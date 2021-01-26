РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4532 посетителя онлайн
Новости Видео
6 689 14

На Волыни в снежный сугроб попал школьный автобус с 12 детьми. ВИДЕО

Между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района Волынской области в сугробе застрял школьный автобус с детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служб ГСЧС.

Событие произошло сегодня, 26 января, около 8:30 утра. В автобусе на ходились 12 учеников и двое взрослых, которые направлялись в учебные заведения в с.Козлив и пгт Михайловка.

С помощью шанцевого инструмента спасатели расчистили часть сугроба и пожарной автоцистерной вытащили автобус из снежной ловушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снег, метели и гололедица: ГСЧС предупреждает о возможных перебоях энергоснабжения и нарушении движения транспорта

На Волыни в снежный сугроб попал школьный автобус с 12 детьми 01
На Волыни в снежный сугроб попал школьный автобус с 12 детьми 02
На Волыни в снежный сугроб попал школьный автобус с 12 детьми 03
Фото: сайт ГСЧС

дети (6491) погода (2819) снегопад (787) Волынская область (996)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Пожалій дітей
показать весь комментарий
26.01.2021 13:49
+3
Снег? Афигеть!
показать весь комментарий
26.01.2021 13:41
+2
Не завадило би. А то така відлига!
показать весь комментарий
26.01.2021 14:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Киеве второй день снега нема. Весь туда свезли.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:38 Ответить
З вчорашньої ночі на Волині мете.
показать весь комментарий
26.01.2021 14:03 Ответить
Вова, под личный контроль и потом детей на дачу!
показать весь комментарий
26.01.2021 13:39 Ответить
Пожалій дітей
показать весь комментарий
26.01.2021 13:49 Ответить
а автобус то какой,точно на таком ОМОН на москаве гоняет))
показать весь комментарий
26.01.2021 13:39 Ответить
Шкільний автобус в Заяйченцях по вихідних підробляє катафалкою, як видно.
показать весь комментарий
26.01.2021 14:09 Ответить
Снег? Афигеть!
показать весь комментарий
26.01.2021 13:41 Ответить
Вислати снігу? За сьогодні уже 2 рази двір чистила.
показать весь комментарий
26.01.2021 14:05 Ответить
Не завадило би. А то така відлига!
показать весь комментарий
26.01.2021 14:10 Ответить
Да, в нас тут справжня хуртовина. Як в старі добрі часи.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:41 Ответить
та лучше б дороги почистили "зехероихреновы"...
показать весь комментарий
26.01.2021 14:11 Ответить
І дітям пригода яка!
У нас грязюка.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:06 Ответить
ПАЗік не повноприводний і без блокування дифференціалу? Тоді який зміст в ньому? Краще вже "Богдан"
показать весь комментарий
26.01.2021 16:36 Ответить
Привет опорным школам от МОН!
показать весь комментарий
26.01.2021 18:43 Ответить
 
 