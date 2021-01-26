"Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО
Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что в 2014 году бывший помощник президента России Владислав Сурков определил Александра Захарченко в качестве "главы ДНР", а он был вынужден передать власть в обмен на "улучшение военной обстановки".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский и публикует отрывок интервью террориста.
"Было четко сказано, что пока я не передам командование, причем командование именно Захарченко - он уже был определен Сурковым в качестве будущего главы, скажем так - военная обстановка не улучшится", - заявил Гиркин.
Кроме того, он рассказал о том, что ситуация на Донбассе в тот момент складывалась не в пользу российских террористов.
"На тот момент с 6-го августа Донецк был полностью отрезан от сообщения с Российской Федерацией... В это время противник разгромил гарнизоны Степановки и Мариновки, разбил наш штурмовой батальон... От него остались рожки да ножки. Противник наступал с севера со стороны Дебальцева, наступал на Снежное и не было возможности прикрыть это направление ничем" - сказал российский террорист.
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Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ
,Кормильцы , мля😁😁😁
Ну-ка, подровняли носочки, подтянули штанишки и дружно завыли: "это предатель Порх говрил закончить войну за две недели!"