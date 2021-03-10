Киевский Форум по безопасности проводит презентацию совместного обращения "12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В среду, 10 марта, в 15:00-16:45 Киевский Форум по безопасности проведет презентацию документа, носящего название "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Отмечается, что совместное обращение не имеет аналогов в нашей двусторонней практике. Украинские и американские деятели обращаются к правительствам США и Украины с рекомендациями относительно повестки дня партнерства двух государств.

Также были опубликованы 12 пунктов партнерства между США и Украиной.

С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты.

Среди украинских подписантов обращения - глава Киевского форума по безопасности и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, замглавы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского Форума по Безопасности и экс-замглавы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, экс-секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Безсмертный, а также народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Также читайте: "Предложение Киевского форума - провести саммит союзников", - Лубкивский