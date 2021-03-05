Моим соседям звонят из СБУ и приглашают на допрос в ГБР. Это абсурд и политическое преследование, - Лерос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует СБУ и ГБР для политических преследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лерос говорит в видеоролике, который он опубликовал на своей странице в соцсети. По его словам, сотрудники СБУ звонят его соседям и приглашают их на допрос в ГБР. Лерос связался с сотрудником спецслужбы, который звонил его соседям и расспросил его о причинах такого приглашения, представившись братом одной из его соседок. Кроме того, он связался и с сотрудником ГБР по телефону, который дали ему в СБУ.

"Это полное политическое преследование. Служба безопастности Украины звонит моим соседям и приглашает на допрос в ГБР. Что это значит? Эти все органы работают исключительно в интересах Зеленского и занимаются исключительно политическими преследованиями. Это просто абсурд. Мы живем в какой-то узурпированной стране. Зеленский становится дешевой копией Путина", - прокомментировал телефонные переговоры Лерос.

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