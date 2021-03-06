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Новости Видео ДТП
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Водители не позволили пьяному участнику ДТП сбежать с места аварии в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО

Неравнодушные граждане не дали участнику ДТП скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу патрульной полиции Киева.

"Вчера на улице Маршала Тимошенко водитель Chevrolet въехал в автомобиль Ford, который остановился впереди. После происшествия виновник скрылся с места происшествия, но недалеко - другие водители заблокировали его до приезда патрульных.

Инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения, но проходить процедуру освидетельствования он отказался.

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На водителя Chevrolet патрульные составили соответствующие административные материалы", - говорится в сообщении.

Водители не позволили пьяному участнику ДТП сбежать с места аварии в Киеве, - патрульная полиция 01

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Автор: 

ДТП (7673) Киев (25521) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+53
Молодці, що тут ще казати!
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06.03.2021 19:20
+35
КРАСИВО !!!
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06.03.2021 19:25
+30
небайдужi граждане - ето Украина!
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06.03.2021 19:36
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Молодці, що тут ще казати!
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06.03.2021 19:20 Ответить
мусора просто нікого не шукають! ось грамадяни вже починаються перебирати на себе ф-ції поліції
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06.03.2021 19:30 Ответить
Многим жителям Украины свойственно убеждать друг друга что живут они в самой никчемной стране в мире. Ты из таких?
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06.03.2021 19:51 Ответить
Многим свинорусам из убогой на рассии, свойственно убеждать друг друга в том, что они живут в самой великой стране. Ты из таких свинорусов?
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06.03.2021 20:31 Ответить
Похоже свинорус это ты
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06.03.2021 20:35 Ответить
на ворє шапка горіт?
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06.03.2021 20:44 Ответить
Конечно горит.
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06.03.2021 21:04 Ответить
туші свою шапку на свойом пєрдакє )
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07.03.2021 07:33 Ответить
Я считаю на рассю вонючей клоакой а не великой страной. Так что увы свинорус для тебя, но я не свинорус)))
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07.03.2021 01:21 Ответить
это что аутотреннинг для балалаек с американским прокси.
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07.03.2021 01:46 Ответить
тьі із шєвролє, цап?
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06.03.2021 20:37 Ответить
мені себе і переконувати не требя - мені, якось, одне диво-дивне збило дзеркало - заїхавши в мою полосу і драпануло... я не став за ним гонятися - мав надію що мусора його знайдуть! )))) який же я був наівний
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06.03.2021 20:52 Ответить
Тому ти свій прикрий випадок переніс на цілу країну? Борменталь, ти ніби-то притомний. Звісно, діяльність поліції в нас дійсно далека від ідеалу, проте так узагальнювати то зайве. Лаяти все українське це нехай мертвечуки цим займаються.
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06.03.2021 21:02 Ответить
Ну от тобі ще один випадок - якось в мене сусідка почала стогнати за стінкою наче на неї впала шафа! вхідні двері були напіввідкриті, і ми почали її кликати, намагаючись отримати відповідь що сталося, але у відповідь ми чули лише стогони! міг статися якийсь злочин, тому ми не стали заходити в квартиру і викликали мусарів... ніхто так і не приїхав, довелося нам самім туди лізти... але це вже інша історія

ще одна невеличка історія: навпроти нашого будинку якийсь бандюк-забудовник, захопив ліс і почав там різати дуби... коли ми, разом з сусідами війшли захищати ліс, забудовник покликав мусарів і ті приїхали і склали на нас протоколи... хоча повинні були б скласти протоколи на ціх падлюк за те що вони знищували ліс...

тож на яку країну я переніс свій прикрий випадок?
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06.03.2021 21:14 Ответить
Грустно. Это десятилетия длилось, сразу не перевоспитать...
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06.03.2021 21:44 Ответить
КРАСИВО !!!
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06.03.2021 19:25 Ответить
Еще бы рыло начистить
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06.03.2021 19:30 Ответить
или стряхнуть пыль с ушей
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06.03.2021 19:48 Ответить
Да думаю там нормуль все, просто на видео не попало-не стоит. Ну кто б здержался то...
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06.03.2021 20:41 Ответить
небайдужi граждане - ето Украина!
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06.03.2021 19:36 Ответить
Красені!!!
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06.03.2021 19:44 Ответить
Вот это гражданское общество! "Моя хата с краю" - пусть становится российской поговоркой
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06.03.2021 19:52 Ответить
моя хата с краю - першим в бій вступаю !
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06.03.2021 20:00 Ответить
першим ворога стричаю___)))
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06.03.2021 22:49 Ответить
First in fight!
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06.03.2021 20:09 Ответить
просто паренек решил, что повреждения незначительные, а он торопится.
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06.03.2021 20:13 Ответить
Пьяное быдло за рулем надо разрешить отстреливать. Только так
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06.03.2021 20:15 Ответить
Молодцы. Думаю и бока слегка помоссажировали. Респект и уважуха !!!
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06.03.2021 20:37 Ответить
красиво комунальная машинка подключилась!)
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06.03.2021 21:08 Ответить
Формируется гражданское общество? плюсую!
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06.03.2021 21:09 Ответить
А шо это за соискатель премии Дарвина с кравчучкой?
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06.03.2021 21:11 Ответить
То представник совка ...
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06.03.2021 21:16 Ответить
Молодці! Справжні водії! Постійно контролювати дорожні обставини - ознака гарного водія.
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06.03.2021 21:27 Ответить
Та вы зае ... не спращивать а по закону принудительно со свидетелями проходить процедуру
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06.03.2021 22:51 Ответить
есть на кого смотреть-на судей прокуроров депутатов мажоров которые разежают в умат и ни......я так и остальные рядовые.а че штраф заплатил и гуляй далее
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07.03.2021 07:56 Ответить
 
 