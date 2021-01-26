"На колени еще станьте! Как "беркутовцев" ставили! Извинений никаких не должно быть! " - пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, ударившего ногой пожилую женщину. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, который ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в российском Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев заявил, что нарушения закона он не увидел, а женщина спровоцировала полицейского.

"Никаких извинений в этом случае быть не должно!.. Что вы, парни! Еще на колени встаньте! Как "беркутовцев" ставили! Работайте, братья! Я не увидел здесь нарушения закона, но я и не суд... Провокацию вижу! Подготовленную провокацию!" - заявил Соловьев.

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.