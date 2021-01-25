Университетский профессор Бильченко заявила, что за языковым законом стоит "обыкновенный фашизм". Теперь она заявляет о травле и просит Зеленского не допустить ее увольнения. ВИДЕО

Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.

Впервые свою позицию относительно усиления действия языкового закона Бильченко озвучила в Фейсбуке 18 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"А этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", - написала она.

"Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея. Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях..." - считает Бильченко.

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Преподаватель отметила, что сознательно переходит в сфере обслуживания на русский язык - "больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ".

В следующие дни Бильченко поделилась в Фейсбуке размышлениями о том, что "язык тут - не при чем. За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это - глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему - "обыкновенный фашизм". Он - в мыслях, в чувствах, в бессознательном".

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Под постами Бильченко - тысячи комментариев. Профессор записала обращение к президенту Зеленскому с жалобами на травлю и угрозы увольнения.

"Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угрозы увольнения и лишения меня - профессора, ученого, публичного лица, писателя, гражданина, подчеркиваю, Украины, всяких средств к существованию", - заявила она.

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Глава первичной профсоюзной организации сотрудников НПУ им. Драгоманова И.Горбачук сообщил в опубликованном на сайте университета обращении, что высказывания Бильченко "встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета". По его словам, значительная часть студентов и преподавателей высказались за недопустимость работы в университете преподавателя с такими взглядами.

"Университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. ...Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этике и собраниях других представительских и общественных организаций. По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании Ученого совета университета", - отметил он.

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Бильченко сообщает в Фейсбуке, что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. "Я получила от него заверение, что он несет ответственность за свои слова и что он ЛИЧНО меня увольнять не собирается", - написала преподаватель.