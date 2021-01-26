НАБУ завершило расследование о взятке в $400 тыс. для экс-главы Черновицкого облсовета Мунтяна. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению бывшего председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"25 января 2021 экс-чиновнику и задействованному в совершении преступления предпринимателю открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - уточняется в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, бывший председатель Черновицкого областного совета (занимал должность на момент совершения преступления) в июле 2019 попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в 180 тыс. долл. США.

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В феврале 2020 НАБУ и САП сообщили обоим лицам о подозрении: Мунтяну - в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, частному предпринимателю - по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.