Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

О причинах российско-оккупационная "власть" не сообщает.

Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Но, из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Также читайте: $1120, 18,5 тыс. грн и 53 тыс. руб.: с начала года въезжающие из РФ 13 раз пытались дать взятки пограничникам