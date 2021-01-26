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Пьяный на "Мерседесе" протаранил магазин в Луцке: при оформлении патрульный получил травму головы. ВИДЕО

В Луцке Волынской области автомобиль Mercedes-Benz въехал в фасад магазина на проспекте Воли. Водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25-летний водитель не справился с управлением и влетел в помещение магазина. После этого он пытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники Национальной гвардии Украины.

Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Также во время проверки у водителя обнаружили пистолет.

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На водителя патрульные составили административные материалы за управление в нетрезвом состоянии, оставление места ДТП и за то, что не предъявил документы для проверки.

При составлении административных материалов к патрульным подошел 38-летний знакомый нарушителя, начал конфликт по поводу задержания, трепал полицейских за одежду, мешал работать, употреблял нецензурную лексику.

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Чтобы успокоить нарушителя, полицейский применил слезоточивый газ. Мужчина в свою очередь ударил копа в голову. Инспектор обратился в больницу. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы.

"Правонарушителя полицейские задержали. По факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пьяный на Мерседесе протаранил магазин в Луцке: при оформлении патрульный получил травму головы 01

ДТП (7673) Луцк (583) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+15
В США его бы или придушили или застрелили при задержании.
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26.01.2021 14:48
+6
уявляю якби це було в США, той 38-річний утирок вжебув би в морзі і з нього б знімали мірки на труну.
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26.01.2021 15:16
+5
А в офисе *********** считают что ни какой Волынской области нет....а есть луцкая....сама мендель утвердила...
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26.01.2021 14:49
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Ну лишь бы не *евробляхеры*. а значит фсе путем
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26.01.2021 14:41 Ответить
В США его бы или придушили или застрелили при задержании.
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26.01.2021 14:48 Ответить
Если только он не чёрный. Бо если тронуть чёрного, то начнутся погромы. Их трогать нынче нельзя.
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26.01.2021 17:14 Ответить
насправді американьский коп, який перевищив свої службові повноваження - може дуже легко опинитися у вязниці! це просто час від часу, окремі випадки виникають, які створюють враження, що там просто поліцейськая держава - насправді достатньо хоч на крок відійти від Закону і вжить - коп сидить на зоні разом з увязненими їм бандюками
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26.01.2021 18:03 Ответить
Ты хоть раз на ютубе видел, как копы задерживают нарушителей ПДД?
А тут у копа черепно-мозговая травма.
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26.01.2021 18:04 Ответить
Насправді Коп у Америці каже "руки на кермо" , "з авто не виходити" як що водій ігнорує то Коп може його застрелити й нічого йому не буде.
Торкатися до Копа це вже напад, намагатися вдарити Копа у Америці... ну... рідні Вас пам'януть.
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26.01.2021 19:06 Ответить
просто чувак сработал на олережение, иначе мусора могли его изнасиловать
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26.01.2021 20:56 Ответить
Запомните, в Украине легкоранимые и тщедушные копы, даже после посадки мух на их головы, им предоставляют больничный. Берегите правоохранителей!
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26.01.2021 14:49 Ответить
ну коли вночі на районі тебе спіймають , віддубасять та згвалтують пьяні ушльопки - ти копів не визивай, вони ж легкоранимі і попросять лікарняний
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26.01.2021 16:06 Ответить
М-да, как жестоко с тобой обошлись...копов вызывал?
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26.01.2021 17:46 Ответить
це, скоріш за все, копи з ним і зробили!!!
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26.01.2021 17:52 Ответить
може у тебе якісь проблеми? У мене з копами ніяких конфліктів ніколи не було - в своєму житті 2 рази мав з ними справу - допомогли , претензій немає... А бидло є скрізь і в будь якій країні... Лікуйся
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26.01.2021 18:51 Ответить
ммм, наші мусора, власне кажучи, вас спіймають, віддубасять, згвалтують! ще можуть постріляти в вас, або ваших дітей!

кожні півроку преценденти!
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26.01.2021 17:51 Ответить
тобто такі випадки, судячи з ваших слів, тільки відбувається в Україні??? довбо*би є скрізь і у нас , і в США і в Московії... Точно так ви можете піти в лікарню (державну чи приватну ) вирвати зуба і не прокинутись від наркозу... Так що не лікуватися???? Думайте, що пишите...
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26.01.2021 18:55 Ответить
Опять ментовский беспредел.
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26.01.2021 14:49 Ответить
Та ні, "безкрай" це "бродягі" або "правєльниє пацани" роблять.
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26.01.2021 19:09 Ответить
сарказм
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26.01.2021 19:12 Ответить
А в офисе *********** считают что ни какой Волынской области нет....а есть луцкая....сама мендель утвердила...
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26.01.2021 14:49 Ответить
Народ України вважає, що у нас президента нема, але не помиляється навіміну від мендєль.
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26.01.2021 14:51 Ответить
Луцькая рєзня?
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26.01.2021 15:36 Ответить
Мендель, сама того не зная, по факту права. Должна быть Луцкая область. Волынь - понятие историко-географическое, земля намного больше, фактически бывшая Волынская губерния с центром в Житомире, а Луцк - всего-лишь бывший уездный городок этой губернии, т.е. ее часть.
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27.01.2021 10:07 Ответить
Уявляю, що би з ним було на чикагщині чи нью-йоркщині.
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26.01.2021 14:49 Ответить
уявлялка не заболить?
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26.01.2021 15:39 Ответить
Вистрілив в коліно і голова не болить!
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26.01.2021 14:54 Ответить
Не нужно комедии смотреть, достаточно почитать милицейские протоколы задержаний... Этих ментов только ленивый не лупит и не материт. У него пистолет, наручники, баллончик.. а их как ссыкливых котят и лупят и избивают и калечат. Хорошо что пока хоть не насилуют на месте задержания... Пьяный, убегает, с пистолетом... да он через 2 секунды должен лежать мордой в уже и в наручниках.. А дружки его, еще на расстоянии 20 метров должны получить предупредительный а потом в морду... Короче посмешище по улицам ходит под видом полициантов... клоуны в форме..
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26.01.2021 15:12 Ответить
А потом во всех форумах и пабликах о беспределе полиции, которые пристрелили заботливого отца и примерного мужа, члена трудового коллектива и патриота - который всего лишь хотел спросить у полицейского как пройти в библиотеку. Бухой. В 3 часа ночи. Копы стреляют - плохо, не стреляют - тоже плохо. Нарид у нас просто говнистый.
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26.01.2021 16:00 Ответить
мусора в нас такі - можна було б зупинти авто і заарештувати - вони стріляють на ураження!
а там де якийсь тупий бик пре - то вони сцаться і розбігаються по кущам
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26.01.2021 18:00 Ответить
Тебе ещё никто не говорил что ты дебил?
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27.01.2021 09:26 Ответить
Ты видимо как раз из этих мудаков-полициантов?
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27.01.2021 09:52 Ответить
уявляю якби це було в США, той 38-річний утирок вжебув би в морзі і з нього б знімали мірки на труну.
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26.01.2021 15:16 Ответить
В США задача полиции охранять закон и покой налогоплательщиков. У нас полиция это армянский бизнес проект и задача полицейского - составить определенное кол-во постанов за смену, ну и там по хозяйству - жену начальника на вокзал отвезти и т.д. Поэтому когда их начинаешь материть у них сразу черепно-мозговая травма появляется.
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26.01.2021 15:28 Ответить
що ти несеш - придурок! в штатах, як що поліцейський перевищить свої обовязки - він улетить з работи на раз-два, а потім ще може опинитися на загальній зоні разом з тим, кого він туди запроторив!
і тіки в нас - як тіки починаєшь відстоювати свої права, так одразу у мусора або травма мозгу або погони відірвалися
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26.01.2021 17:54 Ответить
Ну що тобі сказати - дебіл ти був, ним і залишися.
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27.01.2021 09:23 Ответить
Ну то что копов у нас нет это не новсть
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26.01.2021 15:21 Ответить
ну а коли у вас лихо станеться - до кого скулити побіжете і умоляти щоб навели порядок? до американських копів???
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26.01.2021 16:14 Ответить
прідурь, мусора - перші неприємності і влаштовують!
тобі може нагадати Кіріла Тлявова - дитину, яку вбили бухі мусара?!
чи може тобі нагадати мусаров кузіва і суліму, які згвалтували дівчину-свідка?
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26.01.2021 17:57 Ответить
які "об'єктивні" коментарі, кожен строчить із місць не настільки й віддалених?
А журналістика- це тільки одне питання:"відео переглядали?"
25-річний водій не впорався з керуванням і влетів... Джерело: https://censor.net/ua/v3244136
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26.01.2021 15:46 Ответить
чичас антонина скажет штрафы повысить....
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26.01.2021 15:46 Ответить
а я думал хоть трезвый академик на москвиче там гирбарий собирал а тут на тебе по классике и 88 промиле ((
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26.01.2021 16:17 Ответить
мерс на дровах ? - дымит как **************** авиапоносец...
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26.01.2021 16:24 Ответить
скоріш за все той тупень газує і не розуміє чого його вєдро стоїть на місті
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26.01.2021 17:58 Ответить
А хіба при порушенні ПДР можна складати кілька постанов?..Хіба важче порушення не поглинає легші?...
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26.01.2021 17:04 Ответить
в статті ж написано, що у мусарів стався струс мозку
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26.01.2021 18:06 Ответить
Шо за світ , я знаю винен відповідай, невинен стій до кінця за свое.
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26.01.2021 19:26 Ответить
 
 