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"На колени еще станьте! Как "беркутовцев" ставили! Извинений никаких не должно быть! " - пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, ударившего ногой пожилую женщину. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, который ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в российском Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев заявил, что нарушения закона он не увидел, а женщина спровоцировала полицейского.

"Никаких извинений в этом случае быть не должно!.. Что вы, парни! Еще на колени встаньте! Как "беркутовцев" ставили! Работайте, братья! Я не увидел здесь нарушения закона, но я и не суд... Провокацию вижу! Подготовленную провокацию!" - заявил Соловьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протесты в России: В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Автор: 

протест (5857) россия (95497) Навальный Алексей (855) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+29
ЦБ Сакартвело выпустил памятную серебренную монету о событиях августа 2008 года

"На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку - Цензор.НЕТ 1347 "На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку - Цензор.НЕТ 2812
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26.01.2021 11:08
+26
Пох.-кацапи і цим все сказано.
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26.01.2021 10:58
+24
Полностью согласен с соловоьевым. Одного удара ногой было маловато, нада было еще дубинкой пару раз отоварить по туловищу
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26.01.2021 10:59
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Пох.-кацапи і цим все сказано.
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26.01.2021 10:58 Ответить
Полностью согласен с соловоьевым. Одного удара ногой было маловато, нада было еще дубинкой пару раз отоварить по туловищу
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26.01.2021 10:59 Ответить
здрисни в бан-гнида ватна
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26.01.2021 11:02 Ответить
краще ти!
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26.01.2021 11:04 Ответить
Ви це даремно. Більшість не сприйме Вашу іронію. Або біле, або чорне!
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26.01.2021 11:22 Ответить
Вы лiчыце, што гэта была iронiя? Ха-ха, напэу'на "пiдлогу" кепска ведаеце - ен такi i есць, як гэты Салау'еу'. Гэта ен на поу'ным сур'езе жадае той жанчыне. Гэта такая "помста дау'ба@ба" за Крым, за акупацыю Украiны - пуцiнскай РФ.
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26.01.2021 11:51 Ответить
Це було супер сарказм. Вищий прояв іронії.
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26.01.2021 12:00 Ответить
Ти...гєта...пиши на зрозумілій мові на українському сайті...
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26.01.2021 12:13 Ответить
очень красивый язык - славянин его понимает,не тупи,валодзя..
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26.01.2021 12:38 Ответить
Москальска консерва не розуміє беларуської мови??
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26.01.2021 13:02 Ответить
Пишіть й надалі рідною мовою, дуже приємно читати.
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26.01.2021 15:00 Ответить
эта потерпевшая уже все простила омоновцу и сказала что это работа такая и они не виноваты
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26.01.2021 11:54 Ответить
Не правда. Подала заяву в так называемый следственный комитет. Требует расследования.
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26.01.2021 13:04 Ответить
більшість голосувала за вовочку, вони навіть здоровий глузд не сприймають, не то шо іронію
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26.01.2021 11:56 Ответить
Пидлога сруцкого "мира", отоварят и тебя за твои 40 тыс. в месяц.
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26.01.2021 11:59 Ответить
Руский свиноскот херячет руских свинособак. Надо больше руских свинособак калечить и убивать.
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26.01.2021 12:13 Ответить
Мокша проспись, боярою тхне.
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26.01.2021 14:16 Ответить
вся рашисткая суть
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26.01.2021 11:02 Ответить
Помашет своим пропагандонским кулачонком в сторону США и во Флориду в свою хатынку отдыхать на месячишко.
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26.01.2021 11:02 Ответить
В Италию. Там у него недвижимость то ли на берегах озера Комо, то ли озера Гарда. Точно не помню. И нехилая моторная яхта имеется.
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26.01.2021 11:30 Ответить
Хто небудь може мені пояснити- навіщо тут цитувати цього кацапського ублюдка?
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26.01.2021 11:02 Ответить
Пусть его собственную мамочку точно так же отоварит какой-нибудь кацапский мент
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26.01.2021 11:08 Ответить
Его мамочка вряд ли полезет с такими вопросами к ОМОНовцу. А Эта либо дура, либо проплаченная.
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26.01.2021 12:11 Ответить
кто? биомать соловья?
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26.01.2021 12:23 Ответить
шоб до української вати дійшла вся ніцисть портянколюбія
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26.01.2021 11:10 Ответить
і дійсно, треба тут ворушити цей кусок гівна?
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26.01.2021 15:25 Ответить
"На колени еще станьте! Как "беркутовцев" ставили! Извинений никаких не должно быть! " - пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, ударившего ногой пожилую женщину - Цензор.НЕТ 2575
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26.01.2021 11:03 Ответить
Псы режима.
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26.01.2021 11:03 Ответить
нема на росії Бога. Думаю, що і не було ніколи.
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26.01.2021 12:24 Ответить
"как пагодка то в Маскве?"))) Л.Подерев'янський "Кацапи"
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26.01.2021 11:06 Ответить
Он имел в виду что Юдина, явно будучи агентом Киева, специально подвалила к этим полицейским (наверняка зная что у одного из них "запотело забрало"), чтобы нарваться на пи#дюлину (возможно у ней под одеждой была защитная амуниция как у хоккеистов) )
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26.01.2021 11:06 Ответить
у неё нашли визитки Правого Сектора?))
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26.01.2021 11:08 Ответить
Шо ви сперечаєтесь? Вона вже заявіла Шо їй і ЙОлочка вже нравіЦА і мєнт заШШиШал родіну і правАпарАдАк. Їй вже й квіти подарілі і АнА дАвольная всєм...
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26.01.2021 11:27 Ответить
у кожного кацапа під одеждою амуніція і шило з пєром в кішені, тому всім "запотєвшим забралам" - кіздіть бєзбожно ногами в хлібала
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26.01.2021 11:12 Ответить
очень бы хотелось что бы Соловьёву прилетело лопатой по башне, а потом извинились)))
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26.01.2021 11:07 Ответить
...на могилке. по-своему, скрепному.
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26.01.2021 11:39 Ответить
"мусора не люди"(с) аваков. кацапы-мусора это злобные псы самодержавия. кацапы-пропагандоны - это вне морали... зачем т.е. на#уя здесь этого выродка цитировать?
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26.01.2021 11:08 Ответить
ЦБ Сакартвело выпустил памятную серебренную монету о событиях августа 2008 года

"На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку - Цензор.НЕТ 1347 "На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку - Цензор.НЕТ 2812
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26.01.2021 11:08 Ответить
шикарная монета)))
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26.01.2021 11:09 Ответить
Це такими монетками відсипають 30 срібних нашим іудушкам?! О, ніколи не бачив.
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26.01.2021 12:47 Ответить
+++
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26.01.2021 13:47 Ответить
Пів України ностальгує по совку і хоче бути з Мордором. Дивіться і ностальгуйте, ідіоти.
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26.01.2021 11:08 Ответить
Так,а шо-оця половина скаже: парядак наводят,эта их работа
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26.01.2021 12:50 Ответить
Это он в тошниловке.Кроме своих никто туда не звонит.Кому он на-й нужен,кроме маргариты куян и ее мужа-обезьянки в ящике,который сам "острит" и сама смеется в отношении лидеров других стран?
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26.01.2021 11:09 Ответить
смотрел как то порнуху "международная пилорама"...хотелось кричать во весь голос и биться головой об стену....такого идиотизма никогда не видел))
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26.01.2021 11:11 Ответить
Т-А-К!!!! В цьому і є сутність "руцького міра". Орда одним словом.
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26.01.2021 11:10 Ответить
психічно хвора людина
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26.01.2021 11:12 Ответить
нихера не читают историю... будет же в числе первых, кого сама система потом и пустит под нож...
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26.01.2021 11:16 Ответить
Когда оно уже сдохнет от собственной злобы и ненависти?
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26.01.2021 11:16 Ответить
В Луцке тоже стоял.
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26.01.2021 11:31 Ответить
Нет, Шапиро не больной, просто он отрабатывает свою зарплату до последней копейки.
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26.01.2021 11:18 Ответить
Тут уже не только в зарплате дело. Он давно часть системы. При чём довольно заметная часть. Понимает, что, если система посыплется, его задница одна из первых в очереди присесть на черенок от лопаты. Так что его агрессия абсолютно честная.
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26.01.2021 11:36 Ответить
вот он настоящий фашик!
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26.01.2021 11:22 Ответить
а ведь этому еврею когда то таки придется стоять на коленях!
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26.01.2021 11:26 Ответить
"Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".© Н.Аксаков.
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26.01.2021 11:27 Ответить
Ну язык не поворачивается назвать это жирное быдло евреем. Жидище оно, а не еврей.
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26.01.2021 11:33 Ответить
Интересно где проходит граница дозволенного в высказываниях этих пропагандонов ? Очевидно где то между расчлиненнием тел недовольных и изнасилованием трупов ! Хотя и это оно оправдает и бодро предложит продолжать выслуживаться перед людоедским режимом ***** Владимировича !
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26.01.2021 11:33 Ответить
Скрєпне чєловєколюбіє від солов'їного помйота.
...Схоже, личинки Нєпрєтставімого Пхи не на жарт зголодніли...
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26.01.2021 11:33 Ответить
Для гарного настро. Соловйов там теж є.
https://www.youtube.com/watch?v=4wWO1eRk42c&ab_channel=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4 Наш котик
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26.01.2021 11:34 Ответить
интересно, этот тип умрёт своей смертью?
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26.01.2021 11:37 Ответить
думаю, теперь абсолютно безнаказанно можно самого соловьева бить ногами в живот..., в случае, если это будут ихние менты, он еще и спасибо скажет...
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26.01.2021 11:38 Ответить
"Никаких извинений в этом случае быть не должно!.. Что вы, парни!- ударившего с ноги женщину ,нужно стократно с ноги, и без изинений
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26.01.2021 11:39 Ответить
Что такое двойственное чувство?
- Ето когда беркутовцы убежали от наказания в Украине теперь избивают дубинками и сапогами кацапов в Масквэ.
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26.01.2021 11:42 Ответить
пора бы кацапам перестать играть в демократию пора бы просто расстреливать во дворах без суда как диды в 30х и 50х опыт то в генах не куда не деть
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26.01.2021 11:44 Ответить
"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей..." - Философ Владимир Соловьев
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26.01.2021 11:50 Ответить
А ось цікаво: послід солов'я також ортодоксальний єврей, як і *****?
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26.01.2021 12:20 Ответить
З дійсно ортодоксальних у нас відомий лише один - партнер Бєні Боголюбов. Частково Кучма. На старість повівся на "галахі"... А решта просто містечкові кримінальні та напівкримінальні чорти типу дубінського і зеєлєнського.
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26.01.2021 12:52 Ответить
Я хотів би побачити реакцію цього московитского покидька,як би так вдарили його маму або дочку.Але я ніколи не хотів би щоб такий урод розмножувався.
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26.01.2021 12:01 Ответить
Як казав батько рос. "лижника", "надо било еще в рило дать" 😁.
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26.01.2021 12:05 Ответить
Получила трендюлину - правильно! На будущее подумает. Либерасня хренова.
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26.01.2021 12:06 Ответить
Она, что не видела, куда и на кого прёт? Там против неё была отлаженная сокрушительная государственная машина. Лучше бы она бросалась не под ОМОН, а под электричку.
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26.01.2021 12:12 Ответить
Уберут прутина, и закатится звезда Соловьёва, в России жить не сможет, а за границей арестуют все счета и опять же арестуют.На месте Соловьёва и не так запоёшь, не хочется в тюрьму., а хочется в Италии с Америкой жить., на деньги россиян
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26.01.2021 12:15 Ответить
Соловьев - преступник!!! Высокооплачиваемый урод, провокатор!!!!
Не обращайте внимание - просто пузырь!!!!
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26.01.2021 12:17 Ответить
Небо синее, Земля круглая.
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26.01.2021 12:22 Ответить
еслиб я получал столько бабла как он и симоняны, я бы наРздел вагон и маленькую тележку
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26.01.2021 12:20 Ответить
Редкий случай, когда согласен с соловьем. ОМОН слишком мягко работает на россии. Одичалых нужно ******* нещадно по поводу, и особенно без повода для профилактики. Начиная с грудного возраста и до глубокой старости все возрастные категории.
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26.01.2021 12:21 Ответить
Все правильно... давай бунт кровавий і безжалісний.
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26.01.2021 12:23 Ответить
"На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку - Цензор.НЕТ 579
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26.01.2021 12:27 Ответить
Этот Прогандон живет в стране НАТО и ЕС === Италии, на берегу озеро Комо...
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26.01.2021 12:38 Ответить
"На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку - Цензор.НЕТ 6058
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26.01.2021 12:41 Ответить
с трипером головы онотак
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26.01.2021 12:43 Ответить
Какой же был бы кайф его *******...Чтоб аж на отбивную,на фарш,суку кацапскую...
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26.01.2021 12:49 Ответить
Соловьёв никакой не кацап - хуцпа зашкаливает.
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26.01.2021 13:34 Ответить
это ольгинское "работайте братья" и тут вылезло......
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26.01.2021 12:56 Ответить
По местам проживания бунтарей ФСБ разнесет мешки с гексогеном, ждем праздничных фейерверков.
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26.01.2021 13:29 Ответить
Соловьёв доппи здится, что его не пустят на озеро Комо.
Будет отдыхать оставшиеся годы в юрте в Коми.
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26.01.2021 13:33 Ответить
Соловиный помет прекрасно знает что когда придут за Путиным придут потом и за ним,вменяемые на россии люди не простят те долгие годы что он разжигал ненависть к соседним народам и к россиянам которые не поддерживали Путенский режим..болтатся будет на гиляке
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26.01.2021 13:36 Ответить
Патентованный подонок
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26.01.2021 14:00 Ответить
Интересно, сколько стоит ватанам каждое слово Соловья?
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26.01.2021 14:01 Ответить
Прально... больше трэша!)
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26.01.2021 14:08 Ответить
Уже все вокруг в соловьином дерьме. Правильно бить женщин ногой это по мужски! росия, это уже как громкий слоган "Россия -оправдаем любое дерьмо"
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26.01.2021 14:10 Ответить
Так она ВЕДЬМА???
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26.01.2021 14:36 Ответить
То что соловей дурак это не новость. Просто просмотрите кадры штурма Конгресса - на всех записях, кроме одной, полицейские не махали дубинками, а держали их двумя руками. И посмотрите как молотят хоть в Украине хоть в рашке дубинками народ, на налоги которого жрут в три горла.
Единственное место где был замах дубинкой в Америке, это там где полицейский убил военнослужащую. Думайте головой - На кой хрен такие агитаторы и такая власть.
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26.01.2021 15:31 Ответить
Он говорит с таким выражением как обкуренный или обколотый. Что то в порядке .
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26.01.2021 17:36 Ответить
 
 