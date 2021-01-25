В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве прошла акция памяти первых погибших участников Революции Достоинства - Героев Небесной Сотни: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры.
Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, акцию в 2015 году начала Третья сотня Самообороны Майдана, в которую входил Сергей Нигоян - первая жертва во время событий Майдана.
Обычно шествие происходило 22 января - в день, когда появились первые погибшие. В этом году из-за локдауна дата сместилась на 25 января.
Колонна шла от Лядских ворот (где находился блокпост, на котором дежурил Нигоян) по Крещатику в сторону Европейской площади, через улицу Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" и Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.
Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам майдановцев на Грушевского, потом прошло богослужение.
Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.
Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве, во время событий Революции Достоинства. Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане.
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Поэтому я тебя трогать не буду.
Живи уродом.
Пам'ятаємо, що вона почалась з Майдану.
Саме туди лапоть прийшов вбивати українців.
Тужила за синами вона.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона. Гей, гей.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона.
https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q
С.Нігоян ( Майдан, 2014 р.)Спочивай, Сину !Слава Україні !!!
"здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"
Если такое крутится- тогда у Вас голова, а не башка...