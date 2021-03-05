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Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты издания Readovka обнаружили на побережье Черного моря рядом с Геленджиком резиденцию, владение которой приписывают патриарху РПЦ Кириллу. Официально ее называют "духовным центром", но на деле туда приезжает только патриарх.

Об этом сообщает издание Readovka, передает Цензор.НЕТ.

"Среди лесов, массива уникальной пицундской сосны и гор, затерялся домик. Его владелец известен давно — патриарх Кирилл. В действительности "домиком" владения назвать сложно, ведь они поражают своим масштабом, дороговизной и приватностью", — пишет издание.

По данным портала, эту резиденцию называют "Духовным центром" Московской патриархии, однако здание стало личной дачей патриарха, где он отдыхает несколько раз в год.

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Строительство здания началось еще в 2004 году, когда ныне покойный патриарх Алексий хотел там небольшую дачу для себя в пределах 1,8 гектаров. Предполагалось, что территория не заденет туристические места. С приходом Кирилла, говорится в расследовании, границы объекта расширились в 10 раз – до 21 гектара, куда вошли запретные земли лесфонда, туристическая тропа и даже часть местного кладбища.

Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 01

Стоимость имения журналисты оценили в 22 млрд руб. (около 8,33 млрд грн).

Соседями патриарха оказались президент РФ Владимир Путин, а также миллиардеры Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

Между дачами патриарха и президента даже есть тропа. Сами территории охраняют сотрудники ФСО и не подпускают никого и близко к имуществу святейшества. 

Внешне особняк главы РПЦ напоминает храм. Снаружи висят иконы, а некоторые части крыши выглядят как церковные купола. И несмотря на все проповеди патриарха о вреде богатства, сам он не стесняется лишний раз окружить себя роскошью. Например, среди купленных гектаров есть также виноградники, которые "отжали" у местной семьи.

Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 02

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До строительства дачи патриарха вдоль живописного берега проходила дорога, которую перекрыли.

Кроме того, посетителей местного кладбища, часть которого захватил патриарх, вынудили ходить в обход по шоссе. А некоторые местные жители жаловались, что им запрещено проводить громкие похороны во время приезда Кирилла.

Чтобы не мешать отдыху патриарха, закрыли часть соседнего санатория "Голубая даль", где оздоровляли детей-инвалидов с ДЦП, а окружавшие его редкие пицундские сосны – вырубили. Более того – представители главы РПЦ обходили все кафе на набережной, чтобы там выключали музыку.

"Когда патриарх Кирилл приезжал туда, это создавало гигантские проблемы для местных жителей и отдыхающих в санатории "Голубая даль". Был также приказ выселять все номера, которые выходят окнами на резиденцию патриарха. Также обходили все кафе на набережной, чтобы там выключали музыку", — рассказал Сергей Менжерицкий.

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"Строительство дворца патриарха Кирилла стало не только проблемой для местных, но и большой экологической катастрофой. Чтобы поставить очередной дворец на Черноморском побережье, вырубили несколько гектаров пицундской сосны и преградили проход на местное кладбище. По сути, центр функционирует для одного человека и доставляет гигантское количество неудобств, когда его посещает сам патриарх. Страдают все: "Голубая даль", дети-инвалиды, рыбаки, владельцы кафе, местные, которые не могут пройти к кладбищу, туристы", - резюмирует издание.

Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 03
Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 04
Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 05
Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 06
Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 07
Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 08
Журналисты нашли возле дворца Путина особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб 09

Напомним, ранее журналисты фонда Навального обнародовали расследование, в котором показали дворец Путина под Геленджиком.

Автор: 

Кирилл (1083) недвижимость (817) россия (95526) РПЦ (744)


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Топ комментарии
+41
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 6672
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05.03.2021 12:58
+39
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 4198
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05.03.2021 13:01
+37
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 9878
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05.03.2021 12:59
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Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 6672
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05.03.2021 12:58 Ответить
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 9878
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05.03.2021 12:59 Ответить
насосал у путина
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05.03.2021 14:07 Ответить
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 1619
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05.03.2021 12:59 Ответить
БЕСсеребряник как гаварица - Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
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05.03.2021 13:54 Ответить
Япончик явно офігівший такий пацанчик.
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05.03.2021 12:59 Ответить
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 4198
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05.03.2021 13:01 Ответить
РПЦ - нічого святого
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05.03.2021 13:02 Ответить
таки да! поп Кирилл видно забыл, что сказал Иисус: "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное"
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05.03.2021 17:21 Ответить
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 2300
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05.03.2021 13:02 Ответить
Ничего удивительного. А для черепных один ответ, а чё он имеет право.
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05.03.2021 13:02 Ответить
Очередная лажа!
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05.03.2021 13:03 Ответить
этой "лаже" уже не один год..и не пять даже))...батюшко то давненько хором себе этот, по бедности своей строит...скиньтесь православные и кто там еще мне верить остался, батюшко теремок достроить, верные в церкву мою, мною отканониченную, совсем ходить перестали а от свечных заводиков прибыли ..слезы...))).
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05.03.2021 18:53 Ответить
он шо?..котиков на фасаде хоронит???)))
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05.03.2021 13:04 Ответить
Журналисты нашли возле "дворца Путина" особняк патриарха Кирилла за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 9960
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05.03.2021 13:06 Ответить
это не верно по форме и по сути, говорить "российское православие"..
правильно говорить, российское кривдаславие!..
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05.03.2021 13:11 Ответить
или московский сатанат
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05.03.2021 17:22 Ответить
если бога нет - откуда все это у патриарха?!! шах и мат, атеисты!
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05.03.2021 13:14 Ответить
Это основополагающая кремлевская скрепа

Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 989
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05.03.2021 13:16 Ответить
СВЯТІ НЕ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ!!!- і ЦВІНТАР ПОРУЧ!!! - РАЙ!!!
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05.03.2021 13:20 Ответить
Для рузге это норма. Для них все - норма
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05.03.2021 13:20 Ответить
Цвінтар поруч- РАЙ ЧЕКАЄ!!! - БОГ В ПОМІЧ!!!
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05.03.2021 13:23 Ответить
СВЯТІ НЕ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ!!!- і ЦВІНТАР ПОРУЧ!!! - РАЙ!!!
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05.03.2021 13:25 Ответить
Черти ждут старого подонка.
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05.03.2021 13:26 Ответить
Ну всё правильно, всё логично. Зачем тратить драгоценное время на дорогу, если старпёрам захоцца друг дружке выхлопухи взаимно нежно отхонинговать, вместе весело и задорно попердеть, эякулят обоюдно перорально излить любвеобильно?
Понимать надо.
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05.03.2021 13:31 Ответить
До чего докотилась фашистская кацапия?!
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05.03.2021 13:35 Ответить
Одно радует, что рядом с кладбищем. Обнадеживает.
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05.03.2021 13:42 Ответить
Как оказалось духовное и материальное очень и очень идут рядом.
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05.03.2021 13:45 Ответить
Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 100
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05.03.2021 13:45 Ответить
Звездоний насосал у генеалисимуса или порадовал его плешившество святым очком. РПЦ - это сатанинская шобла, попирающая библейские заповеди.
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05.03.2021 13:50 Ответить
РюсскіхНєПаставітьНаКалєні... їх х#йло та кодла помтавила раком!
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05.03.2021 13:57 Ответить
Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 5676
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05.03.2021 13:57 Ответить
попец накаламутил не слабо и яхта и хаза и телки судя по всему
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05.03.2021 13:57 Ответить
Навіщо ви забиваєте свовєму читачу дурним голову.У нас що,мало такого.Давайте краще про своїх .
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05.03.2021 14:06 Ответить
Патріарх мракобісся.
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05.03.2021 14:14 Ответить
сатанисти як і московський патріархат в украіні
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05.03.2021 14:19 Ответить
Ви знаєте, про цього кагебіста в рясі навіть згадувати не хочеться. Оборотень рідкісний...
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05.03.2021 14:28 Ответить
Только дебилы назовут церковные владения принадлежащими одному человеку, сменится патриарх и он будет пользоватся этим домиком.
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05.03.2021 14:28 Ответить
а навіщо слугам Господа такі розкоші ?
Пам'ятаєте в чому Ісус ходив, що їв, як жив ?
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07.03.2021 07:55 Ответить
Кирило молиться за всіх нас. Молитися за всіх - це дуже важко, тому йому потрібно відновлювати свої духовні сили. Сеанс стриптизу в опочивальні очільника Всія і Всіх надихає і збільшує кількість сперматозоїдів і сил.
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05.03.2021 14:31 Ответить
Там частина грошей українців, які запевняють що ходять до Бога, а насправді несуть гроші тютюновому і горілчаному шайтанові-сатаністу Гундяю. А "какая разница, какая церковь". Самі платять гроші на кулі, якими вбивають їх синів. Коли вже до них дійде? Якби ж не було своєї церкви, а так є своя ПЦУ, але вони вперто йдуть в неканонічну.
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05.03.2021 14:51 Ответить
Строго по заповєдям Христа, що уж тут ...
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05.03.2021 14:54 Ответить
церковь- это бизнес
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05.03.2021 15:10 Ответить
Оооо, українські прочани рашапоїної церкви мають знати - праве крило тих царських хоромів збудовані за їх гроші, задня частина Почаївськими стараннями, а фонтан при вході за рахунок Київської Лаври.
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05.03.2021 15:36 Ответить
Истинно верующим, шо в лоб шо полбу. Зависть грехЪ! Вот по этому, Бог никакого отношения не имеет к церкви. Церкви строят люди. Чаще жадные и алчные. Как то нужно внушать не контролированным что будет но-но если так поступишь. Вот и вся суть.
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05.03.2021 16:35 Ответить
Чудова мішень для випробування ОТРК "Грім-2".
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05.03.2021 17:22 Ответить
Покажіть це тупорим тіткам, що волають за РПЦ!
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05.03.2021 19:03 Ответить
чисто на деньги прихожан
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05.03.2021 19:25 Ответить
Рузький мир під геленжіком , хай їм чорт - це їх земля і іхні грощі ! А що робить москальский патріархат в Україні ? - лікує мозок деяких ідіотів на рашен стайль !!!! треба тимчасово гнати цих путінских фсбешників з України разом з ОПЗЖоп !!!
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06.03.2021 08:22 Ответить
Журналісти знайшли біля "палацу Путіна" особняк патріарха Кирила за 22 млрд руб - Цензор.НЕТ 1360
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06.03.2021 10:44 Ответить
Кацапи схавали дварєц ***** і не подавились, схавають і це. "Нужна проста нємнога патєрпеть!"
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06.03.2021 19:46 Ответить
Зачем нам про кацапов рассказывать? Тут Гепа в Харькове "намыл" 25 гектаров земли и более 60 тысяч квадратов коммерческой недвижимости за 10 лет мэрства.
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06.03.2021 22:22 Ответить
Да и ...уй на них!
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07.03.2021 12:53 Ответить
Зачем нам про кацапов рассказывать? Тут Гепа в Харькове "намыл" 25 гектаров земли и более 60 тысяч квадратов коммерческой недвижимости за 10 лет мэрства.
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09.03.2021 20:08 Ответить
 
 