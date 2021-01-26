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До 1 февраля Украина ожидает решение COVAX по включению в распределение вакцин, - Шмыгаль. ВИДЕО
Украина ожидает до 1 февраля решение COVAX о включении в распределение вакцин т.н. первой волны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина подала уже все необходимые документы для получения вакцин так называемой "первой волны". До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer", - сказал глава правительства.
В то же время, по словам Шмыгаля, наиболее вероятными кандидатами являются вакцины, у которых у COVAX есть предварительные договора, а именно: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Novavax и Sanofi.
Топ комментарии
+3 игорь полковник
показать весь комментарий26.01.2021 11:16
+3 Треф
показать весь комментарий26.01.2021 11:22
+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.01.2021 11:07
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кем мы стали и за кого нас принимают, благодаря нынешней власти, - подумайте сами...
Усі твої заяви спрямовані лише на відтягування часу.
До речи, а що там з вугіллям на українських ТЕС? Закінчується? Тобто наступним кроком буде необхідність постачання цього вугілля з окупованої території, і "мудрийнарід какаяраздніца" це проглотить.
https://images.cnscdn.com/images/d/1/8/7/d18752ac134a75fd181231c81c344dc7/original.jpgУкраина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в эфире телеканала ICTV, А как это заявление понимать?
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM