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"Одессе не два века, а более шести", - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города. ВИДЕО

Институт национальной памяти выпустил видео, в котором развенчивает миф об основании Одессы Екатерины Второй в 1794 году.

Это третий ролик краеведческих лекций "Украинский Юг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института нацпамяти.

Видео "рассказывает о ранней истории Одессы и деконструирует имперские мифы относительно возраста города", - сказано в сообщении на сайте.

"Одессе не два века, а более шести. Все подтверждения - в открытом доступе. Есть только миф, в который упорно верят поколения. В угоду российским императорам у нашего города украли 400 лет истории", - утверждают авторы ролика.

Также на Цензор.НЕТ: Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович

Автор: 

Институт нацпамяти (305) история (2017) Одесса (7879)


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Топ комментарии
+28
Ідіот!. До того, як стать "Хаджибєєм", він був "Качубіївим", портом Великого князівства Литовського, на Чорному морі... Через нього в ВКЛ їздили посольства всього Чорноморського басейну, а такод представники вселенського патрарха... Читай літописи польські...
А Україна була його складовою частиною...(Князівства, не порту...).
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26.01.2021 20:28
+27
а что сегодняшняя история тому не подтверждение посмотрите как Параша переписывает на ходу историю 10-15 летней давности подает ее под нужным ей углом и точками зрения так что верю и так оно и есть что Одесса гораздо старше чем решили в Санкт Петербурге в свое время в угоду немецкой куртизанке Катьке...
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26.01.2021 20:21
+18
До Хаджибея це було місто Кочубей - це відоме козацьке прізвище.
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26.01.2021 20:36
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А Николаев, Мариуполь, Запорожье, Херсон, Днепр... и еще куча которые считаются основанными кацапами?
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26.01.2021 21:43 Ответить
далі буде
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26.01.2021 21:54 Ответить
В Хаджибеевском лимане в 70е тюлью рачков ловили и варили...
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26.01.2021 23:16 Ответить
Маскали с камуняками всю историю переписали.
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26.01.2021 23:30 Ответить
Так сколько лет ОДЕССЕ ? Не тем поселения моторые вереницей тянутся за всеми древнегреческими римскими византийскими османскими турецкими рускими ? Сколько лет Одессе ? Та что имеет свою собственную историю своих героев, писателей капитанов и просто Одеситов . Сколько Одессе лет ?
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27.01.2021 02:50 Ответить
"Одессе не два века, а более шести тысяч лет, - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города.
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27.01.2021 02:51 Ответить
XIX ст. вигадана москалями загарбниками "Новоросія". Тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській губерніях становила 74%. А не слов'ян «великоросів - москалів» в Херсонській губернії (включаючи Одещину) було тільки жалюгідних 3%.
На території нинішньої нібито з нуля заснованої москалями - загарбниками Одеси ще раніше з часів раннього середньовіччя було - італійське місто- колонія, потім литовський порт, пізніше знаходилося містечко Хаджибей (Кацюбеїв), населене переважно татарами-ногайцами. Також там була і турецька фортеця.
Задовго до приходу окупаційної імперської адміністрації москалів на околиці навколо Хаджибея дуже багато проживало українців. І саме козацькі полки які під проводом Хосе де Рібаса першими видерлися на стіни фортеці Хаджибей в 1789 році. Українці випилювали перші цегляні блоки черепашнику для розбудови міста вже як Одеси, вони ж і стали першими численними забудовниками і жителями нового багатонаціонального міста заснованого нібито нашими ворогами окупантами москалями.
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27.01.2021 06:20 Ответить
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