Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Двух незаконных мигрантов выявили в пятницу, 5 марта, в Черноморском морском порту пограничники Одесского отряда. Сирийцы планировали через Украину транзитом попасть в Германию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
По данным ведомства, иностранцев в Черноморском морском порту заметила обзорная группа между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Как выяснилось, нелегалы прятались в одном из прицепов. Когда теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег.
"У обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. Правонарушители сознались, что Украину они хотели проехать транзитом на пути в Германию. Сирийцы рассказали, что каждый из них заплатил за "нелегальное путешествие" по $6 тыс.", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что нелегалы на теплоходе отправлены обратно в Турцию.
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А вони так хопа і віддали аби приїхати в Україну.
От ми тупі які виходить не розуміємо смаку жити в Україні.
Уже учу арабский!"
(с)
зате каву п'ють і коран читають іншою рукою.
Дуже освітчена публіка.
Собрание в колхозе.
- На повестке дня 2 вопроса: разведение нутрий и выезд еврея в Израиль.
Товарищи, нутрий разводить очень выгодно. Корм дешевый, шкура дорогая, мясо вкусное.
Кто за? Все за.
Второй вопрос: наш Абрамович подал заявление на выезд в Израиль. Как решим - отпустим?
Голоса из зала:
- Абрамович, а куда дом денешь?
- Оставлю колхозу.
- А корову?
- Оставлю колхозу.
- А жигули?
- Оставлю колхозу.
- А деньги?
- Возьму сколько разрешат, остальное оставлю колхозу.
Возбужденный крик из зала:
- В жопу нутрий! Давайте разводить евреев!!!