Спасатели до сих пор ищут туриста, потерявшегося 13 февраля в районе горы Гемба на Закарпатье. Вертолет провел разведку местности, - ГСЧС. ВИДЕО
Сегодня, 21 февраля, с помощью вертолета Н-225 "Супер пума" спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста из Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели напоминают, что двое мужчин потеряли ориентир в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба.
Уточняется, что 14 февраля, в 11: 30 поисковая группа ГСЧС найшла одного туриста в удовлетворительном состоянии здоровья.
"В течение 9 суток поисково-спасательные группы обследуют склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасательные группы осуществляют обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - подчеркивается в сообщении спасателей.
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Замерз він.
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Кто, "они"? Кто на ком стоял? Тупая человеко-собака типа Шарикова тебе тексты пишет?
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Болван, их нет в горах, причём на участках протяжённостью свыше 100км км - читай рекламу туризма. Твой межушный ганглий этого разуметь не в состоянии.А других мозгов тебе не дали.
Это в первые дни нужно было гонять Н-225 с FLIR (которого, я так понял, нет)...
А сейчас поздно уже...