз, стоячи на середині перехресття і збираючись повертати ліворуч, яким чином ви зясовуєте яке саме світло горить зустрічному транспорту?
...я відповім сам на власне запитання: ніяк ви не можете бути впевненним на 100 відсотків, що зустрічному траспорту горить червоне світло, щоб впевнено, не звертаючи ні на кого уваги, почати рухатися ліворуч! НІЯК!
Навіть якщо всі зустрічні зупиняться, ви не можете бути впевненні, що вони це зробили саме через червоне світло!
тому починаючи рухатися ліворуч - вам потрібно бути максимально уважним!
Також слід зауважити, що іноді навіть буває, що дублючий світлофор показує вам червоне світло, а зустрічному напрямку (з їх боку) ще якийсь час горить зелений! Тому орієнтуватися на дублючий світлофор і рухатися напролом - небезпечно!
Саме через це в ПДР існує просте і зрозуміле (тіки не для вас, вочевидь) правило: повертаючи ліворуч ви повинні дати можливість зустрічному транспорту проїхати прямо
більше немає ніяких зауважень, що зустрічний траспорт якось не так рухається, бачить якісь кольори чи ще щь! просто як 2х2 - надати перевагу в русі!
Вы на том светофоре буде ночевать со своими правилами, когда Дроновы будут тупо ехать на красный по встречке. Согласно нынешним правилам, эта ситуация никак не регулируется похоже. А водитель вправе ожидать от всех, что они выполняют правила, а значит не пересекают перекресток на свой красный. И про асинхронность светофоров - это бред. Мой светофор, который я пересек на зеленый, остался позади, а светофор для встречных обычно двусторонний и я вижу тот же сигнал, как и встречка и по нему я ориентируюсь. Горит зеленый и есть встречка - я пропускаю. Горит красный, я заканчиваю манер налево, уступая пешеходам и освобождаю перекресток, т.к. я занял дорогу тем, кому загорелся зеленый. А они, кстати, при своем зеленом, обязаны дать мне закончить поворот!
16.5 Пpи подаче сигнала регулировщикoм или включении сигнала светофора, разрешающeго движение, водитель обязaн уступить дорогу транспортным средствaм, завершающим движение чеpeз перекресток, a такжe пешеходам, заканчивающим перехoд.
Неудивительно, что здесь человеческая жизнь ничего не стоит.
але зайцева теж винувата, бо вона була обдовбана і перевищила швидкість
Там вонючие твари. Мусора мусористые.
Не ясна дорожная ситуация полностью. Там был регулируемый, или нет перекресток. Главная, второстепенная дорога... И скорость гражданского важна, раз случилось ДТП!
Ранее я знал, что имею право закончить поворот, предварительно пропустив пешеходов. Никаких фольцов на встречке не может быть, т.к. они по идее уже стоят свой на красный.
афідерзейн, мусьє
Завтра можете напрячь свои мозги и попытаться привести примеры своих комментариев про асинхронные светофоры и внятно объяснить как, согласно правил поворачивать влево на перекрестке. Судя по вашим комментам, вы не имеете ни малейшего представления, как завершить левый поворот, если все таки имеется встречный транспорт. Надо ждать, когда на встречке никого не будет и только тогда поворачивать налево. Я правильно понимаю, что это единственный вариант?
https://pds-drive.ru/statia/55-ostorozhno-povorot-nalevo.html Вот немного похожая ситуация в самом конце внизу . Почитать будет интересно и тем, кто любит поворачивать налево заезжая за поворачивающего налево с противоположки. Вопрос, а если 3-4 авто хотят одновременно повернуть с двух сторон, вы не заблокируете перекресток своим особым пониманием правил?