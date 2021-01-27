В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия прошли и в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого известного гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку от польского Освенцима. В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны 27 января установлен Международный день памяти жертв Холокоста.
Сегодня еврейская община города Киева, вместе с ООН, провели церемонию памяти жертв Холокоста. Главный раввин Киева рав Йонатан Биньямин Маркович, вместе с координатор программ ООН в Украине Оснат Лубрани, в присутствии дипломатических миссий в Украине высадили Сад Памяти в Национальном Историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" возле монумента Менора. Также состоялась поминальная молитва и зажжение свечей памяти.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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вызнать Голодомор, это значит автоматически оправдать возможный антисемитизм в Украине..
все же знают кто в Украине были главными проводниками Голодомора..
какой-то тусняк из полутора десятка особ.
"А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы - войска, энкаведе, а все равно добираются до Киева - ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут - дети, дядьки, дивчины, и кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет, дивчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается, волосы под платок прячет - деревенская, первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет - лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит.
По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я видела одну платформу - дети на ней сложены. Вот как я говорила - тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них - еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока довезу до места - притихнут. Я видела: дивчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила. И еще платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки". засунули бы вы свои языки в жопу....
Лидерами в деле подавления выступлений крестьян в Украине. а затем репрессий и голодоморов были... кто? Правильно, вася, евреи! Фамилии великих революционеров будем перечислять? Думаешь, все забыли? Ой, вряд ли... Так что сопи потихоньку, не буди лихо, пока оно тихо.
-привет, рассказать анекдот?
-не надо, ты опять про евреев, и с матюками!
-нет, без матюков. заменю матюк на "тра та та".
-ну ладно, тогда давай.
-тра та та, тра та та, тра та та, тра та та, тра та та, тра та та - еврей!
http://old.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5394
А тепер питання: яке відношення це визнання має до внутрішніх справ Київської єврейської громади, що складається з громадян України і до їх пам'ятних заходів? Стаття - про це.