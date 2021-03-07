Попавший в ДТП в Польше автобус двигался с разрешенной скоростью, оба водителя трезвые, - правоохранители. ВИДЕО
Средства информации Польши сообщили последние данные по аварии украинского рейсового автобуса, в результате которой есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По уточненным данным, погибли пять человек - три женщины и двое мужчин. Личности одной женщины и двух мужчин уже установили - у них были при себе документы.
Агентство PAP сообщает, что в нескольких больницах находится 29 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии. Всего травмированных 39 из 57 человек, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие - граждане Украины, двое из них - водители. Несколько человек после оказания помощи выписали из больницы. Остальные пассажиры не нуждались в медицинской помощи.
Всех, кто не находится в больнице, устроили в общежитии в городе Ярославе Подкарпатского воеводства, у которого произошла авария, и обеспечили питанием, а также психологической помощью. Украинская компания-перевозчик направила за ними другой автобус.
Как сообщила заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая, расследование ведется по статье о катастрофе в автомобильном движении, следователи пока не исключают ни одной версии. Обвинений не объявляли.
Следователи уже допросили второго водителя, который в момент аварии не был за рулем, в качестве свидетеля; водитель, управлявший автобусом, еще в больнице.
Оба водителя были трезвые. У них также взяли анализы на наличие наркотических и других одурманивающих веществ, и предварительные результаты тоже отрицательные.
По данным из тахографа автобуса, перед катастрофой он ехал по автостраде с разрешенной скоростью 96-97 километров в час, за последние четыре секунды она снизилась до 45 километров в час.
Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.
Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а дальше или провтыкал что полоса уходит на развязке направо или в последний момент передумал поворачивать. слетел в глубокий кювет по ходу движения.
Вже, як поспілкуються з першим водієм, може, тоді щось проясниться.
Водій - виконавець долі. Треба чекати, що він скаже. Там щось зв"язане з тою розв"язкою. Може, звідти вигулькнула машина, а він різко затормозив.
Чи була камера у автобусі? Дивно, якщо не було.