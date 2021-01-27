В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия прошли и в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого известного гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку от польского Освенцима. В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны 27 января установлен Международный день памяти жертв Холокоста.

Сегодня еврейская община города Киева, вместе с ООН, провели церемонию памяти жертв Холокоста. Главный раввин Киева рав Йонатан Биньямин Маркович, вместе с координатор программ ООН в Украине Оснат Лубрани, в присутствии дипломатических миссий в Украине высадили Сад Памяти в Национальном Историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" возле монумента Менора. Также состоялась поминальная молитва и зажжение свечей памяти.





































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ