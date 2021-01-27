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"Собак убивали в квартире и ели их": в центре Харькова из проживающей в антисанитарных условиях семьи изъяли троих детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

21 января 2021 около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Рымарской слышно как плачет ребенок и зовет на помощь. Также заявитель сообщил, что попасть в указанную квартиру он не смог из-за завалов мусора в подъезде.

На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3, представители службы по делам детей, центра социальных служб семьи и молодежи.

Правоохранители выяснили, что в указанной квартире проживают женщины 57 и 30-ти лет, а также трое детей 2, 6 и 11 лет. Относительно 11-летней девочки в полицию поступали письма из Управления образования Шевченковского района г. Харькова о том, что ребенок не ходит в школу. Также поступала информация из службы по делам детей об этой семье, дети которой оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Собак убивали в квартире и ели их: в центре Харькова из проживающей в антисанитарных условиях семьи изъяли троих детей 01

По словам начальника сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 Богдана Папалина, во время выезда к указанному адресу установлено, что в квартире отсутствует водоснабжение и водоотведение. Дети жили в антисанитарных, опасных для жизни условиях, лестницы от подъезда в квартиру завалены мусором, квартира кишит тараканами и крысами. Соседи рассказали, что семья удерживает пятерых собак, которых никогда не выгуливают на улице.

Собак убивали в квартире и ели их: в центре Харькова из проживающей в антисанитарных условиях семьи изъяли троих детей 02

Как рассказал инспектор ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Александр Сало, о вопиющих фактах сообщили в коммунальное предприятие "Жилкомсервис", и коммунальщики вивезли мусора. В тот же день полицейские изъяли из опасной среды 11-летнюю девочку.

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22 января 2021 г. следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку полицейские изъяли 26 января. Детей направили в детскую больницу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

"Это полный п@здос. Я много видел ситуаций с детьми. Но такое впервые, в центре города, квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их", - цитирует слова очевидца месны Telegram-канал.

Собак убивали в квартире и ели их: в центре Харькова из проживающей в антисанитарных условиях семьи изъяли троих детей 03

дети (6491) Нацполиция (16458) Харьков (7474)


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Топ комментарии
+26
Выборци кернеса...
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27.01.2021 09:53
+20
Я всегда был против пособий на рождение ребенка. Детей начинают плодить пачками алкаши, наркоманы и черножопая цыганва, которые не работают, а висят на моей шее как налогоплательщика. В самой мощной экономике мира (США) пособия нет, есть тольконалоговая льгота 100 дол. В Японии выплата всего 400 дол, что есть копейки для их цен. У нас же государство всячески старается поощрять иждивенцев и трутней. Лично не раз видел как две безработные самки обсуждают, что нужно снова беременеть, а то заканчиваются деньги от предыдущих выплат. А после банкомата они бегут в АТБ и набирают большие пакеты пива, водки и всякой жрачки.
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27.01.2021 10:16
+18
Вот иногда все же мне кажется, что та толстая тетка из "Слуг", когда говорила о детях низкого качества была в чем-то права. Но она просто неправильно сформулировала, а именно: не дети низкого качества, а родители. Такую мамашу реально надо принудительно стерилизовать. Понятно зачем.
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27.01.2021 09:58
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Но в Савецкам Саюзе било намного хуже!!!
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27.01.2021 13:40 Ответить
ПНХ 🐖🐕
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27.01.2021 14:47 Ответить
тебе в ростове будет лучше всего
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27.01.2021 14:58 Ответить
КОРРУПЦИОННЕРЫ ТВАРИ СМЕРТНЫЕ ДОВЕЛИ НАРОД !!!
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27.01.2021 14:08 Ответить
Разве? Разве не люди сами у себя воруют? Разве не люди сами себе во всем виноваты? А нам с тобой никто ничего не должен. С чего это вдруг? Живи, плати налоги и не открывай рот. Как в любой стране. А если на себя болт положить, то жить можно как эти ребятки.
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27.01.2021 16:15 Ответить
ТАК ТЫ ШАРИКОВ А НЕ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ )))
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27.01.2021 16:49 Ответить
НЬЮ ШАРИКОВ МАНИПУЛЯТОР !)
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27.01.2021 16:50 Ответить
Не нужно по этому поводу капсить. Совки думают, что им что то должны. Никто никому не должен, если у дурака отобрали, значит поделом.
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27.01.2021 17:31 Ответить
И ЧЕГО ФАСАД ДОМА НЕ ПОКАЗАЛИ, А ТОЛЬКО ВХОДНЫЕ ДВЕРИ !!!???
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27.01.2021 18:05 Ответить
Женщина не пьяная. Наше государство может только изьять - детей, деньги, комуслуги, - а помочь не, Вы шо.
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27.01.2021 14:37 Ответить
вона хвора, але її хвороба не підпадає під примусове лікування. що пропонуєте? знову вводити каральну психіатрію?
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28.01.2021 09:40 Ответить
люди выживают как могут, и это ждет многих. Спасибо слугам народу, зекоманде и клоуну..
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27.01.2021 14:57 Ответить
До чого тут зекоманда? У Харкові був свій феодал Гепа, це ж його піддані собак жеруть в "працвєтающєм городє".
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28.01.2021 00:13 Ответить
У нас і країна "процветающая". Може, і субсидії відмінити, щоб "не плодить иждивенцев"? У ЄС теж менша допомога на дітей. Може, тому в Японії і США символічна допомога, бо там рівень життя дозволяє не принижуватися до "допомоги"? Коли буде розвинена економіка без корупції, а влада без ворогів -- тоді й буде нам щастя.
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28.01.2021 08:20 Ответить
А дільничний тіпа нічого не знав і шлангом прикидався...
Оно і зрозуміло, що візьмеш з даунів, це ж не точка де самогон варять
У Харкові вражають контрасти - ідеш по центр вулиці Сумській і фасади гарні, а у двір починаєш заходити з вулиці якась майже бомжатня, і так майже по всьому центру де людські забудови в 1 -2 поверхових будинках, є виключення але одиничні.
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27.01.2021 17:20 Ответить
Они больные, некужели не видно? Это не алкоголики, не наркоманы.Государство просто обязано помочь таким людям.,, оказать лечение.
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27.01.2021 18:37 Ответить
ну и нах писать куйню шо собак ели -пистьож! - всех собак забрали зоозащитники.... только плюс шо ************ от таких новостей пердаки рвать начнёт...
семья психически больных...
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27.01.2021 18:41 Ответить
Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут.Источник: https://censor.net/ru/v3244291

скоты не какают и писают, они гадят.
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27.01.2021 18:43 Ответить
Восторг двупологоликого либераста.
"Собак убивали в квартирі і їли їх": у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сім'ї вилучили трьох дітей - Цензор.НЕТ 6554
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27.01.2021 19:11 Ответить
Жрать собак не так аморально как жрать людей.
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27.01.2021 19:13 Ответить
В Індонезії навіть є собачі ферми, де розводять собак, як свиней. А у В'єтнамі їдять "усе, що рухається" по їхнім же словам. До речі, французи перейняли від в'єтнамців звичай їсти жаб, коли там була їхня колонія.
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28.01.2021 08:35 Ответить
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