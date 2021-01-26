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До 1 февраля Украина ожидает решение COVAX по включению в распределение вакцин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина ожидает до 1 февраля решение COVAX о включении в распределение вакцин т.н. первой волны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина подала уже все необходимые документы для получения вакцин так называемой "первой волны". До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer", - сказал глава правительства.

В то же время, по словам Шмыгаля, наиболее вероятными кандидатами являются вакцины, у которых у COVAX есть предварительные договора, а именно: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Novavax и Sanofi.

Также читайте: В Украине важно воспитать культуру вакцинации: от коронавируса готовы прививаться менее 50% населения, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36)


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Топ комментарии
+3
Только говорил на этой неделе получим 100-200000 тысяч доз.Теперь уже может быть 1 февраля включат в программу. Зедебилы вы хоть запоминайте ,что вы врете.
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26.01.2021 11:16
+3
Обосраное правительство, которое не сделало нихера для получения вовремя вакцин для украинцев, теперь ждёт какого-то решения. Нахер нам МОЗ которое не смогло договориться о вакцинах в необходимых количествах. Клоуны *****, кацапский фельдшер, подавать воды в Крым и мастер разговорного жанра 95 квартала.
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26.01.2021 11:22
+2
А если решение не будет принято? то чьто?
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26.01.2021 11:07
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А если решение не будет принято? то чьто?
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26.01.2021 11:07 Ответить
шмигаль видасть це за свою особисту перемогу
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26.01.2021 11:16 Ответить
А степанов з'являвся останнім часом?
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26.01.2021 11:10 Ответить
ні, яйцеголове думає, як відбрехатися від своєї ж брехні з приводу "вимог" китайської компанії щодо постачання вакцин через прокладку богатирьової.. Воно недолуге навіть не знає, що у Китаї за таке суворе покарання, навіть розстріл
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26.01.2021 11:20 Ответить
так Covax это программа для нищих, а мне тут доказывали что Украина не будет принимать участие в этой программе так как под категорию нищих не подпадает)
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26.01.2021 11:11 Ответить
Україна не підпадає під категорію жебраків!! це наші зелені можновладці підпадають під категорію "розумових жебраків"
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26.01.2021 11:17 Ответить
такое впечатление, что Украина не получит вакцину в ближайшем будущем ни по программе Covax ни за деньги...
кем мы стали и за кого нас принимают, благодаря нынешней власти, - подумайте сами...
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26.01.2021 11:18 Ответить
Только говорил на этой неделе получим 100-200000 тысяч доз.Теперь уже может быть 1 февраля включат в программу. Зедебилы вы хоть запоминайте ,что вы врете.
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26.01.2021 11:16 Ответить
давно відомо, що у зебілів мізки як у гупі, де розміщається тіки наступна думка і ностальгія за совком
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26.01.2021 11:18 Ответить
Обосраное правительство, которое не сделало нихера для получения вовремя вакцин для украинцев, теперь ждёт какого-то решения. Нахер нам МОЗ которое не смогло договориться о вакцинах в необходимых количествах. Клоуны *****, кацапский фельдшер, подавать воды в Крым и мастер разговорного жанра 95 квартала.
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26.01.2021 11:22 Ответить
********, ти - генетичний брехун.
Усі твої заяви спрямовані лише на відтягування часу.
До речи, а що там з вугіллям на українських ТЕС? Закінчується? Тобто наступним кроком буде необхідність постачання цього вугілля з окупованої території, і "мудрийнарід какаяраздніца" це проглотить.
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26.01.2021 11:22 Ответить
До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль
https://images.cnscdn.com/images/d/1/8/7/d18752ac134a75fd181231c81c344dc7/original.jpgУкраина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в эфире телеканала ICTV, А как это заявление понимать?
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26.01.2021 11:41 Ответить
це слід розуміти як: "бюрократи альянса ГАВІ не мали жодної інформації стосовно будь яких запитів на отримання вакцини з України, тому Україна нічого і не отримала", можливо тепер, бюрократи ГАВІ отримали запит і пообіцяли обговорити це питання і винести рішення до 1 лютого"! нікчемні зелені дегенерати не знають вже що збрехати
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26.01.2021 11:54 Ответить
це до 2 лютого 2022 року треба почекати
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26.01.2021 12:06 Ответить
Улюблена гра пліснявої влади "Обіцянки- цяцянки"
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26.01.2021 12:26 Ответить
А Израиль уже треть населения провакцинировал...
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26.01.2021 12:42 Ответить
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:45 Ответить
Похоже, что все-таки ждут пока закончат все формальности с вакциной из московии, и тут же начнут компанию по дискредитации всех остальных вакцин. Хотя, по моему, такая дискредитация уже идет полным ходом.
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26.01.2021 15:03 Ответить
 
 