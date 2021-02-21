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Спасатели до сих пор ищут туриста, потерявшегося 13 февраля в районе горы Гемба на Закарпатье. Вертолет провел разведку местности, - ГСЧС. ВИДЕО

Сегодня, 21 февраля, с помощью вертолета Н-225 "Супер пума" спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста из Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели напоминают, что двое мужчин потеряли ориентир в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба.

Уточняется, что 14 февраля, в 11: 30 поисковая группа ГСЧС найшла одного туриста в удовлетворительном состоянии здоровья.

Читайте также: Спасатели пятый день ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье, - ГСЧС

"В течение 9 суток поисково-спасательные группы обследуют склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасательные группы осуществляют обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - подчеркивается в сообщении спасателей.

Автор: 

горы (102) ГСЧС (4966) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+10
Як сніг зійде- знайдеться.
Замерз він.
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21.02.2021 17:47
+7
Больных фельдшеры по 2км га горбу таскают, за искателями приключений вертолеты летают. Страна контрастов
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21.02.2021 17:57
+7
Когда Антоненко выпустишь, гнида мусорская?!
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21.02.2021 17:59
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Як сніг зійде- знайдеться.
Замерз він.
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21.02.2021 17:47 Ответить
Если дикие звери не съели.
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21.02.2021 18:04 Ответить
питання: хто він, цей потенційний "підсніжник", що ради його пошуків уже тиждень вертольотчиків ганяють понад горами..?
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21.02.2021 18:08 Ответить
киевлянин, 42г., турист-лыжник, приехал отдохнуть-покататься ...(((
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21.02.2021 20:11 Ответить
Так, шансів уже нема.
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21.02.2021 18:16 Ответить
Интересно, у всех вверху на главной странице реклама 112 го канала в интернете?
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21.02.2021 17:50 Ответить
нет никакой рекламы ни сверху, ни снизу
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21.02.2021 18:00 Ответить
Adblock Plus избавляет от большинства рекламы.
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21.02.2021 18:17 Ответить
остальную добивает АdGuard. правда вместе с возможностью поставить лайк и просмотреть лайкнувших. поле деактивированно)) ну то такэ, скоро привыкаеш.
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21.02.2021 18:25 Ответить
ADBlock тебе в помощь
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21.02.2021 18:21 Ответить
Тільки в тих хто його дивився.
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21.02.2021 18:28 Ответить
Больных фельдшеры по 2км га горбу таскают, за искателями приключений вертолеты летают. Страна контрастов
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21.02.2021 17:57 Ответить
Аваков пропиарился...
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21.02.2021 17:58 Ответить
Когда Антоненко выпустишь, гнида мусорская?!
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21.02.2021 17:59 Ответить
Добре що МІ-26 у Авакова немає-точно б на ньому над Карпатами совались!
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21.02.2021 18:03 Ответить
Біда звичайно, але це вже не турист.(
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21.02.2021 18:13 Ответить
У туриста не было мобилки? На БС нет координат точки последней регистрации телефона?
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21.02.2021 18:18 Ответить
Могла тупо разрядится батарейка. А в горах хорошо, если мобилка хоть одну БС видит, для более-менее точного определения координат нужно что бы видела хотя бы три.
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21.02.2021 18:27 Ответить
Останется координата последней точки нахождения в сети. Если одна БС, будет сектор и расстояние до точки, что позволит существенно сузить площадь, которую следует обследовать поисковым группам.
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21.02.2021 18:30 Ответить
Мальчик, ты дурак? На многих маршрутах в горах нет мобильной связи, только несколько точек, откуда можно позвонить.
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21.02.2021 19:22 Ответить
А вот и истерика. Молодец - слушаешь команды. Единственное, что ты на столько туп, что не понимаешь, что БС может не быть, а могут и быть. В любом случае, у оператора есть точка, где телефон был перед отключением. Но это выше твоего понимания. Давай лучше еще одну истерику! Ап!
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21.02.2021 19:59 Ответить
Болван, на какой энергии в твоей тупой голове работает горная базовая станция? Может быть на канистре с вареньем, как пропеллер Карлсона?
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21.02.2021 20:22 Ответить
Ты бесспорно туп, раз не можешь понять, на чем работает вся инфраструктура горных курортов, спортбаз и прочего хозяйства, типа подъёмников. Давай лучше истерику - они у тебя замечательные. Тока быстро!
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21.02.2021 20:23 Ответить
Болван, а ничего что они не на курорте были и не на трассе с подъёмником?Ты уже по полной обтёк, болван с мордовским кокошником
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21.02.2021 20:30 Ответить
Ты на столько туп, что не знаешь, что не нужно быть на курорте, чтоб попасть в зону действия БС, которая несколько десятков км. Давай лучше еще одну истерику. Ты шикарно истеришь. Бегом!
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21.02.2021 20:33 Ответить
Болван, почитай об особенностях покрытия в горной местности, а потом пиши бред про "десятки км". У спасённого туриста пропало покрытие, и это дна изх причин что он потерялся. На тебе второй кокошник мордовского дауна:
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21.02.2021 20:40 Ответить
Ты на столько туп, что не знаешь, что покрытие БС может не быть, а может и быть. И в розыске это проверяют в числе первых Так что давай еще истерику. Тока быстренько! Бегом!
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21.02.2021 20:43 Ответить
Болван, читай новости, - покрытия не было. Умиляют дауны с указаниями типа "запросите трекинг", как только кто-то потерялся в горах)). На тебе третий орден сутулого - лаптерогий кокошник:
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21.02.2021 20:57 Ответить
И снова ты протупил. То, что нет покрытия, не означает, что у оператора нет координат телефона перед тем, как он вышел из зоны покрытия Давай следующую истерику. Ап!
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21.02.2021 20:59 Ответить
Лаптерогий, они вышли из зоны покрытия в населённом пункте Березники))). Нахрена для поиска в горах координаты населённого пункта, объясни публике .
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21.02.2021 21:22 Ответить
лапоть, в горах нет "других" БС на десятки км, потому что там электричество кончилось, но у тебя видимо они на варенье работают... на тебе седьмой кокошник и орден сутулого:
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21.02.2021 21:30 Ответить
Молодец - ты хорошо истеришь. Слушаешь команды! Но ты реально туп. Где бы они ни были - это даёт информацию, что он не тупо свалил, а где-то в зоне поиска шатается. Но это выше твоего понимания, потому давай истерику, истеричка! Ап!
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21.02.2021 21:33 Ответить
Болван, не может дать информацию, то чего нет. Селюки вроде тебя не понимают, что в горах и тайге вне населённых пунктов и курортов нет БС от слова совсем, и там спасёт лишь мобильник Инмарсат за 2К зелени или спутниковая gps, потому что базовые станции это такие станции, которым нужны ЛЭП. Держи следующее удостоверение болвана - кокошник:
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21.02.2021 21:41 Ответить
Болван, почитай для начала рекламки туроператоров и описания карпатских маршрутов. В горах нет БС. Только это выше твоего понимания, Шариковым это не понять.Держи медаль собачьего конкурса: Рятувальники досі шукають туриста, який загубився 13 лютого в районі гори Гемба на Закарпатті. Вертоліт провів розвідку місцевості, - ДСНС - Цензор.НЕТ 839
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21.02.2021 21:48 Ответить
Где бы они ни были

==
Кто, "они"? Кто на ком стоял? Тупая человеко-собака типа Шарикова тебе тексты пишет?
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21.02.2021 21:43 Ответить
Ну ка расскажи нам как с помошью БС искать "точку координаты" если БС не установили(забыли наверное) в зоне координат?
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21.02.2021 22:07 Ответить
Поки мобілка працювала не було гвинтокрила, а в рятувальників пеленгатора. Зараз вже мобілка не працює, зате можна політати на гелікоптері.
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21.02.2021 18:44 Ответить
У оператора хранятся логи (архив). Менты ими активно пользуются, если хорошо смотивированы.
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21.02.2021 18:51 Ответить
какие логи, болван? На многих горных маршрутах вообще покрытия нет.
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21.02.2021 19:24 Ответить
Ты реально туп. Место последней регистрации в любом случае у оператора сохраняется.
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21.02.2021 19:30 Ответить
Болван, дубль три - на всём маршруте может не быть ни сот ни покрытия, кроме отдельных точек для звонков, протяжённость таких маршрутов может превышать 100 км, например в бассейне реки Черемшош, и горы Чивчин (1766м).
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21.02.2021 20:05 Ответить
Ты еще пустыню Гоби померяй, истеричка Давай следующую истерику! Быстренько!
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21.02.2021 20:06 Ответить
Снова ты обгадился, болван в маминой кохте, в горах нет ЛЭП, а у тебя базовые станции на варенье работают, как пропеллер карлсона))ты откуда такой тупой, с ДНР что ли?
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21.02.2021 20:17 Ответить
Хе-хе. Снова у тебя получилась отличная истерика! Молодец! Давай еще одну на бис, тока быстро - у тебя в голове нет ЛЭП, можешь впасть в кому
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21.02.2021 20:20 Ответить
Болван, объясни присутсвующим, какие могут быть "логи" при отсутствии покрытия, собственно о чём и сообщил первый спасённый.На тебе пятый орден сутулого, мордовский кокошник:
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21.02.2021 21:08 Ответить
И снова ты обоср@тушки У оператора есть координаты телефона ПЕРЕД выходом его из зоны покрытия Это важная информация в розыске. Но это не по твоему уму - у тебя удаются только истерики. Давай истерику, дрессированная истеричка! Ап!
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21.02.2021 21:16 Ответить
Лаптерогий, они вышли из зоны покрытия в населённом пункте Березники))). Нахрена для поиска в горах координаты населённого пункта, объясни публике , и вот тебе шестой орден сутулого, мордовский кокошник:
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21.02.2021 21:24 Ответить
Ты реально самый тупой человек на земле. Чтоб убедиться, что он не засветился на других БС-ках Рятувальники досі шукають туриста, який загубився 13 лютого в районі гори Гемба на Закарпатті. Вертоліт провів розвідку місцевості, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4529 Но это выше твоего понимания. Давай следующую истерику, болезный! Ап!
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21.02.2021 21:26 Ответить
тупорогий, там нет "других" БС , потому что их запитать нечем))). Их всего пара-тройка штук и стоят они в людных местах, куда можно кинуть кабель - в селе и на подъёмнике, где масса народу.Очередной кокошник тебе на задницу, которая у тебя вместо головы
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21.02.2021 21:33 Ответить
Болван, почитай для начала рекламки туроператоров и описания карпатских маршрутов. В горах нет БС. Только Шариковым это не понять.Держи медаль собачьего конкурса:
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21.02.2021 21:47 Ответить
Умиляет как дурачки пишут про "логи" . Какие логи, болван? Логи пропажи сигнала при выходе из населённого пункта?Тупорогий, а где по твоему ещё вышки стоят? На вершине горы? А может на спутнике?
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21.02.2021 21:51 Ответить
Где бы они ни были

==
Болван, их нет в горах, причём на участках протяжённостью свыше 100км км - читай рекламу туризма. Твой межушный ганглий этого разуметь не в состоянии.А других мозгов тебе не дали.
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21.02.2021 21:54 Ответить
Где вас таких тупых выращивают.. с образованием "базовые станции в горах".Ты откуда, убогое?ДНР? ********? Колись уже.
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21.02.2021 21:56 Ответить
Болван, не может дать информацию то, чего нет - телефон при морозе -20 и ветре садится за пару часов.
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21.02.2021 22:00 Ответить
Где вас таких тупых выращивают.. с образованием "базовые станции в горах".
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21.02.2021 21:55 Ответить
Их там нет. Болван, запомни, БС стоят только в селах и турбазах.
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21.02.2021 21:58 Ответить
Болван теперь сьезжает на шнурках - раньше он предлагал искать с помощью БС "точку координаты", а теперь обгадившись, тупо визжит про "он же не тупо свалил, а где то там".Так ты уже не будешь его искать по "точке координаты" , мальчик-даун?
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21.02.2021 22:05 Ответить
бесполезная трата ресурсов. весной оттает сам.
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21.02.2021 18:22 Ответить
Очень даже полезная трата ресурсов - реальная реклама курортного места.Больше суеты, больше туристов, легендарные трупики и спасательные драмы притягивают толпы жаждущих.
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21.02.2021 21:13 Ответить
Чому кожний, хто взув лижі й пішов кататися вважається туристом? Нормальні туристи готуються до виходу в гори, тим більше - у зимовий похід!
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21.02.2021 18:48 Ответить
упокоился...(( найдут - предадут земле...)))
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21.02.2021 20:06 Ответить
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ УЖЕ ПОТРАТИЛИ, МОЖЕТ ЛУЧШЕ С gps ТРЕККЕРАМИ ОБЯЗАТЬ ПУТЕШЕТВОВАТЬ !!!???
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21.02.2021 22:45 Ответить
Если бы так рьяно, как наше государство спасает и эвакуирует туристов с курортов и горных ращелин, наше бы командование спасало и выручало наших воинов - героев.... На помощь герою Ярославу Журавлю так оперативно никто не спешил и все возможности не использовал... Добили героя своим бездействием....
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21.02.2021 23:26 Ответить
Долой узкоглазых производителей мобильных дятлофонов. Из-за копеечных дебилогерцов гонять керогазы над горами. Я всем расскажу до чего довел планету этот фигляр Ротшильд, передавший топтателям рисовых болот западную электронику.
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22.02.2021 03:38 Ответить
Это сказочно, замерзнуть в сугробе с квадриллионом пикселей на дисплее.
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22.02.2021 03:52 Ответить
Толку сейчас поднимать дорогущую вертушку.

Это в первые дни нужно было гонять Н-225 с FLIR (которого, я так понял, нет)...

А сейчас поздно уже...
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22.02.2021 09:49 Ответить
 
 