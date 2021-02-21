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Новости Видео Довыборы в Раду
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Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, баллотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя!. ВИДЕО

Священник УГКЦ призвал экс-директора

Священник УГКЦ Юстин Бойко обратился с открытым письмом к бывшему директору горнолыжного курорта "Буковель", кандидату в народные депутаты от партии "За Майбутнє" по округу № 87 на Ивано-Франковщине Александру Шевченко с просьбой прекратить использовать церковь в предвыборных целях.

Соответствующее обращение появилось в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

"О причине ваших паломничеств по храмам Ивано-Франковской области не трудно догадаться. Достаточно зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии Украины, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду Украины", — написал он.

Священник добавил, что когда он слушает выступления Шевченко в храмах, а также панегирики в его честь из уст священников, то ему "становится стыдно" как за священников, так и за самого Шевченко.

"Именно Христа призван проповедовать каждый христианин, а не себя самого!", - добавил он.

Читайте также: От "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко

В обращении указано, что использование храма противоречит постановлениям Синода Епископов УГКЦ. С открытым письмом к кандидату священник обратился в связи с негативной реакцией со стороны людей в адрес иерархов, священников.

"Духовенство начинают обвинять, что оно продалось Вам, а потому не реагирует", - подчеркивает он.

"Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку для предвыборной компании. Зато настоятельно рекомендую перенести ее на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого", — заявил священник.

Читайте также: ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Довыборы в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года. Бывший нардеп из этого округа от фракции Слуга народа Зиновий Андрийович сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Автор: 

выборы (24728) УГКЦ (243) Ивано-Франковская область (921) Шевченко Александр Леонидович (327) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+36
Для бородатої ЗЄбабусі це не має жодного значення, вона звикла купувати лохів за гречку

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7754
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21.02.2021 19:16
+29
Дякую Вам Отче, що підняли цю справу!

Добре, що Ви публічно звернулись до цього пана. Але це , все ж таки повинен був зробити митрополит Івано- Франківський і відразу на самому початку.
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21.02.2021 19:22
+17
Где вы видели совесть у Бени и его окружения с прихлебателями? Вот у одного его типа подельника на месте совести вырос инструмент которым он имитирует игру на рояле, а уже два года показывает своим избирателям. Маленький такой инструмент, для имитации игры на рояле, а для его избирателей он, инструмент, странным образом растёт и растёт.
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21.02.2021 19:22
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Правила форума Совет форумчан
Для бородатої ЗЄбабусі це не має жодного значення, вона звикла купувати лохів за гречку

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7754
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21.02.2021 19:16 Ответить
гречка краще аніж соєва чіколядка
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21.02.2021 19:36 Ответить
Патріарх Святослав має перевести в інші парафії східної України всіх священників які не змогли відмовити говнокандидату в агітації в храмах! В Одеському екзархаті купа незакритих вакансій в нових парафіях де ще немає храмів!
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21.02.2021 21:13 Ответить
тебе лучше сидеть на бутылке не вставая
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22.02.2021 01:03 Ответить
у тебе великий досвід "сидіння на пляшці" шо іншим радиш?
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22.02.2021 02:48 Ответить
Ни стыда ни совести...
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21.02.2021 19:16 Ответить
Використання політиками-кандидатами церкви -стало нормою, на жаль. Ми це бачимо на всіх виборах усіх рівнів і не бачу потреби капеланства у міській раді, це нонсенс, коли у сесійній залі проповідь і молитва. можна перед сесією у храм іти на спільну молитву. принаймі, так було б моральніше, може...

Шевченко - Бєніна шлюха
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21.02.2021 19:20 Ответить
А чому тільки Шевченко Беніна шлюха - пів області, бо вони всі проголосували за Беню, але хочуть щоб було як в Європі.
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22.02.2021 09:18 Ответить
Где вы видели совесть у Бени и его окружения с прихлебателями? Вот у одного его типа подельника на месте совести вырос инструмент которым он имитирует игру на рояле, а уже два года показывает своим избирателям. Маленький такой инструмент, для имитации игры на рояле, а для его избирателей он, инструмент, странным образом растёт и растёт.
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21.02.2021 19:22 Ответить
так-так

pravda.com.ua/rus/news/2019/02/13/7206589/

Почти 40% киевлян считают "т***с-тур П*****о агитацией - КМИС
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21.02.2021 19:41 Ответить
Вперше бачу, щоб Українську правду хтось читав кацапською... Там за замовчуванням українська версія грузиться!
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21.02.2021 20:19 Ответить
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21.02.2021 20:56 Ответить
Дякую Вам Отче, що підняли цю справу!

Добре, що Ви публічно звернулись до цього пана. Але це , все ж таки повинен був зробити митрополит Івано- Франківський і відразу на самому початку.
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21.02.2021 19:22 Ответить
Жлоб.
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21.02.2021 19:22 Ответить
Это ж у кого научился этот дядя пиарится на церковных делах перед выборами?
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21.02.2021 19:24 Ответить
Українське суспільство морально деградоване. Бандити 90-х стали авторитетними людьми. Злодії і наркомани стали бізнесменами/препіЗЕдентами. Людьми керує бажання матеріального збагачення любою ціною.На жаль ці процеси , на мою думку, не оминули церкву.
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21.02.2021 19:27 Ответить
Рыги всегда пиарились на "вере", а научились они у *****

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 9893
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21.02.2021 19:42 Ответить
А после рыгов кто...вернее вместо них ?
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21.02.2021 20:02 Ответить
Вместо рыгов? Рыги уже куда-то подевались?
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21.02.2021 20:11 Ответить
Это фотка с интронизации Онуфрия?
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21.02.2021 20:13 Ответить
Это 2016 год крестный ход, просто первая попавшаяся под руку фотка.
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21.02.2021 20:22 Ответить
В Лавре все фотки одинаково выглядят
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21.02.2021 20:30 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій
сейчас Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 9912 в раздумьях.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R

Як гадаєте: чи спроможеться Зеленський сьогодні, в День рідної мови, написати бодай декілька слів на цю тему?
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #МоваМаєЗначення
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21.02.2021 19:27 Ответить
То у тебя рIдноi, к у него когда день идиша или иврита.
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21.02.2021 20:12 Ответить
Барды балды проверяй что пишешь и на каком языке
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21.02.2021 22:32 Ответить
Открыл бы Красные передвижные уголки и там агитировал бы "За своє Майбутнє"
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21.02.2021 19:28 Ответить
Так он-же рыгоанал, там все такие *******.
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21.02.2021 19:28 Ответить
та прям там. В Верховной Раде 8-го созыва входил в состав фракции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Блок Петра Порошенко . Правда, https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 6 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года вышел из фракции и начал поддердивать Зеленского.
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21.02.2021 19:34 Ответить
поддерживать
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21.02.2021 19:35 Ответить
Очень дальновидно было начать поддерживать Зеленского в 2015 Ванга и Нострадамус курят
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21.02.2021 20:47 Ответить
ну наверное ж получил инструкции
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21.02.2021 21:35 Ответить
И чё, ЗЕбанат?
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21.02.2021 19:35 Ответить
а то, что не знаешь ты ничего.
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21.02.2021 19:38 Ответить
Вірите в його поякаяння???
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21.02.2021 19:43 Ответить
та какое там покаяние...
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21.02.2021 20:29 Ответить
добрый самаритянин бабушки Бени

мудрий нарід на Прикарпатті зовсім втратив відчуття антисеметизму ?

а куда дивиться Святослав ?
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21.02.2021 22:10 Ответить
какой Святослав?
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22.02.2021 00:11 Ответить
Игоревич что ли?
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22.02.2021 00:12 Ответить
Так скільки він був у блоці Порошенко? Та формально рік, але гадив як Лещенко, Наєм та інша шулуха.
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22.02.2021 09:22 Ответить
Ще такого не бачив.....До чого нечисть хитра..Не боїться Бога......
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21.02.2021 19:32 Ответить
Судя по морде , это то чмо , которое посреди поля в вышиванке позировало перед какими то выборами ? Да ещё со своим выводком . Будто все должны терять дар речи от умиления его отпрысками .
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21.02.2021 19:33 Ответить
вышиванку таким "шевченкам" вышивает начальник украинских евреев БаблоМойский
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21.02.2021 22:15 Ответить
Скоріш за все оці пацюки промосковські будуть мобілізувати церковну паству.
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21.02.2021 19:35 Ответить
Це натуральний чорт! Хамло причетне до розкрадання Карпат та загалом України. Тупе як монгольський чобіт, словниковий запас на рівні «коломойського району». З синочками на фронт а не розказувати як сумно без людей у Буковелі )
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21.02.2021 19:37 Ответить
А як же таке лайно заробило шалені гроші
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21.02.2021 19:49 Ответить
Награбував а тепер "жертвує" на церкви. Бог цінує останні 2 лєпти бідної вдови, а не з надмірного багатства ЗЄзлодіїв і ЗЄмародерів.
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21.02.2021 19:57 Ответить
вже мобілізують. проти Марусі Звіробій, чи Руслана Кошулинського.
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21.02.2021 21:39 Ответить
мудрий нарід проголосує за цього БаблоМойшу "шевченка" бо він побудує гарну дорогу до цвинтаря (перший відеозапис)

ото буде ганьба ганьбищенна !!!!

а таки буде, допоки Святослав не вижене "мінял" совісті на дорогу до кладовища із українських храмів
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21.02.2021 22:19 Ответить
Совладелец Буковели. И этим все сказано. Не удивлюсь, если священника, осмелившегося поднять против него голос, отлучат от церкви.
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21.02.2021 19:36 Ответить
У тебя скудно с мозгом
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21.02.2021 20:08 Ответить
классика жанра. из рассказа шевченка, другу коляну:
- слышь, калян, был в церкви, читаю значит проповедь электорату. благодать так из под купола и снисходит, так и снисходит. просто чувствую нутром, как снисходит! и тут, представляеш, одна молодая коза, заходит в храм и начинает от свечки прикуривать!
- та, сашан, это ты гонишь! шоб в храме, от свечки, даже коза, прикуривала? та ты гонишь!
- калян, не поверишь, сам был так поражён такой муйнёй, шо банку пива из руки на алтарь уронил!
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21.02.2021 19:40 Ответить
даремно закликати беніну шоблу дотримуватись правил
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21.02.2021 19:44 Ответить
Священник молодець врізав по саме живе, а то виходить що крім Шевченка ніхто в Бога не вірить на Прикарпатті. Цеж треба так опуститись щоб використовувати Боже ім'я на користь своїх політичних справ.
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21.02.2021 19:48 Ответить
священники не вірять в Бога.
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21.02.2021 20:20 Ответить
Особистий досвIд?
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21.02.2021 20:31 Ответить
Так.А щодо Шевченка:він не приходив в церкви для самореклами без дозволу священників.Священник УГКЦ Юстин Бойко хай ставить претензії своїм коллегам по бізнесу.
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21.02.2021 22:12 Ответить
претензії до Святослава


скільки шекелів коштує Українська греко-катотлицька церква, пане архиєпіскопе ?
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21.02.2021 22:23 Ответить
Заходить до церкви крутелик і каже священникові: відспівайте мого пса бо здох
-священник: ми не відспівуємо тварин бо то гріх
- крутелик: як собі хочете, але я зараз йду до московського батюшки і він за 2000 баксів відспіває за всіма канонами
- священник: а чому ви зразу не сказали що ваш пес був грекокатоликом?
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22.02.2021 01:19 Ответить
Часом церква вже стає політикою і бізнесом. Хоча Христос вигнав всіх торгашів з Храму господнього в Єрусалимі. Видно не всі священнослужителі читали Біблію ???
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21.02.2021 19:45 Ответить
Правдивий, конкретний, ввічливий лист...правильно...в храмі царює і прославляється тільки Бог.Церква і політика не сумісні...
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21.02.2021 19:49 Ответить
Це усе, що треба знати про релігію.
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21.02.2021 19:52 Ответить
Так даже Великий Сталин был каким-то там подпопком, но Яхве ему даже не сказал шоб убивал совков чуть меньше и не планировал войну - "до Лисабона". Более того, Яхве даже помог ему, натравив одних рабов своих на других, которые сражались с безбожными ордами Великого Сталина.
Вывод - или Яхве извращенец(хотя, если почитать об егО подвигах - то вопрос снят), или егО .... (нетути)
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21.02.2021 20:20 Ответить
Ні не все.Релігія - у Священника УГКЦ Юстина Бойко, а "слуги лукаві в рясах" є " слугами із покоління Юди ,котрі ,за денний заробіток продають Ісуса ,як і в давнину,- сьогодні, а разом з ним і Україну
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21.02.2021 20:25 Ответить
Сам зрозумів, що написав?
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21.02.2021 20:38 Ответить
релігія - у священника у Священника УГКЦ Юстина Бойко , а "продажні слуги в рясах" є слугами Юди,котрий за денний заробіток продав Ісуса на розпяття ,а сьогоднішні(надаючи СЛОВО І МІСЦЕ в БОЖОМУ ХРАМІ де мають проповідувати дії ДУХОВНІ , слугам світу,для самовозвеличення і агітаціі, є все тими ж минулими лукавими "слугами". Такі дії не мають часового виміру(служіння лукавому)
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21.02.2021 21:32 Ответить
по пиці звісно звичайна гнида-іванов, але це ж треба - воно виявляється Шевченко(((блюю, а пишу з великої)))
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21.02.2021 19:54 Ответить
Так батя у Медведчука был ОУНовцем реальным а сын путана кгбисткая, чему тут удивляться?
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21.02.2021 20:16 Ответить
Брехло. Тато Медведчука був поліцейським.
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21.02.2021 20:40 Ответить
Я перепроверю
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21.02.2021 20:43 Ответить
Ти брехло, не був вiн полIцейським, iди тепер нах.
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21.02.2021 21:00 Ответить
Но поп, бандюка мы видим, т.е. он ссуществует, а Дриста - никто и никогда не видел, так шо вы оба хороши - один делает вид что любит Дриста и благочестие, второй - его в этом упрекает.
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21.02.2021 20:17 Ответить
Церква в Україні це просто бізнес. Нічого більше. Ні-чо-го. Вони не допомагають нужденним, не повстають проти аморальності і срати хотіли на заповіді. Попи нічим не відрізняються від звичайних громадян - такі ж тупі, ліниві, жадібні і ласі до халяви. А що ви хотіли коли майже 300 років тут кацапська безТомосна секта "духовно окучівала стадо"? Повна аморальність кацапської церкви вплинула на всі інші церкви і розклала духовенство заздрістю і срєбролюбієм. Коли мене питають чому я не християнин, то я відповідаю що живу за соральним кодексом людства. І що ж це таке? питають. А це дуже просто. Прибери з 10 заповідей три які стосуються культу боженьки і отримаєш моральний код людства який є складовою усіх життєздатних політичних та соціальних систем та релігійних рухів на всій планеті. Тому мені казковий бог і на фіг не потрібен. У мене є совість і людська гідність.
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21.02.2021 20:24 Ответить
В бан брехун комуняцький
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21.02.2021 20:32 Ответить
Ти різницю між "атеїст" і "комуніст" взагалі розумієш?
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21.02.2021 20:44 Ответить
Если кто не прихожанин ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКОЙ церкви, то не стоит лезь в их дела. А если вообще не христианин , то вообще и молчать. А если безумен как Юра Смитс, то к психиатру. Это я про комментарии...
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21.02.2021 20:27 Ответить
Он на шото обижен наверно, вот и злится.
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21.02.2021 20:40 Ответить
Саша Шевченка-ще один щирий українець!
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21.02.2021 20:31 Ответить
Ще один передвиборчий хлопчик Помагай.
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21.02.2021 20:44 Ответить
"За майбахи" ,це ті самі зажопінці ,лише з іншого ракурса !!!)))
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21.02.2021 21:05 Ответить
Я этому Шевченко, лично, ещё во время баллотирования в депутаты ВР, не раз писал -Хватит втягивать Бога в свои грязные игры..А то - С Божьей помощью, с Божьей помощью ..в депутаты Мол --Я занимаюсь благотворительностью.На мой вопрос -Что вам мешает ею заниматься не будучи народным депутатом ? ...Он так и не ответил . Рвался к власти чтобы пилить бюджет..
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21.02.2021 21:06 Ответить
Практику проходить, не стане депутатом, то хоч в батюшки "намилиться".
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21.02.2021 21:07 Ответить
В нормальній громаді , агітація в храмі - це зразу нульовий рейтинг . Нормальні люди за такого дегенерата не проголосують ну ніяк . Московські свинособаки таке практикують . Більше ніхто .
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21.02.2021 21:17 Ответить
Які священники, такі і парафіяни... Крім того , що своїм буховелем заразив усю область, тепер хоче ще й духовну заразу поширити...
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21.02.2021 21:31 Ответить
В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..
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21.02.2021 21:59 Ответить
Отстаньте от святого человека.
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21.02.2021 22:08 Ответить
кому стыдно? хвосту каломойши или прихвостню. как правильно?
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21.02.2021 22:09 Ответить
Ага тебя церковный пропагандон забыли в депутаны взять...хотя со стороны депутана абсолютная наглость к владельцу пропагандисткой площадки...надо отдавать не менне 30-40% от кормления с верующих лохов
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21.02.2021 22:11 Ответить
Скільки доз вакцини від Ковід закупили попи всіх конфесій та сект в Україні для своїх громад? На сьогодні, як відомо, жодної. Ось вам вся їх "благодійність" і "співчуття"... За даними офіційних джерел тільки кацапська секта гундяєва отримує пожертв з мирян на суму в 5 млрд. щороку і повністю виводить ці кошти з України... на війну з Україною...
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21.02.2021 22:25 Ответить
у бениной шестёрки совсем крыша поехала от безнаказанности
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21.02.2021 22:57 Ответить
Если молитвенных домах в место попа были бы черти, то эти люди ради место во власти ходили бы и к сатане и к черту......
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21.02.2021 23:16 Ответить
Де ви бачили сором у бенінців? Вони тупо окупували УГКЦ, а московити УПЦ. Навіть сам преЗедент принципово не ходить у ПЦУ, а його молода і воровита команда відвідує УПЦ, яка прибрала МП (московський патріархат) і маскується під українську. Просто якби прикарпатці мали свій розум, то послалиб подалі бенякоманду, але вони ні, вибрали тільки їх. Ось тут соромно за нарід. А ще "Буковель" цього пана став розповсюджувачем ковід в області, бо вони через всі райони туди проїзжали, їхали назад і там вештались. Але молодпа воровита команда все спихує на колядників. Відповім - колядки були по всіх селах Західної України - а Буковель тільки там, куди і завезли ковід.
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22.02.2021 08:56 Ответить
Противно смотреть на этих попиков, которые кланяются этому животному. Это чистой воды проституция.
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22.02.2021 09:47 Ответить
 
 