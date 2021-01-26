До 1 февраля Украина ожидает решение COVAX по включению в распределение вакцин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина ожидает до 1 февраля решение COVAX о включении в распределение вакцин т.н. первой волны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина подала уже все необходимые документы для получения вакцин так называемой "первой волны". До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer", - сказал глава правительства.

В то же время, по словам Шмыгаля, наиболее вероятными кандидатами являются вакцины, у которых у COVAX есть предварительные договора, а именно: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Novavax и Sanofi.

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