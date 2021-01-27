"Собак убивали в квартире и ели их": в центре Харькова из проживающей в антисанитарных условиях семьи изъяли троих детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

21 января 2021 около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Рымарской слышно как плачет ребенок и зовет на помощь. Также заявитель сообщил, что попасть в указанную квартиру он не смог из-за завалов мусора в подъезде.

На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3, представители службы по делам детей, центра социальных служб семьи и молодежи.

Правоохранители выяснили, что в указанной квартире проживают женщины 57 и 30-ти лет, а также трое детей 2, 6 и 11 лет. Относительно 11-летней девочки в полицию поступали письма из Управления образования Шевченковского района г. Харькова о том, что ребенок не ходит в школу. Также поступала информация из службы по делам детей об этой семье, дети которой оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 Богдана Папалина, во время выезда к указанному адресу установлено, что в квартире отсутствует водоснабжение и водоотведение. Дети жили в антисанитарных, опасных для жизни условиях, лестницы от подъезда в квартиру завалены мусором, квартира кишит тараканами и крысами. Соседи рассказали, что семья удерживает пятерых собак, которых никогда не выгуливают на улице.

Как рассказал инспектор ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Александр Сало, о вопиющих фактах сообщили в коммунальное предприятие "Жилкомсервис", и коммунальщики вивезли мусора. В тот же день полицейские изъяли из опасной среды 11-летнюю девочку.

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22 января 2021 г. следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку полицейские изъяли 26 января. Детей направили в детскую больницу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

"Это полный п@здос. Я много видел ситуаций с детьми. Но такое впервые, в центре города, квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их", - цитирует слова очевидца месны Telegram-канал.