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Моим соседям звонят из СБУ и приглашают на допрос в ГБР. Это абсурд и политическое преследование, - Лерос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует СБУ и ГБР для политических преследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лерос говорит в видеоролике, который он опубликовал на своей странице в соцсети. По его словам, сотрудники СБУ звонят его соседям и приглашают их на допрос в ГБР. Лерос связался с сотрудником спецслужбы, который звонил его соседям и расспросил его о причинах такого приглашения, представившись братом одной из его соседок. Кроме того, он связался и с сотрудником ГБР по телефону, который дали ему в СБУ.

"Это полное политическое преследование. Служба безопастности Украины звонит моим соседям и приглашает на допрос в ГБР. Что это значит? Эти все органы работают исключительно в интересах Зеленского и занимаются исключительно политическими преследованиями. Это просто абсурд. Мы живем в какой-то узурпированной стране. Зеленский становится дешевой копией Путина", - прокомментировал телефонные переговоры Лерос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й!". ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19898) ГБР (2988) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+11
Главное что та пристройка никого не интересовала пока лерос не гавкнул на дерьмака)
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05.03.2021 18:33
+10
ЛЕРОС КРАСИВО ПРОВІВ РРОЗСЛІДУВАННЯ, ХТО І ЧОГО ХОДИТЬ ПО СУСІДАХ, МАБУТЬ ПО СТЕРНЕНКУ ТАКЖ СПРАВУ РОБИЛИ ЯК ПО ГЕРОСУ.
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05.03.2021 18:18
+10
Ты вообще понимаешь что несешь?))) СБУ и ДБР расследуют пристройку на крыше?))) И следователь прямым текстом заявляет, что депутат много себе позволяет...
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05.03.2021 18:24
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Беджняжка,несчастный!Плачу...
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05.03.2021 17:59 Ответить
не такая уж он дешевая...ущерб стране в сотни миллиардов - это не дешево. но поц он редкий, это верно.
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05.03.2021 18:00 Ответить
🤢🤡👹🎪🐲 Недонаполеончик , недопутлер , недолукашенко 🤮🤮🤮 позор 🙈
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05.03.2021 18:36 Ответить
Це чмо болотне Лєрос вже не знає як себе ще пропіарити- бо ніхто грошей не дає.)))
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05.03.2021 18:03 Ответить
ЛЕРОС КРАСИВО ПРОВІВ РРОЗСЛІДУВАННЯ, ХТО І ЧОГО ХОДИТЬ ПО СУСІДАХ, МАБУТЬ ПО СТЕРНЕНКУ ТАКЖ СПРАВУ РОБИЛИ ЯК ПО ГЕРОСУ.
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05.03.2021 18:18 Ответить
Капс вимкни.
Що він "красиво провів"?
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05.03.2021 18:23 Ответить
Ну тебе виднее что он и где провел, что у тебя так подгорело)))
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05.03.2021 18:25 Ответить
Підгоріло у пана з капсом- ну, і щось в тебе.
Я тут до чого?
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05.03.2021 18:27 Ответить
А чого, власне, пальто "Біле", якщо всім видно, яке воно ЗЕлене?
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06.03.2021 20:53 Ответить
І скідльки там вас "всіх" шизофреників"?
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06.03.2021 21:15 Ответить
І чому власне "Пальто", якщо всім видно, що то зелена ватна фуфайка?
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07.03.2021 10:05 Ответить
Ты вообще понимаешь что несешь?))) СБУ и ДБР расследуют пристройку на крыше?))) И следователь прямым текстом заявляет, что депутат много себе позволяет...
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05.03.2021 18:24 Ответить
Не пащекуй, Ок?
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05.03.2021 18:26 Ответить
А что будет? К моим соседям следователей пришлешь?))) Не ты первый ими был послан)))
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05.03.2021 18:29 Ответить
Тобі психіатра треба викликати, а не слідчого присилати.)))
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05.03.2021 18:31 Ответить
Ты еще и в медицине разбираешься? Диагнозы ставишь?) Кстати, а поумней следователи не повелись на это дело?) Крыша многоквартирного дома государственное имущество?))) Что заказчики рукожопы, что и исполнителей таких же находят)))
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05.03.2021 18:47 Ответить
баканов чорт - це ти?
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05.03.2021 18:50 Ответить
такой гарячий и с бородой и не отстреливается...
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05.03.2021 18:04 Ответить
У блин, какие комментаторы... Прям курятник...
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05.03.2021 18:11 Ответить
Тролі, сер...
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06.03.2021 12:13 Ответить
коли прєзідєнтом янєлох-це вже не апсурт.
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05.03.2021 18:21 Ответить
Так захотів мудрий нарід. Чим не вдоволені?
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05.03.2021 18:42 Ответить
Главное что та пристройка никого не интересовала пока лерос не гавкнул на дерьмака)
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05.03.2021 18:33 Ответить
Грязная фуфайка на дежурстве с «идиотом « какцапским ! Рискуете , вам денег никто не даст , на 💩какламоя санкции наложены 😹
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05.03.2021 18:41 Ответить
Це цьому ДБР разом з СБУ держава виділяє гроші аби ті займалися, як я зрозумів, "розслідуванням" законності прибудови мансардного приміщення. І це за власною ініціативою ...
Уявляєте їхні зарплати та на що вони ідуть.
До цього https://www.youtube.com/watch?v=K1ysdK0Sq4U&ab_channel=BabaKit машину Леросу спалили , тепер вирішили за житло взятися. Мафія
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05.03.2021 18:44 Ответить
В нас не влада а скопище 3,14дара сов, там нема гідних, там одні покидьки
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05.03.2021 18:53 Ответить
зе-лупы очень любят пресс мусорской против оппонентов включать,особенно за правду о них.
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05.03.2021 18:54 Ответить
Это Лерос оппонент?
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05.03.2021 20:08 Ответить
Опарыш он , а не оппонент. Ничтожество , которое непонятно как оказалось в парламенте ....
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05.03.2021 23:07 Ответить
А как оказался клоун - президентом?!
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06.03.2021 07:45 Ответить
Смішно, зелений глист виліз і когось називає опатишем. Леросу уважуха раз у таких глистів підгорає срака.
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06.03.2021 10:06 Ответить
Да кому ты нужен. Очередная "жертва режима". То какие-то молдаванки, хабалки понаехавшие и поменявшие фамилию на украинскую себя жертвами объявляют, теперь этот. И все себя считают никак не меньше, чем личными врагами президента. Что характерно - всех "жертв" объединяет одна особенность - мастерское владение русским матом, без него они даже говорить не умеют.
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05.03.2021 19:16 Ответить
какие еще молдаванки?
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05.03.2021 20:09 Ответить
Ти, зефілітик, неправий: раз Леросом займається ціле Державне бюро розслідувань і ціле ФСБУ, то тут справа важливіша, ніж ловити шпигунів і колаборантів.
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06.03.2021 10:08 Ответить
Убейся слизняк кацапский.
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05.03.2021 20:07 Ответить
Фееричный бред!
СБУ и ГБР, вместо прямых своих обязанностей, вынуждено проверять законность пристройки!
Зебилы охренели! В стране война---чем эта тупая зе-недовласть занята?
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05.03.2021 21:55 Ответить
Презерватив - это временный одноразовый контрацептив, а гондон - это постоянная черта характера на всю жизнь…
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05.03.2021 22:17 Ответить
розкажи, а до чого тут Петро? Лерос друг і радник (бувший) преЗЕдента, побили горшки, а винен Порошенко.
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06.03.2021 15:07 Ответить
Я пороха критикую побільше і подовше твого. Але за конкретні справи.
А твій допис - не більше, ніж просто образливий висер.
Та з таким підходом ти точно програєш, бо в твого ЗЕ за 2 роки гучних зашкварів вже більше, ніж в пороха за весь термін президентства.
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06.03.2021 21:02 Ответить
Ермак просто боиться обосраться когда Лерос говорит! ))
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05.03.2021 23:29 Ответить
Лєроса треба в генпрокурори. Він і Зєлю посадить
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06.03.2021 12:26 Ответить
Какие там от зели политические преследования?! Его этому на кварталАх не учили... Этим занимаются взрослые... пока он видосики снимает...
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06.03.2021 13:19 Ответить
Викликають , м'яко кажучи , недовіру ті , хто свого часу був в коМАнді зе . А ти гео , чи лео не бачив , що таке зе ? Чи до корита депутатського дорватися треба було ? А тепер ще один видатний борцун є . Борцунів багато - толку ніякого .
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06.03.2021 16:40 Ответить
Ну нічо, Гео, американці вже прихопили Зеленського за саме дороге.. тепер і йому доведеться на допити ходити ))
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06.03.2021 17:33 Ответить
 
 