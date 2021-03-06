П#дарас-судья оторвал голову нах#й, - президент соперника "Шахтера" Гельзин ворвался в эфир и обругал судью. ВИДЕО
Во время флеш-интервью тренера донецкого "Олимпика" Юрия Калитвинцева после матча с "Шахтером" 6 марта в помещение ворвался президент клуба Владислав Гельзин и разразился гневной тирадой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео.
Гельзин выразил несогласие с решением арбитра не засчитать гол "Олимпика" в ворота соперника.
"Скажи, что п#дарас судья оторвал голову нах#й, чего ты, бл#, стесняешься? Что вы, бл#дь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы тут рассказываете? Что эти, бл#дь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. Для чего этот п#дарас итальянец находится у нас нах#й в стране, нах#й?" - сказал он.
По данным 24 канала, инцидент в ближайшее время рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, и владельца "Олимпика" ждет штраф и длительная дисквалификация.
Отметим, что матч 17 тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" - "Олимпик" проходил на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. "Шахтер" благодаря отмененному голу минимально победил "Олимпик".
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Гельзин ворвался в прямой эфир канала "Футбол", который, как и "Шахтер", принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
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Сколько бы гневных стрел не летело сейчас в Юрия Иванова отмечаем, что в данном эпизоде главный арбитр матча справился идеально. Потому отдаем должное украинскому рефери.
Как ни крути, гол забит не чисто.
І навіщо неврівноваженого імбіцила цитувати ?
З.Ы. болейщик Динамо Киев
І, врешті - що українського у цьому шахтарі? Буква "а" у слові шахтар? Шахтар перейшов грати в Україну з дамбас-арени тільки тому, що у світі і європі він не зміг би грати під прапором днр-лнр. З"явись нагода - насрав і послав би цей шахта(е)р з ахметовими і палкіними на Україну, її престиж, чемпіонат і її народ.