Рада должна срочно создать ВСК по "вагнеровцам". Хватит скрывать правду, необходимо найти, кто предал Украину, - Арьев. ВИДЕО
Народный депутат от фракции "ЕС" Владимир Арьев призвал с трибуны Верховной Рады немедленно создать парламентскую временную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Он отметил, что у Офиса Зеленского не получится сделать вид, будто ничего не было, ведь вскоре будет обнародовано расследование авторитетной международной организации Bellingcat, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Сначала в Офисе Президента отрицали, что была вообще такая спецоперация. Затем слились. И все, кто говорил о сливе спецоперации "вагнеровцев", ходили на допросы в ГБР, где их спрашивали, а где они эту информацию получили. Я, Юрий Бутусов, Янина Соколова, другие журналисты, все ходили ", - напомнил Арьев.
"Сейчас мы переходим к этапу торга, когда заместитель Ермака говорит о том, что "возможно, это предыдущий президент слил эту спецоперацию". Таким образом они признают, что спецоперация по "вагнеровцам" по крайней мере существовала. Хотя не могут даже додуматься до того, что только действующий президент может иметь доступ к деталям спецоперации на финальном этапе", - отмечает народный депутат.
"Мы хотим еще раз напомнить, что мы требуем сейчас создать временную следственную комиссию. На ведущих мировых телеканалах и платформах выйдет фильм-расследование Bellingcat о том, что произошло на самом деле с делом вагнеровцев. И расследование тогда будет смотреть весь мир", - предупредил Арьев.
"Мы можем сейчас провести это расследование здесь в парламенте и установить. Нам не нужно иметь доступ к секретной информации, нам надо иметь доступ к информации, как развивались события в Офисе президента в конце июля 2020 года и что произошло. Почему финальная часть спецоперации была сорвана?", - отмечает Арьев.
"Европейская Солидарность" и другие оппозиционные силы требуют немедленно поставить на голосование в Верховной Раде и создать Временную следственную комиссию, чтобы мы получили ответы на те вопросы, которые давно поставлены раньше, чем выйдет в эфир расследование Bellingcat, которые уже заслужили репутацию серьезными и основательными расследованиями на горячие темы. Давайте не прятаться, а создадим ВСК и продолжим работу над поиском того, кто предал Украину", - призвал Арьев.
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Хай краще пришлють ФБР розслідувати.
https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч. https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua#_blank Проте, за словами Скороход, більше за всіх заробляє "верхівка" фракції, а стандартний оклад дістається звичайним партійним функціонерам.
Причина: заявление Арестовича, мол операцию по наемникам-«вагнеровцам» Москве слил Петр Порошенко. Все бы хорошо, но советника главы ОП слушают еще и умные люди, которые знают, что Петр Порошенко с мая 2019 г. не имеет соотвествующего уровня доступа.
А это означает, что Арестович одним махом родтвердил и возможность утечки информации из ОП, и то что операция по «вагнеровцам» действительно была. Это в то время, как все СМИ забиты цитатами того самого Арестовича, мол такой операции не было и быть не могло. PS: movie_camera: Фильм от Billingcat ждать нужно с дня на день. Как на него реагировать - в ОП себе не представляет никто. А тут еще и Арестович со своими выходками…