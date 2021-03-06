Водители не позволили пьяному участнику ДТП сбежать с места аварии в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО

Неравнодушные граждане не дали участнику ДТП скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу патрульной полиции Киева.

"Вчера на улице Маршала Тимошенко водитель Chevrolet въехал в автомобиль Ford, который остановился впереди. После происшествия виновник скрылся с места происшествия, но недалеко - другие водители заблокировали его до приезда патрульных.

Инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения, но проходить процедуру освидетельствования он отказался.

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На водителя Chevrolet патрульные составили соответствующие административные материалы", - говорится в сообщении.

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