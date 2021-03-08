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Российский пропагандист Киселев "мочит" Зеленского на телеканале "Россия" за отсутствие волос на груди. ВИДЕО

Российский пропагандист Дмитрий Киселев на государственном телеканале "Россия 1" в эфире своей программы "Вести недели" рассказывал россиянам, как президент Украины Владимир Зеленский ведет "войну со своими волосами на груди".

Как передает Цензор.НЕТ, в сюжете под названием "Маленькая победоносная война" пропагандист Киселев решил объяснить российским телезрителям, что сбрив волосы на груди, Зеленский пытается повысить свой рейтинг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера". ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Киселев Дмитрий (636) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+89
У плешивого вообще волос нет, то там и обсуждать нечего.
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08.03.2021 12:27
+65
нет ничего важнее в жизне мордора, чем бреет волосы зеленский
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08.03.2021 12:28
+65
Пусть еще Зели в задницу заглянет Вот уж действительно, Расея - сьрана дегенератов и сексуальных неадекватов
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08.03.2021 12:30
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Страница 2 из 2
Росиянское скудоумие бездарностей,не позволяет создать что-либо ценное.вот и занимаються строительством из дерьма.Окромя брезгливости репортаж не вызывает других эмоций,даже бухло им не помогает,хотя что под бухлом можно сказать тем более создать
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08.03.2021 13:53 Ответить
Можно подумать, что у плешивого старика Гульфика Кабаева-Кривоногих где-то на теле есть волосы.
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08.03.2021 14:03 Ответить
Этож нада,спасибо кесилю а то я как то и не заметил,это какая у Украинского народа проблема появилась? у Зеленского волосы пропали,батюшки.Русня бухайте меньше
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08.03.2021 14:03 Ответить
Готують рабсіян до війни... Цікаво, чи Зеленський і досі бачить "мир" в очах ?
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08.03.2021 14:15 Ответить
Якби ж це було проблемою неЛоха.
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08.03.2021 14:22 Ответить
Москалі, ви ьобнутиє...... і ваш прапор пропаганди в тому числі, придурки
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08.03.2021 14:41 Ответить
По доброму звісно, Принижень наш, наша спільна біда і позорисько, але чмарити мають право тільки громадяни України! Це виключно наше право! Тому кацапи запоребрика повинні заткатися!!!

Напівголим ширятися вакциною було дурістю, але що з нього візьмеш, крім аналізів з Євролаба, і то підроблених)
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08.03.2021 14:46 Ответить
***** dibil, takzhe kak i te, kto postoyanno smotrit eto derjmo.
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08.03.2021 14:52 Ответить
2001 рік, був я на Таврійських іграх в Каховкі. Бачив Колю Баграєва та з ним цього підара,Кісєльова Діму.... Як би я знав, що він буде таким гандоном, я б його втопив би в Каховських водах
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08.03.2021 14:53 Ответить
Вова голыми сисками бункерного деда заманивает, чтобы в глаза посмотреться взявшись за руки.
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08.03.2021 14:56 Ответить
нехай цей гандон ************** свої цицьки покаже, чи є у нього волосся. здається там і у ботоксного 3,14дараса ***** щось з волосиками не дуже..
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08.03.2021 14:56 Ответить
Зачем нам это?
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08.03.2021 17:59 Ответить
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08.03.2021 21:29 Ответить
Показывал уже - зрелище не для слабонервных
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08.03.2021 19:28 Ответить
Передайте там по секрету Киселю, что Зеленский на жопе тоже сбрил. Пусть видосик запузирит.
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08.03.2021 15:13 Ответить
смехдержава))) клоун волосы на груди сбрил, а они уже и обосрались и дрожат))
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08.03.2021 15:36 Ответить
У киселя зарплата в несколько сот тысяч(если не миллионов)-пенсии многих россиян.И все за то чтоб врать и в зад лазить.
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08.03.2021 15:41 Ответить
Лучше бы за отсутствие мозгов
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08.03.2021 15:52 Ответить
как бы я не относился к Зеленскому, но он законно избранный президент моей страны. А на кацапов насратьРосійський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 8845
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08.03.2021 16:43 Ответить
******* кстати тоже. Они вообще часто в унисон с РосПропагандой вещают.
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08.03.2021 16:49 Ответить
Хрен тебе на воротник! и "сои" полную дупу! Ваш "Зе" провинился - не смог "Мир в глазах Путина" рассмотреть, а ведь так хотел! А то что Зе снял рубашку, а не просто закатил рукав - чисто понты!
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08.03.2021 17:30 Ответить
И подобный контент россияне каждый день лопатами наворачивают за обе щеки. Сюр.
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08.03.2021 16:59 Ответить
Киселеву лишь бы в лужу пёрднуть!
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08.03.2021 17:12 Ответить
Не-не, Кисель! Так ты ему один хрен рейтинг не поднимешь! Вот сам хрен - ну, возможно, я тут не спец...
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08.03.2021 17:12 Ответить
Мокре місце не намочиш.
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08.03.2021 17:15 Ответить
диким ********** в азиопской паРаше, видимо, невдомек, что цивилизованные люди периодически стригутся, бреются, сбивают время от времени волосы подмышками, и даже, о Б-же,прореживают растительность на лобке, в паху и разных прочих местах...

Это нормально,и только у полудиких кацапсинок-вОнюшек это вызывает дикий хохот и прочие реакции,как у дикарей племени мумба-юмба... Бывает, что с убогих возьмёшь...
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08.03.2021 17:23 Ответить
сбРивают время от времени...
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08.03.2021 19:23 Ответить
Что хорошего может сказать этот м.дак.
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08.03.2021 17:31 Ответить
Два дєбіла- єта сіла!
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08.03.2021 17:40 Ответить
После вакцины выпали волосы , наверно и мозги.
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08.03.2021 17:46 Ответить
Так зачем ты вакцинировали спутником? Смотри ещё и яйца отпадут скоро
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08.03.2021 18:02 Ответить
кацапы, закройте хлебала - это наш дурачок и только украинцам можно с него прикалываться..
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08.03.2021 17:56 Ответить
Навального даже по имени избегают называть, делают вид, что его нет, нет отравления новичком, нет дворцов у хутина ,зато у Зе все волосы пересчитали. Это просто позор
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08.03.2021 17:57 Ответить
У кацапов два путина , а у нас два Зеленских , Спасибо киселеву
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08.03.2021 17:58 Ответить
Российский пропагандист Киселев хорошее рвотное средство.
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08.03.2021 18:21 Ответить
Что болит, о том и говорит башка лысая.
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08.03.2021 18:25 Ответить
ну, если в раше это разминают, то ,не всё у нас в Украине плохо ребяты
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08.03.2021 18:25 Ответить
вон у ***** тоже волос на груди нет, и что?
Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 4199
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08.03.2021 18:37 Ответить
Зато грудь сплошной восторг.
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08.03.2021 18:57 Ответить
вдул бы?
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09.03.2021 16:49 Ответить
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08.03.2021 20:31 Ответить
Двойной агєнт - гєрмафродіт
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08.03.2021 21:58 Ответить
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08.03.2021 23:20 Ответить
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09.03.2021 12:45 Ответить
- Мне всегда задают три вопроса: почему я в армии, сколько мне лет и отчего у меня волосы на груди окрасились. Начну с последнего: волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне двадцать девять, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тёщей хотели в сумасшедший дом отдать - за убеждения.
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08.03.2021 19:03 Ответить
Пардон... я не читая все комментарии, чуть ниже то же самое запилил...
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08.03.2021 19:35 Ответить
ICTV вырастили эту гыдоту Кисельную
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08.03.2021 19:24 Ответить
- Мне всегда задают три вопроса: почему я в армии, сколько мне лет и отчего у меня волосы на груди окрасились. Начну с последнего: волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне двадцать девять, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тёщей хотели в сумасшедший дом отдать - за убеждения. ©
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08.03.2021 19:33 Ответить
Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 1355
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08.03.2021 20:01 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм March 6
Читатели несколько раз нас спрашивали, почему мы критикуем команду Зеленского? Мол, есть ведь другие политические силы, почему же от нас достается именно им? Ответ весьма прост. Потому что, они власть. Тематика нашей страницы: тайны и теневые стороны процессов происходящих на Печерском холме. Т.е., в правительственном квартале украинской столицы. Сейчас его плотно занимает команда Зеленского. Естественно, тема наших исследований - они. Мы вообще стараемся держаться подальше от каких-либо политических предпочтений. Украинская власть для нас интересна в первую очередь как объект исследования.
Что же касается так называемой «команды Зеленского» (никакой команды на самом деле там нет, это очевидно), то тут видимо дает о себе знать разочарование наблюдателя. Ну, примерно, как когда ожидаешь увидеть цветок папоротника, а видишь обычный огурец.
Признаемся, проект «Владимир Зеленский» поначалу нас сильно заинтриговал. Ситуация когда главой государства избирают человека не из системы и без какого-либо политического прошлого - без преувеличения, такого не было нигде на постсоветстком пространстве. Даже Гавел и Валенса имели какой-то опыт в политике, тут же был полностью чистый лист. Человек «селф-мейд» и экс-продюсер телеканала «Интер» - с одной стороны, и человек совершенно без политического прошлого с другой. Без связей, но и свободный от обязательств.
Мы точно знали, что в условиях Украины от позиции лидера зависит очень многое. Мы ожидали увидеть, как Зеленский берет на себя ответственность, как он методом проб и ошибок формирует свою собственную команду, как к подбору людей он будет подходить с позиций их эффективности, а не предыдущих заслуг. Да, мы знали о прежних связях Зеленского с Хорошковским и Коломойским. Мы знали так же, что Коломойский до самого второго тура президентских выборов не верил в победу Зеленского. Андрей Богдан не соврал, Коломойский был лишь одним из инвесторов проекта, реальными двигателями которого были Богдан и Разумков.
И что же мы увидели в результате? Ничего. Вообще. Ноль.
Мы увидели картину полного самоустранения президента от власти. Сначала - замену «вечно вредного» Богдана на «вечно угодливого» Ермака. После - концентрацию в руках Ермака всей власти в стране.
Вокруг Зеленского уже не осталось людей, которым верит он лично - они или убраны (как Трофимов), или приняли правила игры и теперь рассказывают президенту то, что велит Ермак (как Баканов.
Мы видим картину того, как Офис президента занят лишь двумя вещами - самообогащением и поддержанием комфортной для первого лица температуры в теплой ванне, в которую первое лицо погружено. Примеров тому мы уже привели немало.
Что все это значит? Во-первых, выражение «новые лица» уже становится издевательским мэмом, таким же, как было «покращеня» при Януковиче. Очевидно, прецедент Зеленского на десятилетия убьет возможность массового прихода во власть полностью новых людей. Прийти они смогут только через структуры уже существующих партий - ступенька за ступенькой. Во-вторых, давайте скажем честно. Мы имеем дело с еще одной олигархической властью. С властью, которая обслуживает олигархов так, как не обслуживал их ни один украинский президент. Собственно, а почему мы должны в этих условиях вообще сочувствовать команде «Слуги народа» и ее номинальному лидеру?
Что же дальше? К чему придет Украина? На этот вопрос мы отвечать не будем. Удержимся от прогнозов - раскачивание власти снизу сейчас Украине не грозит. А до следующих выборов еще очень много времени. В украинской политике на три месяца делать прогноз - дело неблагодарное. Реальность все равно превзойдет все ожидания. А на несколько лет…
Этим-то украинская политика нам интересна.
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08.03.2021 20:10 Ответить
оно свою мохнатку тоже побрило
Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 1003
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08.03.2021 20:34 Ответить
А наш призидент вашому діду б наваляв би один на один.
За олне і киселя опустив би
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08.03.2021 20:51 Ответить
не на грудях, а на погрудді..
а соловей цей взагалі схож на суцільну зал.пу без волосся, очей та ух, але з ротом, повним волосні.
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08.03.2021 20:57 Ответить
А вам то яке діло до нас .. це наш презик і ми за ним доглядаємо .. нехай що хоче на собі голить, а хоч і вириває, аби за Україну боровся.
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08.03.2021 21:15 Ответить
и лебедью, кисель сраный, лебедью... пошла.

Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 2164
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08.03.2021 21:23 Ответить
какой однако толстый, старый и безобразный стал Кисель
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09.03.2021 00:47 Ответить
блевотина тошнотная
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08.03.2021 21:35 Ответить
Ти все попутав,в данному випадку показують всю недолугість та вбогість рашистських пропагандонів.
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08.03.2021 22:01 Ответить
Дмитрий Киселев на государственном телеканале "Россия 1" в эфире своей программы "Вести недели" рассказывал россиянам, как президент Украины Владимир Зеленский ведет "войну со своими волосами на груди" Источник: https://censor.net/ru/v3251989

Кісільйов пєдік, це не новина. І не сопадєніє
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08.03.2021 21:51 Ответить
воно дебела,стара,огидна підаРашка.))
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08.03.2021 22:02 Ответить
а как там на груди у Путина - тоже гладкий каток
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09.03.2021 00:41 Ответить
Это щастье, что наш Наполеон не разделся полностью,

подозреваю, что война там с волосами по всем фронтам.

А вообще, чего надо было ожидать? После этого *******?

Тупо прийди, подними рукав, получи физраствор, иди гуляй...

Шо это за стриптиз? Ты ***** президент страны.

Я очень обижусь, если "чарли" не нарисует что-то по этому поводу.
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08.03.2021 22:05 Ответить
а ты долбодятел попробуй закатить рукав до плеча в рубашке)
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09.03.2021 07:18 Ответить
В принципе это хорошо что так кацапы издеваются с Зеленского, для меня это значит что Зеленский не прокацапский, а это главное.
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09.03.2021 00:20 Ответить
У КОГО ЧТО БОЛИТ ТОТ ПРО ТО И ГОВОРИТ !)
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09.03.2021 00:44 Ответить
"Здається, байка просто бреше,
А справді ясну правду чеше.
Нікого в світі не мине.
Читайте, згадуйте мене."
(Леонід Глібов)
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09.03.2021 00:45 Ответить
- Куме, ви, кажуть, сепаратистські газети читаєте?
- Та читаю...
- Куме, та ви шо?
- Так я раніше читав проукраїнскі газети - така тоска! Все пропало, нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкротують... Почав читати сепаратистські - і там так приємно, так гарно! Хохли подчінілі вєсь Восток, хохли нас унічтожают, хохлам помогаєт Амєріка, хохли бесчінствуют на Донбассє, нікто нє может дать отпор зарвавшимся хохлам, - аж серце радіє!
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09.03.2021 00:56 Ответить
Тю. Это кацапы еще ЗЕленый обрез не видели. Вот, где тема для говно-шоу была бы.
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09.03.2021 01:20 Ответить
Щаз тебе про маленький клитор у жены напомнят.
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09.03.2021 06:31 Ответить
Це ж НАСКІЛЬКИ кремоядсткій помийці не вистачає тем про Україну, шо вони взялися за волохню клоуна?! До чого ж кацапи жалюгідні істоти !
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09.03.2021 08:03 Ответить
Маразм " крєпчає" а якщо зробив би діпіляцію зони бікіні ,то це б було б найбільшою сенсацією для росіянців ?Чи закачав би ботекс і став калмиком?Ось мене не бентежить ,чому у ведучого велика кругла голова лежить на плечах без шиї і ходить боком (може це вади дитинства і він особливий)?
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09.03.2021 08:08 Ответить
а куда мой коментарий делся ?
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09.03.2021 08:25 Ответить
модер Цензора смысл двух одинаковых видео с Киселем ? Ну да что б не обосновывать проще удалить коментарий и забанить акаунт ,интернет-ресурс № 1 в Украине говорите ?
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09.03.2021 09:13 Ответить
А ну-ка мразота приколись, как твое ***** мальчика в пупок целовало. Вот интересно было бы послушать и посмотреть твою версию, кацапсина.
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09.03.2021 09:21 Ответить
Кисель звісно гавно, та тут правильно тролить МАЧО, ну не варто було світити голим торсом, немає гарного тіла Гарант щоб ним "вовчиць" змушувати сцяти кипятком.
Всі ж гавном поливали старого педофіла за подібні фотки на рибалці ))).
п.с. Конюшок, стронгмен, вакцинувався у футболці. О це я розумію МУЖИК. а не ЧМО з комплексами і думками що воно силач ))
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09.03.2021 09:42 Ответить
Звісно, шмаркля лоханувся, потрібно було бути у футболці... Для чого роздягатися, тим більше, що тіла гарного у віслюка нема і не було... Воно віслюк, провінційне Зе-чмо, в якого невистачає клепки в голові та елементарного смаку.

Але тут трохи інше, сам пропагандон ще страшніший, тому не йому тролити. Тим більше страшне жирне чмо кисіль тролить за волосся, а це вже зовсім дурість, бо цивілізовані люди роблять і епіляцію, і збривають волосся під руками,в інших місцях на тілі час від часу і таке інше.. І це нормально, тут нема чого тролити.
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09.03.2021 11:12 Ответить
ві не понимаете ето другое ))) срати на п....раса Кисіля, там їх фюрер голим торсом в тайзі світив і був мегаМачею по словам таких підорів двуликих як Соловей чи Кисіль.
п.с. для себе можеш хоч сраку депілювати, пофіг... Та ти президент, з відповідним дрескодом і манерами, а не шоумен який старух заманює жирним безформенним торсом. ЗеЧмо досі не розуміє куди потрапило...
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09.03.2021 11:49 Ответить
погоджуюсь))
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09.03.2021 12:53 Ответить
Алё, кацапы, вы будите изумлены но, Зеленский ещё и срать ходит. Обсудите эту тему на кисель ТВ.
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09.03.2021 10:01 Ответить
Який жах! Вочевидь, на расії закінчилася якісна "дурь", коли вже навіть для кісєля її не знайшлося.
Що ж такого лаптєноги дали нюхнути болєзному, що він таке патякає?..
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09.03.2021 11:03 Ответить
Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 644
дамо слово експертам
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09.03.2021 11:04 Ответить
Ти зачєм сбріл бороду на груді , дурік ?

У каво ??

У дімки кісельова .

Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 3411 ..
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09.03.2021 11:10 Ответить
Жаль кисель не может заглянуть в жопу Зеле, там бы нашел еще большую зраду!
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09.03.2021 11:53 Ответить
Мені от цікаво ...Тридьожники а у вас що ..тіло як Шварцнегера?
)))))) Точно у 99% лишня вага і мінімум пузень..)))
Блін та вас так і пре підіграти Желотиновому жернялюзі.. Найшли де рисонутись..
)))Ні ну я ще розумію кацапську профонацію там клепки ніль а мізки всі гівном вийли як непотрібне ..Ну людоньки ви Українці опуститася до їхнього гівна Пффф ..Ганьбище...
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09.03.2021 12:22 Ответить
красавец ёпта ))
главжаба паРаша-пропаганды.

Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 1146



Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 9833
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09.03.2021 12:57 Ответить
Іспанський сором,коли твого президента розглядають і коментують як якусь шлюху.
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09.03.2021 13:22 Ответить
////
Російський пропагандист Кисельов "мочить" Зеленського на телеканалі "Росія" за відсутність волосся на грудях - Цензор.НЕТ 5030

Журналист Янина Соколова высмеяла потуги российских пропагандистов поиздеваться над украинским президентом. После того, как Дмитрий Киселев посвятил отдельный сюжет побритой груди Зеленского, россиянину посоветовали расслабиться и заказать в Украине эксклюзивный парик.
«Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту», - успокаивает Соколова, намекая на лысины Киселева и Путина.
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09.03.2021 14:04 Ответить
Этот мокшанский контрацептив лепит петухов из дерьма в прямом эфире рассейского говноТВ. И для этого ему даже не нужны ни Якутия, ни снег, ни мороз...
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09.03.2021 14:25 Ответить
Д.Киселев .Диссертация на тему "Современная политология".
Раздел "Влияние волосяного покрова груди ,жопы и спины на политические рейтинги"
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09.03.2021 15:27 Ответить
Да всем всё-равно что там с волосами Зеленского, его тело пусть делает то что хочет.
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10.03.2021 22:01 Ответить
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