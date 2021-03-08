Российский пропагандист Киселев "мочит" Зеленского на телеканале "Россия" за отсутствие волос на груди. ВИДЕО

Российский пропагандист Дмитрий Киселев на государственном телеканале "Россия 1" в эфире своей программы "Вести недели" рассказывал россиянам, как президент Украины Владимир Зеленский ведет "войну со своими волосами на груди".

Как передает Цензор.НЕТ, в сюжете под названием "Маленькая победоносная война" пропагандист Киселев решил объяснить российским телезрителям, что сбрив волосы на груди, Зеленский пытается повысить свой рейтинг.

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