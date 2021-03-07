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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

О причинах российско-оккупационная "власть" не сообщает.

Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Но, из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Также читайте: $1120, 18,5 тыс. грн и 53 тыс. руб.: с начала года въезжающие из РФ 13 раз пытались дать взятки пограничникам

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Донбасс (26956) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+8
Это плохо или хорошо ? Донбасс и Крым надо вернуть , однозначно . Изоляция ватных пенсов больше радует , чем печалит . Я понимаю , что сейчас начнутся вопли , что там наши люди . Давайте будем честными , их немного . На Западе Украины беда с короновирусом . Нам нужна беда с короновирусом на Востоке Украины ?
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07.03.2021 13:28
+7
Нехай сидять в своїх диряляндіях і не рипаються, українці живіші будуть.
Хто заходів вже переїхав на Україну! Інші, хто залишився - любителі совка, нехай закінчують своє життя за "парєбріком".
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07.03.2021 13:37
+5
Кармільци вже запарились карміть всю Україну.
Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3457
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07.03.2021 13:39
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Это плохо или хорошо ? Донбасс и Крым надо вернуть , однозначно . Изоляция ватных пенсов больше радует , чем печалит . Я понимаю , что сейчас начнутся вопли , что там наши люди . Давайте будем честными , их немного . На Западе Украины беда с короновирусом . Нам нужна беда с короновирусом на Востоке Украины ?
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07.03.2021 13:28 Ответить
Правильно делают. Оказывается, патриоты Украины за линией... Не выпускают ватанов.
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07.03.2021 13:33 Ответить
Нехай сидять в своїх диряляндіях і не рипаються, українці живіші будуть.
Хто заходів вже переїхав на Україну! Інші, хто залишився - любителі совка, нехай закінчують своє життя за "парєбріком".
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07.03.2021 13:37 Ответить
Кармільци вже запарились карміть всю Україну.
Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3457
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07.03.2021 13:39 Ответить
Пусть блокируют все, нам то что?! "Кормильцы" всей Украины пусть сидят в своем ЛДНР, максимум в **********, а не шастают по европейской Украине!
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07.03.2021 13:41 Ответить
Правильно делают, нех лугандонам шастать за украинской пенсией и социалкой,еще и заразу разносят.
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07.03.2021 14:15 Ответить
Плохо блокируют.
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07.03.2021 14:25 Ответить
На наших кппв сделать проход только по приветствию Слава Украине-Героям Слава!
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07.03.2021 14:28 Ответить
Можно проще - с обязательным прививанием кацапской "вакциной" прямо на месте в момент перехода. Все зависимости от количества ранее сделанных прививок. Отакой вот гуманизьм. А шо?
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07.03.2021 14:47 Ответить
Музика сумна, ще трошки і сльоза випала б.
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07.03.2021 17:58 Ответить
Блокируют так блокируют, баба с воза - лошадям легче. Может ещё "пролить слёзы" что в Крыму дефицит воды? Так нечего его войсками пичкать как и донбасским "кормильцам" шастать.
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07.03.2021 18:14 Ответить
Абсолютно согласен!! Пусть закроют хоть все КППП!! Не хрен кормить эту пророссийскую нечисть! Пусть пуйло-***** их и кормит и поит!!
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07.03.2021 18:26 Ответить
 
 