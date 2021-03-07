Шоу "Підсвинки тижня": Героический Зе, Порошенко и вакцина, ангел Аваков и небитый Шуфрич. ВИДЕО

В воскресенье, 7 марта, на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует политико-сатирический проект "Підсвинки тижня шоу". Ведущие - Богдан Буткевич и Наталья Соколенко - будут подводить сатирические итоги недели, бороться с фейками, а еще - делать подборку веселых и странных новостей из регионов.

"Підсвинки тижня шоу" - это продолжение программы Богдана Буткевича и Натальи Соколенко, которая выходила на "Украинском радио". Над сценарием и скетчами шоу будет работать сатирик Юрий Космина. А еще - вести собственную поэтически-сатирическую рубрику.

"Качественная политическая сатира для людей, которые следят за новостями - это то, чего очень не хватает в нашем информационном пространстве. А если тебе не хватает какого-то контента, то часто это означает, что его надо взять и создать самому", - шутит Буткевич.

"Политики склонны обижаться на злые шутки о них. Но мы только зеркало, которое отражает их глупость, наглость или нарциссизм. Поэтому, перефразируя нашего классика Коцюбинского, говорим "Свиньи не виноваты, виноваты политики!", - добавил он.

Фишка проекта - "підсвинки", то есть маленькие игрушечные поросята. В каждом выпуске Наталья и Богдан будут присуждать поросенка наиболее скандальным персонажам информационной недели.

Премьера первого выпуска состоится на Youtube-канале Цензор.НЕТ в воскресенье, 7 марта, в 10:30.

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Сегодня в программе:



- Героический Зеленский. Как обнаженный президент под романтическую космическую музыку вакциной кололся;

- Порошенко и вакцина. За что пятый президент назвал "г#вном" вакцину, которую закупают Канада и Великобритания?;

- Підсвинок для Авакова, или зачем бестелесному ангелу Институт физиологии? И могут ли жить черти на улице Богомольца? А на десерт - "Дума о черте" в рубрике "Космина недели"!;

- члены "Дубины". Мы не знаем, о чем вы подумали, но здесь речь об Александре Дубинском и его межфракционном объединение в парламенте;

- Небитый Шуфрич. Неутомимые отечественные производители российской пропаганды анонсируют новые прорывы в наш эфир... трубы с российским информационным дерьмом!;



А на закуску - рубрика "Облтрешпостав", где неблагодарные жители Луцка жалуются на маршрутку нового поколения.

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