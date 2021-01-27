"Ты меня ударил, ты, зал#па #бучая!" - депутаты Изюмского горсовета подрались на заседании. ВИДЕО
Депутат партии "Новые лица" Анатолий Жидков ударил депутата "ОПЗЖ" Дениса Штеймана, когда тот подошел к нему с телефоном в руке. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
С первых минут сессии Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко и время от времени кричал. Председательствующий каждый раз успокаивал депутата.
Сессия проходила на повышенных тонах в течение двух часов, пока в третьем часу депутаты не сцепились. Жидков ударил Штеймана в лицо, когда тот подошел к нему вплотную с телефоном в руке.
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Разнимать депутатов побежал сам мэр и другие избранники. Вмешалась полиция.
Штейман заявил, что Жидков начал первым и дважды его ударил. После столкновения он кричал в адрес Жидкова бранные слова. Весь конфликт без купюр попал в прямую трансляцию.
Сессию продолжили после перерыва. Штейман снова нарушал тишину, ссорился с депутатами, которые делали ему замечания. "Такого совета, как этот, не было в Изюме никогда", - сказал городской голова.
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По информации пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, после драки в местный участок поступило два заявления. Правоохранители решают, открывать ли уголовное производство.
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"депутат Изюмского городского совета Жидков ударил депутата Штеймана в лицо, когда тот подошел к нему вплотную с телефоном в руке."
К примеру « Кобіта»- чисто польский вариант . «Пані» - правильнее. Сдала экзамен по словацкому на В2 . В Украине до сих пор такая система экзаменов не введена , как мне известно. В Словакии , если иностранец хочет работать в держ установах , сдача В2 - обязательна .
ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ - все , кто пытается под разными соусами устроить дрязги в украинском обществе , являются или полезными идиотами для раши или агентами фсб.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Украиноязычная гротескная фантазия на тему, в которой только доля юмора:
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього екс-міністра Клімкіна, такого молодого (якихось 45 рочків), а вже лейтенанта-чекіста Баканова, екс-штірліца Семочки та генералісімуса Наєва з російськими родичами».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
Я досконало володію ******** літературною і діловою українською мовою. У попередньому дописі для підкреслення національного колориту використані окремі слова та фразеологізми з покутської говірки галицького діалекту української мови.
Наприклад, слово "кобіта", не дивлячись на те, що вочевидь відповідає польському "kobieta", включено у "Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок" (виданий "Івано-Франківьким обласним центром перепідготовки та підвищення квалікаціі працівників органів державної влади, органів місцевого смоврядування, державних підприємств, установ і організацій", під авторством Шкрумеляка М.С. у 2016 році) на сторінці 78:
"кобіта - дівчина, жінка".
ТЕПЕР ПРО ГОЛОВНЕ - на теперішній час найкраще "влаштувати чвари в українському суспільстві" вийшло у тих, хто влаштував, без перебільшення, "тарифний геноцид", оскільки запроваджена програма субсидій не працює у повній мірі ("Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"©). Вже, тепер масові протести свідчать про соціальний запит на суспІльний заколот, яким можуть вдало скористатися як РФ (наприклад, гостру потребу у воді для анексованого Криму ще ніхто не відміняв), так і власники угорських і румунських паспортів у Галичині, яких сотні тисяч і які вже склали присягу на вірність Угорщині і Румунії (Польща, якщо ще не розпочала власну паспортизацію, то при потребі зробить це миттєво). В решті решт, історія іноді повторюється, то чому б не повторитися, наприклад, ЗУНР?
P.s. Больше почтения к Раше!
А то Раша хоть сама и Срака, но из Вашей ноги Вам повыдёргивает - Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
Как это я не отреагировал?А кто упал?
так, чули матючча ?
це росіска культура.
і ви до неї також належите
ну, в таком случае поздравляю - эти 2 культуры очень близки.
Що за зал засідань..?У Львові он навіть люстру спромоглися поміняти..
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvivskij-miskij-radi-vstanovyly-lyustru-za-ponad-300-tysyach-gryven-foto/ У Львівській міській раді встановили люстру за понад 300 тисяч гривень (ФОТО)
https://youtu.be/fdfTQ-een4U ....(тыць!)
...
скажіть: ізю-ю-ю-ю-юм
чи кішміш