Смертельное ДТП в Новомосковске, в результате которого погибла 2-летняя девочка. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись ДТП в Новомосковске Днепропетровской области, в результате которого смертельные травмы получила 2-летняя девочка.

Видео опубликовал в своем блоге на Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Автор пишет, что еще еще до окончания следственных действий некоторые СМИ дали однозначную картину случившегося - "что в нем виноват военный, находящийся за рулем одного из автомобилей".

"В ДТП есть два участника: 27-летний военный в темно-красном Daewoo Nexia и другой парень на Volkswagen Polo, авто которого непосредственно осуществило наезд на ребенка, после того, как столкнулось с машиной водителя Daewoo. После ДТП начали происходить какие-то неестественные метаморфозы: исчезло видео с ближайших камер наблюдения на магазинах, хотя до ДТП и после, камеры работали. Все активно набросились на военного, хотя на видео, которое удалось заполучить, видно, что обстоятельства складывались совсем по другому", - подчеркнул Ухман.

Он указал, что на видеозаписи зафиксировано, что Daewoo едет с левой стороны и начинает притормаживать перед перекрестком, перед авто притормозил микроавтобус, который ехал навстречу и тоже поворачивает налево, с другой стороны за автобусом "летит" Volkswagen, обгоняет автобус и въезжает в машину военного. Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило на обочину, где стояла маленькая девочка.

"На видео четко видно, что автомобиль "гражданского" просто таранит встречную машину. Если бы водитель Volkswagen ехал с допустимой скоростью, ДТП можно было бы избежать и, соответственно, его негативных последствий. В этой автокатастрофе фигурирует только украинский военный, хотя вина "гражданского" очевидна. Поэтому отвечать должны все и вешать ярлык на "военного", типа: "Они там все во время войны стали неадекватными" не нужно. По данным свидетелей и знакомых военного, полиция совершенно не принимает во внимание "гражданского" молодого человека, они даже не рассматривают его как виновника. То есть, кто-то пытается уже "порешать", чего в нашем случае допускать нельзя. Параллельно идет "негласная" травля военных. Кому это выгодно, особенно после заявлений некоторых экс-депутатов, что все украинские военные - "преступники", - отмечает автор.

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Напомним, 12 января в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона сообщили, что около 10 утра водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево на регулируемом перекрестке в Новомосковске Днепропетровской области, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу, что повлекло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: был смертельно травмирован малолетний ребенок 2018 года рождения. Военнослужащего задержали.