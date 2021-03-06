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Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Двух незаконных мигрантов выявили в пятницу, 5 марта, в Черноморском морском порту пограничники Одесского отряда. Сирийцы планировали через Украину транзитом попасть в Германию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным ведомства, иностранцев в Черноморском морском порту заметила обзорная группа между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Как выяснилось, нелегалы прятались в одном из прицепов. Когда теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег.

"У обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. Правонарушители сознались, что Украину они хотели проехать транзитом на пути в Германию. Сирийцы рассказали, что каждый из них заплатил за "нелегальное путешествие" по $6 тыс.", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован канал переправки мигрантов через территорию Украины в страны ЕС, - Нацполиция. ФОТО

Кроме этого отмечается, что нелегалы на теплоходе отправлены обратно в Турцию.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) мигранты (981) Сирия (3146)


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Топ комментарии
+3
давайте разводить евреев - одни доходы

Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Абрамович подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Абрамович, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!
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06.03.2021 15:33
+2
Бідні люди ці сирійці 6 тисяч доларів це ж 7 років можна було б прожити в Україні на мінімальну пенсію у 2000 грн.

А вони так хопа і віддали аби приїхати в Україну.
От ми тупі які виходить не розуміємо смаку жити в Україні.
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06.03.2021 14:59
+2
Всі араби знають ангійську. Тільки Україна не знає
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06.03.2021 16:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідні люди ці сирійці 6 тисяч доларів це ж 7 років можна було б прожити в Україні на мінімальну пенсію у 2000 грн.

А вони так хопа і віддали аби приїхати в Україну.
От ми тупі які виходить не розуміємо смаку жити в Україні.
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06.03.2021 14:59 Ответить
Они в Германию пытались добраться. Никому эта Украина не нужна кроме олигархов и их шестёрок. Обманутые люди не в счёт
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06.03.2021 15:08 Ответить
Ну так, що ж ти в такій поганій та нікому непотрібній Україні живеш? Можеш підібрати більш достойні місця для проживання наприклад десь у Африці серед племен або у Сибіру.
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06.03.2021 16:52 Ответить
Тобі така Україна також не потрібна. Нормальним людям потрібна країна про яку мріяли на Майдані. А зараз ми всі вимушено працюємо на кланово-олігархічну систему.
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08.03.2021 00:15 Ответить
Да они в ЕС пробирались и даже не в Польшу....Че им в Украине делать????....
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06.03.2021 15:02 Ответить
У Хранції притон , туди транзітом , вони ******* кров розбавляти для оздоровлення нації.
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06.03.2021 15:03 Ответить
"Мечтаю жить в Британии,
Уже учу арабский!"
(с)
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06.03.2021 15:03 Ответить
Всі араби знають ангійську. Тільки Україна не знає
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06.03.2021 16:03 Ответить
араби дупу пальцями витирають,

зате каву п'ють і коран читають іншою рукою.
Дуже освітчена публіка.
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06.03.2021 19:47 Ответить
Давай - дерзай!!!
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06.03.2021 16:47 Ответить
Мало предложили...
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06.03.2021 15:32 Ответить
давайте разводить евреев - одни доходы

Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Абрамович подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Абрамович, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!
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06.03.2021 15:33 Ответить
Досить, вже нарозводили.
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06.03.2021 19:48 Ответить
Фігасе. Тут всі думають, що погано на Землі тільки в Україні. А воно он воно як...
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06.03.2021 16:01 Ответить
В 90-ті наші бандоси з кацапськими організовували такий собі бізнес. В основному махмуди нелегалами їхали в Європу починаючи через країни бувшого совка з Азії, потім звідти попадали до кацапів, а кацапи переправляли їх в Україну. Збирали в групи і так званого "вікна" на кордоні. А вже наші бандоси шоб довго з ними не возитись і не платити прикордонникам за "вікна" переправляли їх через якусь річку десь біля Львова чи Молдови і казали шо там вже Польща чи Румунія, або Вірменія. Ті переправлялись і оставались нізчим. Потім їх звісно ловили, або мєнти наші чи прикордонники і видворяли.
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06.03.2021 16:46 Ответить
Пардон не Вірменія, а Угорщина. Чомусь помлився, буває...
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06.03.2021 16:48 Ответить
Це ти, Грицько, мабуть десь "наслідив" у Вірменії. Визнавайсь, гарна була?
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06.03.2021 17:50 Ответить
Та де я в молодості не був... В совку моя молодість пройшла. Був і в Вірменії і в Нахічівані був на річці Аракс і в Хабаровську. Їздив по відрядженнях, все було... Може щось підсвідомо навіяло та машинально написав...
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06.03.2021 19:32 Ответить
 
 