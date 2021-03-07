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Шоу "Підсвинки тижня": Героический Зе, Порошенко и вакцина, ангел Аваков и небитый Шуфрич. ВИДЕО

В воскресенье, 7 марта, на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует политико-сатирический проект "Підсвинки тижня шоу". Ведущие - Богдан Буткевич и Наталья Соколенко - будут подводить сатирические итоги недели, бороться с фейками, а еще - делать подборку веселых и странных новостей из регионов.

"Підсвинки тижня шоу" - это продолжение программы Богдана Буткевича и Натальи Соколенко, которая выходила на "Украинском радио". Над сценарием и скетчами шоу будет работать сатирик Юрий Космина. А еще - вести собственную поэтически-сатирическую рубрику.

"Качественная политическая сатира для людей, которые следят за новостями - это то, чего очень не хватает в нашем информационном пространстве. А если тебе не хватает какого-то контента, то часто это означает, что его надо взять и создать самому", - шутит Буткевич.

"Политики склонны обижаться на злые шутки о них. Но мы только зеркало, которое отражает их глупость, наглость или нарциссизм. Поэтому, перефразируя нашего классика Коцюбинского, говорим "Свиньи не виноваты, виноваты политики!", - добавил он.

Фишка проекта - "підсвинки", то есть маленькие игрушечные поросята. В каждом выпуске Наталья и Богдан будут присуждать поросенка наиболее скандальным персонажам информационной недели.

Премьера первого выпуска состоится на Youtube-канале Цензор.НЕТ в воскресенье, 7 марта, в 10:30.

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Сегодня в программе:

- Героический Зеленский. Как обнаженный президент под романтическую космическую музыку вакциной кололся;
- Порошенко и вакцина. За что пятый президент назвал "г#вном" вакцину, которую закупают Канада и Великобритания?;
- Підсвинок для Авакова, или зачем бестелесному ангелу Институт физиологии? И могут ли жить черти на улице Богомольца? А на десерт - "Дума о черте" в рубрике "Космина недели"!;
- члены "Дубины". Мы не знаем, о чем вы подумали, но здесь речь об Александре Дубинском и его межфракционном объединение в парламенте;
- Небитый Шуфрич. Неутомимые отечественные производители российской пропаганды анонсируют новые прорывы в наш эфир... трубы с российским информационным дерьмом!;

А на закуску - рубрика "Облтрешпостав", где неблагодарные жители Луцка жалуются на маршрутку нового поколения.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) вакцина (3815) Зеленский Владимир (20336) Порошенко Петр (19599) Шуфрич Нестор (952) Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+42
Вже сміялися на Порошенком, всі 5 років реготали з подачі кремля..Дореготалися до малоросійсскої Зе-лупи. Свині тупорилі. Історія нічому не вчить двбйбів..
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07.03.2021 12:50
+37
Гівно , це ваш цей - політіческо-сатірічєскій проект .. Ви ще раз підтвердили своє реноме - маніпуляторів свідомістю . Ви видаєте слова лікаря ( про те що привезена в Україну вакцина - гівно ) за слова Порошенка ,, хоча він же наголосив , що це саме - зі слів лікаря . Ну і звісно ж ,як же ж не зв'язати все це , з якимись - сплившими у ЗМІ , міфічними подробицями співпраці Пороха з мудачуком ( якими - хз ,, хоч би одну таку " подробицю " навели для прикладу ) .

От так ви , журнашлюшки довбані , скот продажний , за допoмогою словесних маніпуляцій , і "втопили" Порошенка перед президентськими виборами .Брехливі підсвинки це якраз - ви ,, сходіть подивіться на себе в дзеркало .
Ну а що до Боді ,, тобі чувак , взагалі окремий - " респект ",, гівняна тема в тебе виходить найкраще . Але все одно , ще працюй над вдосконаленням . Відшліфовуй до зеркального блеску . До речі ,, не нюхай так багато марафету перед ефіром , бо виглядаєш занадто збудженим . .
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07.03.2021 13:22
+36
Пам'ятаю флешмоб журналістів ;Я тобі не дорогенька!; у відповідь на слова Порошенка шаріївській хвойді Барановской.
Але коли Бужанскій назвав журналістку ;тупая овца;- вони мовчки це проковтнули.
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07.03.2021 13:42
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Питаю те , що і в суліми : ти зебот чи психічно хворий ? В будь-якому випадку ти не цікавий .
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08.03.2021 20:45 Ответить
Унылое удобрение. Отписался сразу как посмотрел пару роликов. Кроме хейтеринга Порошенко ничего не могут. Видать горит по инерции тухес или дополнительно проплачивают за ключ слова о Порохе. Ещё и на Серебрянского умудрились нагадить. Никогда вам не быть ЛОМами. Аминь
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09.03.2021 09:32 Ответить
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