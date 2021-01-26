"Одессе не два века, а более шести", - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города. ВИДЕО

Институт национальной памяти выпустил видео, в котором развенчивает миф об основании Одессы Екатерины Второй в 1794 году.

Это третий ролик краеведческих лекций "Украинский Юг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института нацпамяти.

Видео "рассказывает о ранней истории Одессы и деконструирует имперские мифы относительно возраста города", - сказано в сообщении на сайте.

"Одессе не два века, а более шести. Все подтверждения - в открытом доступе. Есть только миф, в который упорно верят поколения. В угоду российским императорам у нашего города украли 400 лет истории", - утверждают авторы ролика.

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