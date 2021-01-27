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"Ты меня ударил, ты, зал#па #бучая!" - депутаты Изюмского горсовета подрались на заседании. ВИДЕО

Депутат партии "Новые лица" Анатолий Жидков ударил депутата "ОПЗЖ" Дениса Штеймана, когда тот подошел к нему с телефоном в руке. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

С первых минут сессии Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко и время от времени кричал. Председательствующий каждый раз успокаивал депутата.

Сессия проходила на повышенных тонах в течение двух часов, пока в третьем часу депутаты не сцепились. Жидков ударил Штеймана в лицо, когда тот подошел к нему вплотную с телефоном в руке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за драки с полицейскими

Разнимать депутатов побежал сам мэр и другие избранники. Вмешалась полиция.

Штейман заявил, что Жидков начал первым и дважды его ударил. После столкновения он кричал в адрес Жидкова бранные слова. Весь конфликт без купюр попал в прямую трансляцию.

Сессию продолжили после перерыва. Штейман снова нарушал тишину, ссорился с депутатами, которые делали ему замечания. "Такого совета, как этот, не было в Изюме никогда", - сказал городской голова.

Также на Цензор.НЕТ: "Ты че ох#ел, бл#дь!? Сдохните, пожалуйста, уже!" - пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил. ВИДЕО

По информации пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, после драки в местный участок поступило два заявления. Правоохранители решают, открывать ли уголовное производство.

Автор: 

горсовет (667) драка (2019) Харьковщина (5577) Изюм (270)


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Топ комментарии
+33
Жидков и Штейман подрались? За медный грош чтоле два еврея подрались?
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27.01.2021 01:52
+33
Интересный вопрос - когда украинский депутат Жидков бьет украинского депутата Штеймана это уже антисемитизм или еще нет?
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27.01.2021 07:56
+21
Их Дубинский покусал своим собачим ртом или они такие от природы? Хотя если изюмские бабушки истерично требовали себе фуфло-спутника, то целевая аудитория вполне ясна
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27.01.2021 01:56
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Жидков и Штейман подрались? За медный грош чтоле два еврея подрались?
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27.01.2021 01:52 Ответить
За фунт Ізюму
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27.01.2021 01:57 Ответить
Есть своя особая изюминка и свой цимес в этой очаровательной фразе:

"депутат Изюмского городского совета Жидков ударил депутата Штеймана в лицо, когда тот подошел к нему вплотную с телефоном в руке."
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27.01.2021 02:15 Ответить
Это был не телефон, - сказал Штейман и густо покраснел.
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27.01.2021 02:29 Ответить
Са... са... салюпа
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27.01.2021 02:31 Ответить
😀😀😀
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27.01.2021 08:31 Ответить
власть делят, как всегда и везде
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27.01.2021 02:06 Ответить
Интересный вопрос - когда украинский депутат Жидков бьет украинского депутата Штеймана это уже антисемитизм или еще нет?
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27.01.2021 07:56 Ответить
нет...пока это прелюдия
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27.01.2021 08:05 Ответить
все равно украинцы будут виноваты.
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27.01.2021 08:07 Ответить
Разве за эту сволочь голосовали англичане? Конечно, виноваты украинцы, еще со времен кучмы.
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27.01.2021 11:31 Ответить
не отреагировавший вовремя полицейский))
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27.01.2021 18:52 Ответить
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27.01.2021 09:30 Ответить
Новиє Ліца і ОПЗЖ - та хай хоч повбивають один одного
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27.01.2021 10:32 Ответить
Щось робиться надприроднє, коли два іудеї б"ються. Видно питання стоїть про великі гроші або відкати.
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27.01.2021 14:53 Ответить
Их Дубинский покусал своим собачим ртом или они такие от природы? Хотя если изюмские бабушки истерично требовали себе фуфло-спутника, то целевая аудитория вполне ясна
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27.01.2021 01:56 Ответить
народовладдя
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27.01.2021 01:59 Ответить
дивує присутність окупаційного блоку в українському політикумі ...
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27.01.2021 02:01 Ответить
Элита!
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27.01.2021 02:12 Ответить
Элитное ворье. Все за народ думают...
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27.01.2021 05:09 Ответить
Вопрос по сути: а разве у суки может быть за_лупа ?
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27.01.2021 02:52 Ответить
да-да! эта анатомическая особенность меня тоже слегка удивила)))
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27.01.2021 08:52 Ответить
не те питання вас турбує, ой не те... Якщо, відкинути не цензурність даного вислову, то маємо компліментарне ствердження та нотки заздрощів... Ці двоє у настільки близьких стосунках, як голівонька ОПи та Оман Оманович Зе!ндонський?
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27.01.2021 11:24 Ответить
"Высокие , высокие отношения !"
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27.01.2021 03:40 Ответить
Если я не ошибаюсь ,это в Изюме Совковые бабки были против американской вакцины 🤔🙄
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27.01.2021 03:47 Ответить
Их так все называют в народе.
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27.01.2021 03:56 Ответить
Вимкніть мікрохвона - хай електрічєство отдохне!
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27.01.2021 04:33 Ответить
интеллект зашкаливает! Что говорить - дворянское (со двора) воспитание
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27.01.2021 04:58 Ответить
Какой народ такие и депутаты.
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27.01.2021 05:11 Ответить
Депутаты проводили дебаты.☺️
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27.01.2021 07:11 Ответить
Зажоповцев отоварить-всегда плюс.
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27.01.2021 07:25 Ответить
Правильно. Опзж надо пи...ть или ... или больше чем просто пи..ть. Т.к. враги народа в прямом смысле слова.
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27.01.2021 07:29 Ответить
Жидков & Штейман CО LTD ... зал##а ##учая ... схоже на рекламу борделя
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27.01.2021 07:54 Ответить
пусть хоть поубивают друг-друга...
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27.01.2021 07:57 Ответить
"Вот мы, несмотря на ее ангельский https://citaty.info/topic/harakter характер ... жили https://citaty.info/topic/horosho хорошо и, даст бог, помрем, только https://citaty.info/topic/ona она раньше, а я попозже. "
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27.01.2021 08:12 Ответить
ну вот же и рускай языг в действии не украинский не иврит не пострадал
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27.01.2021 08:19 Ответить
Чисто кацапский жаргон 😀
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27.01.2021 08:34 Ответить
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченою пані. Соромлюся гречно запитатися до вченої кобіти, та, сподіваюся, вельмишановна добродійко, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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27.01.2021 08:48 Ответить
Вам надо совершенствовать знание державной мови - чуствуется , что пользуетесь переводом
К примеру « Кобіта»- чисто польский вариант . «Пані» - правильнее. Сдала экзамен по словацкому на В2 . В Украине до сих пор такая система экзаменов не введена , как мне известно. В Словакии , если иностранец хочет работать в держ установах , сдача В2 - обязательна .

ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ - все , кто пытается под разными соусами устроить дрязги в украинском обществе , являются или полезными идиотами для раши или агентами фсб.
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27.01.2021 09:03 Ответить
Так а по суті? Щодо вищезгаданих кацапів? Чи то не кацапи?
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27.01.2021 10:05 Ответить
Уроджеці запарєбріка , які живуть в Україні , не порушують її закони , поважають мову , історію , культуру і традиції , та не підтримують агресія кремля проти України , НЕ Є кацапами . . То звичайні росіяни .
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27.01.2021 10:44 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Украиноязычная гротескная фантазия на тему, в которой только доля юмора:
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього екс-міністра Клімкіна, такого молодого (якихось 45 рочків), а вже лейтенанта-чекіста Баканова, екс-штірліца Семочки та генералісімуса Наєва з російськими родичами».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
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27.01.2021 12:31 Ответить
.Що це ?? Тобі зранку не дали таблетку ?
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27.01.2021 13:13 Ответить
Зате ти встиг зранку відсмоктати надвеликий льодяник з лайном "Рошен" на паличці.
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27.01.2021 13:23 Ответить
Ні не на паличці. На патичку смачніше. А ще смачніше - на патичкові.
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27.01.2021 13:32 Ответить
Вам не треба бути занадто самовпевненою.
Я досконало володію ******** літературною і діловою українською мовою. У попередньому дописі для підкреслення національного колориту використані окремі слова та фразеологізми з покутської говірки галицького діалекту української мови.
Наприклад, слово "кобіта", не дивлячись на те, що вочевидь відповідає польському "kobieta", включено у "Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок" (виданий "Івано-Франківьким обласним центром перепідготовки та підвищення квалікаціі працівників органів державної влади, органів місцевого смоврядування, державних підприємств, установ і організацій", під авторством Шкрумеляка М.С. у 2016 році) на сторінці 78:
"кобіта - дівчина, жінка".

ТЕПЕР ПРО ГОЛОВНЕ - на теперішній час найкраще "влаштувати чвари в українському суспільстві" вийшло у тих, хто влаштував, без перебільшення, "тарифний геноцид", оскільки запроваджена програма субсидій не працює у повній мірі ("Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"©). Вже, тепер масові протести свідчать про соціальний запит на суспІльний заколот, яким можуть вдало скористатися як РФ (наприклад, гостру потребу у воді для анексованого Криму ще ніхто не відміняв), так і власники угорських і румунських паспортів у Галичині, яких сотні тисяч і які вже склали присягу на вірність Угорщині і Румунії (Польща, якщо ще не розпочала власну паспортизацію, то при потребі зробить це миттєво). В решті решт, історія іноді повторюється, то чому б не повторитися, наприклад, ЗУНР?

P.s. Больше почтения к Раше!
А то Раша хоть сама и Срака, но из Вашей ноги Вам повыдёргивает - Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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27.01.2021 10:23 Ответить
але ж ти курво, розумний, обізнаний та підковний... Повезло ж тим, хто такого ждуна відкопав та напрямок показав...
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27.01.2021 11:42 Ответить
На відміну від тебе, бамбули, тупоголового, твердолобого та недоумкуватого. "Повезло"??? - невігласе - "Пощастило".
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27.01.2021 12:51 Ответить
так тебе не повезло? Це твій нормальний стан, чмо?
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27.01.2021 13:09 Ответить
Йов! Яке ж убозтво!
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27.01.2021 13:26 Ответить
чТа?
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27.01.2021 13:57 Ответить
"Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні - Цензор.НЕТ 9860. .
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27.01.2021 13:17 Ответить
Блин, а ещё Мертветчук со слугами протянул закон про референдум - повод для больших драк
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27.01.2021 08:33 Ответить
А Жидков - это не родня автора 95 квартала ?
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27.01.2021 08:35 Ответить
ой..да что мало жидков )))) в Украине... (и все они могут быть чьими-то родичами)))))
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27.01.2021 11:42 Ответить
причина конфликта важнее чем сама драка но буратинам впаривают зрелище. Манипуляция сознанием 100%. Отвлекают от права собственности на наинародный газ.
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27.01.2021 08:50 Ответить
историческая справка.Изюм был основан как крепость-гарнизон на пути движения крымских войск на москву.Население крепости в те не слишком далекие времена были маааасковские стрельцы.Ну а теперь их потомки строят демократию.Какую -вопрос риторический
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27.01.2021 09:56 Ответить
Какие высокие отношения у Жидкова и Штеймана
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27.01.2021 10:16 Ответить
Штейнман,когда Жидков Вам нанес удар в физиономию,почему Вы не отреагировали?
Как это я не отреагировал?А кто упал?
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27.01.2021 10:27 Ответить
А что это за партия "Новые лица"? Неужели воры в законе одели на рыло маски? Тады ой!
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27.01.2021 10:27 Ответить
російська культура в стінах влади..
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27.01.2021 10:29 Ответить
а когда в Японии депутаты дерутся в парламенте, тоже "росийська культура" виновата?
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27.01.2021 10:38 Ответить
ніби вони б'ються за корупційні інтереси.
так, чули матючча ?
це росіска культура.
і ви до неї також належите
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27.01.2021 10:42 Ответить
а оскорблять других людей в интернете - это "украинская культура"?
ну, в таком случае поздравляю - эти 2 культуры очень близки.
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27.01.2021 10:53 Ответить
Рюзьгє, ти що розкудахтався? Тебе образив хтось? -так ти не какай на українських ресурсах.
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27.01.2021 11:06 Ответить
Називати лайно лайном це не образа, а констатація факту.
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27.01.2021 11:29 Ответить
Стая обделённых интеллектом. Когда уже нормальных начнут выбирать?
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27.01.2021 10:31 Ответить
Високоморальні, цвєт общіства та просто достойні люді... Такими і повинні бути ізбраннікі народовластія, слава дєпутатам! Ссуки, *****...
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27.01.2021 10:47 Ответить
бідося якась цей Ізюм..
Що за зал засідань..?У Львові он навіть люстру спромоглися поміняти..
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvivskij-miskij-radi-vstanovyly-lyustru-za-ponad-300-tysyach-gryven-foto/ У Львівській міській раді встановили люстру за понад 300 тисяч гривень (ФОТО)
"Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні - Цензор.НЕТ 1615
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27.01.2021 10:56 Ответить
італія..
"Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні - Цензор.НЕТ 3588
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27.01.2021 10:57 Ответить
Повна вартість ремонту ще невідома, однак дві найбільші угоди уклали ще в 2019 році: на будівельні роботи - майже 7 млн грн і на систему забезпечення мікроклімату - ще 3,8 млн грн.https://www.facebook.com/groups/360937008109104 Скорумповане місто Львів
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27.01.2021 11:00 Ответить
Жидков vs Штейман Проигравшему - укол Спутником.
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27.01.2021 11:01 Ответить
в черепну коробку.
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27.01.2021 11:39 Ответить
Жиди не вміють битись.
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27.01.2021 11:17 Ответить
Ну, нормально так місцеві сцарьки вирішують свої економічні проблеми.
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27.01.2021 11:38 Ответить
ну хоть не скучно было...а то сидят..дремают ))) как некоторые ))) в верховнойзраде )))))
https://youtu.be/fdfTQ-een4U ....(тыць!)
"Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні - Цензор.НЕТ 2660

...
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27.01.2021 11:46 Ответить
"Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні - Цензор.НЕТ 2678
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27.01.2021 12:35 Ответить
а вони милашки, правда ж?
скажіть: ізю-ю-ю-ю-юм
чи кішміш
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27.01.2021 12:47 Ответить
Вот она еврейская хуцпа в православном Изюме.
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27.01.2021 12:48 Ответить
Ізя і мойша побитися не можуть
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27.01.2021 13:31 Ответить
Щось робиться надприроднє, коли два іудеї б"ються. Видно питання стоїть про великі гроші або відкати.
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27.01.2021 14:54 Ответить
два удара в новое лицо
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27.01.2021 16:58 Ответить
і як влучно себе назвали...
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27.01.2021 21:07 Ответить
звучит как боделан и гурвиц по одесски) пробуйте следующий раз душить друг друга. потом на видео не разберут.
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28.01.2021 10:44 Ответить
 
 