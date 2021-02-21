Спасатели до сих пор ищут туриста, потерявшегося 13 февраля в районе горы Гемба на Закарпатье. Вертолет провел разведку местности, - ГСЧС. ВИДЕО

Сегодня, 21 февраля, с помощью вертолета Н-225 "Супер пума" спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста из Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели напоминают, что двое мужчин потеряли ориентир в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба.

Уточняется, что 14 февраля, в 11: 30 поисковая группа ГСЧС найшла одного туриста в удовлетворительном состоянии здоровья.

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"В течение 9 суток поисково-спасательные группы обследуют склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасательные группы осуществляют обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - подчеркивается в сообщении спасателей.