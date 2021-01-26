НСЗУ разрабатывает пакет услуг, который покроет расходы на вакцинацию от COVID-19, - Шмыгаль. ВИДЕО
Национальная служба здоровья (НСЗУ) разрабатывает пакет Программы медгарантий (ПМГ), которым покроются расходы медучреждений на вакцинацию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в парламенте.
"Первый этап процесса вакцинации будет происходить с помощью более 500 специальных мобильных бригад, их состав уже сформирован. Правительство совместно с НСЗУ разрабатывает пакет услуг, который покроет расходы медучреждений на организацию и проведение вакцинации", - рассказал глава правительства.
Шмыгаль отметил, что Украина полностью готова к приему вакцин.
"Процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения. Подготовлена логистика для безопасного хранения и транспортировки. Для транспортировки вакцины с сверхнизкими температурами будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании", - сказал он.
Премьер отметил, что иммунизация населения безопасной и эффективной вакциной против COVID-19 является самым важным компонентом в стратегии правительства по преодолению коронавирусной болезни.
"У правительства есть четкий план по проведению вакцинации, законтрактовали необходимое количество вакцин и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать вакцинацию уже в феврале. Общая цель – охват 50% населения до конца 2022 года", - добавил премьер.
По словам Шмыгаля, план вакцинации включает в себя пять этапов:
- вакцинация людей с критическим риском инфицирования (медики и персонал, предоставляющий помощь больным коронавирусом, лица в домах для людей пожилого возраста, военнослужащие ООС) – 367 тыс. человек;
- людей с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, другие медработники) – 2,54 млн чел.;
- людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства – 7,2 млн человек;
- вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования (люди от 60 до 64 лет, с сопутствующими заболеваниями);
- вакцинация других граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так возникает вопрос, что подразумевает Зеленский под словом вакцина?,- это , что непроверенная субстанция с неизученными побочными эфектоми , Индийского или Китайского производства,которую не колят даже в странах производителях? Так какой смысл ее закупать?
Ну тогда, применение не изученных препаратов и по крайней мере худшего качества чем признанные вакцины не что иное, как рискованным эксперементом над жизнями и здоровьем украинцев не назовешь. ЭТО вполне вписывается в программу Зеленского и его Ко по захвату у народа богатейших активов своей станы,как Земля, леса,надра порты и так далее,при нормальном руководстве страной народ украины мог бы жить достойно, а не быть зависимым , тем более после отказа народа Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, но интересы народа и власти бандитов и наперсточников, а теперь если украинцам власть закупит отраву вместо вакцины и убийц расходятся.
Хотели сделать, как лучьше,а тепер маємо як завжди,-владу бандитів, тому щоб не було, с населением, как говорили сталинцы"нет человека - нет проблем",а при помощи не проверенных вакцин это можно сделать,народ должен контролировать власть не только своим избранием, назначая их на работу, но и увольнять, отзывать, тогдатолько будет разитие страны или по крайней мере чаще переизбирать, меняя бильшисть на довыборах половины парламента раз в 2 года,если она утратила доверие и нет у бандитов влады, как к примеру США, у которых тоже надо брать лучшее ,а контролирующие функции, как счетна палата, НАБУ должна контролировать опозиция.