Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты издания Readovka обнаружили на побережье Черного моря рядом с Геленджиком резиденцию, владение которой приписывают патриарху РПЦ Кириллу. Официально ее называют "духовным центром", но на деле туда приезжает только патриарх.

Об этом сообщает издание Readovka, передает Цензор.НЕТ.

"Среди лесов, массива уникальной пицундской сосны и гор, затерялся домик. Его владелец известен давно — патриарх Кирилл. В действительности "домиком" владения назвать сложно, ведь они поражают своим масштабом, дороговизной и приватностью", — пишет издание.

По данным портала, эту резиденцию называют "Духовным центром" Московской патриархии, однако здание стало личной дачей патриарха, где он отдыхает несколько раз в год.

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Строительство здания началось еще в 2004 году, когда ныне покойный патриарх Алексий хотел там небольшую дачу для себя в пределах 1,8 гектаров. Предполагалось, что территория не заденет туристические места. С приходом Кирилла, говорится в расследовании, границы объекта расширились в 10 раз – до 21 гектара, куда вошли запретные земли лесфонда, туристическая тропа и даже часть местного кладбища.

Стоимость имения журналисты оценили в 22 млрд руб. (около 8,33 млрд грн).

Соседями патриарха оказались президент РФ Владимир Путин, а также миллиардеры Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

Между дачами патриарха и президента даже есть тропа. Сами территории охраняют сотрудники ФСО и не подпускают никого и близко к имуществу святейшества.

Внешне особняк главы РПЦ напоминает храм. Снаружи висят иконы, а некоторые части крыши выглядят как церковные купола. И несмотря на все проповеди патриарха о вреде богатства, сам он не стесняется лишний раз окружить себя роскошью. Например, среди купленных гектаров есть также виноградники, которые "отжали" у местной семьи.

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До строительства дачи патриарха вдоль живописного берега проходила дорога, которую перекрыли.

Кроме того, посетителей местного кладбища, часть которого захватил патриарх, вынудили ходить в обход по шоссе. А некоторые местные жители жаловались, что им запрещено проводить громкие похороны во время приезда Кирилла.

Чтобы не мешать отдыху патриарха, закрыли часть соседнего санатория "Голубая даль", где оздоровляли детей-инвалидов с ДЦП, а окружавшие его редкие пицундские сосны – вырубили. Более того – представители главы РПЦ обходили все кафе на набережной, чтобы там выключали музыку.

"Когда патриарх Кирилл приезжал туда, это создавало гигантские проблемы для местных жителей и отдыхающих в санатории "Голубая даль". Был также приказ выселять все номера, которые выходят окнами на резиденцию патриарха. Также обходили все кафе на набережной, чтобы там выключали музыку", — рассказал Сергей Менжерицкий.

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"Строительство дворца патриарха Кирилла стало не только проблемой для местных, но и большой экологической катастрофой. Чтобы поставить очередной дворец на Черноморском побережье, вырубили несколько гектаров пицундской сосны и преградили проход на местное кладбище. По сути, центр функционирует для одного человека и доставляет гигантское количество неудобств, когда его посещает сам патриарх. Страдают все: "Голубая даль", дети-инвалиды, рыбаки, владельцы кафе, местные, которые не могут пройти к кладбищу, туристы", - резюмирует издание.















Напомним, ранее журналисты фонда Навального обнародовали расследование, в котором показали дворец Путина под Геленджиком.