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"Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что в 2014 году бывший помощник президента России Владислав Сурков определил Александра Захарченко в качестве "главы ДНР", а он был вынужден передать власть в обмен на "улучшение военной обстановки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский и публикует отрывок интервью террориста.

"Было четко сказано, что пока я не передам командование, причем командование именно Захарченко - он уже был определен Сурковым в качестве будущего главы, скажем так - военная обстановка не улучшится", - заявил Гиркин.

Кроме того, он рассказал о том, что ситуация на Донбассе в тот момент складывалась не в пользу российских террористов.

"На тот момент с 6-го августа Донецк был полностью отрезан от сообщения с Российской Федерацией... В это время противник разгромил гарнизоны Степановки и Мариновки, разбил наш штурмовой батальон... От него остались рожки да ножки. Противник наступал с севера со стороны Дебальцева, наступал на Снежное и не было возможности прикрыть это направление ничем" - сказал российский террорист. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги "пилились" в Осетии и Абхазии. ВИДЕО

Автор: 

россия (95497) Донбасс (26956) Сурков (290) Захарченко Александр (348) Казанский Денис (311) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+29
Якщо на Донбасі "громадянська війна" тоді і в 1941 була теж "громадянська війна" - німці просто допомагали армії генерала Власова боротися з більшовиками.
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26.01.2021 15:02
+28
Недобили вас, сук кацапських.
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26.01.2021 14:54
+11
"Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6946
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26.01.2021 14:59
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Недобили вас, сук кацапських.
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26.01.2021 14:54 Ответить
И коридор дали.Интересно,кто приказал.
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26.01.2021 15:19 Ответить
+++++++++++
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26.01.2021 17:48 Ответить
все и так знают что нет более подлого и коварного существа, чем кацап !
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26.01.2021 15:06 Ответить
"Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6946
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26.01.2021 14:59 Ответить
Таки нет!
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26.01.2021 15:08 Ответить
Ты -свинина?
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26.01.2021 16:05 Ответить
Та там не только он, там еще и от захара с мото и гивино прилетело.
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26.01.2021 15:17 Ответить
Якщо на Донбасі "громадянська війна" тоді і в 1941 була теж "громадянська війна" - німці просто допомагали армії генерала Власова боротися з більшовиками.
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26.01.2021 15:02 Ответить
+
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26.01.2021 17:50 Ответить
А говорят - евреи умные...Бггг...
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26.01.2021 15:18 Ответить
это пиар
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26.01.2021 20:19 Ответить
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 12 237 654 988 гривен.
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ

,Кормильцы , мля😁😁😁
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26.01.2021 15:20 Ответить
Так за ними еще и долги ктота записует? А как жеш безвозмездная гуманитарная помощь брацким рускаязычникам?
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26.01.2021 15:30 Ответить
Ко-ко-ко это же ополченцы они же от кацапстана независимы....Сами принимают решение
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26.01.2021 15:21 Ответить
Может быть мы еще увидим как этот "артист" будет штурмовать дворец путенга. Я думаю шансы есть.
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26.01.2021 15:23 Ответить
А Вы не желаете, вместо пары мальчиков, выполнить эту миссию?
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26.01.2021 16:17 Ответить
Сурков визначив Захарченка як майбутнього главу ДНР. Я змушений був передати владу в обмін на військову допомогу з РФ", - терорист Гіркін про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3191
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26.01.2021 16:26 Ответить
Изя Гирькин поет, как что-то чувствует.
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26.01.2021 16:28 Ответить
Гарик Гиркинд
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26.01.2021 20:20 Ответить
Ой, рибята-зибилята!
Ну-ка, подровняли носочки, подтянули штанишки и дружно завыли: "это предатель Порх говрил закончить войну за две недели!"
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26.01.2021 16:28 Ответить
Не повезло Украине иметь соседа, омерзительного и оскотиневшегося до невозможности. Более подлого и циничного чем лишнехромосомный кацап еще нужно поискать. Но и слабость Украинского государства налицо.
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26.01.2021 16:32 Ответить
Нет,не желаю,для этих целей у государства должны быть специально обученные люди,для которых это просто работа.
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26.01.2021 16:34 Ответить
А зачем такого разговорчивого СВИДЕТЕЛЯ ликвидировать? Он нужен живой.. В суде с показаниями...
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26.01.2021 16:49 Ответить
Це не новина, У цього терориста є Ютуб канал Рой Тв. І це він там ще років 2 тому озвучував, щоправда без імені Суркова. Колись цікаво було його дивитися, і слухати його постійні плачі, як все про..рано, як українці збудували армію, яку тепер не легко буде розгромити навіть за більшої участі РФ але потім це скиглення стало набридати...
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26.01.2021 16:44 Ответить
Долго он уходил от ответа на этот вопрос) Маленькая деталь в общую картину...
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26.01.2021 16:46 Ответить
Он еще живой...?
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26.01.2021 16:52 Ответить
Только военным путем можно решить вопрос Донбасса, и или РФ развалится - тоже вариант, а так только военным путем, потому что никакая дипломатия ничего не вернет, а по дипломатии РФ будет только требовать капитуляции Украины.
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26.01.2021 18:21 Ответить
Пусть рассказывает и побольше. Доказательная база растёт и растёт
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26.01.2021 19:41 Ответить
Зрадоёбы и зеленоботы говорили, что Порошенко не желал победы, что ему была выгодна война, что именно он виновен в том, что АТО не завершилось, как вдруг Гиркин заявляет, что всё было кончено, Донецк отрезан и если бы не вторжение российской армии война бы закончилась нашей победой.
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26.01.2021 23:55 Ответить
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ !!! ЗНАЛИ ЧТО УБЕРУТ СУРКОВА, УБРАЛИ ЗАХАРЧЕНКО !) УБЕРУТ ПУТИНА НЕ БУДЕТ ДНР, ЛНР И ОККУПАЦИИ КРЫМА !)
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27.01.2021 00:06 Ответить
 
 