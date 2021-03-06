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П#дарас-судья оторвал голову нах#й, - президент соперника "Шахтера" Гельзин ворвался в эфир и обругал судью. ВИДЕО

Во время флеш-интервью тренера донецкого "Олимпика" Юрия Калитвинцева после матча с "Шахтером" 6 марта в помещение ворвался президент клуба Владислав Гельзин и разразился гневной тирадой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео.

Гельзин выразил несогласие с решением арбитра не засчитать гол "Олимпика" в ворота соперника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"

"Скажи, что п#дарас судья оторвал голову нах#й, чего ты, бл#, стесняешься? Что вы, бл#дь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы тут рассказываете? Что эти, бл#дь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. Для чего этот п#дарас итальянец находится у нас нах#й в стране, нах#й?" - сказал он.

По данным 24 канала, инцидент в ближайшее время рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, и владельца "Олимпика" ждет штраф и длительная дисквалификация.

Отметим, что матч 17 тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" - "Олимпик" проходил на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. "Шахтер" благодаря отмененному голу минимально победил "Олимпик".

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Гельзин ворвался в прямой эфир канала "Футбол", который, как и "Шахтер", принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Также читайте: Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) скандал (4475) футбол (3586) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+45
Прикормленные ахметкой судьи давно потеряли берега
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06.03.2021 23:47
+22
Для "судей" Печерского суда например это милое заявление тоже подходит.
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06.03.2021 23:50
+15
Протри глаза - это Трубин толкал руками в спину Скурницына!
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07.03.2021 00:18
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Правила игры IFAB 2020/21". Далее находим 12-й раздел и 2-й пункт под названием "Свободный удар".В документе в оригинале на украинском языке нужный нам абзац звучит так:"Перешкоджання просуванню суперника означає переміщення на траєкторію руху суперника задля того, щоб перешкодити, заблокувати, уповільнити або змусити суперника змінити напрямок, коли м'яч не перебуває в межах ігрової відстані до будь-якого гравця.Всі гравці мають право на свою позицію на полі для гри; перебування на шляху суперника відрізняється від переміщення на траєкторію руху суперника".
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07.03.2021 12:17 Ответить
Снурницын в момент подачи своим движением преграждал путь голкипера к мячу. В правилах это называется "препятствование в результате перемещения". Второй абзац уточняет, что есть разница между "препятствованием в результате перемещения" и "препятствованием в результате пребывания". Проще говоря, тут можно провести некую аналогию с баскетболом - если бы Снурницын занял свою позицию и стоял на месте, а в него влетел Трубин, то был бы назначен пенальти. А так он перемещался на траекторию движения голкипера, тем самым нарушая правила. И за такое нарушение назначается именно свободный удар, а не штрафной.
Сколько бы гневных стрел не летело сейчас в Юрия Иванова отмечаем, что в данном эпизоде главный арбитр матча справился идеально. Потому отдаем должное украинскому рефери.
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07.03.2021 12:19 Ответить
Упав на газон, Снурницын попал в офсайд во время удара по воротам.
Как ни крути, гол забит не чисто.
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07.03.2021 12:20 Ответить
Вам бы рассказы писать юмористические. И судьям нашим УЕФА уже "должное" отдали. Прекратили приглашать обслуживать свои футбольные матчи. Наверное подумали, что после такого судейства некоторые элементарно могут не сдержаться, и одними нецензурными фразами не отделаться. Могут и морду набить, примерно так как "великому" гроссмейстеру из произведения Ильфа и Петрова.
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08.03.2021 08:19 Ответить
ну хлопчики ВАР є ВАР, тут суддя правильно вирішив епі3од.
І навіщо неврівноваженого імбіцила цитувати ?
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07.03.2021 13:29 Ответить
Суддя розуміє кому віддати перевагу,Гельзин це так ото,а РЛА це РЛА!
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07.03.2021 15:37 Ответить
Кальтвинцева жаль .... он этого (Гельзина) не заслуживает ...
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07.03.2021 18:28 Ответить
Не только судьи футбола , но и П#дарасы-судьи кругом ...
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07.03.2021 18:35 Ответить
сага о том, как татарин, еврея кинул....
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07.03.2021 20:18 Ответить
Очень спорный момент. Борьба во вратарской всегда в пользу вратаря. Поэтому момент скандальный , но если разобрать момент ,то судья мог его так судить.
З.Ы. болейщик Динамо Киев
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07.03.2021 21:08 Ответить
Ахметов не доволен - значит ЗЕлебобику будет бобо...
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07.03.2021 21:59 Ответить
Уже очевидно, що гегемонія вседозволеність шахтарю добігає логічного кінця. Навіть Ахметов розуміє, що шахтар - то підприємство затратне і неефективне. При такому бюджеті європейські клуби грають і здобувають результати кращі на затрати менші. Годувати розцяцьковану чорномазу шантрапу навіть на крадені в Українського народу гроші стає ... скучно. Тим більше - як ми побачили -суддів.
І, врешті - що українського у цьому шахтарі? Буква "а" у слові шахтар? Шахтар перейшов грати в Україну з дамбас-арени тільки тому, що у світі і європі він не зміг би грати під прапором днр-лнр. З"явись нагода - насрав і послав би цей шахта(е)р з ахметовими і палкіними на Україну, її престиж, чемпіонат і її народ.
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08.03.2021 09:48 Ответить
у меня такое мнение что нас снова пытаются https://shokeru.com.ua/elektroshokery/elektroshoker-oca-osa-928-power-novinka-2020.html тут развести как обыяно
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09.03.2021 11:01 Ответить
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