Пьяный на "Мерседесе" протаранил магазин в Луцке: при оформлении патрульный получил травму головы. ВИДЕО

В Луцке Волынской области автомобиль Mercedes-Benz въехал в фасад магазина на проспекте Воли. Водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25-летний водитель не справился с управлением и влетел в помещение магазина. После этого он пытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники Национальной гвардии Украины.

Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Также во время проверки у водителя обнаружили пистолет.

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На водителя патрульные составили административные материалы за управление в нетрезвом состоянии, оставление места ДТП и за то, что не предъявил документы для проверки.

При составлении административных материалов к патрульным подошел 38-летний знакомый нарушителя, начал конфликт по поводу задержания, трепал полицейских за одежду, мешал работать, употреблял нецензурную лексику.

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Чтобы успокоить нарушителя, полицейский применил слезоточивый газ. Мужчина в свою очередь ударил копа в голову. Инспектор обратился в больницу. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы.

"Правонарушителя полицейские задержали. По факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.