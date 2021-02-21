Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, баллотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя!. ВИДЕО
Священник УГКЦ Юстин Бойко обратился с открытым письмом к бывшему директору горнолыжного курорта "Буковель", кандидату в народные депутаты от партии "За Майбутнє" по округу № 87 на Ивано-Франковщине Александру Шевченко с просьбой прекратить использовать церковь в предвыборных целях.
Соответствующее обращение появилось в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.
"О причине ваших паломничеств по храмам Ивано-Франковской области не трудно догадаться. Достаточно зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии Украины, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду Украины", — написал он.
Священник добавил, что когда он слушает выступления Шевченко в храмах, а также панегирики в его честь из уст священников, то ему "становится стыдно" как за священников, так и за самого Шевченко.
"Именно Христа призван проповедовать каждый христианин, а не себя самого!", - добавил он.
В обращении указано, что использование храма противоречит постановлениям Синода Епископов УГКЦ. С открытым письмом к кандидату священник обратился в связи с негативной реакцией со стороны людей в адрес иерархов, священников.
"Духовенство начинают обвинять, что оно продалось Вам, а потому не реагирует", - подчеркивает он.
"Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку для предвыборной компании. Зато настоятельно рекомендую перенести ее на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого", — заявил священник.
Довыборы в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года. Бывший нардеп из этого округа от фракции Слуга народа Зиновий Андрийович сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.
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Шевченко - Бєніна шлюха
pravda.com.ua/rus/news/2019/02/13/7206589/
Почти 40% киевлян считают "т***с-тур П*****о агитацией - КМИС
Добре, що Ви публічно звернулись до цього пана. Але це , все ж таки повинен був зробити митрополит Івано- Франківський і відразу на самому початку.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій
сейчас в раздумьях.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R
Як гадаєте: чи спроможеться Зеленський сьогодні, в День рідної мови, написати бодай декілька слів на цю тему?
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #МоваМаєЗначення
мудрий нарід на Прикарпатті зовсім втратив відчуття антисеметизму ?
а куда дивиться Святослав ?
ото буде ганьба ганьбищенна !!!!
а таки буде, допоки Святослав не вижене "мінял" совісті на дорогу до кладовища із українських храмів
- слышь, калян, был в церкви, читаю значит проповедь электорату. благодать так из под купола и снисходит, так и снисходит. просто чувствую нутром, как снисходит! и тут, представляеш, одна молодая коза, заходит в храм и начинает от свечки прикуривать!
- та, сашан, это ты гонишь! шоб в храме, от свечки, даже коза, прикуривала? та ты гонишь!
- калян, не поверишь, сам был так поражён такой муйнёй, шо банку пива из руки на алтарь уронил!
скільки шекелів коштує Українська греко-катотлицька церква, пане архиєпіскопе ?
-священник: ми не відспівуємо тварин бо то гріх
- крутелик: як собі хочете, але я зараз йду до московського батюшки і він за 2000 баксів відспіває за всіма канонами
- священник: а чому ви зразу не сказали що ваш пес був грекокатоликом?
Вывод - или Яхве извращенец(хотя, если почитать об егО подвигах - то вопрос снят), или егО .... (нетути)