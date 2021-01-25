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Университетский профессор Бильченко заявила, что за языковым законом стоит "обыкновенный фашизм". Теперь она заявляет о травле и просит Зеленского не допустить ее увольнения. ВИДЕО

Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.

Впервые свою позицию относительно усиления действия языкового закона Бильченко озвучила в Фейсбуке 18 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"А этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", - написала она.

"Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея. Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях..." - считает Бильченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Казаки в Москве сорвали вечер украинской поэтессы пророссийских взглядов Бильченко. Ее задерживала полиция (обновлено)

Преподаватель отметила, что сознательно переходит в сфере обслуживания на русский язык - "больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ".

В следующие дни Бильченко поделилась в Фейсбуке размышлениями о том, что "язык тут - не при чем. За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это - глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему - "обыкновенный фашизм". Он - в мыслях, в чувствах, в бессознательном".

Также на Цензор.НЕТ: Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке

Под постами Бильченко - тысячи комментариев. Профессор записала обращение к президенту Зеленскому с жалобами на травлю и угрозы увольнения.

"Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угрозы увольнения и лишения меня - профессора, ученого, публичного лица, писателя, гражданина, подчеркиваю, Украины, всяких средств к существованию", - заявила она.

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Глава первичной профсоюзной организации сотрудников НПУ им. Драгоманова И.Горбачук сообщил в опубликованном на сайте университета обращении, что высказывания Бильченко "встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета". По его словам, значительная часть студентов и преподавателей высказались за недопустимость работы в университете преподавателя с такими взглядами.

"Университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. ...Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этике и собраниях других представительских и общественных организаций. По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании Ученого совета университета", - отметил он.

Далее на Цензор.НЕТ: Госдума РФ осудила политику Украины по использованию государственного языка: Запреты и гонения на русский недопустимы

Бильченко сообщает в Фейсбуке, что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. "Я получила от него заверение, что он несет ответственность за свои слова и что он ЛИЧНО меня увольнять не собирается", - написала преподаватель.

Автор: 

украинский язык (1189) высшее образование (182)


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Топ комментарии
+141
На Ростов...б..ь....
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25.01.2021 20:07
+104
Университетский профессор Бильченко заявила, что за языковым законом стоит "обыкновенный фашизм". Теперь она заявляет о травле и просит Зеленского не допустить ее увольнения. - Цензор.НЕТ 5755
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25.01.2021 20:11
+87
Українізація України? Та це ж фошиздм!!!
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25.01.2021 20:08
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Страница 7 из 7
Терміново має бути звільнена за порушення Закону України. Решта-балаканина
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26.01.2021 16:05 Ответить
Эта уродливая ватная тварь уже давно гадит в головы студентам рюскемиром. На все их обращения к руководству,те дожили болт. Потому что ее покрывает лично этот андрющенко. Что это за гнида кстати-андрющенко? Дошло до того,что студенты попросили Сергея Стерненка ославить эту выдру в Ютубе. Куда катится страна,блеать?
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26.01.2021 16:36 Ответить
Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм" Источник: https://censor.net/ru/v3243980

Не здивуюсь як що у цієй ватниці ще з часів срср чоловік був з КДБ
"Лучшій брак в ссср - пєдагог і офіцер"
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26.01.2021 17:06 Ответить
какй брак со времен СССР, быстрее всего ее мама с папой были примазаны, потому СэРэСэР -время для нее осталось в сладких воспоминаниях... А заре тре про себе дбати самiй.
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26.01.2021 17:34 Ответить
Я на ії пику не дивився, припущення що вона радянська ватниця було закономірне...
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26.01.2021 17:54 Ответить
вона 80го року народження)))
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26.01.2021 20:02 Ответить
пазлы сходятся, есть такие... Моей жены племянница пару лет назад начала скыглыты(тоже работает в одном из одесских институто, шо вот при Порошенко плохо жить... мол ее пенсионеры дедушка с бабушкойеще при СССР купили Ниву(авто) а при пер.уковиче авто(Ниву) обновили - купили новую, а вот при Порошенко внучка еле концы с концами сводит... не то , что купить авто. Я ей поставил на заметку, мол дорогуша, смотри какая здесь петрушка. Шо твои дедушка с бабушкой жили не в Одессе, а в частном доме на краю Одесской области и они на пенсию не расчитывали особо. А шастали своей старенькой по посадкам собирали волоськi горiхи, шипшину, затем везли в Беларусь , где в тридорога сбагривали, вот и накопили на новую ниву. Спрашиваю у племянницы, мож тебе впору отказаться от Одессы , да пересесть на Ниву? Ога, сильно ей это пристало к душе... Голосовали за зебила... ДУмаю что они с мужем попали в свое время под мощное влияние просоветскогеббельсовской пропаганды, года усиленно зучаствовали в штурмовых баталиях на пересеченной местности , по пейнтболу(у них был даже свой БТР)... Слава богу это пророссийское военизированное кубло запретили... Племянница украиномовна испокон веков от сотворения мира. Муж тоже, но мама русская... ЗЫ... ща племянница стала скыглыты, шо при Порошенко немного легче было...
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27.01.2021 08:53 Ответить
Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Источник: https://censor.net/ru/v3243980

Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення - Цензор.НЕТ 8485
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26.01.2021 17:31 Ответить
Гнать эту КУРВУ на Ростов. Будет там у другого проФФесора работать КУХАРКОЙ.
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26.01.2021 18:07 Ответить
А мама ее от козла родила или от еще кого?
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26.01.2021 18:13 Ответить
Вот эта жаба на фото и есть та самая бильченко?? Не удивительно!! не нравится украинский язык?? Балдеешь от фашисткого руского!!! Вперёд!! чемодан . вокзал . россия!!
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26.01.2021 18:14 Ответить
Її мордочка з ознаками дегенеративних змін (можливо інцест) свідчить що "Більченко" це не її дівоче прізвище...
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26.01.2021 18:15 Ответить
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше. Все інше від лукавого !😇
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26.01.2021 19:03 Ответить
Пральна, только Мураев и Бойко спасут Украину и Россию!!
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26.01.2021 21:02 Ответить
Внебрачная дочь шарикова...а где ж я харчеваться буду,?
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26.01.2021 20:09 Ответить
осиновый кол в старую лохматую жидокацапскую дупу , монтажную пену в верхнее проходное отверстие и нах на родину на масковкий улус!
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26.01.2021 20:15 Ответить
Що може навчити такий "викладач" українських студентів і за що агітує воно у ВУЗі ?!
Уявіть собі як вона ненавидить студентів із українською позицією !
Керівництво ВУЗу її покриває у цьому !
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26.01.2021 20:24 Ответить
Надо дотянуть количество коментов под статьей об этой рускочелюстной,простигосподи,самки до 666
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26.01.2021 20:41 Ответить
Проффессорка.
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26.01.2021 20:45 Ответить
Оставьте уже юродивую прохвесаршу в покое. Ну реально на нее грех обижаться, тут жалеть надо и лечить. Хотя между прочим медвечуковский офис СДПУ находится в трех минутах от универа Драгоманова, удобно видать ей было с куратором встречаться.
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26.01.2021 21:03 Ответить
"Хахлы а мы ж действительно адин народ"
Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення - Цензор.НЕТ 8664
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26.01.2021 21:41 Ответить
хай пензлює в мацкву
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26.01.2021 22:20 Ответить
А когда мовные обусмены поедут в ЛДнр наводить порядок с языком? А то там, совсем запущенная ситуация. 7лет обещают всё закончить и навести порядок, а воз не сдвинулся с места. Не говоря о Крыме, там ещё страшнее и разговоров уже и не слышно вообще забыли политиканы. И что за беспредел, они не платят наши коммунальные тарифы, и это наша территория.
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27.01.2021 21:12 Ответить
Так не увольняйте, есть вакансии уборщицы или вахтера, переведите туда, это будет правильно, преподавать с такими убеждениями, значит сеять идеи ненависти к всему украинскому, за подобного рода высказывания, лишить работы преподавателя это меньшее из наказаний, если бы нечто подобное произошло в России и она будучи гражданкой этого государства открыто называла Россию шовинистической страной агрессором разжигающей войны или того хуже вела лекции антироссийского содержания , ее бы посадили в тюрьму предварительно лишив права преподавать пожизненно и посадили бы на долго. В любой стране мира преподаватель пропагандирующий шовинизм, расовую нетерпимость, или антигосударственные идеи - лишается лицензии, вопрос лишь в корректном определении всего вышеперечисленного.
ИМХО. В процедуре лицензирования на преподавательскую деятельность нужно что-то менять, однозначно.
"Право преподавания предоставляется лицам, обладающим высокими моральными качествами, имеющим соответствующее образование и профессиональную подготовку, а также физическое состояние, позволяющее осуществлять данную деятельность."
Забыли о уважении к своей родине и патриотизме, ну хотя бы о гражданском долге , не знаю, но в этом плане точно нужны изменения, ведь подобного рода случаи и скандалы не редкость в нашей стране. Я уже не говорю, что многие студентки педагогических вузов подрабатывают в сфере интимных услуг, это ведь тоже своего рода философия и убеждения, правда не в этом конкретном случае, по понятным причинам...
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28.01.2021 18:28 Ответить
Чемодан, вокзал, Уйлостан! Курва рыжая!
Лишать гражданства таких тварей и пусть катятся куда хотят, только бы без дерьма такого жить в Украине. И все руководство этого университета проверить на сепаратизм головного мозга.
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28.01.2021 19:04 Ответить
Звільнити, як порушницю закону України про освіту.
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
"Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
… настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність."
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28.01.2021 19:07 Ответить
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