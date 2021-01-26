"Одессе не два века, а более шести", - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города. ВИДЕО
Институт национальной памяти выпустил видео, в котором развенчивает миф об основании Одессы Екатерины Второй в 1794 году.
Это третий ролик краеведческих лекций "Украинский Юг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института нацпамяти.
Видео "рассказывает о ранней истории Одессы и деконструирует имперские мифы относительно возраста города", - сказано в сообщении на сайте.
"Одессе не два века, а более шести. Все подтверждения - в открытом доступе. Есть только миф, в который упорно верят поколения. В угоду российским императорам у нашего города украли 400 лет истории", - утверждают авторы ролика.
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На території нинішньої нібито з нуля заснованої москалями - загарбниками Одеси ще раніше з часів раннього середньовіччя було - італійське місто- колонія, потім литовський порт, пізніше знаходилося містечко Хаджибей (Кацюбеїв), населене переважно татарами-ногайцами. Також там була і турецька фортеця.
Задовго до приходу окупаційної імперської адміністрації москалів на околиці навколо Хаджибея дуже багато проживало українців. І саме козацькі полки які під проводом Хосе де Рібаса першими видерлися на стіни фортеці Хаджибей в 1789 році. Українці випилювали перші цегляні блоки черепашнику для розбудови міста вже як Одеси, вони ж і стали першими численними забудовниками і жителями нового багатонаціонального міста заснованого нібито нашими ворогами окупантами москалями.