"Ты меня ударил, ты, зал#па #бучая!" - депутаты Изюмского горсовета подрались на заседании. ВИДЕО

Депутат партии "Новые лица" Анатолий Жидков ударил депутата "ОПЗЖ" Дениса Штеймана, когда тот подошел к нему с телефоном в руке. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

С первых минут сессии Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко и время от времени кричал. Председательствующий каждый раз успокаивал депутата.

Сессия проходила на повышенных тонах в течение двух часов, пока в третьем часу депутаты не сцепились. Жидков ударил Штеймана в лицо, когда тот подошел к нему вплотную с телефоном в руке.

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Разнимать депутатов побежал сам мэр и другие избранники. Вмешалась полиция.

Штейман заявил, что Жидков начал первым и дважды его ударил. После столкновения он кричал в адрес Жидкова бранные слова. Весь конфликт без купюр попал в прямую трансляцию.

Сессию продолжили после перерыва. Штейман снова нарушал тишину, ссорился с депутатами, которые делали ему замечания. "Такого совета, как этот, не было в Изюме никогда", - сказал городской голова.

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По информации пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, после драки в местный участок поступило два заявления. Правоохранители решают, открывать ли уголовное производство.