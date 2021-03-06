Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Двух незаконных мигрантов выявили в пятницу, 5 марта, в Черноморском морском порту пограничники Одесского отряда. Сирийцы планировали через Украину транзитом попасть в Германию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным ведомства, иностранцев в Черноморском морском порту заметила обзорная группа между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Как выяснилось, нелегалы прятались в одном из прицепов. Когда теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег.

"У обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. Правонарушители сознались, что Украину они хотели проехать транзитом на пути в Германию. Сирийцы рассказали, что каждый из них заплатил за "нелегальное путешествие" по $6 тыс.", - подчеркивается в сообщении.

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Кроме этого отмечается, что нелегалы на теплоходе отправлены обратно в Турцию.