Водители не позволили пьяному участнику ДТП сбежать с места аварии в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО
Неравнодушные граждане не дали участнику ДТП скрыться с места происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу патрульной полиции Киева.
"Вчера на улице Маршала Тимошенко водитель Chevrolet въехал в автомобиль Ford, который остановился впереди. После происшествия виновник скрылся с места происшествия, но недалеко - другие водители заблокировали его до приезда патрульных.
Инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения, но проходить процедуру освидетельствования он отказался.
На водителя Chevrolet патрульные составили соответствующие административные материалы", - говорится в сообщении.
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ще одна невеличка історія: навпроти нашого будинку якийсь бандюк-забудовник, захопив ліс і почав там різати дуби... коли ми, разом з сусідами війшли захищати ліс, забудовник покликав мусарів і ті приїхали і склали на нас протоколи... хоча повинні були б скласти протоколи на ціх падлюк за те що вони знищували ліс...
тож на яку країну я переніс свій прикрий випадок?