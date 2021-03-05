Моим соседям звонят из СБУ и приглашают на допрос в ГБР. Это абсурд и политическое преследование, - Лерос. ВИДЕО
Нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует СБУ и ГБР для политических преследований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лерос говорит в видеоролике, который он опубликовал на своей странице в соцсети. По его словам, сотрудники СБУ звонят его соседям и приглашают их на допрос в ГБР. Лерос связался с сотрудником спецслужбы, который звонил его соседям и расспросил его о причинах такого приглашения, представившись братом одной из его соседок. Кроме того, он связался и с сотрудником ГБР по телефону, который дали ему в СБУ.
"Это полное политическое преследование. Служба безопастности Украины звонит моим соседям и приглашает на допрос в ГБР. Что это значит? Эти все органы работают исключительно в интересах Зеленского и занимаются исключительно политическими преследованиями. Это просто абсурд. Мы живем в какой-то узурпированной стране. Зеленский становится дешевой копией Путина", - прокомментировал телефонные переговоры Лерос.
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Що він "красиво провів"?
Я тут до чого?
Уявляєте їхні зарплати та на що вони ідуть.
До цього https://www.youtube.com/watch?v=K1ysdK0Sq4U&ab_channel=BabaKit машину Леросу спалили , тепер вирішили за житло взятися. Мафія
СБУ и ГБР, вместо прямых своих обязанностей, вынуждено проверять законность пристройки!
Зебилы охренели! В стране война---чем эта тупая зе-недовласть занята?
А твій допис - не більше, ніж просто образливий висер.
Та з таким підходом ти точно програєш, бо в твого ЗЕ за 2 роки гучних зашкварів вже більше, ніж в пороха за весь термін президентства.