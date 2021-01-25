Университетский профессор Бильченко заявила, что за языковым законом стоит "обыкновенный фашизм". Теперь она заявляет о травле и просит Зеленского не допустить ее увольнения. ВИДЕО
Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.
Впервые свою позицию относительно усиления действия языкового закона Бильченко озвучила в Фейсбуке 18 января, сообщает Цензор.НЕТ.
"А этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", - написала она.
"Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея. Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях..." - считает Бильченко.
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Преподаватель отметила, что сознательно переходит в сфере обслуживания на русский язык - "больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ".
В следующие дни Бильченко поделилась в Фейсбуке размышлениями о том, что "язык тут - не при чем. За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это - глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему - "обыкновенный фашизм". Он - в мыслях, в чувствах, в бессознательном".
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Под постами Бильченко - тысячи комментариев. Профессор записала обращение к президенту Зеленскому с жалобами на травлю и угрозы увольнения.
"Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угрозы увольнения и лишения меня - профессора, ученого, публичного лица, писателя, гражданина, подчеркиваю, Украины, всяких средств к существованию", - заявила она.
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Глава первичной профсоюзной организации сотрудников НПУ им. Драгоманова И.Горбачук сообщил в опубликованном на сайте университета обращении, что высказывания Бильченко "встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета". По его словам, значительная часть студентов и преподавателей высказались за недопустимость работы в университете преподавателя с такими взглядами.
"Университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. ...Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этике и собраниях других представительских и общественных организаций. По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании Ученого совета университета", - отметил он.
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Бильченко сообщает в Фейсбуке, что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. "Я получила от него заверение, что он несет ответственность за свои слова и что он ЛИЧНО меня увольнять не собирается", - написала преподаватель.
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Не здивуюсь як що у цієй ватниці ще з часів срср чоловік був з КДБ
"Лучшій брак в ссср - пєдагог і офіцер"
Уявіть собі як вона ненавидить студентів із українською позицією !
Керівництво ВУЗу її покриває у цьому !
ИМХО. В процедуре лицензирования на преподавательскую деятельность нужно что-то менять, однозначно.
"Право преподавания предоставляется лицам, обладающим высокими моральными качествами, имеющим соответствующее образование и профессиональную подготовку, а также физическое состояние, позволяющее осуществлять данную деятельность."
Забыли о уважении к своей родине и патриотизме, ну хотя бы о гражданском долге , не знаю, но в этом плане точно нужны изменения, ведь подобного рода случаи и скандалы не редкость в нашей стране. Я уже не говорю, что многие студентки педагогических вузов подрабатывают в сфере интимных услуг, это ведь тоже своего рода философия и убеждения, правда не в этом конкретном случае, по понятным причинам...
Лишать гражданства таких тварей и пусть катятся куда хотят, только бы без дерьма такого жить в Украине. И все руководство этого университета проверить на сепаратизм головного мозга.
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
"Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
… настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність."