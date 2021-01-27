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В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия прошли и в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого известного гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку от польского Освенцима. В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны 27 января установлен Международный день памяти жертв Холокоста.

Сегодня еврейская община города Киева, вместе с ООН, провели церемонию памяти жертв Холокоста. Главный раввин Киева рав Йонатан Биньямин Маркович, вместе с координатор программ ООН в Украине Оснат Лубрани, в присутствии дипломатических миссий в Украине высадили Сад Памяти в Национальном Историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" возле монумента Менора. Также состоялась поминальная молитва и зажжение свечей памяти.

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В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 06
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 07
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 08
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 09
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 10
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 11
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 12
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В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 14
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 15
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 16
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 17
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 18
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 19
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 20
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 21
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 22
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 23
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 24
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 25
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 26
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 27
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 28
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 29
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 30
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 31
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 32
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 33
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 34
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 35
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 36
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 37
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 38
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 39
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 40
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 41
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 42
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 43
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 44
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 45
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 46
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 47
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 48
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 49
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 50
В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста 51

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Бабий Яр (188) Киев (25513) память (1494) Холокост (189)


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Топ комментарии
+21
А коли Ізраїль нарешті визнає Голодомор?
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27.01.2021 16:18
+18
никогда
вызнать Голодомор, это значит автоматически оправдать возможный антисемитизм в Украине..
все же знают кто в Украине были главными проводниками Голодомора..
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27.01.2021 16:31
+12
Ничего не имею против этого мероприятия, от души жаль миллионы уничтоженных нацистами евреев. Но спрсить хочу: а когда в Израиле признают голодомор геноцидом украинского народа?
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27.01.2021 16:24
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А коли Ізраїль нарешті визнає Голодомор?
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27.01.2021 16:18 Ответить
никогда
вызнать Голодомор, это значит автоматически оправдать возможный антисемитизм в Украине..
все же знают кто в Украине были главными проводниками Голодомора..
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27.01.2021 16:31 Ответить
У Києві відбулася церемонія в пам'ять про жертви Голокосту - Цензор.НЕТ 7804
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27.01.2021 17:21 Ответить
У Києві відбулася церемонія в пам'ять про жертви Голокосту - Цензор.НЕТ 9101
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27.01.2021 17:22 Ответить
а где люди ?

какой-то тусняк из полутора десятка особ.
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27.01.2021 17:00 Ответить
Дійсно - фото більше ніж учасників заходу...
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27.01.2021 17:18 Ответить
не было никакого холокоста.
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27.01.2021 21:12 Ответить
Коля Котлета с праздником ещё не поздравлял?!
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27.01.2021 16:20 Ответить
Не врубаюсь отчего они поставили минору и ходят к ней за 2 км от места расстрелов.
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27.01.2021 16:23 Ответить
шоб земли больше прихватить
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27.01.2021 18:22 Ответить
Ничего не имею против этого мероприятия, от души жаль миллионы уничтоженных нацистами евреев. Но спрсить хочу: а когда в Израиле признают голодомор геноцидом украинского народа?
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27.01.2021 16:24 Ответить
Слухай сюда. Когда ваши отцы и деды тихо пердели от страха и даже не заикались о Голодоморе еврей Василий Гроссман в повести "Все течет" настолько проникновенно описал это явление - рядом некого поставить. И не сейчас, когда это все разрешено, а в далеком 1960 году. https://www.litmir.me/br/?b=11180&p=23

"А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы - войска, энкаведе, а все равно добираются до Киева - ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут - дети, дядьки, дивчины, и кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет, дивчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается, волосы под платок прячет - деревенская, первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет - лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит.
По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я видела одну платформу - дети на ней сложены. Вот как я говорила - тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них - еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока довезу до места - притихнут. Я видела: дивчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила. И еще платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки". засунули бы вы свои языки в жопу....
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27.01.2021 23:40 Ответить
Ух ты ёпта! Спасибо еврею Гроссману. Это от души. А теперь о тебе и твоем "отцы и деды тихо пердели".
Лидерами в деле подавления выступлений крестьян в Украине. а затем репрессий и голодоморов были... кто? Правильно, вася, евреи! Фамилии великих революционеров будем перечислять? Думаешь, все забыли? Ой, вряд ли... Так что сопи потихоньку, не буди лихо, пока оно тихо.
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28.01.2021 09:07 Ответить
Нам нагадують, хоч ми й не забуваємо, те, що було 80 років тому (і це - не погано), але намагаються зтерти з пам"яті те, що віідбулось 7 років тому і, навіть те, що відбувається напротягзі тих самих 7-ми років (і це - ганебно)!!! (ІМХО)
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27.01.2021 16:24 Ответить
та да. Цією історією люди довели, що можуть бути гіршими за тварин...
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27.01.2021 16:53 Ответить
Цікаво, в Ізраілі. так само шанують жертв голодомору в Україні?
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27.01.2021 16:55 Ответить
А Сердючка та інші зайчики будуть гімн співати? Бронепотяг буде?
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27.01.2021 16:57 Ответить
Слухайте уважно і навчайтеся ! Приклад , вартий наслідування .
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27.01.2021 17:14 Ответить
Слухайте уважно і навчайтеся !- Не хотят. Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман.
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27.01.2021 18:23 Ответить
ребе, такі да, вірно та влучно сказав щодо вбивць євреїв: "ми ніколи не вибачимо, навіть тих, хто просить вибачення за злочини своїх батьків та дідів..." Українці!!! вчіться в цього мудрого ребе, бо ми надто м"які, ми швидко пробачаємо все та всіх, навіть за Голодомори нашого народу, за знищення нашої мови, історії, віри, за розстріли Неесної Сотні на Майдані, за катування українців в Донецьку та Луганську у 2014 ...Нам, українцям, треба навчитися не пробачати, а пам"ятати організаторів та виконавців Голодоморів українства у 20-х, 30-х, 40-х роках ХХ ст., а також пам"ятати, що мерзенний послід тих ницих, підлих потвор вже зараз при владі та мріє знищити українців, як націю, а Україну, як незалежну державу... Слава Нації!Смерть ворогам!Україна понад усе!
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27.01.2021 19:26 Ответить
Нацисты не хотели чтобы Германией правили евреи и гомосексуалисты, чтобы в Германии был ГУЛАГ, голодомор, права мигрантов и сексуальных меньшинств. Если первые два пункта они смогли предотвратить, то в остальных прелестях глобализациии Германия тонет.
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27.01.2021 19:33 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но разве не евреи привели Гитлера к власти ??
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27.01.2021 22:17 Ответить
Анекдот из СССР.
-привет, рассказать анекдот?
-не надо, ты опять про евреев, и с матюками!
-нет, без матюков. заменю матюк на "тра та та".
-ну ладно, тогда давай.
-тра та та, тра та та, тра та та, тра та та, тра та та, тра та та - еврей!
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28.01.2021 01:14 Ответить
Євреї Києва провели церемонію пам'яті загиблих під час Голокосту. У деяких місцевих коментаторів це викликало свербіж і печіння в дупі. Коли українська громада в Ізраїлі проводила церемонію пам'яті жертв Голодомору ніхто в Ізраїлі їх не критикував. Пам'ятайте слова найвідомішого єврея - "якою мірою будете міряти, такою відміряють вам."
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28.01.2021 01:24 Ответить
Коли українська громада в Ізраїлі проводила церемонію пам'яті жертв Голодомору / Украинцам не известен масштаб этой церемонии: государственный как церемония Холокоста в Украине или только громады. А , главное, украинцы не понимают почему Израиль не признаёт геноцидом Голодомор с числом умерших голодной смертью до 10 млн. Кстати, утверждения российско-израильской пропаганды о притеснениях русского языка -ложь. С переводчиком можно не морочиться.
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28.01.2021 12:32 Ответить
1 листопада 2018 року в Ізраїлі відбулась міжнародна акція «Запалімо свічку пам'яті!».В рамках акції на території Мелькітської греко-католицької церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в місті Тель-Авів відслужилася божественна літургія за померлими під час Голодомору 1932-1933 років в Україні.Під час поминального заходу Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко розповів про наслідки Голодомору в Україні, наголосивши на необхідності збереження пам'яті про злочин сталінського режиму. Г.Надоленко підкреслив важливе значення підтримки громади у питанні визнання Ізраїлем Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.Проведення цьогорічної акції «Запалімо свічку пам'яті!» присвячено пам'яті дітей. Учасники акції зачитали імена 85 померлих від Голодомору дітей зі списку мільйонів та вшанували пам'ять загиблих, запаливши свічку. Під час служби були присутні представники громади, вихідці з України в Ізраїлі, українські дипломати. Акція була організована Посольством України в Державі Ізраїль спільно з Українською греко-католицькою церквою в Ізраїлі.
http://old.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5394
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28.01.2021 19:42 Ответить
Вас понял: Тель-Авів, церква Благовіщення, Посол України розповів. Присутні представники громади, вихідці з України в Ізраїлі, українські дипломати. Акція була організована Посольством України. Разовая акция 2018 г., типа акции международного Дня Птиц / Но не понял: почему Израиль не признаёт геноцидом Голодомор ? Во время Голодомора 1932-1933 годов в Украине от голода погибло около 10 миллионов человек. Не самая последняя страна в мире: Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа. 04.10.18. Так почему Израиль не признаёт геноцидом Голодомор ?
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28.01.2021 20:30 Ответить
Івану Петровичу Сидорову так важливо, чи визнає Ізраїль Голодомор в Україні, чи ні? Ізраїль визнає трагедію штучно організованого владою СРСР і Радянської України голоду - елемента класової боротьби з самостійним селянством - який привів до мільйонів жертв серед українських селян. Прем'єр-міністр Ізраїлю під час свого візиту до Києва в 2019 поклав квіти до пам'ятника жертв Голодомору.
А тепер питання: яке відношення це визнання має до внутрішніх справ Київської єврейської громади, що складається з громадян України і до їх пам'ятних заходів? Стаття - про це.
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28.01.2021 21:26 Ответить
Івану Петровичу Сидорову так важливо, чи визнає Ізраїль Голодомор ( геноцидом) в Україні, чи ні?-Таки да.От признания факта уничтожения евреев геноцидом евреев Израиль получил десятки миллиардов долларов компенсации. От признания факта уничтожения украинцев геноцидом украинцев Украина тоже получит десятки миллиардов долларов компенсации. Но Украина Холокост признала а Израиль Голодомор геноцидом не признал . Это не справедливо. / яке відношення це визнання ( Голодомора геноцидом) має до внутрішніх справ Київської єврейської громади, що складається з громадян України і до їх пам'ятних заходів? Стаття - про це. / ..печіння в дупі https://censor.net/ru/comments/locate/3244418/01921483-4675-72ca-963e-511f31bcd7f3. При чём здесь дупа (задница)? Статья не про задницу. Статья про Холокост.
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29.01.2021 11:33 Ответить
Від визнання факту знищення євреїв геноцидом євреїв Ізраїль отримав десятки мільярдів доларів компенсації? Невірно. Ізраїль отримав репарації в результаті міжурядового договору 1952 року між ФРН та Ізраїлем. Від кого, на вашу думку, Україна може вимагати репарацій? Від УРСР? Або від Радянського Союзу? Претензії пред'являйте до правонаступника Радянськї держави - Росії - через міжнародні суди. Для цього всесвітнього визнання зовсім не потрібно.
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29.01.2021 15:11 Ответить
компенсації- репарації, геноцид-Голодомор-Холокост, Бог с ними, это всё в прошлом. Интереснее сегодняшнее, и то, что украинцы не знают. А израильтянам известно. В Интернете есть данные что в бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники. Какое к ним отношение израильтян? С учётом выше приведенного ответа "Ізраїль визнає голод" на вопрос "Почему Израиль не признаёт геноцидом Голодомор ?" предлагаются варианты : израильские наёмники служащие в бандформированиях террористов ДНР это 1.террористы 2.герои 3.бизнесмены.4. я об том ничего не знаю.
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29.01.2021 20:08 Ответить
Як забавно - як тільки з'ясувалося, що репарації необхідно вимагати з країни-агресора - інтерес до питання відразу пропав. А про Дамбабву я не знаю - Безлера питайте, він начебто єврей. Цілком можливо, що серед різноманітної міжнародної наволочі там можуть бути і ізраїльтяни. Хоча наші заробітчани набагато більше затребувані в Африці, та й клімат там схожий. У будь-якому випадку - найманці підуть на добрива як і всі інші бійці за "русскій мір" - у нас вдома ідіотів менше залишиться.
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30.01.2021 18:11 Ответить
Як забавно - як тільки з'ясувалося, що репарації необхідно вимагати з країни-агресора - інтерес до питання відразу пропав./Темы "У деяких місцевих коментаторів це викликало свербіж і печіння в дупі" и "Почему Израиль не признаёт Голодомор геноцидом" себя исчерпали. Поэтому предложена тема "Израиль-военный союзник РФ в её войне с Украиной". Её первым вопросом было :Отношение израильтян к тому что Израиль не сажает своих наёмников в тюрьму как это делает , к примеру, Чехия. Суть второго вопроса в том, что антиукраинская пропаганда РФ главная в Израиле. А её идеологом является украинофоб Вассерман . Он в 2014 г. израильтянам поставил задачу: Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014. Израильские флажки пять лет -до победы Коломойского- здесь разжигали гражданскую войну, гневно требовали : Пару сот виселец на Крещатики. / Только огонь судов Линча может избавить Украину и т.д. Иван Петрович Сидоров ожидал нечто подобное и рад что его ожидание не подтвердилось
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31.01.2021 14:08 Ответить
Справа за малим - тепер вам потрібно знайти зацікавленого в цих питаннях співрозмовника. Бажаю удачі.
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31.01.2021 16:54 Ответить
 
 