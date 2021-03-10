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Киевский Форум по безопасности проводит презентацию совместного обращения "12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В среду, 10 марта, в 15:00-16:45 Киевский Форум по безопасности проведет презентацию документа, носящего название "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Отмечается, что совместное обращение не имеет аналогов в нашей двусторонней практике. Украинские и американские деятели обращаются к правительствам США и Украины с рекомендациями относительно повестки дня партнерства двух государств.

Также были опубликованы 12 пунктов партнерства между США и Украиной.

С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты.

Среди украинских подписантов обращения - глава Киевского форума по безопасности и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, замглавы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского Форума по Безопасности и экс-замглавы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, экс-секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Безсмертный, а также народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Также читайте: "Предложение Киевского форума - провести саммит союзников", - Лубкивский

Автор: 

США (26598) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+3
На данный момент в дыре(днр) очень плохи дела. По три месяца не платят зарплаты. Даже менты ноют,что на хлеб не хватает. Что мешает для нацбезопасности временно заморозить пенсии до стабильного мира в связи с обострением и заявлениями пушилина ? - Это бы сразу сделало его виновником бед пенсионеров и усилило бы ненависть к расии. Тем более,что как говориться - сами виноваты,что такое заявляли. Разве эти вопросы нельзя использовать ? Что это как не безопасность ?
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05.03.2021 14:57
+2
Только все перечисленные от Украины -- для зеленой власти хуже зубной боли.
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05.03.2021 14:57
+2
І повернути до влади Голову форуму?
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05.03.2021 14:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пункт 1: Убрать куклу олигархов и манкурта от власти.
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05.03.2021 14:54 Ответить
І повернути до влади Голову форуму?
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05.03.2021 14:59 Ответить
а шо такое? ))) кулявлоб вам не симпатишен ? )))))
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05.03.2021 15:02 Ответить
Я поважаю ваші коментарі, але в мене не така коротка память щоб забути, як він і іже з ним всі проблеми 1% населення вирішували виключно за рахунок найбідніших.
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05.03.2021 15:14 Ответить
та я теж від нього не в захваті (а отой пріснопам"ятний забор (рабиця) ніколи не забуду)
одне тішить - на рашке він як моджахед проходить))) бояться тварюки кроліка )))
(а мій той коментар більш як хохма...без образ!)
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05.03.2021 15:22 Ответить
С этого места поподробней,пжлста, болтунчик ерундой
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10.03.2021 15:57 Ответить
Кроме него больше никого нет? Вакуум? Турнуть от власти зеленую пошесть и создать правительство национального спасения из людей, делом доказавших свою эффективность. А затем уже досрочные президентские и парламентские выборы без всяких кукол кремля.
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05.03.2021 17:19 Ответить
На данный момент в дыре(днр) очень плохи дела. По три месяца не платят зарплаты. Даже менты ноют,что на хлеб не хватает. Что мешает для нацбезопасности временно заморозить пенсии до стабильного мира в связи с обострением и заявлениями пушилина ? - Это бы сразу сделало его виновником бед пенсионеров и усилило бы ненависть к расии. Тем более,что как говориться - сами виноваты,что такое заявляли. Разве эти вопросы нельзя использовать ? Что это как не безопасность ?
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05.03.2021 14:57 Ответить
Только все перечисленные от Украины -- для зеленой власти хуже зубной боли.
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05.03.2021 14:57 Ответить
Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
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05.03.2021 15:06 Ответить
А слив операции по вагнеровцам под каким пунктом "в сфере партнёрства" проходит?
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10.03.2021 15:03 Ответить
будут решать последний русский вопрос
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10.03.2021 15:04 Ответить
Клуб ексів проведе форум.
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10.03.2021 15:04 Ответить
Пункт №1.
- Позвони
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10.03.2021 15:05 Ответить
Вообще то как говорил генерал Лебедь ПЛАНЫ ЭТО ТАЙНА, а вот о результатах можно и поговорить. И я думаю светить планами это всё равно что без штанов ходить по улице. Так что господа руководители Украины хорошо подумайте перед тем как снимать штаны и оглошать ПЛАНЫ.
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10.03.2021 15:07 Ответить
тю...та они сразу без штанов пришли...по приглашению мудрого нарита .
так шо хождение без оных для них привычно.
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10.03.2021 15:16 Ответить
Любишь рашистского подонка генерала ******* ? Сам то чей будешь ,портяночно-фуфаечный?
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10.03.2021 16:02 Ответить
Не я из партии "Парточно безпарточных". Тебе до нас как до Киева раком.
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10.03.2021 18:53 Ответить
Позвони мне, позвони
Позвони мне ради Б-га...
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10.03.2021 15:17 Ответить
Интересно как поведёт себя еврейская община в случае оккупации всей Украины Московией, будет также управлять украинцами как и сейчас или как было в годы ссср ,директорами и начальниками были Ивановы и Сидоровы, а представители общинами работали в плановом экономическом отделах и в других местах не связанных в управлении? Украинцы когда мы научимся управлять через украинские ОБЩИНЫ своим государством?
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10.03.2021 15:29 Ответить
Главное не мешать Путлеру начатое Горбачевым дело..., все идет по книге Солженицына,"Как нам просрать СССР и РАБссию... "
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10.03.2021 15:36 Ответить
Крысы Мавзолейные нехило подлатались 12 июня 1990 года объявив незалежность...,забрали все Активы СССР за бугром,все денежные накопления граждан СССР,всю недвижимость за бугром,валютные резервы СССР,торговые представительства СССР за бугром и т.д...другими словами обули 14 бывших республик по полному тарифу...,общая сумма воровства приблизительно 3 триллиона долларов...
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10.03.2021 15:47 Ответить
Правопреемники сраные...рюсскава мира пля...но всем виновата Украина и Порошенко
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10.03.2021 15:55 Ответить
Круто! Если бы еще и реализовали!
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10.03.2021 21:58 Ответить
круто
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25.09.2021 11:18 Ответить
 
 