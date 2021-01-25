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Смертельное ДТП в Новомосковске, в результате которого погибла 2-летняя девочка. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись ДТП в Новомосковске Днепропетровской области, в результате которого смертельные травмы получила 2-летняя девочка.

Видео опубликовал в своем блоге на Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Автор пишет, что еще еще до окончания следственных действий некоторые СМИ дали однозначную картину случившегося - "что в нем виноват военный, находящийся за рулем одного из автомобилей".

"В ДТП есть два участника: 27-летний военный в темно-красном Daewoo Nexia и другой парень на Volkswagen Polo, авто которого непосредственно осуществило наезд на ребенка, после того, как столкнулось с машиной водителя Daewoo. После ДТП начали происходить какие-то неестественные метаморфозы: исчезло видео с ближайших камер наблюдения на магазинах, хотя до ДТП и после, камеры работали. Все активно набросились на военного, хотя на видео, которое удалось заполучить, видно, что обстоятельства складывались совсем по другому", - подчеркнул Ухман.

Он указал, что на видеозаписи зафиксировано, что Daewoo едет с левой стороны и начинает притормаживать перед перекрестком, перед авто притормозил микроавтобус, который ехал навстречу и тоже поворачивает налево, с другой стороны за автобусом "летит" Volkswagen, обгоняет автобус и въезжает в машину военного. Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило на обочину, где стояла маленькая девочка.

"На видео четко видно, что автомобиль "гражданского" просто таранит встречную машину. Если бы водитель Volkswagen ехал с допустимой скоростью, ДТП можно было бы избежать и, соответственно, его негативных последствий. В этой автокатастрофе фигурирует только украинский военный, хотя вина "гражданского" очевидна. Поэтому отвечать должны все и вешать ярлык на "военного", типа: "Они там все во время войны стали неадекватными" не нужно. По данным свидетелей и знакомых военного, полиция совершенно не принимает во внимание "гражданского" молодого человека, они даже не рассматривают его как виновника. То есть, кто-то пытается уже "порешать", чего в нашем случае допускать нельзя. Параллельно идет "негласная" травля военных. Кому это выгодно, особенно после заявлений некоторых экс-депутатов, что все украинские военные - "преступники", - отмечает автор.

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Напомним, 12 января в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона сообщили, что около 10 утра водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево на регулируемом перекрестке в Новомосковске Днепропетровской области, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу, что повлекло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: был смертельно травмирован малолетний ребенок 2018 года рождения. Военнослужащего задержали.

Автор: 

ДТП (7673) смерть (9223) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+16
При чем тут "военный" - "гражданский"?? на дороге все равны, Дэу сунулся не притармаживая даже....
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25.01.2021 18:22
+11
Правила кажуть, п.16:13: Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч.
Провина водія Нексії.
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25.01.2021 18:28
+11
Не гнал бы Фольц и всё обошлось , но тут сработало правило Два дебила--это сила. В аварии по правилам Дэу виноват, но Фольц нарушал скоростной режим, и я , как старый водитель, 35 лет стажа без аварий( езжу каждый день) говорю, что по городу нужно ехать до 60км/ч, а не 80!!!! Тем более подъезжая к перекрёсткам!!!!!!!
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25.01.2021 18:45
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так, ваш оппонент більшо досвідченний водій ніж ви
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25.01.2021 19:43 Ответить
Самовнушение не поможет.
Советую "эксперду" обращать внимание на светофоры в любой ситуации, если не дорожите своей жизнью, то хотя бы уважайте чужую!
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25.01.2021 19:46 Ответить
а ну-ка розкажіть мені, яким чином, повертаючи ліворуч, ви зясовуєте колір світлофора зустрічного напрямку?
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25.01.2021 20:04 Ответить
Вы на Тесле передвигаетесь что ли?
У меня автопилота нет, я обычно вижу своими глазами светофор и дорожную обстановку.
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25.01.2021 20:50 Ответить
бачете, ви навіть не розумієте питання, а кажете про досвідченність!
ще раз, стоячи на середині перехресття і збираючись повертати ліворуч, яким чином ви зясовуєте яке саме світло горить зустрічному транспорту?
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25.01.2021 20:52 Ответить
бачу вам треба забагато часу щоб взагалі зрозуміти питання! жахливо що людям з такою загальмованною реакцією дають права!
...я відповім сам на власне запитання: ніяк ви не можете бути впевненним на 100 відсотків, що зустрічному траспорту горить червоне світло, щоб впевнено, не звертаючи ні на кого уваги, почати рухатися ліворуч! НІЯК!
Навіть якщо всі зустрічні зупиняться, ви не можете бути впевненні, що вони це зробили саме через червоне світло!

тому починаючи рухатися ліворуч - вам потрібно бути максимально уважним!

Також слід зауважити, що іноді навіть буває, що дублючий світлофор показує вам червоне світло, а зустрічному напрямку (з їх боку) ще якийсь час горить зелений! Тому орієнтуватися на дублючий світлофор і рухатися напролом - небезпечно!

Саме через це в ПДР існує просте і зрозуміле (тіки не для вас, вочевидь) правило: повертаючи ліворуч ви повинні дати можливість зустрічному транспорту проїхати прямо

більше немає ніяких зауважень, що зустрічний траспорт якось не так рухається, бачить якісь кольори чи ще щь! просто як 2х2 - надати перевагу в русі!
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25.01.2021 21:31 Ответить
Я не сижу за компом постоянно, ожидая ваших гениальных ответов, чтобы отвечать через 3 секунды.
Вы на том светофоре буде ночевать со своими правилами, когда Дроновы будут тупо ехать на красный по встречке. Согласно нынешним правилам, эта ситуация никак не регулируется похоже. А водитель вправе ожидать от всех, что они выполняют правила, а значит не пересекают перекресток на свой красный. И про асинхронность светофоров - это бред. Мой светофор, который я пересек на зеленый, остался позади, а светофор для встречных обычно двусторонний и я вижу тот же сигнал, как и встречка и по нему я ориентируюсь. Горит зеленый и есть встречка - я пропускаю. Горит красный, я заканчиваю манер налево, уступая пешеходам и освобождаю перекресток, т.к. я занял дорогу тем, кому загорелся зеленый. А они, кстати, при своем зеленом, обязаны дать мне закончить поворот!
16.5 Пpи подаче сигнала регулировщикoм или включении сигнала светофора, разрешающeго движение, водитель обязaн уступить дорогу транспортным сред­ствaм, завершающим движение чеpeз перекресток, a такжe пешеходам, заканчивающим перехoд.
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25.01.2021 21:48 Ответить
нуу, вдачі вам ))))) головне не висовуйте свою "досвідченність"
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25.01.2021 21:54 Ответить
про асинхронность светофоров жду примеры. 15 секунд прошло уже! )))
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25.01.2021 21:57 Ответить
які приклади ви чекаєте? вам скинути координати одного з таких світлофорів, який я проїзджаю часто? не боїтеся, що потрапите в ДТП на ньому? ))))
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25.01.2021 22:02 Ответить
20 минут прошло, вопрос понятен? Где примеры, факты асинхронности светофоров?
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25.01.2021 22:19 Ответить
50.554860850658216, 30.251584522984658
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25.01.2021 22:26 Ответить
Не гнал бы Фольц и всё обошлось , но тут сработало правило Два дебила--это сила. В аварии по правилам Дэу виноват, но Фольц нарушал скоростной режим, и я , как старый водитель, 35 лет стажа без аварий( езжу каждый день) говорю, что по городу нужно ехать до 60км/ч, а не 80!!!! Тем более подъезжая к перекрёсткам!!!!!!!
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25.01.2021 18:45 Ответить
за вашою логікою - як би військовий залишився вдома, то фольксвагєн пролетів би перехрестя і нікого б не ушкодив
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25.01.2021 18:57 Ответить
На перехрестях тротуари від дороги треба обгородити бетонними огородженнями-аідбійниками! Вже давно назріло. Сумно коли гинуть невинні тим більше діти.
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25.01.2021 18:45 Ответить
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Неудивительно, что здесь человеческая жизнь ничего не стоит.
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25.01.2021 18:48 Ответить
Тут даже спорить не о чем. Все четко и однозначно без вариантов. ДЭУ перед поворотом налево обязан был пропустить ТС движущееся прямо (помеха справа). Точка. 100% вина ДЭУ. Военный там или не военный - без разницы. Стоял там бусик или нет - наплевать. Кстати, по правилам ДЭУ вообще должен был поворачивать не перед бусиком, а ЗА НИМ. Потому и не видел он ПОЛО, что стоял ПЕРЕД бусиком. А с какой скоростью ехал ПОЛО - фиолетово, хоть 500 км, у него преимущество ПЕРЕД ВСЕМИ. Максимум- штраф за превышение.
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25.01.2021 18:54 Ответить
ви майже праві! майже тому, що якщо буде доказано, що водій фольксвагєна перевищив швидкість, то він буде співучасником!
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25.01.2021 18:59 Ответить
Ото ідійоти на штраф і розраховують, а хтось щодня вмирає на дорогах.
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25.01.2021 19:16 Ответить
У таких неоднозначников и Дронов невиноватым получается.
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25.01.2021 19:52 Ответить
дронов винуватий однозначно! бо наскіки б не була вдолбана зайцева, її авто рухалося повз пішоходів! в пішоходів її спрямував саме дронов!
але зайцева теж винувата, бо вона була обдовбана і перевищила швидкість
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25.01.2021 20:08 Ответить
Самое печальное, что с этими долбаными следователями, прокурорами, судьями очень тяжело будет доказать что фольцваген ехал с превышением скорости. А это серьезный фактор при таких дтп.
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25.01.2021 19:07 Ответить
скорость фолькса в этом случаи абсолютно не важна. не скорость привела к аварии а маневр нексии
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25.01.2021 19:41 Ответить
Та да... Почти всех водил менты раскручивают на взятки на этой экспертизе. Причем обдирают и виновного, и пострадавшего.
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25.01.2021 19:52 Ответить
Не помню как точно на реакцию водителя экспертиза называется , но смысл- мог водитель среагировать и избежать дтп, или не мог, и все ли он сделал для избежания дтп.
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25.01.2021 19:56 Ответить
Только прочитав новость и увидев в ней "Новомосковск", понял что, мусора этого города, сделают всё зависящее от них, что-бы повесить трагедию на кого попало.
Там вонючие твари. Мусора мусористые.
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25.01.2021 19:14 Ответить
как не печально но водитель нексии виноват
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25.01.2021 19:40 Ответить
Не факт. Есть вариант, при котором военный делал все правильно.
Не ясна дорожная ситуация полностью. Там был регулируемый, или нет перекресток. Главная, второстепенная дорога... И скорость гражданского важна, раз случилось ДТП!
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25.01.2021 19:51 Ответить
факт
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25.01.2021 20:10 Ответить
Помеха справа - этим все сказано. и наплевать какой там перекресток и какая там у кого скорость. ДЭУ просто не видел встречного из за бусика у него перед носом. Кстати еще одна его ошибка - не нужно было к бусику нос к носу подъезжать..
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26.01.2021 11:39 Ответить
В статье полная фигня.Неважно,военный-невоенный,нексия поворачивала налево,и обязана была уступить дорогу,независимо,кстати,летел поло,или ехал 3 км в час.По видео не сказал бы,что скорость поло была слишком большой,может превышал,но точно не скажешь.Таких ДТП полно,именно при выполнении левого поворота,когда обзор закрывает встречный автомобиль,который тоже поворачивает налево.И всегда виноват тот,кто не пропустил встречный автомобиль.Опытные водители знают об этой ловушке,и никогда так шустро не поворачивают,как водитель нексии.
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25.01.2021 19:52 Ответить
Какая разница кто управлял авто!? Это примерно тоже самое , как сказать что одним управляла женщина, а другим мужчина, и женщине нужно сделать поблажку, т.к. она женщина... мое мнение, виновен однозначно темное авто, т.к. он начал движение на встречку при этом не убедился в безопасности маневра, а поло не летел, если бы летел то он остановился бы метров за 50 от столкновения... нормальная у него скорость 60-70 км/ч.. или че вы предлагаете толкать авто в городе или упряжку запрягать.. так кони тоже могут понести...короче бред.. типичная ошибка водилы - не видишь дорогу, не уверен не обгоняй! Я бы хрен сдвинулся бы с места если не вижу отчетливо ситуацию на встречке! Ребенка конечно жаль, но и вешать вину на водилу поло тоже перебор!
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25.01.2021 19:59 Ответить
так мож там знак чи світлофор про перевагу, шо Нексія так впевнено наліво . та і бус її пропускав . неповне відео . шо його з когось винного робити.
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25.01.2021 20:22 Ответить
Объясните мне, будь ласка, як поворачивать налево на перекрестке, если ты уже выехал на зеленый, остановился пропуская встречный транспорт, а когда загорелся красный на светофоре напротив, что ты должен делать в этот момент? Это ведь не криминал - повернуть налево? Ты выехал на зеленый и ждал, пропуская втречку.
Ранее я знал, что имею право закончить поворот, предварительно пропустив пешеходов. Никаких фольцов на встречке не может быть, т.к. они по идее уже стоят свой на красный.
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25.01.2021 20:59 Ответить
Про асинхронные светофоры слышал?ты б на таком сразу разложился
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25.01.2021 21:20 Ответить
в мене такий світлофор в районі! і там постійно такі Іванови бьються
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25.01.2021 21:36 Ответить
Нет, не слышал. Расскажите, поподробнее про свои фантазии в примерах желательно, как вы асинхронность светофоров определяете, сидя в авто! Даже интересно.
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25.01.2021 21:54 Ответить
ви не повинні "апредєлять" який перед вами світлофор - ви повинні пропустити зустрічний транспорт, як так виходить, що ви ніяк не допетрите до цього?! ))))
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25.01.2021 22:00 Ответить
при повороте налево уступать едущим прямо и направо. То есть перед манёвром и во время манёвра убедиться, что они не едут
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25.01.2021 22:20 Ответить
Вопрос понятен? Судя по ответу, это слив.
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25.01.2021 22:27 Ответить
судячи по відповіді - ви неосічене посміховисько з проблемами психичного розвитку!
афідерзейн, мусьє
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25.01.2021 22:29 Ответить
И вам спокойной ночи, эксперд. Слив засчитан.
Завтра можете напрячь свои мозги и попытаться привести примеры своих комментариев про асинхронные светофоры и внятно объяснить как, согласно правил поворачивать влево на перекрестке. Судя по вашим комментам, вы не имеете ни малейшего представления, как завершить левый поворот, если все таки имеется встречный транспорт. Надо ждать, когда на встречке никого не будет и только тогда поворачивать налево. Я правильно понимаю, что это единственный вариант?
https://pds-drive.ru/statia/55-ostorozhno-povorot-nalevo.html Вот немного похожая ситуация в самом конце внизу . Почитать будет интересно и тем, кто любит поворачивать налево заезжая за поворачивающего налево с противоположки. Вопрос, а если 3-4 авто хотят одновременно повернуть с двух сторон, вы не заблокируете перекресток своим особым пониманием правил?
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25.01.2021 22:58 Ответить
а что это за дятел на микроавтобусе запарковался на выезде?
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25.01.2021 22:32 Ответить
Всі ми їздим по місту постійно 50???? На місті фольца може бути любий з нас через такого придурка на Деу. Він даже повністю не зупинився, щоб переконатися в безпечності маневру. Дитинку шкода, вона однозначно гівчому не винна.
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26.01.2021 06:40 Ответить
Смертельна ДТП у Новомосковську, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка - Цензор.НЕТ 926Зачем обманывать людей, вот доказательство того, что красная машина ударила белую
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26.01.2021 09:57 Ответить
Смертельна ДТП у Новомосковську, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка - Цензор.НЕТ 1955
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26.01.2021 09:59 Ответить
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