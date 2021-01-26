Пьяный на "Мерседесе" протаранил магазин в Луцке: при оформлении патрульный получил травму головы. ВИДЕО
В Луцке Волынской области автомобиль Mercedes-Benz въехал в фасад магазина на проспекте Воли. Водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 25-летний водитель не справился с управлением и влетел в помещение магазина. После этого он пытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники Национальной гвардии Украины.
Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Также во время проверки у водителя обнаружили пистолет.
На водителя патрульные составили административные материалы за управление в нетрезвом состоянии, оставление места ДТП и за то, что не предъявил документы для проверки.
При составлении административных материалов к патрульным подошел 38-летний знакомый нарушителя, начал конфликт по поводу задержания, трепал полицейских за одежду, мешал работать, употреблял нецензурную лексику.
Чтобы успокоить нарушителя, полицейский применил слезоточивый газ. Мужчина в свою очередь ударил копа в голову. Инспектор обратился в больницу. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы.
"Правонарушителя полицейские задержали. По факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
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А тут у копа черепно-мозговая травма.
Торкатися до Копа це вже напад, намагатися вдарити Копа у Америці... ну... рідні Вас пам'януть.
кожні півроку преценденти!
а там де якийсь тупий бик пре - то вони сцаться і розбігаються по кущам
і тіки в нас - як тіки починаєшь відстоювати свої права, так одразу у мусора або травма мозгу або погони відірвалися
тобі може нагадати Кіріла Тлявова - дитину, яку вбили бухі мусара?!
чи може тобі нагадати мусаров кузіва і суліму, які згвалтували дівчину-свідка?
А журналістика- це тільки одне питання:"відео переглядали?"
25-річний водій не впорався з керуванням і влетів... Джерело: https://censor.net/ua/v3244136