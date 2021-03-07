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Попавший в ДТП в Польше автобус двигался с разрешенной скоростью, оба водителя трезвые, - правоохранители. ВИДЕО

Средства информации Польши сообщили последние данные по аварии украинского рейсового автобуса, в результате которой есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По уточненным данным, погибли пять человек - три женщины и двое мужчин. Личности одной женщины и двух мужчин уже установили - у них были при себе документы.

Агентство PAP сообщает, что в нескольких больницах находится 29 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии. Всего травмированных 39 из 57 человек, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие - граждане Украины, двое из них - водители. Несколько человек после оказания помощи выписали из больницы. Остальные пассажиры не нуждались в медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария автобуса с украинцами в Польше: Тела погибших отправят в Украину после идентификации

Всех, кто не находится в больнице, устроили в общежитии в городе Ярославе Подкарпатского воеводства, у которого произошла авария, и обеспечили питанием, а также психологической помощью. Украинская компания-перевозчик направила за ними другой автобус.

Как сообщила заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая, расследование ведется по статье о катастрофе в автомобильном движении, следователи пока не исключают ни одной версии. Обвинений не объявляли.

Следователи уже допросили второго водителя, который в момент аварии не был за рулем, в качестве свидетеля; водитель, управлявший автобусом, еще в больнице.

Оба водителя были трезвые. У них также взяли анализы на наличие наркотических и других одурманивающих веществ, и предварительные результаты тоже отрицательные.

Также читайте: В МИД уточнили, что в результате ДТП в Польше погибли 5 украинцев. 9 уже выписали из больницы

По данным из тахографа автобуса, перед катастрофой он ехал по автостраде с разрешенной скоростью 96-97 километров в час, за последние четыре секунды она снизилась до 45 километров в час.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.

Автор: 

ДТП (7673) Польша (8409) автобус (95)


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Топ комментарии
+15
Таке може статися де завгодно. Туристам теж дома сидіти?
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07.03.2021 01:54
+9
Посмотрите ежегодную статистику смертельных ДТП в Украине и не пишите больше подобной чуши.
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07.03.2021 02:17
+5
судя по всему ехал в крайней правой полосе
а дальше или провтыкал что полоса уходит на развязке направо или в последний момент передумал поворачивать. слетел в глубокий кювет по ходу движения.
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07.03.2021 02:20
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такая судьба.... в Украине нужно сидеть, а на чужбине всякое может случиться
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07.03.2021 01:46 Ответить
Таке може статися де завгодно. Туристам теж дома сидіти?
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07.03.2021 01:54 Ответить
Плохо быть дураком ?
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07.03.2021 02:07 Ответить
Посмотрите ежегодную статистику смертельных ДТП в Украине и не пишите больше подобной чуши.
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07.03.2021 02:17 Ответить
Около 4000 в 2020 году смертей, не смотря на локдауны. Также как и 2019
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07.03.2021 03:45 Ответить
Шурик Шурикович, он же Женья женьевич и т.д., хватит пургу нести, зебилобот.
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07.03.2021 07:46 Ответить
судя по всему ехал в крайней правой полосе
а дальше или провтыкал что полоса уходит на развязке направо или в последний момент передумал поворачивать. слетел в глубокий кювет по ходу движения.
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07.03.2021 02:20 Ответить
земля пухом погибшим..
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07.03.2021 02:44 Ответить
А що ж тоді могло статися, коли все ніби в порядку ?
Вже, як поспілкуються з першим водієм, може, тоді щось проясниться.
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07.03.2021 02:52 Ответить
Уже года три пристягиваюсь ремнем где они есть. Кромк меня, больше в автобусе никто не пристегуется
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07.03.2021 03:44 Ответить
Посмотрите безопасные места в автобусе, со соторны водителя стараюсь не садится. Дороги узкие, при ударе с встречкой, обычно левая сторона рядом с водителем. Также и в машине
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07.03.2021 03:53 Ответить
Нельзя исключать диверсию со стороны раши - мол какие неаккуратные украинцы
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07.03.2021 05:56 Ответить
смысл то какой? мол какие неаккуратные украинцы ??? что за бредовый посыл?
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07.03.2021 09:20 Ответить
Кацап заліз в автобус, непомітно прокрався до водія і крутнув кермо? Та ще й, скоріше всього, не сам це придумав, а за особистим наказом самого х**** діяв... Зовсім уже з головою не дружиш...
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07.03.2021 14:25 Ответить
Усталость металла. Что-то сломалось - бус и перевернулся, унося в лучший мир хороших людей
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07.03.2021 06:38 Ответить
Если острым ножом пройтись вдоль по длине шине правого колеса сантиметров 30-40,то авто на скорости 80-100 км/час улетит в кювет,если левого колеса то авто вылетит на встречку...,этот нехитрый прием КГБисты давно используют еще при дохлом Совке...
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07.03.2021 07:04 Ответить
Так, а нинішні специ зовсім отупіли. Навального все ніяк отруїти не можуть, Стерненка вже 3 рази безрезультатно намагались вбити. А, виявляється, є такий простий і надійний спосіб...
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07.03.2021 14:34 Ответить
Версия о нетрезвых водителях вообще не может рассматриваться в международных перевозках. Этот по Украине пьяные вхлам судьи, депутаты, крутьки и обдолбанные маршрутчики могут свободно рассекать, пока не въедут куда-нибудь или в кого-нибудь! И всегда найдется тот, кто их отмажет. За бугром наш беспредел не работает.
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07.03.2021 08:24 Ответить
Да но на польской дороге никого не раструсило тряской...на идеальной дороге отрубило обоих
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07.03.2021 08:46 Ответить
У польських пожежників навіть квадрокоптер є з камерою нічного бачення, з якого проводилась зйомка поданого відео
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07.03.2021 09:18 Ответить
и шо? это что капец какая продвинутая технология сейчас? это должно удивлять?такой квадрокоптер стоит с такой камерой от 2 тысяч долларов,это большие деньги для государства?
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07.03.2021 09:33 Ответить
Квадрокоптеры?) У них там минимум 2 вертушки работало на месте ДТП, если кто не заметил! Для нас это фантастика. Авакян бабло отмыл на вертушки, только их никто никада не видел и наверное не увидит. В аренду сдал стопудово.
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07.03.2021 12:51 Ответить
Ну, по-перше, доля була тим кільком там померти.
Водій - виконавець долі. Треба чекати, що він скаже. Там щось зв"язане з тою розв"язкою. Може, звідти вигулькнула машина, а він різко затормозив.
Чи була камера у автобусі? Дивно, якщо не було.
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07.03.2021 09:38 Ответить
на ту розвилку він хотів повернути..бо хтось захотів в туалет
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08.03.2021 21:29 Ответить
Виявляєтся, українці вільно пересуваються за кордоном без документів? А як вони збирались кордон перетинати? Незрозуміла ситуація...
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07.03.2021 14:28 Ответить
 
 