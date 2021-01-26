На Волыни в снежный сугроб попал школьный автобус с 12 детьми. ВИДЕО

Между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района Волынской области в сугробе застрял школьный автобус с детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служб ГСЧС.

Событие произошло сегодня, 26 января, около 8:30 утра. В автобусе на ходились 12 учеников и двое взрослых, которые направлялись в учебные заведения в с.Козлив и пгт Михайловка.

С помощью шанцевого инструмента спасатели расчистили часть сугроба и пожарной автоцистерной вытащили автобус из снежной ловушки.

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Фото: сайт ГСЧС