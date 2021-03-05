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Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев. ВИДЕО

Народный депутат от фракции "ЕС" Владимир Арьев призвал с трибуны Верховной Рады немедленно создать парламентскую временную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Он отметил, что у Офиса Зеленского не получится сделать вид, будто ничего не было, ведь вскоре будет обнародовано расследование авторитетной международной организации Bellingcat, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сначала в Офисе Президента отрицали, что была вообще такая спецоперация. Затем слились. И все, кто говорил о сливе спецоперации "вагнеровцев", ходили на допросы в ГБР, где их спрашивали, а где они эту информацию получили. Я, Юрий Бутусов, Янина Соколова, другие журналисты, все ходили ", - напомнил Арьев.

"Сейчас мы переходим к этапу торга, когда заместитель Ермака говорит о том, что "возможно, это предыдущий президент слил эту спецоперацию". Таким образом они признают, что спецоперация по "вагнеровцам" по ​​крайней мере существовала. Хотя не могут даже додуматься до того, что только действующий президент может иметь доступ к деталям спецоперации на финальном этапе", - отмечает народный депутат.

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"Мы хотим еще раз напомнить, что мы требуем сейчас создать временную следственную комиссию. На ведущих мировых телеканалах и платформах выйдет фильм-расследование Bellingcat о том, что произошло на самом деле с делом вагнеровцев. И расследование тогда будет смотреть весь мир", - предупредил Арьев.

"Мы можем сейчас провести это расследование здесь в парламенте и установить. Нам не нужно иметь доступ к секретной информации, нам надо иметь доступ к информации, как развивались события в Офисе президента в конце июля 2020 года и что произошло. Почему финальная часть спецоперации была сорвана?", - отмечает Арьев.

"Европейская Солидарность" и другие оппозиционные силы требуют немедленно поставить на голосование в Верховной Раде и создать Временную следственную комиссию, чтобы мы получили ответы на те вопросы, которые давно поставлены раньше, чем выйдет в эфир расследование Bellingcat, которые уже заслужили репутацию серьезными и основательными расследованиями на горячие темы. Давайте не прятаться, а создадим ВСК и продолжим работу над поиском того, кто предал Украину", - призвал Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский

Автор: 

Арьев Владимир (660) Бутусов Юрий (4358) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+20
Вагнеровцы может и не нужны, а предатели в ОП очень даже интересны....
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05.03.2021 14:56
+19
Не так: по-перше, операції не було, а, по-друге, її злив Порох
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05.03.2021 14:39
+15
Спецоперації не було, але її злив Порошенко - О.Кракен-Арестович
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05.03.2021 14:46
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Где-то я его видел...
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05.03.2021 14:35 Ответить
Це - Шарій, тільки навпаки.
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05.03.2021 14:42 Ответить
тоже на связи??
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05.03.2021 15:05 Ответить
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05.03.2021 14:37 Ответить
То-то у дерьмака фонтан красноречия сегодня. Не затыкается)
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05.03.2021 14:37 Ответить
Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев - Цензор.НЕТ 1113
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05.03.2021 14:38 Ответить
Не так: по-перше, операції не було, а, по-друге, її злив Порох
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05.03.2021 14:39 Ответить
Что в этом случае слил Петя?
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05.03.2021 14:44 Ответить
Спецоперації не було, але її злив Порошенко - О.Кракен-Арестович
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05.03.2021 14:46 Ответить
Це жарт.
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05.03.2021 14:47 Ответить
Спитайте Арестовича, це ж він приблизно таке ляпнув))
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05.03.2021 14:47 Ответить
Ніякого таємного розслідування! Все повинно бути якомога відкритим!
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05.03.2021 14:40 Ответить
Не буде, там задіяні іноземні партнери.
Хай краще пришлють ФБР розслідувати.
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05.03.2021 14:56 Ответить
ФБР пусть у себя расследует. Оно, типа, было в этом задействовано...
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05.03.2021 15:44 Ответить
Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев - Цензор.НЕТ 8166
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05.03.2021 14:44 Ответить
a bubochka protein .nu I chto ?
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05.03.2021 14:45 Ответить
a bubochka protein .Nu I chto ?
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05.03.2021 14:47 Ответить
Так и создали. Слуги Осла против Осла.
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05.03.2021 14:48 Ответить
Д'ерьмак не одобряет эту инициативу. А то ещё на кол посадят.
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05.03.2021 14:49 Ответить
Давайте постанову в ВР и голосуйте, в чем проблема, уважаемый? Тем более, судя по последним голосованием, в ВР образовалась мощная объединенная оппозиция ОПЗЖГоБЕСы.
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05.03.2021 14:50 Ответить
характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ua/user/87509 - нагла і цинічна брехня
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05.03.2021 15:19 Ответить
https://censor.net/ua/user/87509 Эта постанова зарегистрирована в ВР еще 16 сентября 2020г, а 7 октября Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал этот проект постановления. Проблема в том, что "слуги" постоянно блокируют решение, включить в повестку дня и проголосовать.
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05.03.2021 16:00 Ответить
Кого волнуют эти "вагнеровци"......они нах никому не нужны....И Рада имеет чем заняться....
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05.03.2021 14:51 Ответить
Вагнеровцы может и не нужны, а предатели в ОП очень даже интересны....
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05.03.2021 14:56 Ответить
Для клоуна сработало правило плевка в колодец. Думал Петра прищимит с керченским походом, зраду найдёт. А теперь даже танец щирого патриота не поможет. Спалились сами с Вагнергейтом.
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05.03.2021 14:51 Ответить
Интересно, о ком Арьев говорит "и другие оппозиционные силы".
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05.03.2021 14:52 Ответить
Про ліве крило Партії Регионів.
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05.03.2021 14:55 Ответить
А кто это?
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05.03.2021 15:00 Ответить
Ті хто в опозиції до України та Українського Народу.
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05.03.2021 15:07 Ответить
В опозиції до України та Українського Народукацапоязичні з народження Зе, Єрмак, Татаров, Венедіктова, яких ну ніяк не можна назвати свідомими українцями!
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05.03.2021 15:29 Ответить
Там вся ПР такая, а не какое-то полумифическое левое крыло.
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05.03.2021 15:33 Ответить
Зрадив той хто оприлюднив таємну інформацію,це ж зрозуміло))
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05.03.2021 14:53 Ответить
Хто зрадив, хто зрадив... Чому Зеля тримає Татарова ? Бо той шантажує тим що скаже хто злив інфу. А сліди ведуть на самий верх...
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05.03.2021 14:55 Ответить
С этой операцие как с газом, чем больше узнаешь подробностей тем непонятней становится Какая то глобальная афера, а не операция. Намного важней есть вещи - например, пойти на Майдан и добиться чтобы для начала убрали из власти откровенных агентов кремля: Ермака, Портнова и Венедиктову. Глядишь и операции перестанут сливать кацапам. А то реально отвлекают от важных дел эти псевдосливы про мифические операции.
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05.03.2021 14:56 Ответить
шо там искать . вот она сладкая парочка

Рада має терміново створити ТСК щодо "вагнерівців". Досить приховувати правду, необхідно знайти, хто зрадив Україну, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8747
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05.03.2021 14:57 Ответить
Шось Петрові пороблено
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05.03.2021 15:17 Ответить
Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". - Рада если и должна что-то кому-то, так только олигархам, это они платят тысячи долларов в конвертах за нужное им голосование.

https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч. https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua#_blank Проте, за словами Скороход, більше за всіх заробляє "верхівка" фракції, а стандартний оклад дістається звичайним партійним функціонерам.
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05.03.2021 15:24 Ответить
десь в ОПУ заплакав маленький д'Єрмак..
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05.03.2021 15:24 Ответить
Кто-то заранее сдал ,а потом раздул до небес!Кто раздувает,тот и сдал.
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05.03.2021 15:25 Ответить
Той, кому це зараз вигідно. Всі ж розуміють, про кого мова.
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05.03.2021 16:15 Ответить
Ты и предал.
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05.03.2021 15:30 Ответить
Это нужно было сделать сразу же
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05.03.2021 15:32 Ответить
зеЛя и его банда за все ответят
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05.03.2021 16:05 Ответить
или выяснить где силел "майор Мельниченко" со своим двухкассетником
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05.03.2021 16:13 Ответить
Интересно, а по Г+Г фильмец Бэллингкэта будут крутить?
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05.03.2021 17:20 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/u-arestovicha-problemy-s-ermakom.html Источники сообщают что Алексей Арестович имел в Офисе президента крайне неприятный разговор со своим боссом Андреем Ермаком. Суть разговора сводилась к фразе: «Хоть иногда думай, что ты несешь!»
Причина: заявление Арестовича, мол операцию по наемникам-«вагнеровцам» Москве слил Петр Порошенко. Все бы хорошо, но советника главы ОП слушают еще и умные люди, которые знают, что Петр Порошенко с мая 2019 г. не имеет соотвествующего уровня доступа.
А это означает, что Арестович одним махом родтвердил и возможность утечки информации из ОП, и то что операция по «вагнеровцам» действительно была. Это в то время, как все СМИ забиты цитатами того самого Арестовича, мол такой операции не было и быть не могло. PS: movie_camera: Фильм от Billingcat ждать нужно с дня на день. Как на него реагировать - в ОП себе не представляет никто. А тут еще и Арестович со своими выходками…
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05.03.2021 18:19 Ответить
Та чем угодно надо заниматься, лишь бы бездельничать.
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05.03.2021 18:30 Ответить
Тут стільки зрадників,що задовбешся перечисляти!от тільки на що вони надіються,тупорилі самовбивці?
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05.03.2021 20:10 Ответить
 
 