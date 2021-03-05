Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев. ВИДЕО

Народный депутат от фракции "ЕС" Владимир Арьев призвал с трибуны Верховной Рады немедленно создать парламентскую временную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Он отметил, что у Офиса Зеленского не получится сделать вид, будто ничего не было, ведь вскоре будет обнародовано расследование авторитетной международной организации Bellingcat, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сначала в Офисе Президента отрицали, что была вообще такая спецоперация. Затем слились. И все, кто говорил о сливе спецоперации "вагнеровцев", ходили на допросы в ГБР, где их спрашивали, а где они эту информацию получили. Я, Юрий Бутусов, Янина Соколова, другие журналисты, все ходили ", - напомнил Арьев.

"Сейчас мы переходим к этапу торга, когда заместитель Ермака говорит о том, что "возможно, это предыдущий президент слил эту спецоперацию". Таким образом они признают, что спецоперация по "вагнеровцам" по ​​крайней мере существовала. Хотя не могут даже додуматься до того, что только действующий президент может иметь доступ к деталям спецоперации на финальном этапе", - отмечает народный депутат.

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"Мы хотим еще раз напомнить, что мы требуем сейчас создать временную следственную комиссию. На ведущих мировых телеканалах и платформах выйдет фильм-расследование Bellingcat о том, что произошло на самом деле с делом вагнеровцев. И расследование тогда будет смотреть весь мир", - предупредил Арьев.

"Мы можем сейчас провести это расследование здесь в парламенте и установить. Нам не нужно иметь доступ к секретной информации, нам надо иметь доступ к информации, как развивались события в Офисе президента в конце июля 2020 года и что произошло. Почему финальная часть спецоперации была сорвана?", - отмечает Арьев.

"Европейская Солидарность" и другие оппозиционные силы требуют немедленно поставить на голосование в Верховной Раде и создать Временную следственную комиссию, чтобы мы получили ответы на те вопросы, которые давно поставлены раньше, чем выйдет в эфир расследование Bellingcat, которые уже заслужили репутацию серьезными и основательными расследованиями на горячие темы. Давайте не прятаться, а создадим ВСК и продолжим работу над поиском того, кто предал Украину", - призвал Арьев.

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