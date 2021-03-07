Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
О причинах российско-оккупационная "власть" не сообщает.
Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Но, из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
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